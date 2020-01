Fake news kolem Mináře? Tomáš Zdechovský popřel schůzku. A napálil novináře: „Kopou do mě a lžou.“

ROZHOVOR „Máme v KDU-ČSL určitý směr, kterým jdeme. Nespoléháme se na to, že Milion chvilek za nás udělá kampaň,“ komentuje plány spolku europoslanec Tomáš Zdechovský, který chce vyměnit křeslo v Bruselu za pozici předsedy KDU-ČSL. „Někdy je dobré být podceňovaný outsider a pak překvapit. Na druhou stranu, když vidím, kolik lidí bojuje a má strach, že to vyhraju, musím se smát.“ Pokud by se stal šéfem lidovců, debatám s Mikulášem Minářem se bránit nebude. „Určitě považuji za důležité se scházet se všemi lidmi. Jsem známý tím, že chodím navštěvovat i vězně ve vězení,“ říká Zdechovský. Dobré zprávy má také pro důchodce.

V Evropském parlamentu si prý někteří europoslanci připínají na sako placky spolku Milion chvilek pro demokracii. Nosíte ji také?

Nenosím. Rozdával je Mikuláš Peksa při jedné diskusi a bral jsem to od něj spíš jako vtípek. Dělá se z toho víc, než je. Měl jsem ji na sobě jen v Pardubicích, když jsem byl na demonstraci proti panu Ondráčkovi. Bylo to v době, kdy hrozilo, že se stane předsedou výboru, který by měl kontrolovat práci bezpečnostních složek. Jinak ji nenosím.

Britský deník The Times zařadil hlavního organizátora spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře mezi dvacet vycházejících hvězd, které je dobré v roce 2020 sledovat. Je skutečně Minář osobností evropského významu?

Když se podíváte na vybrané osobnosti, Minář přispívá do veřejné debaty.

Připravuje se mise poslanců Evropského parlamentu, která má na konci února přijet do Česka vyšetřovat střet zájmů Andreje Babiše a má se prý také setkat s Mikulášem Minářem. Psal o tom server Info.cz. Je to pravda? Plánujete něco takového?

Chtěl bych důrazně popřít, že bychom se měli setkat s Mikulášem Minářem. Sekretariát teď misi připravuje a bude se řídit tím, aby splnila svůj účel. Má tři důvody. Za prvé navázat na misi z roku 2014, za druhé podívat se na podvody v České republice u evropských dotací a za třetí vyměnit si názory na premiérův střet zájmů a další kauzy, které s tím byly spojeny.

A s kým budete jednat?

Dnes bychom měli mít definitivní jednání o programu. Předpokládám, že bychom se měli sejít s poslanci, senátory ze všech politických stran včetně hnutí ANO, pak s lidmi, kteří se zabývají vyšetřováním. Jestli to bude vrchní státní zástupce nebo nejvyšší státní zástupce, není ještě stanoveno. Měli bychom se přijet podívat na nějaký příklad dobré praxe. Vybíráme z projektů, kde evropské peníze pomohly.

Spolek Milion chvilek vyhlásil své nové cíle. Chce objet republiku kraj po kraji s diskusními akcemi, s cílem zajistit výhru demokratických stran v následujících volbách. Co na to říkáte?

To je demokracie. Každý se může snažit ovlivnit veřejné mínění. Milion chvilek je součástí veřejného života. Mají právo na to, ovlivňovat veřejný život.

KDU-ČSL jistě Mikuláš Minář a Milion chvilek považuje za demokratickou stranu. Nemáte pocit, že Milion chvilek dělá práci v podstatě za vás? K čemu jsou pak politické strany, když za ně jezdí po republice někdo jiný?

Asi se nebudeme na Milion chvilek a jejich aktivity vázat. Budeme si dělat vlastní věci, jezdit po republice. Mám za poslední půlrok za sebou přes čtyřicet debat. Zájem se nezmenšuje, naopak. Oslovuje nás čím dál více lidí. Je něco jiného dělat demonstraci v Praze, nebo být vidět ve velkém městě a přijet na vesnici, popovídat si s chlapy v hospodě nebo jet na akci typu ples a fašank. Mnohdy to probudí lidi z naivity.

Jak si myslíte, že může právě podpora Milionu chvilek zavážit u voličů? Co když lidovcům naopak některé odlákají?

