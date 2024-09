Fiala je pevný asi jako vykydnutý pudink. Šichtařová o slibech, na které se vláda vykašlala

Z příloh k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který ministerstvo financí poslalo vládě, vyplývá, že se počet státních zaměstnanců v příštím roce zvýší zhruba o 1200. Výdaje na jejich platy vzrostou o 11,2 miliardy na 277,8 miliardy korun. V programovém prohlášení vlády lídři pětikoalice přitom píší, že „na základě inventury všech agend státu do konce roku 2023 představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst. Zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme“. Co může vést vládu k tomu, že nejen slib ani po třech letech fungování neplní, ale počty státních zaměstnanců naopak navyšuje?

Já opravdu nevím, proč vláda neplní své sliby, proč se o to ani nepokouší. Nevím, jaké psychologické nastavení může někoho vést k takové nepoctivosti. Může to být lenost. Může to být od počátku snaha manipulací získat přízeň voličů, a když už jsou voliči lapeni a dali hlas, tak se na ně vláda vykašlala. Může to být neschopnost. Těch vysvětlení je více. Každopádně jisté je jedno: Neexistuje žádná objektivní ekonomická příčina, která by to ospravedlňovala.

Na středečním jednání předsednictva tripartity přislíbil ministr financí Zbyněk Stanjura odborům, že objem prostředků na platy ve veřejném sektoru by se od 1. ledna 2025 mohl zvýšit o 8 %. Pikantní je, že si premiér Petr Fiala vyžádal deset dnů na nalezení vlastního konkrétního řešení návrhu. Pokud byste mu měla poradit, jak by to řešení mělo vypadat i s ohledem na to, že v příštím roce se konají volby a pětikoalice určitě nebude chtít přijít o hlasy tohoto voličského segmentu?

Počkejte, tohle je divné, měla bych snad někomu radit s ohledem na volby? Já jsem ekonomka. Já nejsem marketér. Jak vyhrát volby, nechť radí volební stratégové. Já mohu radit pouze a jen s ohledem na ekonomiku a nebudu se propůjčovat k tomu, abych uhýbala od faktů a manipulovala je tak, aby to vyhrálo volby. Takže ekonomicky opodstatněný návrh zní, že by se měly mzdy ročně valorizovat o produktivitu práce očištěnou o inflaci. A tomu tedy 8 %, bohužel, neodpovídá.

Psali jsme: Že se lidem žije lépe? Ať Fiala přizná pravdu, vybízí Šichtařová Brusel si žádá druhé pohlaví. Odmaskovali se, říká Šichtařová Návrhy českého Green Dealu očima ekonomky. Na rovinu: Vláda lidi podvádí „Bude horko.“ Další vývoj v Evropě? Markéta Šichtařová má špatné zprávy

Vše nasvědčuje tomu, že český zástupce v Evropské komisi získá místo komisaře pro energetiku. O Josefu Síkelovi, na něhož toto křeslo čeká, se v energetické branži povídá, že docela rozumí obchodu, méně rozumí průmyslu a jestli něčemu opravdu nerozumí, tak je to energetika. Pokud je na tomto šprochu pravdy trochu, lze si od dosavadního ministra na tomto postu v Bruselu něco příznivého slibovat?

Ne, neslibuju si od toho příznivého vůbec nic. Ani já jsem si zatím nevšimla žádného výstupu pana Síkely, který by jakkoliv dokazoval, že energetice rozumí. A to ve mně vzbuzuje obavy.

Energetika je pro naši zemi naprosto klíčová. A teď dostává nakládačku. Spustila se už dominová reakce, kdy padají jednotlivé provozy a strhávají s sebou další. Konec těžby uhlí plus emisní povolenky pokládají uhelné elektrárny, ty zase pokládají teplárny, ty s sebou strhávají jednotlivé závodní energetiky, a tak dál, a my už brzy nebudeme energeticky soběstační a energie zdraží. Česká vláda to dopustila a teď jeden z jejích ministrů míří do Evropské komise, kde může doničit nejen českou, ale evropskou energetiku. Tohle nevypadá dobře.

A pokud si říkáte, že nás evropská energetika nemusí zajímat, že se musíme zajímat jen o tu naši, tak si dovoluji připomenout, že pokud bude mít energetický problém Evropa jako celek, tak odkud asi tu naši chybějící energii dovezeme, když bude chybět všude? No, nedovezeme.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na debatě pořádané v rámci podcastu serveru Echo24.cz prohlásil vládní koordinátor pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn na adresu dvou dalších diskutujících, šéfredaktora Echo 24 Dalibora Balšínka a herního vývojáře a představitele Společnosti pro obranu svobody projevu Daniela Vávry, že to, co od nich standardně čte nebo slyší, je normální lhaní o tom, že tady hrozí nějaké strašné omezování občanských práv. „Přitom je to přesně naopak, nikdy v historii jsme ještě neměli takovou svobodu slova.“ Jak si ta jeho slova vysvětlujete?

Jako manipulaci.

Podle premiéra Petra Fialy stojí za rekordními zisky AfD ve volbách v Sasku a v Durynsku především nezvládnutá ilegální migrace v Evropě. Řekl, že před tímto v minulosti varoval a byl označován za xenofoba. Mohou nám Němci závidět, že nemají tak prozíravého kancléře jako my předsedu vlády, který dnešní důsledky nelegální migrace předpokládal?

No, tedy já jsem si nevšimla, že by vláda Petra Fialy bojovala proti migračnímu paktu a že by odmítla ho podepsat. Já jsem si nevšimla, že by vláda Petra Fialy odmítla vyplácet sociální dávky imigrantům a tím zrušit hlavní lákadlo jejich příchodu. Já jsem si dokonce ani nevšimla, že by Petr Fiala byl označován za xenofoba. Naopak jsem si všimla, že Petr Fiala je ve svých postojích pevný asi jako vykydnutý pudink.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve zmíněných spolkových zemích vyjádřili voliči masívní nespokojenost s tamní vládou. Dá se to brát jako varování před sněmovními volbami, které se budou konat za rok stejně jako u nás. Je vzhledem k atmosféře ve společnosti pravděpodobné, že by čeští voliči v nadcházejících krajských a senátních volbách udělili kandidátům pětikoalice podobnou lekci a poslali vládě vzkaz, že ta nespokojenost s ní není jen v průzkumech?

Nepochybuju o tom, že společnost se opět o něco víc odkloní od levicového progresivismu. Jak moc, to je otázka. Ukázaly to už eurovolby, že se politická mapa mění. Je tu obrovská poptávka po pravicové alternativě, ale je možné, že lidé se nakonec zase přikloní k nějakému populismu, který se na poslední chvíli vynoří.

Psali jsme: Deficit 230 miliard? Šichtařová se neudržela: Fiala dál znehodnocuje peníze lidí Posouvat, co vydržíme. Utahovat šrouby. Šichtařová odhalila, jak skutečně bude fungovat Green Deal Mlčí a klade věnce? Komu to pomohlo zaplatit složenky. Šichtařová plísní Drahoše. Výzva Čarování se schodkem rozpočtu, rozkrývá Šichtařová. Příští vláda se nebude stačit divit

ANATOMIE SVOBODY Markéta Šichtařová a Martin Vavruša Objednat za zvýhodněnou cenu ZDE