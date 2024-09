Fialova čistokrevná manipulace. Šichtařová a pravda o emisích

Za týden už budeme vědět, jak dopadlo první kolo senátních voleb. Vyrozuměla jste během kampaně, co v horní komoře Parlamentu očekávají od svého nového zástupce voliči čtvrtého pražského obvodu, kde kandidujete?

Ano, na mítincích jsem si potvrdila, že lidé hlavně chtějí dvě věci: Autentičnost a aktivitu. Jinými slovy, nechtějí umělého panáka, marketingový produkt, který je šest let neviditelný a před volbami se zázračně vynoří, zapózuje, nechá si od marketérů napsat prohlášení na Facebook, které hlavně nikoho neuráží, a pak zase na dalších 6 let zmizí – jako to dělá pan Drahoš. Pražské senátní volby, které jsou prošpikované bývalými neúspěšnými prezidentskými kandidáty, jsou takových marketingových panáků plné i v dalších obvodech.

Pokud lidé rezignují a naházejí ze setrvačnosti a bezmyšlenkovitě hlasy těmto prázdným marketingovým produktům, které se šest let schovávaly a dalších šest let hodlají dělat to samé, bude to opravdu frustrující zpráva pro naši budoucnost. Protože jak asi budou tito lidé hlasovat o klíčových zákonech, které chtějí zdražit naše energie, které chtějí odepsat náš průmysl, které chtějí ještě víc zlikvidovat podnikání, které chtějí ještě víc zvýšit daně z nemovitostí, které v konečném důsledku zvýší ceny potravin? Samozřejmě tito lidé budou zvedat ruce společně s vládou, bez sebemenšího odporu, hlavně aby si vládu nerozhněvali, ale po nich zůstane potopa.

Lidé na jednu stranu takové lidi nechtějí, chtějí někoho, kdo bude mít sílu se těmto praktikám postavit – ale současně jsou tak trochu rezignovaní a mnozí už nevěří, že by volby ještě něco mohly dokázat. Tyto lidi, kteří rezignovali, prosím: Nevzdávejte to! Kdyby rezignovali všichni, kdyby se nikdo o nic nesnažil, tak je to s námi opravdu moc špatné a můžeme se rovnou připravit na nějakou příští totalitu, protože když dobří lidé nechodí k volbám, ničím jiným než totalitou to skončit nemůže. Zvedněte se a vystrčte z parlamentu všechny rozbředlé marketingové panáky!

„Budu v Senátu vidět“. To je jedno z hesel, s jakým do voleb o Senát jdete. O co byste se v případě svého zvolení chtěla pokusit?

Ono „být vidět“ je mnohem důležitější, než si část lidí umí představit: Protože mezi pravomoci senátora patří například to, že může získat od ministerstev informace, které běžný člověk nezíská, a může je zveřejňovat. Jsem přesvědčená, že kdyby například před dvěma lety měla veřejnost přesné informace o tom, jak naše vláda během našeho předsednictví tlačí v EU emisní povolenky pro běžné lidi, vzbouřili by se a tohle zdražování by nikdy neprošlo. Jenomže lidé ty informace neměli, protože vláda se s nimi nechlubila a senátoři spali, místo toho, aby si informace od vlády vyžádali a lidem je dali vědět.

Já tedy chci bojovat tvrdě proti všem těm ideologickým hloupostem, které mají za cíl snížit naši prosperitu a které nyní tlačí vláda. A to nejen svým hlasování, ale právě také tím, že z titulu svého mandátu budu předávat veřejnosti informace, které jindy zůstávají maskované.

Mohu vám říci, že už v tuto chvíli jsem některým politikům hodně trnem v oku a už v tuto chvíli dělají všemožné psí kusy daleko za hranou elementární etiky, aby mi zabránili ve zvolení. Skoro si až říkám, čeho se tak bojí?

Dosavadní senátor za Prahu 4 Jiří Drahoš je nejčastěji spojován s kandidaturou na prezidenta. Už se skoro nepřipomíná, že v roce 2015 stál jako tehdejší předseda Akademie věd u zrodu petice „Vědci proti strachu a lhostejnosti“, v níž kritizoval negativní přístup české společnosti k tehdy vrcholící nelegální migraci. On sám v souvislosti s podepsáním petice označil vědce za „elitu“ českého národa, protože přemýšlejí, analyzují a kritizují. Při pohledu na sousední Německo neukázal čas naopak, že se schopností kritického myšlení některých vědců včetně Jiřího Drahoše to zase tak slavné není a že by otevřená náruč migrantům ze zcela odlišného prostředí mohla naši zemi nevratně poškodit?

Tak jasně, Jiří Drahoš, člen Římského klubu, byl vždy elitářem odtrženým od reálného života normálních lidí. A přesně tohle podporování masové imigrace, o kterém mluvíte, je na seznamu těch věcí, proti kterým hodlám v Senátu bojovat. Jiří Drahoš je pro imigraci, já jsem naopak proti migračnímu paktu a tomu, aby k nám byli přerozdělování imigranti z Afriky!

Je velmi těžké najít nějaké informace o tom, co Jiří Drahoš skutečně podporuje a jaké má názory, protože za poslední dva roky bylo v Senátu 28 schůzí a z nich na 21 schůzích vůbec nepromluvil. A v těch případech, kdy promluvil, to většinou bylo jen o technikáliích, protože jako prvnímu místopředsedovi Senátu na něj připadl úkol schůzi řídit. Tedy zjistit, co si pan Drahoš opravdu myslí a co podporuje, je vskutku oříšek. Proto jsem ho také jako svého konkurenta vyzvala k veřejné předvolební diskusi. To vymlčel také. Ale některé jeho názory známe právě z těchto nepřímých náznaků. Například víme, že je pro podporu migrace, jak už jste sám zmínil, víme také, že je pro inkluzi ve školách, a pak už toho moc nevíme, s výjimkou toho, že si vždy dával náramný pozor, aby hlavně nikde nevyčníval, byl nenápadný a nemusel vyjádřit jakýkoliv názor.

