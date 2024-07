Fialův rozpočet? Tajné. Vojenský historik tuší, co se lidé nemají dozvědět

Médii proběhla minulý týden zpráva, že plánovači Severoatlantické aliance požadují výstavbu 35 až 50 nových brigád. Co si o tomto požadavku myslíte?

V tomto okamžiku si nemohu myslet téměř nic. Neznám původní zadání, neznám vyhodnocení případných hrozeb, chybějí mi jakákoli data k této problematice. Vzhledem k značnému rozptylu požadavku mohu pouze předpokládat, že experti aliance onen požadavek poněkud nadcenili, aby očekávaná redukce ze strany politiků nebyla pro původní cíl likvidační.

Takže je to nadnesený cíl?

Vojenským odborníkům nezbývá nic jiného než na počátku požadavky nadsadit. Pokud by hned přišli s realistickým požadavkem, politici by jej okamžitě osekali, takže výsledek by realistický nebyl.

Závěr z jednání hlav států a vlád aliance ve Washingtonu v tomto týdnu však uvádí, že bude třeba zvýšit náklady jednotlivých zemí na obranu nad ona magická dvě procenta. Takže politici zde o nějaké redukci asi neuvažují...

Deklarace je deklarace, nikoli realita. Stejně jako v minulosti, některé státy deklaraci splní, ať proto, že se cítí ohroženi, nebo proto, že jejich politici chtějí být podrbáni za ouškem. Některé státy k tomu ale přistoupí ve stylu, že řeči se vedou a pivo pije, neboť si jejich politici nebudou chtít naštvat obyvatelstvo náklady, jež nepovažují za nezbytné. Je zde příliš mnoho faktorů, přičemž relevantní je pouze ten, který se týká bezprostředního pocitu ohrožení a většinového sdílení takového pocitu.

Dobře, zde se tedy necháme překvapit, a vraťme se ke konkrétnímu vojenskému posílení. Jak se požadavek aliance na 35 až 50 nových brigád promítne v úkolech pro Českou republiku?

Proč nesplnitelné? Polsko má téměř čtyřnásobný počet obyvatel a jeho armáda má asi osmkrát více jednotek než naše. Sám jste mi toto jako příklad nedávno uváděl...

To máte pravdu, ale také jsem vám uvedl, že v posledních deseti letech se počet jednotek pozemního vojska u nás nemění. Stále máme šest mechanizovaných a jeden tankový prapor, to znamená dvě až tři desítky bojových rot. Ovšem v roce 2019 činily výdaje resortu 68 miliard, v roce 2022 celých 92 miliard a letos mají dosáhnout více než 150 miliard korun. Ani největší pesimista by neřekl, že je to pouze navýšení kvůli inflaci. Skutečnost, že vojenský rozpočet se za pět let více než zdvojnásobil, kdežto počet bojových jednotek se nezměnil, je na pováženou.

Mechanizovaný prapor ovšem nepostavíte přes noc...

To samozřejmě ne, ale za pět let vcelku bez problémů a nikoli jeden. Ovšem velmi brzy se můžeme dostat do situace, že budeme muset velmi rychle postavit nikoli jeden či dva, ale možná šest až osm nových praporů. Dokážete si představit ten tlak na státní rozpočet, když nyní stačí 150 miliard jen na oněch sedm praporů?

Tedy další zvýšení výdajů na obranu? Pochybuji, že je to možné...

Další zvýšení výdajů na obranu by bylo možné, pokud by politici dokázali přesvědčit veřejnost, že jde o nezbytné výdaje. To ovšem nedokáží, protože se okamžitě objeví oprávněné námitky ohledně zcela nesmyslného plýtvání penězi v resortu obrany.

Samozřejmě, dost věcí jsme v minulosti probrali, namátkou tři nebo čtyři extra slavnostní uniformy, opulentní ples na Pražském hradě, další opulentní akce pro vybrané přitakávače, rozhazování peněz spřízněným osobám, firmám a ziskovkám...

Chápu to dobře, že při šestkrát menší armádě by mohlo být v teplých ministerských kancelářích šestkrát méně generálů a ještě méně plukovníků, vrchních ředitelů, ředitelů a tak dále?

Chápete to správně. Pouhý plat jednoho generála stačí nejméně pro tři vojáky, plat plukovníka či vrchního ředitele pro dva vojáky bojových jednotek. Přičemž vůbec nemluvím o odměnách a dalších přidaných platbách. Výraznou redukcí přebujelých a někde multiplikovaných úřadů by se našly peníze možná na celou jednu novou brigádu. Minulý týden se objevila informace, že průměrný plat úředníka na ministerstvu obrany je více než 65 000 korun. Pokud naše bezpečnost opravdu bude vyžadovat zdvojnásobení počtu brigád pozemního vojska, bude třeba na tyto brigády sehnat peníze. Vcelku snadno můžeme dojít k poznání, že likvidace ministerstva, jež je spíše marnotratným zaopatřovacím ústavem než efektivní a nezbytnou složkou naší armády, nám umožní získat nikoli malou část finančních prostředků, aniž bychom museli dále napínat již tak přepjatý státní rozpočet.

Problém ale je, že ministerstvo v současné době odmítá sdělovat informace o početních stavech osob a techniky, nejnověji pak vláda vůbec nechce sdělovat informace o státním rozpočtu. Údajně proto, aby se je nedozvěděl protivník...

Existuje klasický výrok komisaře Ledviny, že u nás se všechno rozkecá, takže zcela zbytečné obavy z možného prozrazení. Pamatuji si na osmdesáté roky, kdy jsem informace o naší armádě, jinak prý přísně tajné, bez problémů získával z rakouského odborného časopisu ve studovně oficiální vojenské instituce. Takže situace se opakuje a domnívám se, že i důvody tajení jsou obdobné - obava z informovanosti široké veřejnosti a její případné nevůle nad tím, co všechno se v resortu odkloní či prožere.