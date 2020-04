Falešný Fiala maluje obývák v obleku. To je tu běžné. Podívejte na Babiše! Řezník z Trikolóry účtuje

reklama

Mluvíme spolu v nelehké době pandemie koronaviru. Dopadla nějak opatření vlády proti šíření této nemoci na vaši živnost, řeznictví a uzenářství?

Jistě, jako na každého. Všichni jsme museli nějak změnit své chování. Všichni jsme se museli nějak přizpůsobit. A samozřejmě se také změnilo nákupní chování mých zákazníků. A nejen proto, že mnozí nemohli pracovat a přišli tak o značnou část svých příjmů.

Jak hodnotíte kroky vlády ve smyslu podpory malých živnostníků, onu pověstnou „pětadvacítku“ a potom „patnáctku“? Je to něco, co živnostníky, kteří nemohou provozovat, zachrání?

Víte, mimořádná situace, mimořádná opatření... Ale dlouhodobě vláda pod vedením ANO dělá naprosto nekoncepční a zmatené kroky. Já vím, v době nouze se do vlády nekope, a fakt je, že zareagovala jako jedna z mála dostatečně rychle a včas. O dalších krocích už bychom mohli úspěšně polemizovat. A jedním z oněch kroků je v jedné větě slibovat pomoc – a vzápětí vyhrožovat pokutami, pokud pomoc přijmou a ‚financ úředníkům‘ se to nebude líbit. Takové to „slibuji co jsem slíbil, a odvolávám co jsem odvolal“. Jen s horšími důsledky na poddané.

Fotogalerie: - Česko bez hospod

Jak hodnotíte kroky vlády proti covidu-19? Je blokace ekonomiky v takovém rozsahu namístě, nebo nás ekonomicky zlikviduje?

Jak jsem už řekl – mimořádná situace, mimořádná opatření, ale o jednotlivých opatřeních bychom mohli vést dlouhé debaty. Považuji za naprosto scestné zavření provozu kadeřnicím, a vzápětí, jako první, otevření velkých hobbymarketů. Takový postup je do očí bijící nesmysl. Nejsem ale v pozici toho, kdo rozhoduje. Jsem v pozici toho, kdo bude účtovat při volbách. Rozdávání peněz od rotaček je sice pro mnohé z nás „dobrem“, ale peníze nevznikají na rotačkách tiskáren. Anketa Je pro vás plk. Robert Šlachta důvěryhodnou osobností? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 5694 lidí

Jednou možností je rozhazování a slibování peněz, a druhou pak skutečná pomoc v podobě zrušených daňových přiznání daní z příjmu, z nemovitosti atd.

A co vlastně říkáte na současnou atmosféru, když všichni nosí roušku? Rouška na nás kouká i z televize, nosí ji politici, dokonce i lidé, kteří jsou v místnosti sami a hovoří například přes Skype. Buzeruje se... když si dáte točené pivo v parku, tak jste hned div ne disident či nepřítel státu...

Nejsem biolog, nejsem epidemiolog, nejsem virolog. Ale vím, jak funguje mikrosvět biologie. Pokud všichni nosí roušku, má to smysl v kombinaci s dalšími opatřeními, jako je sociální distanc, zvýšená péče o osobní hygienu. Dokážu vyhledávat informace a nebráním se informacím diametrálně navzájem odlišným. A dokážu je, na pozadí toho, co o světě mikrobiologie vím, vyhodnocovat s použitím elementární logiky.

Faktem je, že z úst různých odborníků padají také různé názory, ve většině politicky zabarvené. Co však mají velmi často společné, je častá absence pojmu „ještě nevíme“. Koronavirus rozhodně není žádná chřipečka. Téměř nic o něm nevíme, jsme na začátku jeho poznávání... za dobu jeho pozorovaní bylo nalezeno snad už šest mutací. Takže rozum mi velí nepodceňovat, ale to, co vidíme v jednotlivých televizích, je fakt už „na palici“ ve chvíli, kdy dva komentátoři zpráv předvádějí komedii s lesklými štíty a za nimi projde technik bez roušky.

To jsou momenty, které vyvolávají zcela zbytečné obviňování ze strachu těch zodpovědných. Ano, doslova jsou obvinováni ze strachu. A přitom kdyby nebylo strachu, lidstvo by dávno vyhynulo a ti, kteří druhé viní ze strachu, sami trpí strachem z kolapsu vlastního pohodlí.

