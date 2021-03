Falšování výsledků testů vakcíny Sputnik ze strany EU? Podstrčený sajrajt lidem? A pak... Jaroslav Foldyna se obává tohoto scénáře

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Hejtmany nikdo vakcínu Sputnik používat nenutí, občané by ale tuto možnost dostat měli. Úplně by mi stačilo schválení našich úřadů. Ti, kdo potřebují schválení ze strany unijních papalášů, nevěří našim lidem. Pak je ovšem otázkou, čí zájmy zastupují,“ říká poslanec Jaroslav Foldyna (hnutí SPD, původně zvolen za ČSSD). Souhlasí se slovy prezidenta Miloše Zemana o rezignaci ministrů a v rozhovoru popsal, proč by k nim mělo dojít. Vyjádřil také obavy kolem manipulace ze strany Evropské unie a podotkl, že Rusko schválení Bruselu nepotřebuje, o jejich vakcínu má zájem celý svět.

Český prezident Miloš Zeman byl označen za vlastizrádce i dementního starce poté, co byl zveřejněn jeho rozhovor pro ParlamentníListy.cz, kde kvůli ruské vakcíně Sputnik V žádá odstoupení ministra zdravotnictví Jana Blatného i ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové, a navíc ministra zahraničí Tomáše Petříčka. O čem tak bouřlivé reakce vypovídají podle vás?

O tom, že prezident Zeman měl pravdu.

Měly by zmíněné osoby rezignovat a proč?

Ministr Blatný by měl odstoupit, protože se více než na boj s covidem soustředí na boj s občany. Ředitelka Storová za to, že se místo hledání cest, jak umožnit očkování účinnou vakcínou, jíž podle dostupných informací Sputnik je, soustředí na hledání důvodů, proč toto očkování lidem neumožnit. Ministra Petříčka je pak nutné odvolat za to, že jde o ultralevicového a anticivilizačního extrémistu, který si za peníze českých občanů plní své sny o neomarxistické kulturní revoluci. Takový člověk by měl být nejen odvolán, ale také souzen za snahu o likvidaci naší státní suverenity a za snahu o totální rozvrat základů naší společnosti.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček tvrdí, že nejde o Sputnik V, ale o jeho postoje kolem dostavby Dukovan, kde odmítá účast Číny a Ruska. Má to něco společného? Může být vakcína Sputnik V jen záminkou?

Ministr Petříček měl být vyhozen už dávno, respektive se ministrem neměl nikdy stát. Je to nejhorší ministr zahraničí, kterého jsme kdy měli. Kromě toho se zdá, že je kromě ultralevicového revolucionáře, jenž se otevřeně hlásí například k anarchistickým skupinám, také obchodním zástupcem některých firem, které mají o dostavbu Dukovan zájem, a tak jim chce vyřazením konkurence z tendru pěkně umést cestičku. Byl to vždycky takový snaživý chlapec.... Na první pohled to sice vypadá, že být ultralevicovým extrémistou a zároveň obchodním zástupcem velké korporace se vylučuje, ale jde opravdu jen o první pohled. Ve skutečnosti se tyto dvě funkce velmi dobře doplňují – obzvláště, když jsou doplněny funkcí ministra zahraničí.

Co se týká Dukovan, tak by je měl postavit subjekt, který nabídne nejlepší podmínky, jako to platí, nebo by alespoň platit mělo, u všech veřejných zakázek.

Miloš Zeman se také nechal slyšet, že kdyby byl největším nepřítelem ČSSD, pak by Tomáše Petříčka na post předsedy strany podpořil. Vy sám jste byl dlouholetým členem sociální demokracie, dovedete si Petříčka představit jako jejího předsedu?

Ano, dovedu. To, že pan Petříček bude zřejmě posledním předsedou ČSSD, v sobě ponese jistou symboliku a zároveň politickou spravedlnost. Strana, která se ze zástupce zájmů normálních pracujících lidí stala jejich nepřítelem, si zaslouží právě takový konec.

Jak po rozhovoru a vzkazech prezidenta vůči premiérovi v něm vnímáte jejich vzájemný vztah?



Rozhovor vyvolal ještě další vlnu reakcí většiny krajských hejtmanů, kteří nechtějí do schválení ruské vakcíny Evropskou lékovou agenturou vakcínu používat. Je to z vašeho pohledu správný postoj?

Hejtmany nikdo vakcínu Sputnik používat nenutí. Občané by ale tuto možnost dostat měli. Zdůrazňuji, že říkám možnost, nikoli povinnost. Mě osobně Evropská léková agentura nezajímá. Úplně by mi stačilo schválení našich úřadů. Ti, kdo potřebují schválení ze strany unijních papalášů, nevěří našim lidem. Pak je ovšem otázkou, čí zájmy zastupují.

Proč Sputnik V tolik zasahuje do české politiky? Co o české politice vypovídá?

