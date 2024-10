Fiala chce být znovu premiér. „U voličů narazí. Tvrdě,“ je si jist odborník

Seznam Zprávy publikoval první část obsáhlejšího rozhovoru s Petrem Fialou. Premiér pobavil některými originálními a neotřelými odpověďmi. Třeba tím, že ho netrápí osobní nízká oblíbenost, neboť kvůli oblíbenosti si ho lidé nevolí. Sice si moc nedokážu představit, jak se voliči hrnou dát hlas někomu neoblíbenému, ale budiž. Neoblíbenost premiéra tedy vůbec nic neznamená a o ničem nevypovídá?

Jasně že politik nemůže být oblíbený celou společností, protože ta bývá většinou rozdělena na chudé a bohaté, městskou a venkovskou populaci, takže v tomhle má pan Fiala pravdu, že nemůže být oblíben u celé veřejnosti. Ale jestliže je podle průzkumů hodnocen jako jeden z vůbec nejhorších premiérů na světě, nejen v Evropě, tak by se měl zamyslet nad tím, jestli náhodou nedělá něco špatně. Když se na výsledky průzkumů zadívá, tak se dozví, že větší část veřejnosti je s jeho vládou nespokojená. A on je premiér. To, že ty strany takhle splácal dohromady, aby vystřelil k moci za pomoci pana Rychetského, byl od začátku podvod na voličích. Částečně má pravdu, že ho lidé nevolili kvůli oblíbenosti, ale faktem je, že teď je skutečně neoblíbený.

Petr Fiala tvrdí, že kdyby ho měli v každé chvíli všichni podporovat, tak by vláda musela dělat jen věci, které všichni chtějí. Je z principu špatně, jak prohlašuje, když vláda postupuje tak, jak lidé chtějí?

To je úsměvné. Vláda by měla znát názory lidí, brát je na vědomí a vycházet vstříc oprávněným požadavkům občanů. Jestliže si jejich základních požadavků nehledí a prohlašuje, že jsme ve válce, nebo schválí ministryni Černochové nákup letadel, která budou za těch deset let nepotřebná, tak se premiér nemůže divit, že není v oblibě. Ani neměl dávat takovou nesourodou koalici dohromady. Ve vládě měly být dvě, maximálně tři, strany, ne takový slepenec, pak by to byl snad trochu čestný boj. Říkám snad trochu, takhle to je podvod na voličích, co tady udělali.

Předseda vlády rovněž zdůvodňuje, proč ho všichni nemůžou podporovat, poněvadž všichni nemají všechny informace, které jsou potřeba k tomu, aby se správně rozhodli. Dá se to takhle jednoduše odmávnout, že ho lidé nepodporují proto, že nemají potřebné informace? Na druhou stranu, co mu brání vystoupit po zásadních rozhodnutích před veřejnost a zdůvodnit, co vládu k tomu či onomu rozhodnutí vedlo?

Pan Fiala má těch informací samozřejmě hodně, určitě daleko víc než my všichni. Ale je otázka, zdali ty informace, které dostává od různých složek včetně složek tajných, jsou informace, které jsou v souladu s tím, aby se tahle země pozitivně vyvíjela. Jestliže si rozbil hospodářskou spolupráci s Čínou a s Ruskem, Afrika je na něj taky trochu rozzlobená, bezvýhradně podporuje vše, co se řekne v Bruselu a ve Washingtonu, tak se nelze divit, že jsou tím lidé znechucení, protože on je opravdu vazal. Není to předseda vlády samostatné, suverénní republiky.

Petr Fiala v odpovědích prokázal svérázný pohled na to, jak by to v zemi mělo čtyři následující roky po volbách vypadat. Podle něj si volíme politiky, kterým svěříme určitou důvěru na nějakou dobu. „Ti politici rozhodují a dělají nějaká opatření, pak přijdou a řeknou, udělal jsem toto a toto, líbí se vám to? Nelíbí? Pokud se to voličům nelíbí, tak zvolí někoho jiného. Tak to je,“ konstatoval. Lze to brát jako doporučení lidem, aby po čtyři roky Fialova vládnutí jen mlčky přihlíželi, co se v zemi děje?

Naopak. Platí to, jestliže zklamu, lžu a lidé jsou nespokojení a ministři mu provádějí divné úskoky, tak by bylo nutné ve vládě víc rezignací, možná včetně premiéra samotného. Třeba je to slušný člověk, ale neuměl tu pětikoalici, dnes čtyřkoalici, dát dohromady, protože jsou v ní různé názory na různé věci. A on měl být suverénní premiér ODS. Ale ta ODS šla někam jinam, než ji chtěli mít ti otcové zakladatelé. Tak musel požádat o spolupráci STAN a Piráty a je z toho takový binec. Od vesla měli jít už dávno. Kdyby vycházeli vstříc požadavkům občanů na základě necinklých průzkumů, tak už tam dávno být neměli.

Přes to všechno srší Petr Fiala optimismem a prohlašuje, že chce zvrátit trend, kdy v Česku za 30 let naší moderní historie zvolili v dalších volbách skoro vždy někoho jiného. Tedy že on chce být předsedou vlády i pro druhé funkční období. Může mu to vyjít?

