Fialovi hoří mezi půlkami, tak vylezl Minář. Vyoral si všiml

V Egyptě došlo k havárii a potopení ponorky, při čemž zahynuli ruští turisté. Stejně jako v minulém případě, kdy Rusa zabil žralok, se na českém internetu objevilo jásání, do kterého se zapojila i organizace, která vybírá od lidí peníze na zbraně pro Ukrajinu. A její zakladatel pravil, že je to na hraně, ale je tam mrkací smajlík, tak je to humor. Co na něco takového říct?

Že je to samozřejmě morálně za hranou. A jakákoliv snaha o omlouvání či bagatelizování takovýchto výlevů je jen pokryteckým alibismem. Jásot nad smrtí nevinných lidí jen poukazuje na malomyslnost, zabedněnost, hloupost nebo aroganci pisatelů. Ti si totiž neuvědomují, že obyčejní lidé – nebo drtivá většina – nemají nic společného s tím, co se ve světě děje a co svým počínáním páchají či způsobují elity. Ať jde o jednu, nebo o druhou stranu.

Jakýkoliv konflikt v důsledku vždy odnesou obyčejní lidé. Na obou stranách barikády. Zatímco ti nahoře si plní kachní žaludky. Sic jak nám historie ukazuje někteří taky vždy jen do času. Na to by měli myslet všichni ti, kteří s pompou a vědomi si vlastních výhod poslušně plní příkazy svých loutkářů. A ještě k onomu případu výše. Stačí si vždy představit, že bychom měli na místě daného neštěstí své blízké a nějací zabednění mravokárci „druhé strany“ by jásali nad jejich skonem. Asi by nám to nebylo příjemné.

Bývalý lídr spolku Milion chvilek Mikuláš Minář vystoupil v DVTV, kde řekl, že lidé jako Andrej Babiš by neměli „vést národ“. Má si Minář ale brát do úst „národ“, když chvilkaři jsou největší podporovatelé Evropské unie, Ukrajiny a v podstatě všeho, jen ne myšlenky českého národa?

Zdá se, že demoliční vládě politického eunucha Fialy trochu hoří mezí půlkami, když na povel vylézají z nor neosvazáci z Milionu chvilek proti demokracii. Nedávno, jak jsem zaznamenal, nám náhodou pustili do éteru i propagandistický film o Chvilkařích – náhodou… jistě to s ničím nesouvisí, ani s nadcházejícími volbami. A začínají se nám mediálně opět objevovat přední milionáři toho obskurního spolku původně vytvořeného a sponzorovaného bůhví kým. A jak sám uvádíte, Minář, který je v důsledku – a ať už vědomě, nebo ne – pouze pohůnkem zahraničních zájmů, se národem zaštiťuje opět ve smyslu zcela orwellovském.

Jak jsme ostatně již navykli u řady takzvaných lepších lidí, kteří přeceňují sebe a podceňují ostatní. Jinak by mě zajímalo, jaký podstatný rozdíl je mezi lidmi jako Andrej Babiš, kteří by neměli „vést národ“ a mezi těmi jinými, jako je předpokládám Petr Fiala, Vít Rakušan nebo Marfuše Nerudová… Vzhledem k povaze DVTV ovšem nepředpokládám, že došlo na nějaké hlubší či záludnější dotazy. Jako v celém mediálním hlavním proudu šlo zcela jistě o další nekritickou mýtizaci a podporu kultu těchto EUrojugend.

Marine Le Penová a někteří její spolustraníci byli odsouzeni za to, že „odkláněli“ peníze určené na europoslanecké asistenty na placení straníků, kteří s europarlamentem neměli nic společného. A hlavně, Le Penové byl uložen zákaz kandidatury, takže zatím nemůže vyzvat Macrona na souboj o Elysejský palác v roce 2027. Ti, kdo ji nemají rádi, okamžitě spustili, že zákon platí pro každého. Jak ale poznamenávají jiní, toto je v europarlamentu běžná praxe. Myslíte, že je to další „rumunský scénář“?