Máme v KDU-ČSL určitý směr, kterým jdeme. Nespoléháme se na to, že Milion chvilek za nás udělá kampaň. Kontaktní kampaň, to je nejhorší práce. Těch, kteří se ji budou s námi snažit dělat, bude velmi málo. My na ně nespoléháme a oni nespoléhají na nás. Subjekt versus subjekt. My jejich úspěch nepoužíváme ke zviditelnění a oni nepoužívají nás. Vnímám to tak, že jde o občanskou iniciativu, která nemá politické ukotvení. Uvidíme.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný se sešel s představiteli Milionu chvilek. Vy už jste osobně mluvil s Mikulášem Minářem?

Asi před rokem a půl jsme se viděli, ale v poslední době jsem s ním nediskutoval.

Pokud uspějete a stanete se předsedou KDU-ČSL, budete se scházet s představiteli Milionu chvilek?

Určitě považuji za důležité se scházet se všemi lidmi. Jsem známý tím, že chodím navštěvovat i vězně ve vězení. Chodím i tam, kam politici běžně nechodí. Je potřeba ve společnosti mluvit, zkusit ji sjednocovat. Určitě se setkání s lidmi z Milionu chvilek nebráním, tak jako se nebráním setkání s dalšími desítkami lidí, kteří mě oslovují a chtějí se se mnou potkat.

Volba předsedy bude 25. ledna. Jaká je atmosféra?

Výborná. U mě určitě. Snažím se koncentrovat na věci, které chci do té doby připravit a dotáhnout, abych odprezentoval své názory na budoucnost KDU-ČSL.

Těsně před volbou o vás píší média, že nejste favoritem a že počítáte homosexuály ve straně. Jak si to vysvětlujete?

Kdo se nad tím trochu zamyslí, jako třeba Filip Rožánek v Hospodářských novinách, tak si obrázek udělá. Kdo nečetl celý rozhovor, kde jsem o uvedené věci mluvil, bude vytahovat marginality… za život jsem vedl spoustu kampaní a soubojů. Vždycky, když jsem slyšel, že to má někdo vyhraný… víte, od kolika novinářů jsem před poslední volbou slyšel, že to má vyhrané Marian Jurečka? Nakonec zvítězil Marek Výborný. Nemyslím si, že mají pravdu. Někdy je dobré být podceňovaný outsider a pak překvapit. Na druhou stranu, když vidím, kolik lidí bojuje a má strach, že to vyhraju, musím se smát. Proč tak do mě kopou a proč se tolik novinářů uchyluje ke lžím a nepravdám a snaží se mě dehonestovat, když si myslí, že to nevyhraju?

Kritizoval jste, jak si Andrej Babiš pochvaluje, že se máme dobře, a zmiňoval statistiky, o kterých nemluví. O čem se nemluví?

Andrej Babiš má jednu vlastnost, a to že vytrhne jednu věc. Mluví o ratingu mezinárodních agentur, ale nedívá se do jiných hodnocení. Například na délku stavebního řízení, kde je ČR za většinou států Afriky a Asie. Nedívá se do statistik na míru korupce, svobodu médií, která se za dobu jeho vládnutí posunuje dolů. To je mu potřeba připomínat. Jestli chce se státem něco udělat, měl by se nejen chlubit vybranými statistikami, ale měl by se také zamýšlet nad tím, proč v některých oblastech republika selhává.

Také prý chcete přebrat Babišovi důchodce. Jak?

Kdo sleduje dlouhodobě můj způsob myšlení, kampaně, přemýšlení, jak jezdím po České republice, diskutuji s lidmi, chápe, jak to chci udělat. Je dost času do voleb. Nebudu prozrazovat, co máme připraveno. Chceme se soustředit do budoucna i částí našeho programu na lidi, kteří žijí podzim svého života, a chceme zlepšit jeho kvalitu tak, jak to nedokázal nikdo před námi.

Pokud byste vyhrál a stal se předsedou KDU-ČSL, vzdáte se mandátu europoslance. Co bude s vaší agendou?

Soustředím se na Českou republiku, na nastartování regionů. Na to, aby značka KDU-ČSL přitáhla nové lidi, aby těm, kdo za ni kandidují, pomohla uspět ve volbách.

Proč chcete dát přednost práci předsedy strany před celkem nově obhájeným mandátem europoslance?

Hlavní důvod je, že se snažím otevírat diskusi s lidmi a nabídnout KDU-ČSL nový směr. Marek rozjel nějakou práci a chci, aby se v ní pokračovalo. Marek Výborný byl neskutečně pracovitý, otevřený předseda, který chtěl KDU-ČSL modernizovat na opravdu konzervativní stranu pravého středu a posílit ji. V té práci je potřeba pokračovat.