Nejde o českou politiku, ale o politiku evropskou, respektive unijní. Důvodů, proč prounijní kolaborantské vládnoucí elity útočí na Rusko, je více. Za prvé je mnoho nadnárodních korporací, které mají zájem o ruské přírodní bohatství, a uvedení politici těmto korporacím dělají poskoky. Za druhé je snaha o umělé vytváření jakési ruské hrozby, jejíž dopady ovšem zatím nikdo reálně nezaznamenal, snahou o odvedení pozornosti Evropanů od hrozeb skutečných, jejichž dopady jsou zřejmé na první pohled. Fungovat to má tak, že pokud se Evropané budou dívat na východ, tak neuvidí, že z jihu se do Evropy valí vlny nových osadníků z Afriky a Blízkého východu, čímž dochází k postupné likvidaci evropských národů a Evropy jako svébytného civilizačního okruhu. Politiky, kteří toto umožňují, považuji za zločince, kteří jednou musí stanout před obdobou Norimberského procesu.

Třetím důvodem nenávisti k Rusku je fakt, že ta země dokazuje, že bez feminismu, multikulturalismu, genderismu, pochodů deviantů, 89 pohlaví a dalších neomarxistických zhovadilostí se dá žít mnohem lépe, než s nimi. Rusko má jistě mnoho chyb, ale kulturně jde o velice konzervativní zemi, kde pojmy jako rodina, vlast či národ mají ve společnosti velkou váhu. Pak je ovšem samozřejmé, že taková země musí prounijním, neomarxistickým kulturním revolucionářům, jež vlastní civilizaci a vlastní národy naopak nenávidí a usilují o jejich zničení, zákonitě ležet v žaludku. Rusko v jejich očích zkrátka dává špatný příklad tím, že se nechce vzdát své identity.

A co kdyby se takhle začali chovat také Evropané a hnali všechny multikulturalisty, genderisty a další progresivisty bičem? Já osobně se na to docela těším, ale oni určitě ne. Proto se Evropanů bojí, a proto se je také snaží nahradit různými přivandrovalci. Pořád se mluví o západních hodnotách, ale je nutné si přiznat, že Západ se, ve smyslu kulturním, do značné míry odstěhoval na Východ, a že z bývalého Západu se postupně stává beztvará hmota, která je jako ta nejlacinější děvka k volnému použití každému, kdo přitáhne. Já ale věřím, že je stále ještě dostatečné množství hrdých a statečných Evropanů, kteří se jako laciné děvky necítí a postaví se na odpor.

Politika kolem ruské vakcíny hraje svoji roli. Nezastírá trochu podstatu, tedy životy lidí? Hodnotí politici více, odkud vakcína pochází, než jak ji správně ověřit?

Ano, tak to je. Nejde o životy lidí, ale o politiku. Je to hnus.

Na druhou stranu je jasné, že se Rusko snaží využít situace obchodně. Myslíte, že opožděně podaná žádost o certifikaci ruské vakcíny u Evropské unie byla taktikou? Rusko si zatím pohodlně vyjednávalo se státy samostatně...

A pak jsou tu dvě důležité otázky. Za prvé: opravdu můžeme vyloučit, že unijní orgány schvalovací proces neohnou tak, aby Rusko poškodil? Za druhé: opravdu můžeme s absolutní jistotou vyloučit, že Evropanům nebude v ampuli s nápisem Sputnik aplikován nějaký sajrajt a následně se zdravotní obtíže takto očkovaných nevyužijí k další protiruské kampani? Po zkušenostech s tragikomickými „hybridními útoky“ ze strany Ruska, kdy šlo o útoky, které byly tak nebezpečné, že si jich buď nikdo nevšiml, nebo nikdo nedokázal, že jde opravdu o útoky ze strany Ruska, jsou takové otázky docela na místě a Rusové si je jistě kladou. Pak se jim ovšem nemůžeme divit, že radši prodají vakcínu mimo Evropskou unii. Pokud ale stovky miliónů dávek Sputniku budou dobře fungovat v Indii a dalších zemích, tak se výše uvedená rizika do značné míry eliminují. Ruská strategie je tedy pochopitelná a my teď jen sklízíme, co jsme dlouhodobě seli. Sklízíme nedůvěru.

Případné falšování výsledků testů ze strany unijních orgánů by ale mohlo poškodit zdraví Evropanů. Skutečně si myslíte, že by něco takového evropské úřady udělaly?

Já si myslím, že ano, a podle všeho si to myslí i Rusové. A není divu, vždyť unijní politické špičky opakovaně a jasně ukázaly, že jim na životech Evropanů nijak nezáleží a není důvod se domnívat, že by tomu najednou mělo začít být jinak. Jak už jsem uvedl: jde o lidi, kteří Evropany nenávidí a zároveň se jich bojí. Jde o jedince, kteří sami sebe vidí jako globální elitu, jíž je evropská kulturní identita, a tudíž i samotní Evropané, na obtíž. O penězích Evropanů to ale samozřejmě neplatí – ty jim na obtíž rozhodně nejsou. Dokud se těchto lidí nezbavíme, Evropa bude devastována.

Jaroslav Foldyna