Jak víme, zákon rozhodně neplatí pro každého, neb jsme si rovní a rovnější. Nicméně souhlasím, že za podvod, přečin, zločin nebo co to bylo, má následovat trest. Ovšem slovy klasika tento způsob trestu ve formě zákazu prezidentské kandidatury zdá se mi býti poněkud nešťastným. Mám navíc oprávněnou obavu, že bychom nejrůznější šmeliny a podvody nalezli u nemalé části bruselských politruků. Zdá se, že se ve Francii chtěli naopak okatému „rumunskému scénáři“ vyhnout a předešli mu neméně okatým scénářem francouzským. Namísto eliminace zpětně, eliminovali předem. Někdy se učí rychle, novodobí soudruzi.

A s tím související. Bývalý prezident Miloš Zeman chce od teď varovat. „Po zkušenosti z Francie a s Le Penovou bych si nepřál, aby Baxův Ústavní soud zneplatnil výsledky parlamentních voleb na podkladě podnětu Koudelkovy Bezpečnostní informační služby o údajném zasahování zahraniční moci do volebního procesu.“ Myslíte, že to pomůže?

Je to alespoň jedna vlaštovka, která předem na toto riziko poukazuje. Ovšem jenom slova Miloše Zemana rozhodně nepomohou. Mám dojem, že vzhledem k chobotnici, která nejen u nás prolezla veškeré naše vládnoucí, řídicí, hlídající i kontrolní orgány se na skutečně důležité posty dostanou stejně jen ti, které oni za oponou a ve stínech uznají za vhodné. A k výše uvedenému podnětu na zneplatnění by se hodilo dodat, že údajné zasahování zahraniční moci přichází za současného režimu pouze z Ruska, Číny a občas z Íránu. Ale z takové Velké Británie, USA, Německa nebo z Izraele? Nikdy! To zřejmě neexistuje… Nebo z oné nyní elitami zbožšťované strany vlastně nejde o „zasahování“, ale „odborné řízení“ a ovládání.

Měli jsme prvního apríla. Europoslanec Tomáš Zdechovský vymyslel stížnost k Ministerstvu vnitra a Nejvyššímu správnímu soudu, zda STAČILO! a SPD účelově neobcházejí volební zákon. Jednalo se o aprílový žertík, někteří politici se k velké radosti Zdechovského nachytali. Nevypovídá to ale více o něm, tedy že ho lidé považují za tak šíleného, že by klidně takovou stížnost podal vážně?

Samozřejmě to vypovídá o tom, jak lidé Zdechovského vnímají. A vnímají ho zřejmě velmi správně – coby ujetého hochštaplera a pomalu blázna. Ono totiž řada Zdechovského zveřejněných myšlenek, pochodů a názorů byla daleko směšnějších než ten výše zmíněný aprílový „vtip“. Jak výstižně napsal jeden z diskutujících pod Zdechovského příspěvkem: Kdyby Zdechovský obžaloval přírodu, že se na něm pěkně vyřádila, tak by ten soud vyhrál. A na plné čáře, dodávám já.

Herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský se nechal slyšet, že se nesmíří se změnami, ke kterým dochází. Míněno volební vítězství stran, které mu nevoní, jako například německé AfD nebo Trumpových republikánů. Také mu vadí, že tu jsou lidé, kteří Trumpa podporují. Myslíte, že ono „nesmíření“ Hrušínskému k něčemu bude?

Psali jsme: V Německu AfD, v USA Trump a Musk, v Česku fašismus. Umělec Hrušínský se s tím nechce smířit

Řeknu vám, že zvládnu kde co… Ručně jsem dokonce vykopával unikající septik… Ale číst demagogické výměšky a směšné, angažované slovní průjmy Jana Hrušínského, to je nad mé síly. Pokud Hrušínský za to, co píše a jak se vyjadřuje, nic nedostává – což je docela možné – tak je to opravdu, ale opravdu jen užitečný idiot a hlupák nejvyššího kalibru. Minimálně, co se společensko-politického uvažování týká.