Fiala je pěkný srab, vzkazuje Okamura. Jak to bylo se zrušenou debatou lídrů na Primě...

Fialova vláda v týdnu představila zastropování cen energií. Považujete tento strop za dostatečnou ochranu spotřebitelů?

Vláda Petra Fialy (ODS) zastropovala ceny energií na extrémně vysoké úrovni a bude to likvidační pro většinu občanů a pro mnoho firem. Je to naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům. Češi budou platit kvůli Fialově vládě i po zastropování za elektřinu čtyřikrát více než Slováci. Vláda neudělala v oblasti energetické krize od svého nástupu před devíti měsíci vůbec nic! Ignorovala návrhy SPD, odborníků i řešení, která přijaly všechny okolní evropské státy. Pouze vyčkávala, až za ni něco vymyslí orgány EU v Bruselu a zaklínala se celoevropským řešením, které ale není. Koaliční vláda ODS, STAN, TOP09, KDU-ČSL a Pirátů nadále jedná v rozporu s jejich sliby, že nenechají občany a firmy padnout.

Slovenské elektrárny dodávají slovenským domácnostem elektřinu za 61,21 eura (1490 Kč) za MWh, zatímco česká vláda zastropovala cenu na 6000 korunách za MWh. Slováci mají elektřinu mnohem levnější, přestože slovenský stát nevlastní v jejich elektrárenské společnosti většinový podíl. U nás má stát většinový 70% podíl v ČEZu – ale přesto neschopná a nekompetentní Fialova vláda neumí dojednat levné ceny pro občany i firmy a raději všechny uvrhává do chudoby! Už jen to je na okamžitou demisi. Například Rakousko má zastropovanou cenu elektřiny v přepočtu na 2,50 koruny za jednu kilowatthodinu, a Francie dokonce v přepočtu na 1,10 koruny za kilowatthodinu silové elektřiny.

Jaké řešení byste v případě vládní zodpovědnosti volili vy?

Hnutí SPD připravilo k vládnímu návrhu celou řadu pozměňovacích návrhů, kde chceme mimo jiné stanovit maximální cenové stropy elektřiny a plynu přímo v zákoně, a to v různých variantách, které jsou vždy nižší než vládní návrh, a to až na úroveň 1,50 koruny za jednu kilowatthodinu silové elektřiny a na 1 korunu za kilowatthodinu plynu. Fialova koalice ale naše návrhy ve Sněmovně zamítla. Je nutné okamžitě zastropovat cenu elektřiny a plynu pro všechny české odběratele na maximálně poloviční úrovni oproti vládnímu stropu a snížení DPH na nulovou sazbu.

Je to zcela reálná cesta. Stačilo by, aby ČEZ nejprve naplnil u nás vyráběnou levnou elektřinou potřeby našich občanů a firem – a do zahraničí aby prodával pouze případné přebytky. U plynu je levné řešení také jasné – po vzoru Německa, Rakouska, Maďarska a Slovenska je potřeba uzavřít pro tuto zimu přímý kontrakt s Ruskem, jelikož teď není jiná alternativa. Nic z toho ale Fialova vláda nechce udělat, čímž škodí všem lidem a firmám.

Co říkáte na tvrzení premiéra Fialy a Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), že vysoká cena elektřiny pro české zákazníky způsobená jejím vývozem a obchodováním na lipské komoditní burze je projevem solidarity za to, že dovážíme plyn a ropu?

Je to lež! Pokud bychom uzavřeli smlouvy na dodávky plynu a ropy napřímo s jejich producenty, a nikoli s německými překupníky, byla by i cena těchto surovin pro české zákazníky přijatelně nízká, jako je tomu mj. na Slovensku a v Maďarsku. A my bychom měli levnou elektřinu a do zahraničí by se prodávaly pouze přebytky. Vláda Petra Fialy vede Českou republiku do katastrofy.

Do katastrofy? Pane předsedo, nepřeháníte?

Vůbec ne. Vláda Petra Fialy vede naši zemi skutečně do katastrofy. Podle Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou ve čtvrtek vydala Národní rozpočtová rada, je státní rozpočet bez hlubokých strukturálních změn neufinancovatelný. To znamená, že hrozí státní bankrot.

Vláda však ani po 10 měsících ve funkci s ničím nepřišla. Od roku 2030 bude vlivem stárnutí populace nárůst veřejného dluhu tak razantní, že jej vzhledem k výši dluhové služby bude obtížné financovat, varuje Národní rozpočtová rada. Fialova vláda navíc způsobuje svými kroky zdražování.

