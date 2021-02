Ferjenčík: Jsem nešťastný, že se toto říká. Babiš? Ukazuje se, co je zač

reklama

Vláda nedávno změnila letošní rozpočet, schodek zvýšila na předpokládaných 500 miliard, o nichž jste mluvil už na konci roku. Zároveň zvedla příspěvek podnikatelům z 500 na 1 000 korun. Zajímalo by mne, zda letošní a loňský dluh odpovídá tomu, kolik peněz putuje na pomoc lidem, podnikatelům a živnostníkům v koronavirové krizi?

Já jsem hlavně nešťastný, že se šíří fáma, že podnikatelé dostanou místo pětistovky tisícovku. Tisícovka je horní strop, co mohou dostat, pokud doloží, že mají propad tržeb alespoň o tisícovku denně. Kdo to nedoloží, dostane méně, dokonce může dostat méně než pětistovku. Určitě budou podnikatelé, kteří v novém systému kompenzačního bonusu nedosáhnou na podporu vůbec, zatímco v minulosti na ni dosáhli. Tady jsem trochu nešťastný z očekávání, co návrh a jeho prezentace vyvolal, a které neodpovídá realitě.

Jde podle vás o kličku vlády?

Rozhodně jde o typický případ, kdy se něco jiného dělá a něco jiného se prezentuje v médiích, protože lidé, kterých se to netýká, si budou myslet, že vláda rozdává miliardy podnikatelům. Pak ale spousta podnikatelů narazí v praxi na menší podporu, než dostávali v předchozím období.

A teď k poměru výše státního dluhu vůči pomoci těm, kteří to potřebují?

Celkem jasné je, že pomoc u nás ve srovnání s jinými zeměmi zase tak vysoká není. Především je u nás extrémně pomalá, a stát tak dělá firmám komplikace s hotovostí. Extrémní případ je program Antivirus, kde se kvůli byrokratickým pochybením dokonce podpora vrací – firma má například problémy a nezvládá platit zaměstnancům, nestihne jim zaplatit, a tím pádem přijde o ten příspěvek. Děje se tedy přesný opak. Firmy, které potřebují podporu nejvíce, ji nedostanou vůbec. Z mého pohledu není systém státní podpory u nás moc přívětivý a ten důvod schodku je někde jinde.

Kde je tedy důvod schodku?

Hlavní důvody jsou dva. Za prvé masivní snížení daní, které bylo potřeba vyřešit v rozpočtu, to byl propad sto miliard korun. A druhá věc, že vláda vůbec nepočítala s druhou, třetí vlnou a vůbec nepřipravila státní rozpočet na možnost, že přijde koronavirus. V rozpočtu se vůbec nepočítalo, že se budou jakékoliv náhrady vyplácet, a navržený schodek 320 miliard tedy s vůbec žádnou pomocí firmám a lidem nepočítal.

Rozumíte jako poslanec tomu, na co ty peníze konkrétně půjdou, když se schodek tak razantně zvýšil?

Vláda to sice nějak rozepsala, ale my nevíme, jak s těmi penězi ve skutečnosti naloží. Pokud to bude na Antivirus a na kompenzační bonusy, tak se proti tomu nedá mnoho namítnout. Pokud to půjde zase na nějaké předvolební rozdávání, je to dost nešťastné.

Piráti teď spolupracují se Starosty a nezávislými. Předtím se objevovala kritika, že jste strany v mnoha věcech rozdílné a máte odlišné názory, tak jak se vám ta spolupráce zatím osvědčuje?

Zatím funguje spolupráce bez problému, ve velké většině věcí se shodneme a občas, když máme jiný názor, řekneme si to dopředu. Zatím jsme nenarazili na vážnější problém.

Jak vnímáte tanečky kolem nouzového stavu, který musel být schválen přes hejtmany poté, co to poslanci odmítli? Kvůli žalobě studenta gymnázia následně také pražský soud rozhodl, že takový nouzový stav je protiústavní, a nyní máme zase vyhlášen nouzový stav další?

Domnívám se, že jde o ilustraci, jak premiér není schopný boj s epidemií řídit, a výsledkem je totální chaos, který je ještě posílený tím, že vláda každou chvíli vyhlásí něco v rozporu s ústavou nebo s jinými předpisy.

Co se týká rozsudku soudu, je potřeba zdůraznit, že zmíněná škola měla zrovna prázdniny, takže rozsudek je významný jako precedens, ale praktický význam je minimální, žádná škola se neotevřela. Vidím to jako ilustraci hodně špatné práce vlády, a abych nebyl jen negativní, tak dobrá věc je, že se v posledních dnech premiér začal s opozicí alespoň trochu bavit a alespoň trochu s námi opatření konzultuje.