Jestli si pamatuji, tak Klaus byl zvolen i podruhé. Ale jasně, že chce být znovu zvolen premiérem. Zvykl si na to. Ale reálně nemá vůbec šanci. Leda by to v korespondenční volbě zmanipulovali, nebo by si zase Ústavní soud vymyslel nějakou novou kličku, nebo by ho pan prezident pověřil, aby sestavil vládu, i když volby nevyhrál, jako to udělali ve Francii. Všechno tohle je možné.

Zábavná byla také Fialova úvaha, že jedním z problémů české politiky je příliš časté střídání osob na různých postech, protože to vlastně zhoršuje kvalitu politiky. Co říkáte tomu, že se snaží vsugerovat veřejnosti, že kvalitě politiky prospěje, když on v křesle premiéra setrvá?

Střídání osob v těch nejviditelnějších postech bývá dáno tím, zda politik zklamal, nebo nezklamal. Třeba Miloš Zeman byl po pěti letech ve funkci hlavy státu zvolen na dalších pět let, tak se o nějakém častém střídání takhle obecně mluvit nedá. Ale problém je i v tom, že nám tu musí teprve vyrůst kvalitní politici z mladé generace, která už prochází demokracií. Po roce 1989 byl krátký čas, a tak se moci chopili různí příživníci, aby se dostali k lizu, aby si hrábli, aby něco ukradli, a tak dále. Ani se nedivím, kdo všechno se za tu dobu dostal k moci. Ale obávám se toho, že tahle garnitura, která vládne, moc zkušeností zrovna nezískala.

Šéf vlády a ODS prý bude žádat voliče, aby mu svými hlasy dali možnost, aby dotáhl změny, proto chce mít ještě druhé období. Rozpracoval nějaké změny ve prospěch země, aby tu možnost dostat měl?

Jsem přesvědčen, že tvrdě narazí v tom, jak mu voliči svými hlasy odpoví. Že by chtěl pokračovat, proč ne. Myslí si, že se o něco snaží. Ale poctivě řečeno toho zatím moc suverénního neukázal, že by byl premiér jako třeba Václav Klaus, který se nebál Albrightové říct, co si myslí. Stejně jako Zeman, který pak přiznal svoji chybu a omluvil se Srbsku za to, že umožnil průlet letadlům NATO přes naše území. To jsou formáti, kteří se s tím narodili, mají to v genech, ale těch je tady, bohužel, málo. Ti se musí teprve vychovat, musí být pořádné školství a v rodinách musí být úplně jiná nálada. Už znovu v nich říkáme něco jiného, než si troufáme říkat na veřejnosti, něco jiného se píše, něco jiného je v televizích. Pak je problém, že znova nastává to dělení na my a oni. Oni se od nás vzdalují, od toho gró národa. To je to, co bylo za bolševika. Byli jsme my, my jsme remcali, a byli oni, co si mysleli, že to dělají dobře. To je ale pak ten zákon kvantity a kvality. Když kvantita narůstá, tak se to zhroutí a přichází nová kvalita. To by si měli uvědomit, že tohle je zákon lidských civilizací. Ale ne, oni jsou u toho lizu, mají z toho prebendy, zvyšují si platy, okolí se jim klaní, podlézá jim, tak to se jim pochopitelně musí líbit. Protože pravděpodobně mnozí z nich do té politiky šli proto, aby uspokojili své ego, a ne kvůli tomu, co potřebuje národ.

Našel byste za ty tři roky, co Petr Fiala šéfuje vládě, na jeho jednání, chování, podniknutých krocích a slovech něco, proč by ho měli za rok znovu vynést do křesla předsedy vlády?

Pozitivního bych na něm našel to, že dobře vypadá, pěkně se obléká, působí důvěryhodně, má za sebou školy, sepsal nějaké knížky, takže sám sebe postavil na určitý piedestal. A je zahleděný sám do sebe. Takže já na něj pohlížím, že to je atraktivní obal, ale v tom obalu je materie, která není na úrovni pro to, v jaké době žijeme.

Když to zlehčím, není v tomto případě obal a obsah skoro klamáním spotřebitele, respektive voliče?

Když se podíváte, na čem je postavený marketing, tak je to vychvalování značky. A součástí té značky – na to se všichni v agenturách díváme – je obal. Obal je jednou z důležitých vlastností zboží, stejně jako je třeba cena. Takže se vždy díváme na obal. A politická reklama není nic jiného než odvozená od té základní reklamy. Ale zatímco když my v té reklamě zklameme, když řekneme něco, co není pravda, tak jsou lidé naštvaní, nastává bumerangový efekt, který tu naši nabídku smete. Ale ono se ukazuje, že to platí i v politické reklamě. Oni vyvolávají bumerangový efekt tím, že lžou. A jak se říká, lež má krátké nohy.

Ale také se říká, že obal prodává. A když si zákazník pod vlivem atraktivního obalu zboží koupí, rozbalí ho a pak je zklamaný, tak si už Petra Fialu znovu nevybere?

To je to, oč tu běží.

