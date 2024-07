Fiala se nevyrovnal s výpraskem, říká Filip Turek. V Bruselu zažil šok a zklamání

Petr Fiala tvrdí, že frakce Patrioti pro Evropu zastává ruské zájmy „vědomě či nevědomě“. Podobně se do vás a do Babiše navážejí i další koaliční politici. Vědí vůbec Rusové, jaké mají podle Fialy a dalších v Evropě zájmy? Nevypadá to už, že Fiala ty „ruské zájmy“ zná lépe než Putin sám?

Nazývejme věci pravými jmény. Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska. Ať už vědomě, či nevědomě. A tím ohrožují bezpečnost a svobodu Evropy. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 8, 2024

Je to směšná neschopnost vyrovnat se s volebním výpraskem Spolu ve volbách, jednoznačnému zániku původní ODS, který stvrdilo přiznání se k volbě Ursuly von der Leyen a neschopnosti aplikovat realistickou politiku a reflektovat demokratický výsledek voleb. Dle těchto měřítek je „proruský" každý, kdo je proti zelené sebedestrukci jménem Green Deal, má racionální a realistický náhled na válku na Ukrajině a je proti idejím multikulturalismu. Samozřejmě je to trapná hloupost, nepravda a nálepka rozdělující společnost. Většina na ni nenaskakuje a tuto chybnou taktiku vlády uvidíme ve všech dalších volbách, kde se jim opět nevyplatí.

Nebo je snad konec války na Ukrajině ruský zájem? Má Petr Fiala odvahu na to, aby řekl, že ta správná evropská hodnota je věčná válka s Ruskem?

On to v podstatě říká. Nevěří ani tomu, že po případném zvolení nového amerického prezidenta se jeho pozice rozsype jako domeček z karet. Kdokoli racionální by se na tento moment připravoval. Spoléhat neustále na to, že ve společnosti existuje pár procent pitomců, kteří uvěří neustálému nálepkování, a budou shovívaví k neschopnosti premiéra a vlády při řízení státu, která čelí historicky nejnižší oblibě. Že budou shovívaví, je za absolutní neschopnosti a nekompetence při řízení státu a při historicky nejnižší „oblibě" české vlády a premiéra z této historické ostudy nevyvede. Bohužel to zatím odnáší celá naše země nejhoršími ekonomickými výsledky ze všech srovnatelných států. Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23642 lidí

V Bruselu jste už „obhlédnout terén“ byl. Jak to dopadlo?

Obhlédnutím terénu bych to nenazval, tvrdá vyjednávání, vznik nové frakce, která se stala první skutečnou a velmi silnou opozicí v europarlamentu. Do toho mnoho technických záležitostí jako přebírání kanceláří, tvorba velmi silného a efektivního týmu a samozřejmě ohromný pocit zmaru a možná až šoku z extrémní nepružnosti a „efektivity" evropských institucí. Do toho prudké zklamání z odevzdanosti většiny kolegů jiných frakcí vůči zelené revoluci a záchraně planety. Zaslepená a bohorovná atmosféra plenárních zasedání naznačuje, že i válka na Ukrajině by šla rozhodnout na půdě tohoto nedemokratického parlamentu. Nikdy jsem nezažil tak silnou koncentraci tolika lidí odtržených od reality.

Také jste už volil šéfa, tedy šéfku Evropské komise. Vy jste Uršulu von der Leyen (UvdL) evidentně nevolil. Krátce, co je podle vás na její osobě nejhorší, tedy jaký byl ten nejzávažnější důvod?

Paní von der Leyen nemá ani náznak sebereflexe. Tato dáma má pocit, že poručí větru, dešti. Green Deal je pro ni posvátný a hodlá jej s Komisí tlačit následující období ještě silněji. Její odtrženost od reálného fungování ekonomiky, trhu, průmyslu, prostě všeho díky čemu jsme vytvářeli své bohatství, je šílené. Migraci zjevně nevnímá jako zásadní problém a má dojem, že ji vyřeší navýšením členů Frontexu.

Co říkáte na to, že ji volili i europoslanci ODS?