Teď máte na mysli jaké kroky?

Vládní způsob zastropování cen energií, kdy bude prodejcům energií dotovat rozdíl, povede jen k dalšímu nárůstu inflace, tedy ke zdražování. Stejně jako energožebračenky. Kdyby vláda zajistila levné energie přímo od producentů, inflace mohla být na nízké úrovni.

Pokud to takto půjde dál, bude výsledkem vlády Petra Fialy obrovské zadlužení naší země kombinované s extrémní inflací a současně s hospodářskou krizí, kdy budou firmy krachovat, obrovsky poroste nezaměstnanost a stát nebude mít prostředky na ufinancování svého dluhu i veřejných služeb včetně důchodů. Vyzývám občany, aby se vlády zbavili ve volbách, dokud je čas.

Vláda Petra Fialy zvažuje řešení krize v podobě zvýšení rozpočtových příjmů přes speciální zdanění některých firem sektorovou daní nebo tzv. windfall tax. Má podle vás toto řešení smysl?

Konkrétní parametry a představy vláda zatím nepředstavila, jelikož vláda podřízeně a alibisticky vyčkává až na rozhodnutí a povolení z EU. Nejsou tedy známy možné dopady a rizika, jde například o riziko tzv. daňové optimalizace, kdy příslušné firmy v reakci na zavedení nové speciální daně mohou nejrůznějšími způsoby a investicemi do značné míry uměle snižovat své zisky a daňové základy. Tudíž ani výnos z této daně nemusí zdaleka naplnit vládní očekávání. V bankovním sektoru v tomto případě zase hrozí zvyšování poplatků a úroků z úvěrů pro občany a firmy a omezení poskytování půjček a hypoték. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky kritické situace – nikoli její příčiny.

Jak jsem již řekl, dle hnutí SPD je dlouhodobým systémovým řešením jednoznačně ukončení obchodování s elektřinou vyrobenou v ČR přes unijní lipskou komoditní burzu a zajištění nízkých zastropovaných cen energií pro české občany, opuštění systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami EU, kontrakt na levný plyn přímo od producenta a odstoupení od šíleného projektu EU Green Deal. Musíme začít něco dělat, protože zprávy z ekonomiky a společnosti jsou velmi neblahé.

Jaké zprávy teď máte na mysli?

Aktuálně bych zmínil např. to, že potraviny neustále rapidně zdražují. Například mouka byla proti loňskému srpnu dražší o 64 %, oleje a tuky o 50 %, polotučné trvanlivé mléko o 49 %, cukr o 42 % a drůbeží maso o 34 %. Cena elektřiny stoupla zhruba o 35 %, zemního plynu o 61 %, tuhých paliv o 46 %, tepla a teplé vody zhruba o pětinu. Jak informoval server Seznam, mléčné výrobky mají oproti začátku roku zdražit o dalších 30 %. Podzimní zdražování – alespoň v segmentu mléčných výrobků – přitom zákazníky teprve čeká.

Ekonom.cz informoval, že s ohledem na to, že cena elektřiny je oproti loňsku více než čtyřnásobná a skokově zdražil také plyn, tak ekonomové očekávají hospodářskou recesi. A podnikatelské svazy varují před vlnou firemních bankrotů, burcují politiky a volají po tom, aby stát podal podnikům pomocnou ruku. Dokud bude u moci Fialova vláda, tak se nepohneme.

Zároveň mám velkou prosbu. Stále je potřeba ke spotřebě energií přistupovat šetrně (jsem přesvědčena, že většina tak již činí a moc za to děkuji!). Nižší spotřeba = méně peněz na Putinovu válku a menší dopad na státní rozpočet.

Svetr proti Putinovi ať je toho symbolem. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 13, 2022

Pojďme jinam. Evropský parlament ve čtvrtek odhlasoval, že Maďarsko již nelze kvůli trvalému porušování „evropských hodnot“ ze strany vlády premiéra Viktora Orbána považovat za plnohodnotnou demokracii. Místo toho navrhuje označení „hybridní režim volební autokracie“. Europoslanci současně vyzvali Evropskou komisi, aby začala důsledně uplatňovat pravidla umožňující mimo jiné odebrat Budapešti část unijních peněz. Souhlasíte s tímto zaváděním „půvabných“ novotvarů a s kádrováním členských států?

Europoslanec za hnutí SPD Ivan David hlasoval proti. Hnutí SPD odmítá diktát Bruselu a jeho snahu potlačit suverénní národní státy!

