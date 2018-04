Flagrantní moderátorské selhání oslavované Světlany Witowské. To si fakt myslíte, že jsou Češi tak blbí, ptá se rozhlasový radní

NEWSROOM TOMÁŠE KŇOURKA Za flagrantní moderátorské selhání považuje místopředseda Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek to, jak si Světlana Witowská počínala v pořadu Interview ČT24 na téma Skripal a vyhošťování diplomatů. Předsedu ODS Petra Fialu nechala mluvit o tom, že nějaký důkaz, který k takovému diplomatickému kroku opravňuje, určitě existuje, protože Britové jsou zdrženliví a nevyvolávali by mezinárodní konflikt bez důkazů. Jednoznačně pak od ní mělo přijít připomenutí britských „důkazů“ při invazi do Iráku, jejichž neexistenci po letech přiznal i Tony Blair, což ale od veřejnoprávní redaktorky nezaznělo.

Pravidelné zamyšlení nad přešlapy především mainstreamových médií začíná místopředseda Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek tím, co musí být pro žurnalistickou obec už doslova noční můrou. „Poslední léta mám pocit, že se novináři musejí výsledků voleb přímo bát. Jednak nekorespondují s jejich snahou, tužbami a politickými preferencemi, jednak také často dokumentují jejich hříchy a fauly. Lidská paměť není dokonalá, tak bych chtěl připomenout jeden krásný příklad z nedávné minulosti. Souvisí s ruskými prezidentskými volbami,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Tomáš Kňourek.

Tím názorným příkladem je článek z minulého roku s titulkem „Z Krymu je černá díra na peníze, Moskva do něj napumpovala stamiliardy“, jehož autorem byl Luboš Palata z MF Dnes. Nejvýživnější pasáž textu vypadala takto: „Spousta nesplněných slibů, represe, diktátorské způsoby vlády, vysoké ceny a málo turistů, kteří nádherný ukrajinský poloostrov kdysi živili. Krym po třech letech zjišťuje, že z představ, co přinese připojení k Rusku, se splnilo jen málo.“

Lidé na Krymu jsou magoři, nebo novinář Palata napsal blábol

No a teď si tato slova dejte dohromady s výsledky nedávných prezidentských voleb v Ruské federaci. „Mám docela obavy o duševní zdraví obyvatel černomořského poloostrova. Dát ve volbách přes 92 procent hlasů Vladimiru Putinovi, arciďáblovi, který nese za výše zmíněné potíže jednoznačnou odpovědnost, může jen podivín. A to další čtyři procenta hlasů dohromady dostali komunista Pavel Grudinin a nacionalista Vladimir Žirinovskij. Buď je článek naprostý blábol, nebo jsou lidé z Krymu magoři. Výběr nechám na vás, já mám vcelku jasno,“ říká Tomáš Kňourek.

Ani další jeho zmínka na adresu médií nebude zrovna moc pochvalná. „Zahlédl jsem úterní vydání pořadu Interview ČT24, kde Světlana Witowská zpovídala Petra Fialu především na téma Skripal a vyhošťování diplomatů. Hodnotit výkon předsedy ODS nebudu, od toho Newsroom naštěstí není. Moderátorce, která zaujala korektním vedením předvolební debaty Miloše Zemana a Jiřího Drahoše, musím přiznat, že se ze začátku snažila být oponentem, jak jí to ukládá i Kodex České televize,“ podotýká místopředseda Rady Českého rozhlasu.

Moderátorské selhání Witowské, Blaira Fialovi nepřipomněla

Ale postřehl, že se vše změnilo po její otázce, zda je odpověď evropských zemí adekvátní, když veřejnost nemá žádný jednoznačný důkaz o tom, že by za tím stálo Rusko. Šéf ODS reagoval: „Já jsem přesvědčen, že takový nějaký důkaz existuje, nebo existuje velmi silné podezření, které k takovému diplomatickému kroku opravňuje. Když se podíváme na to, jak vypadá britská zahraniční politika a diplomacie, Britové jsou poměrně zkušení a zdrženliví, a nevyvolávali by určitý typ mezinárodního konfliktu bez důkazů, to je těžko představitelné.“

„Witovská musela při přípravě na pořad vědět, že podobná odpověď z úst pana Fialy zazní a vůbec na ni nereagovala, což považuji za flagrantní moderátorské selhání. Přitom právě důkazní nouze britské strany je zásadním nedostatkem nejen této mezinárodní kauzy. Jednoznačně mělo z jejích úst následovat připomenutí britských ‚důkazů‘ například při invazi do Iráku, ve které zemřely statisíce lidí. Británie se v roce 2003 do této ‚vylhané války‘ zapojila s důvodem likvidace zbraní hromadného ničení. Ty se nikdy nenašly a tehdejší premiér Tony Blair si po letech nasypal popel na hlavu,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz Tomáš Kňourek.