Stovky lidí mi psaly, že jsem měl pravdu a že ODS volili naposledy, bohužel někomu argument, že mají pana Niedermeyera na kandidátce a že se podíleli na zelené politice tak, že byli chválení, nestačil. Po tomto odhalení se ODS už opravdu neexistuje a její poslední podporovatelé jsou v podstatě zelení progresivisté, kteří jen pokrytecky volí trochu jinou image než mají Piráti.

Také jsem slyšel, že kritici UvdL nenavrhli nikoho jiného, žádnou alternativu. Kdo by tedy podle vás byl lepší na pozici šéfa Evropské komise?

Nikdo z případných kandidátů. Komise z principu jde proti národním státům. Kdokoli, kdo by aspoň přijal kritiku a vnímal argumenty proti Green Dealu by byl méně škodlivý. S tímto řízením se zeleným skanzenem staneme ale tak rychle, že aspoň máme šanci ještě zažít pád tohoto politbyra, nebo konečně probuzení obyvatelstva. I přes rekordní účast se stále zlobím, že k evropským volbám přišlo jen 36 % lidí, většině obyvatelstva bohužel nestojí za to bojovat o svou budoucnost. Ve velké části Evropy už to nikdo nepovažuje za téma, demokracie zažívá ohromnou krizi a směřování ke zkáze. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10213 lidí

Pak tu máme aféru s nehlasováním pro podporu Ukrajiny. Co vás k tomu vedlo? Byla v rezoluci nějaká snaha odsoudit mírová jednání?

Já bych to nazval jinak, za prvé to nebylo usnesení o reálné podpoře Ukrajiny, ale jen jakýsi planý slib o tom, že máme do nekonečna podporovat vojensky Ukrajinu, ale zároveň tedy obsahovala brutální odsouzení jakékoli diplomatické cesty jak v budoucnu, tak její poslední snahu. To já podpořit nemohu, usnesení na podporu Ukrajiny musí obsahovat i možnosti a nátlak na diplomatická řešení a případně výzvu pro NATO, americkou vládu atd., aby pomohla koordinovat jednání aspoň o příměří a začít řešit podmínky za kterých by vyjednávání mohla začít a jak tlačit na ruskou stranu konfliktu efektivně i diplomatickou cestou.

Je komické si myslet, že Ukrajina porazí Rusko pomocí zbraní, které jí pošleme tak, že vyžene Rusy ze všech území včetně samozvaných republik a Krymu. Nevěří tomu nikdo, jen naše vláda dělá, že se to stát může. Bohužel tento nezodpovědný přístup by mohl znamenat další roky konfliktu, další deseti a možná statisíce mrtvých. Nehledě na miliardy eur z kapes nás všech, Ukrajina by bez naší podpory jako západu okamžitě padla, proto by měl západ mít nárok mluvit do toho, jak mohou jednání o příměří vypadat a že pravděpodobně bude muset být přijat kompromis, což je slovo, na které hlavně v ČR reagují díky propagandám někteří lidé velmi agresivně. Bohužel mezinárodní vztahy se neřídí tím, co bychom si přáli, ale tvrdou realitou.

A pak je tu samozřejmě „kauza“ nevstání na hymnu, ve které vás prý potírač dezinformátorů Jan Cemper usvědčil, že jste ve skutečnosti vstal. Jak to tedy bylo?

Já vůbec netušil, že takový člověk existuje, ale je humorné, když někdo, kdo je soudem usvědčený lhář vymyslí kauzu podle jednoho videa, kde jsem na záběru první vteřiny, kdy se začalo hrát a pak už záběr není. I zahraniční média psala o skandálu, že jsem seděl. Já stál stejně jako všichni, no a pak jsem si po zjištění, že se hraje evropská hymna, sednul a seděl. Jsou stovky záběrů a stovky svědků, ale když někdo má kognitivní schopnosti na úrovni, že tyto varianty nedomyslí, nemá smysl jej komentovat.

Je to stejná lež, jako když neúspěšní politici tvrdí, že jsem hlasoval pro Ursulu von der Leyen. To je podobně stupidní tvrzení těch, kteří ani neví, jak ta volba probíhala. Souhrou mnoha událostí jsem se dokonce dostal k pozici skrutátora, tedy dohlížel jsem a přepočítával volby prezidia parlamentu, tak i předsedkyně Komise. Vtipné je i to, že tyto zásadní věci jasně ukazují, že zde se nevěří korespondenční, nebo elektronické volbě, ale pouze klasické metodě.