Lucka Hájková, Květa, Vendulka Hájková zásobují nemocnici v Sušici rouškami zdarma (Foto: Archiv Pavla Havlíčka)

A co byste tedy doporučil vy?

Já bych nabádal k logice, k zdravému rozumu a k vědomí, že máme na světě virus, který moc neznáme, nemáme proti němu obranu. A oproti těm doposud známým je daleko agresivnější už jen svou nakažlivostí (infekčností), ale i prudším průběhem nemoci, pokud propukne. Nechme tedy odborníky studovat virus, zjišťovat možnosti léčby, nechoďme mu naproti a nezatěžujme zbytečně zdravotnictví. A pak můžeme v takovém rámci normálně fungovat.

Řekl byste, že vláda současné situace využívá k posílení vlastní pozice, nebo se toho nebojíte?

Ano, využívá. Stejně jako opozice. A není to nic neobvyklého. Ale na účtování nastane čas při volbách. A to je demokracie, a tak to má být.

Fotogalerie: - Hladová okna

Premiér Babiš, jak má ve zvyku, akci opět marketingově využil. S rouškou na ústech promlouvá k občanům, natočil video, jak vyšlehal manželku v roušce pomlázkou. Líbí se vám takový způsob vedení politiky?

Nelíbí, ale opakuji, že je to naprosto běžné v naší kotlince. Stejně jako pan Fiala, ten maluje doma obývák v obleku a s knihou v klíně. Je to pokrytecké a falešné v obou případech.

Evidentně ale na Čechy to platí, když se podíváme na výsledky voleb, nemyslíte?

Já jsem přesvědčený, že volby se mají vyhrávat pozitivním programem a politikou. A tu dlouhodobě nikde u opozice nevidím. To není chyba voličů, nesvádějme chyby politických stran na voliče, nejsou tak hloupí, jak o nich mnozí říkají. A vím to velmi dobře. Se spoustou lidí se potkávám, za spoustou lidí se dostanu. Lidé jsou skvělí mimo sociální sítě a umí se vypořádat s ledasčím. I s podvodníky. Sice to chvilku trvá, ale to je normální.

A potvrdila mi to opět tahle děvčata (viz foto), kdy jsme se za nimi vypravili s poděkováním a několika maličkostmi. To jsou ti, kteří úředníky živí. Tahle děvčata vytáhla šicí stroje a už delší dobu zásobují sušickou nemocnici rouškami. Jen tak, zadarmo. Protože si váží práce druhých

Fotogalerie: - Rouškolidé

Stále ve své prodejně neprodáváte Babišovy výrobky? Bojkot, kterého si všimla média, trvá?

Ano, můj bojkot Babiše trvá, na tom se nic nezměnilo. Úsměvné však je, jak jsem já, spoluzakladatel původního Bojkotu Babišových Výrobků, byl vymazán z Bojkotu Babišových Výrobků spolkem těch „lepších lidí“, kteří jsou „slušní“, „normální“, poctiví“, oplývají morálkou a bojují proti nenávisti tak, že nenávistí k těm ostatním pukají. Hlavním poznávacím znakem této skupiny je zuřivé moralizovaní druhých. Jsou to lidé, kteří volí Hilšera, Drahoše, Novotného i Koláře či další. Prostě lepší lidé z kavárny

Jednu dobu jste, nemýlím-li se, koketoval s hnutím Trikolóra Václava Klause mladšího. Jste již členem tohoto politického hnutí? V jaké formě spolupracujete?

Trochu bych se bránil slovnímu spojení „Trikolóra Václava Klause mladšího“. Je to Trikolóra a jejím spoluzakladatelem a předsedou je Václav Klaus. Není to hnutí jednoho muže, je to hnutí široké masy lidí, kteří povazují za normální rodinu složenou mužem, ženou a jejich dětmi. A nebudu polemizovat technokraticky o tom, zda děti biologické jsou, a děti adoptované nejsou „jejich“ dětmi.

Je to hnutí lidí, kteří jsou přesvědčeni, že bohatnout by se mělo bohatnout z práce, a ne z přerozdělování dotací a utrácením ve státní správě. Jde o hnutí, jehož členové či příznivci jsou si vědomi toho, že pokud se vzdáme národních zájmů, nebude to ničemu užitečné. Ba naopak, jak často vídáme v důsledcích unijních regulací. A ano, stal jsem se členem. Není to moje první členství v politickém subjektu, ale tak to chodí, když jste věrný idejím, hledáte je, a politické strany od svých ideových kotev odcházejí...