Cítíte v jeho přístupu změnu?

Rozhodně od doby, co jsme neschválili nouzový stav, se komunikace výrazně zlepšila.

Minule jste mi řekl, že vám přijde neuvěřitelné v celé šíři, jaká akce se odehrála za zavřenými dveřmi teplického hotelu, kam se na oslavu sjela řada významných osobností. Neuplynuly ani tři týdny a došlo na návštěvu fotbalového zápasu ze strany Romana Prymuly, a nebyl sám. Co tomu říkáte dnes?

U fotbalu vidím poměrně významný rozdíl. Bizarní to bylo u pana Prymuly, který den předtím řekl, že má být lockdown, druhý den šel na fotbal, a ještě se novinářů ptal, jestli má pořád sedět jen doma, přitom to ostatním doporučuje. To bylo velmi zvláštní. Na akci samotné mi primárně vadilo jen to, že šlo opět o VIP zacházení pro nejmocnější a nejbohatší. Ale kdyby i další akce mohly fungovat pod podmínkou stoprocentního protestování, já bych zase takový problém neviděl. Vadí mi hlavně VIP přístup ze strany Ministerstva zdravotnictví k udělování výjimky, ale kdyby divadla, kina a další mohla fungovat tímto způsobem – tedy použít solidní testování, otestovat všechny diváky, ještě tím pomoci boji s epidemií tím, že vychytá potenciální přenašeče a pak absolvuje představení či fotbalový zápas… tak proti tomuto principu nic nemám.

Souhlasíte, že ze strany premiéra Andreje Babiše nebyla jiná možnost, než Prymulu ze svého týmu odvolat, a tedy i z druhé funkce, kterou po ministru zdravotnictví dostal?

Myslím, že premiér Babiš nechtěl, aby mu Prymula dělal ostudu svými výroky a přístupem, takže je pochopitelné, že skončil.

Jak jste spokojený s novým pandemickým zákonem, který Senát vrátil k projednání poslancům?

Myslím, že senátní verze je lepší, jsou v ní opravené nějaké legislativně technické nedodělky, za to jsem rád. Zákon je potřeba, abychom mohli dlouhodobě zvládat epidemii bez nouzového stavu, a dává k tomu nějaké nástroje, takže jde o rozumné opatření. Rozhodně lepší než řešení skrz zákon o ochraně veřejného zdraví, kde například nejsou vůbec žádné kompenzace firmám a lidem.

Proč jste se nakonec rozhodl, že budete pro? Piráti tento návrh nejdříve kritizovali proto, že je ušitý horkou jehlou, navíc že byl okopírován z návrhu v polovině loňského roku, který před poslanci neprošel. Napomohla k tomu zakotvená kompenzace podnikatelům, nebo co vás přesvědčilo?

Přesně tak. Podařilo se dojednat kompromis, kdy se doplnily alespoň nějaké kompenzace, byť jsme chtěli ustanovení o kompenzacích širší, ale aspoň se podařilo do něj něco dostat. Podařilo se vyřešit některé další problematické aspekty původního vládního návrhu, takže vnímáme, že je to lepší řešení než zákon o ochraně veřejného zdraví v případě, že by nouzový stav nebyl.

Jak tak slyším, úplně spokojený ale nejste. Co byste udělal vy sám jinak?

My jsme usilovali o širší pojetí kompenzací. Je to věc, kterou zmiňoval už kolega Lukáš Wagenknecht v Senátu, a myslím, že ten kompromis je z naší strany na hraně přijatelnosti, ale vláda trvala na tom, že žádné širší ustanovení nedá. Bohužel mají většinu.

Váš kolega Jakub Michálek k tomu řekl, že ministerstvo se díky pandemickému zákonu nestane diktátorem, opatření budou podléhat souhlasu vlády. Vláda ale znamená hnutí ANO, a tím i souhlas Andreje Babiše, a tím i Ministerstva zdravotnictví, které vede hnutí ANO. Opravdu se neobáváte nějakého zneužití ve smyslu, že si ministr bude moci vyhlásit, co potřebuje?

Za prvé přece jen je potřeba říci, že ministr zdravotnictví nemá ve vládě úplně silnou pozici, takže si nemyslím, že by vláda jako taková akceptovala, že by se choval jako nějaký diktátor. Druhá věc je, že pandemický zákon umožňuje kontrolu Poslaneckou sněmovnou. Pomocí čtyřiceti poslanců je možné vyvolat přezkum na úrovni Poslanecké sněmovny.

