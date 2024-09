Fialu čeká rok utrpení. Nic z něj nezbude, tuší Vidlák

Chtěli jsme hodnotit volby, ale premiér Fiala a Piráti nám dali ještě lepší „matroš“. Ráno Fiala řekl Bartošovi, že se jede dál, pak ale otočil a z vlády ho odvolal. Piráti spílají ODS do kmotrů a zlodějů, Fiala si stojí za svým. Kdo pro vás vypadá jako větší šašek?



Já nedokážu uvěřit tomu, že by Fiala udělal až takhle školáckou chybu a zbavil se Bartoše s takovým veřejným extempore. Každému muselo být jasné, že se Piráti zachovají jako zhrzená milenka, urazí se a pustí si pusu na špacír. Normálně se to dělá tak, že Bartošovi dají jiný, ještě lépe placený flek a on si pak nasype popel na hlavu a odejde.

Jestli Fiala Bartoše ráno chlácholil a odpoledne ho vyfakoval, tak to bude nějaký záměr. A já tak nějak tuším, co by za tím mohlo být. Mirda Kalousek. Ten se v pondělí najednou objevil u Marie Bastlové a tam mluvil, nemluvil o straně, kterou nezakládá, ale která určitě vznikne. Anketa Kdo je budoucností ODS? Petr Fiala 2% Martin Kuba 16% Je to úplně jedno 82% hlasovalo: 5869 lidí

Celá ta včerejší šaškárna dává smysl, pokud by Fiala chtěl předčasné volby. Dřív, než Kalousek založí stranu, ANO ještě posílí, SPD se zkonsoliduje a STAČILO! se rozjede.

Jestli Fiala Bartošův vyhazov udělal jen tak, bez hlubšího záměru, tak je to ještě větší blbec, než jsme doufali.



Ono je důležité ptát se „co na to občan“, jak by řekl Ota Černý. Voličské kmeny ODS a Pirátů jsou sešikované, jenže vlažnější volič koalice z roku 2021 si asi pomyslí něco o prdeli a zůstane doma, byly-li by parlamentní volby teď?

Od eurovoleb mluvím o trendech, které se nemění. Za poslední dva měsíce se nestalo nic, kvůli čemu by voliči měli měnit názor nebo jít volit SPOLU či PirSTAN. Ani teď se nestalo nic, co by jim vlilo naději do žil a oni spěchali k urně hodit to svému oblíbenému Péťovi. Naopak, od včerejška je to ještě horší. Takže ať se stane cokoliv, Fiala z toho vyjde zase omlácenější. Nemohu říci, že by mě to netěšilo.

Ony ale volby nebudou teď, ale za rok. Miroslav Kalousek básní o nové straně, Piráti budou rok bouřit v opozici a Fiala taky nebude jen tak sedět. Jak se ten výhled jeví?



Fakt budou až za rok? Fakt budou modroptáci ještě rok udržovat při životě tuhle tragédii? Fakt počkají, až Kalousek tu stranu založí, Babiš se přiblíží čtyřiceti procentům, Okamura se vzpamatuje a Kateřina Konečná udělá výsledek jako v Německu Sára Wagenknechtová? Fakt na sebe nechají rok plivat od bývalých pirátských kamarádů a budou se dívat, jak jim na krajské úrovni kolaborují lidi s Babišem? Fakt si na sobě nechají tu včerejší ukázku strategické komunikace, ve které jen nevíme, která strana jsou ty svině, protože Foltýn zbaběle zalezl zpátky do zákopu, aby neschytal palbu do zad?

K tomu Ukrajina prohrává tak moc, že si o tom cvrliká i Petr Pavel...

Ale jo, volby až za rok, to beru. Z Fialy do té doby nezbude nic.



Prezident Zelenskyj tvrdí, že konec války je velmi blízko, protože Ukrajina Rusko porazí. Náš prezident Pavel zase tvrdí, že část území Ukrajiny bude okupována. Tak jak nám ta Ukrajina promluví do těch voleb za rok?



Jak říkám, pokud má Fiala alespoň poslední mozkovou buňku, tak udělá předčasné volby, než bude úplně mimo hru. Teď ještě může mobilizovat voliče právě ve jménu Ukrajiny a záchrany evropských hodnot. Ale musí si pospíšit, než lidem dojde, jak si s ním Uršula Leyenová vytřela Síkel. Pětikoalice ještě sice provedla ofenzivu v Jihočeském a Jihomoravském kraji, ale utrpěla při tom ztráty, které si nemůže dovolit. Teď přichází zima a v ruinách Stalingradu se houfují političtí soupeři. Šafr se o nich sice pořád ještě vyjadřuje s despektem, ale už ví, že je jich hodně a pořád přibývají.