Jen Šiklová se raději mýlí s Amerikou, než mít pravdu s Ruskem

Dnes a denně se mu nejen v této souvislosti vybavuje památná věta Jiřiny Šiklové, že se „raději bude mýlit s Amerikou, než mít pravdu s Ruskem“. „Touto myšlenkovou zapouzdřeností se koneckonců řídí i český mediální mainstream a pak se diví, že se stále více lidí od něj odvrací k jiným zdrojům informací. Mají přirozený vnitřní pocit, že jsou obelháváni, že je vrchnost opět nutí někoho povinně milovat a někoho nenávidět. Milovat císaře pána, Hitlera, Sovětský svaz, Brusel, takzvanou liberální demokracii. Ještě před třiceti lety nenávidět vše západní, dnes vše ruské či čínské. To si fakt myslíte, že jsou Češi tak blbí a skočí na to? Vy nevíte, jak tyhle nenávistné kejkle v historii nakonec dopadly?“ ptá se publicista.

Pro poslední téma si nechal seminář na téma dezinformační válka, o němž ParlamentníListy.cz před pár dny informovaly. „Pořádali ho staří známí z party kolem Jakuba Jandy a mě skutečně pobavil výrok jistého Jonáše Syrovátky o taktice Parlamentních listů. Hrají údajně zvláštní roli, kde na jedné straně čtenáři najdou rozhovor s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem, ale na straně druhé i s Tomiem Okamurou. Syrovátka poznamenal, že marketingově se to definuje jako platforma otevřená všem názorům,“ připomíná Tomáš Kňourek.

Zástupce z americké neziskovky se diví, že médiu jde o sledovanost

„Fakticky jde o politický bulvár, který si klade za cíl přilákat co nejvíc čtenářů. Čím více čtenářů tento server má, tím je pravděpodobnější, že mu nějaký politik poskytne rozhovor, protože ví, že tak osloví mnoho svých voličů,“ prohlásil Jonáš Syrovátka z Prague Security Studies Institute, americké neziskovky zaměřené na školení nové generace mladých politických představitelů pro zvládání komplexních bezpečnostních výzev 21. století, na adresu serveru ParlamentníListy.cz.

„Bingo! Tak si představte tu nehoráznost. Noviny, časopis či internetový server touží mít co nejvíc čtenářů. Dokonce chtějí lákat politiky na rozhovor. Pan Syrovátka by se měl zeptat šéfredaktorů a šéfredaktorek, jak se majitelům jejich plátků líbí, když jim oznamují pokles čtenosti,“ poukazuje Tomáš Kňourek na nesmyslné výroky zástupce Pražského institutu bezpečnostních studií, kde je Jonáš Syrovátka koordinátorem projektu s vtipně znějícím názvem „České volby v éře dezinformací“.

Vlastník pravdy chce určovat, koho a co pustit do mediálního prostoru

Podle Syrovátky je problém v tom, že v zájmu bulvárnosti je potlačována pravda. „To sráží morální laťku toho novináře, nějaký morální důraz na to, že bychom měli psát pravdu, a pak samozřejmě server ParlamentníListy.cz je jedna z těch nejnebezpečnějších platforem, na které lze dezinformace nalézt, a to vlastně z toho důvodu, že poskytuje prostor lidem, kteří jinak jsou relativně marginální a nedůležití, projektovat své názory do toho mainstreamu,“ uvedl analytik z Prague Security Studies Institute.

„Tak si to představte. Tento pán, podle všeho vlastník pravdy, by chtěl určovat, jaké názory mají v éteru zaznívat, jakým ‚relativně marginálním a nedůležitým lidem‘ zavřít ústa. Kdo to bude, připravuje se snad opět nějaký seznam, tentokrát nepohodlných osob? A kde jsou ty dezinformace této nejnebezpečnější platformy? A kde ti novináři s klesající morální laťkou? Posluhovačka paní Müllerová Josefu Švejkovi po domovní policejní prohlídce vyprávěla, že ‚je ztracenej, poněvadž je rafinovanej‘. I ParlamentníListy.cz jsou rafinované, poskytují prostor celému spektru myšlenek, a to se zkrátka v mediální diktatuře nenosí. Díky jim za to,“ dodává místopředseda Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek.

autor: Jiří Hroník