Při čtvrtečních interpelacích na premiéra prohlásil Petr Fiala, že se Česká republika pokusí revidovat systém nových emisních povolenek, které by vedly ke zvyšování cen silniční dopravy i bydlení. „My se budeme snažit, aby tento systém byl odložen,“ řekl. Jak se dají jeho slova před krajskými a senátními volbami vysvětlit, když celá pětikoalice a on v jejím čele si za ty tři roky u vlády počínali právě opačně?

Je to čistokrevná manipulace, a to minimálně ze dvou důvodů. Zaprvé Petr Fiala v rámci našeho předsednictví v EU systém nových emisních povolenek pro občany prosazoval, a to v ještě ostřejší podobě, než se od něj očekávalo. Takže ačkoliv se nyní tváří „já nic – já muzikant“, byl to ve skutečnosti on, kdo se o povolenky zasadil. Manipulativně se teď k tomu nezná. A zadruhé Petr Fiala moc dobře ví, že odložit nové emisní povolenky pro veřejnost technicky není možné, protože k tomu by se musel znovu na evropské úrovni otevřít balíček Fit for 55, což EU prostě nepřipustí.

Ve skutečnosti máme jen dvě možnosti, a odklad nebo zmírnění povolenek na evropské úrovni k nim nepatří: Buď povolenky zavedeme, anebo se otevřeně postavíme Evropské komisi a budeme platit pokuty. Nic mezi tím není.

Hlavní jednání o evropském balíčku zelených opatření Fit for 55 se vedla za vlády Petra Fialy a k finálnímu schválení závazné směrnice o rozšíření systému povolenek došlo v dubnu loňského roku na Radě EU, kde proti tomu Česko nijak nevystupovalo. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STAN na rozdíl od premiéra tvrdí, že odložení účinnosti by bylo jen na škodu. To, že se pohonné hmoty zdraží, podle něj alespoň pomůže tomu, že lidé budou spotřebovávat méně fosilních paliv a nebudeme dávat vydělávat Rusku, které je jejich největším producentem. Lze se ztotožnit s jeho tvrzením, že boj proti Green Dealu je v ruském zájmu?

V odborných kruzích se o ministrovi pro evropské záležitosti Martinovi Dvořákovi říká, že větší trdlo a neumětela v oblasti energetiky by pohledal. Takovou aroganci a hloupost, jakou ministr prokázal svým výrokem, že zdražení pohonných hmot je vítané, skutečně není možné potkat každý den. Pohonné hmoty se promítají do cen všeho zboží a všech služeb. Jakmile zdraží pohonné hmoty, zdraží naprosto vše – od bydlení, přes kadeřnice, až po potraviny. Prostě vše. Evropská komise počítá ve svých interních materiálech s tím, že do roku 2030 se třetina evropského obyvatelstva kvůli zdražení energií a pohonných hmot propadne do chudoby. Jinými slovy, ministr Dvořák vlastně v překladu říká: „Už abychom se do té chudoby propadli, ta chudoba je vítaná“. To není nadsázka, to je přesný překlad významu jeho výroku.

A teď to nejhorší: Protože Evropská komise a česká vláda jsou si vědomy toho, že třetina lidí má skončit v chudobě, počítá se se zřízením Sociálního klimatického fondu, z něhož budou těmto lidem, kteří náhle zchudnou, vypláceny sociální dávky. No jo, ale víte, kolik peněz na jednoho člověka připadne? Ten fond má mít objem 1 700 000 000 eur. Když vezmeme v úvahu, že se počítá s tím, že chudobou bude stiženo v důsledku umělého zdražování energií a pohonných hmot 2 500 000 obyvatel, vychází nám to na měsíční příspěvek na osobu ve výši 7 eur, tedy asi 175 korun. To nejsou ani dva rohlíky na den!

Fakt máte pocit, že když někdo bojuje proti tomu, aby lidé uměle a z politického rozhodnutí zchudli, je to v ruském zájmu?! Řeknu vám, co by bylo největším tahem PROTI Rusku, kdyby to snad vláda chtěla myslet vážně: Největším tahem proti Rusku by bylo, abychom ZBOHATLI, protože potom bychom se dokázali ubránit všem.

Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer v analýze německé ekonomiky v novém vydání Týdeníku Echo uvádí, že stávající problémy Německa jsou spjaty nejen s vyčerpáním jeho ekonomického modelu, ale i s tím, že největší ekonomický projekt EU posledních tří desetiletí, zavedení eura, vyčerpal svůj ekonomický potenciál, přičemž zjevně nenaplnil ani zdaleka to, co se od něho očekávalo. Pokud se obojí vyčerpalo, co to pro ekonomickou velmoc Evropy znamená a co to může znamenat pro Česko, které je na Německo těsně navázáno?

Německo už chudne, zmenšuje svůj průmysl, jeho konkurenceschopnost jde do háje, zejména velké německé firmy buď uvažují o konci podnikání, anebo o vystěhování za hranice EU. A samozřejmě my se vezeme společně s Německem. Miroslav Singer má pravdu, že to do značné míry souvisí s eurem, ale za mne to ještě mnohem víc souvisí s ESG a Green Dealem. Právě tahle ideologická politika je dálnicí do ekonomického pekla a chudoby.