Pro přijetí rezoluce proti Maďarsku hlasovali tito europoslanci z ČR:

Hnutí ANO - Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček

TOP09/STAN - Luděk Niedermayer a Stanislav Polčák

Piráti - Marcel Kolaja, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa

KDU-ČSL - Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová

NEZAŘAZENÍ - Radka Maxová

Takže vidíme, že Babišovo hnutí ANO se v naší zemi jen na oko prezentuje jako obránce národních zájmů, ale ve skutečnosti odkýve a podpoří téměř všechny šílenosti, které prosazuje Evropská unie.

Další europoslanec, Hynek Blaško, v týdnu oznámil, že vystupuje z SPD, protože se prý chováte nedemokraticky. Dostal jste od něj nějaké bližší vysvětlení?

Pravý důvod odchodu pana Blaška z SPD je podle mého názoru ve skutečnosti jiný, úplně jednoduchý. Pan Blaško se urazil, zradil a podrazil voliče SPD, díky kterým se stal europoslancem, a to jen proto, že chtěl být prezidentem, ale 250 členů celostátního grémia SPD minulou sobotu demokratickým hlasováním jednomyslně vybralo jako kandidáta na prezidenta za SPD Jaroslava Baštu. Nikdo z členů grémia nenavrhl pana Blaška.

A pan Blaško tuto situaci teď psychicky nezvládl, nedokáže respektovat demokracii, urazil se, lže o SPD, upřednostnil svoje ego a chová se jako malé uražené dítě, kterému rozkopali bábovičky. A není náhoda, že tento krok udělal těsně před volbami, aby co nejvíce poškodil SPD a naopak tím podpořil Fialovu vládní pětikoalici. Místo aby nadále pracoval pro voliče SPD, kteří ho zvolili, a díky kterým má lukrativní plat europoslance 180 tisíc korun čistého měsíčně plus náhrady. Na mandát europoslance se mu proto ale rezignovat nechce, přitom by ho nahradil náhradník za SPD, který by nadále hájil náš program.

Jsem z přístupu pana Blaška lidsky velmi zklamaný.

V neděli večer měla být v televizi CNN Prima předvolební debata ve složení Petr Fiala, Tomio Okamura, Andrej Babiš a Ivan Bartoš. Debata v tomto vrcholném obsazení ale byla zrušena a je kolem toho humbuk. Proč k tomu došlo?

Premiér Petr Fiala je pěkný srab. Zrušil předvolební debatu. Prý letí na pohřeb anglické královny, který je ale až v pondělí. A hned následně se dovídáme, že místo toho v neděli večer vystoupí ve všech televizích s jednostranným předvolebním projevem bez oponentů. Už rok odmítá premiér Fiala jít do debaty s opozičními lídry, protože se bojí. Přestože jsem ho k vzájemné televizní debatě několikrát veřejně vyzýval. (Pozn. red.: Premiér Fiala v sobotu na twitteru oznámil, že jeho nedělní projev je předtočený a z důvodu jeho zahraniční cesty nebude probíhat živě.)

Premiérem by měl být chlap s gulami. Bázlivý Petr Fiala (ODS) je jeden z nejslabších premiérů od roku 1989. Snad po roce přijde mezi nás alespoň ve čtvrtek večer do ČT, která ale neumožňuje v předvolební debatě na sebe bezprostředně vzájemně reagovat, protože utlumuje dalším účastníkům debaty mikrofony.

Jak jste připomněl, komunální a senátní volby nás čekají už příští víkend. Co chystá SPD na finále kampaně?

Chtěl bych všechny občany srdečně pozvat na osobní setkání na závěrečné předvolební Tradiční poutě SPD. V pondělí 19. 9. budu od 15 h v Plzni na náměstí Republiky, v úterý 20. 9. budu od 15 h v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí, ve středu 21. 9. budu od 15 h v Karlových Varech na parkovišti Západní 1499 a konečně ve čtvrtek 22. 9. budu od 15 h v Praze v parku Přátelství u metra Prosek. Tradiční pouť SPD probíhá vždy od 11 hod. do 18 hod., kde se můžete po celou dobu těšit na pouťové atrakce a soutěže pro děti zdarma a na občerstvení či na mléčné a masné výrobky regionálních prodejců za levné a přijatelné ceny. Já přijdu vždy v 15 h.

Nastávající komunální a senátní volby v pátek a v sobotu 23.-24. září, tedy ani ne za týden, budou zásadním referendem o vládě Petra Fialy, zda jsou s ní občané spokojeni, či nikoliv.