Nebylo by lepší udělat předčasné volby a po nich vládnout s Babišem, než předat svoje voliče Kalouskovi a odebrat se na smetiště dějin?

Psali jsme: „Rozežraná lůza“ se pomstila ministrovi přes Vidláka



Jana Maláčová bude kandidovat na předsedkyni ČSSD. Dostane STAČILO!, kde se angažujete, posilu v podobě SOCDEM? Bylo by to vlastně dobře?



Kandidatura Jany Maláčové mě nepřekvapuje, ale pokud se stane předsedkyní SOCDEM, popřeju jí příjemné křeče. Šmarda sice už kandidovat nebude, ale pořád jsou tam ještě Dienstbierové mladší, Petříčci, Poche a další teplí a zelení přítelíčkové, díky kterým to Jana Maláčová bude mít fakt těžké. Navíc... doba koalic skončila. Málokomu se bude chtít riskovat překračování osmi- nebo jedenáctiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny.

Na druhou stranu jsem si jistý, že nebudeme tápat dlouho. Tohle všechno musí být do Vánoc jasné a vyřešené. Ještě také může přijít nějaké překvapení od miliardáře Barty a proti Maláčové bude kandidovat někdo úplně jiný, proti kterému byl Šmarda kovaný konzervativec.

Ceny másla jsou na letošním maximu, ceny potravin rostou. To je asi pro volby ještě důležitější než digitalizace stavebního řízení? A co se to s těmi cenami na krámě děje?



Co by, drahé energie a žádná konkurence mezi hytlermarkety. Ministr Výborný selhal, premiér lhal, Agrární komora nic nevyjednala, a tak nás odírají, kde mohou. Je nejvyšší čas ten velkokapitál postavit do latě a vysvětlit jim, že oni jsou tady pro republiku, a ne republika pro ně. Drahé potraviny mají jen jeden důvod – nenažranost. Ještě že nám to ten Tomáš Prouza umí tak pěkně vysvětlit. Ale všeho do času.



Havloids Memorial Club, motorkářská skupina, se kterou se předváděl i prezident Pavel. Nejdřív hodili do sídla KSČM dýmovnici, teď vulgárně nadávají Kateřině Konečné. To jsou jen takové legrácky, že ano? Nebo to může být i vážné?



No, jednoho dne by se havlolidi neměli divit, až zase někam hodí dýmovnici, že někdo bude opětovat palbu. Dýmovnice nebo granát, vzhledově je to stejné. Jednoho dne se někdo z těch jejich legrácek může cítit natolik ohrožen na životě, že vytáhne legálně drženou pistoli a použije ji k ochraně života a majetku. Přátelsky upozorňuji, že motorkáři s dýmovnicemi se nebezpečně podobají kriminálnímu gangu, jednoho dne se jim to může vymstít a tričko s Havlem projektily nezastaví.

Ale jestli jste na Vinohradech v posledních dnech cítili otřesy, tak to Havel rotuje v hrobě. On, který byl vždycky pro pluralitu, se stal ikonou novodobých Freikorpsů, kteří si vylévají vztek nejen na Kateřině Konečné, ale i na LGBT komunitě.

Mám takový pocit, že tady do těch voleb bude dost veselo. Jako ještě nikdy. Co na závěr říci?

Veselo bude asi jako nikdy. Také myslím, že budou i nějaké rozbité nosy a poté, co jsem si přečetl Šarapatkův povolební výplod, tak bych si skoro vsadil, že se najde i nějaký ten Cintula. To je teď ve světě hrozně oblíbené. Kdysi se atentáty dělaly na prezidenty, ministry, krále a královny. Dneska už se atentáty dělají i na kandidáty a je to docela v kurzu.

Zatím je to celkem jednostranné. Liberálové střílejí, šikanují, porážejí stařenky, hážou dýmovnice... A konzervativci mají svatou trpělivost. Ale jednoho dne by mohla struna prasknout. Konzervativci bývají dobře ozbrojení.

Tak si přejme, aby až do voleb žádná struna nikde nepraskla a aby se vše obešlo jen s nadávkami na sociálních sítích.