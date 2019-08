Foldyna udeřil ze severu: Ti žvanilové v Praze si hrají na uvědomělé levičáky. Ale nevědí, kde má fabrika dveře. Znají jen malostranské kanceláře, možná ty v Bruselu!

Máme nového ministra kultury, je jím Lubomír Zaorálek. Co mu říkáte?

Luboš Zaorálek je takový univerzální voják v politice. Je to starý matador a myslím si, že jde o člověka, který úlohu jistě zvládne, ale to je tak vše.

Je tím správným, koho měla ČSSD nasadit po celé anabázi se Šmardou, Staňkem a tak dále?

Byla to absolutně zbytečná anabáze, velice chaotická, na které sociální demokracie ztratila – ona už ztratila hodně, ale nyní další zbytky podpory, které má. Luboš Zaorálek zvládne úlohu ministra, ale že bychom čekali přínos nějakých bodů, to už není o Luboši Zaorálkovi, ale o situaci, do které se sociální demokracie sama vmanévrovala.

Předpokládám, že tím míníte, že celá situace kolem ministra kultury straně nepomohla.

V poslední době to byl jeden z nejhůře vnímaných tahů sociální demokracie v politice. Naprosto zbytečná epizoda s ministrem, který odhalil korupci nebo machinace, a byl na základě odezvy „pražské kavárny“ odvolán. Tak to vnímá veřejnost. Zda jde o něco jiného, racionálního, v tuto chvíli nevím. Já vím, co vnímá veřejnost, a ta vnímá, že ČSSD na základě výkřiků „pražské kavárny“ odvolala ministra, který odhalil korupci. Ačkoliv za tím může být i něco dalšího, to nejsem schopen posoudit a nevědí to ani voliči, běžný občan, takže pro sociální demokracii velké minus.

Protože je to pro voliče nesrozumitelné?

Naprosto nesrozumitelné.

Kolem ministra kultury se vynořily různé teorie. Například, že prezident chtěl v podstatě uškodit ČSSD, případně ji dostat z koalice. Novinář Erik Best řekl, že sociální demokracie chtěla nominací Michala Šmardy vyvolat spor a dostat hnutí ANO do koalice s hnutím SPD. Berete jakoukoliv z těchto teorií vážně?

Je to úsměvné. Sociální demokracie si dala tři vlastní branky a nelze je svalovat na nikoho jiného, ani na Babiše, ani na Zemana. Prostě ČSSD si dává vlastní branky a hledá potom nějaká východiska, že něco chtěl Miloš Zeman nebo Andrej Babiš, nebo někdo to chtěl. Především se jedná o špatnou politiku vedení sociální demokracie, která je nesrozumitelná. Je nesrozumitelná i členům strany, natož aby byla srozumitelná veřejnosti. To platí i k první otázce. Není to o Zemanovi, o Babišovi, je to o nás a myslím, že je třeba se soustředit sami na sebe, nikoliv pořád na ostatní.

Tři góly? Myslíte jimi něco konkrétního?

Spolu jsme se už několikrát bavili, jak podle vás ČSSD zaspala, jak problém tkví v nutné změně zevnitř. Rovněž o tom, že ve vedení sociální demokracie není žádný raubíř v dobrém slova smyslu. Žádnou změnu v tomhle nevidíte?

Vůbec žádnou změnu v tom nevidím. Jsme bezbarví, bez zápachu. Sociální dno možná že už začíná být cítit, ale ničím pozitivním, žádnou voňavkou to nebude. Prostě prognózy volební a výsledek v evropských volbách jasně ukázal, že sociální demokracie už pro veřejnost není tou politickou stranou, která vstupovala hlavním vchodem do Strakovky, což byla doba, kdy zastupovala lidi práce. Šlo o jednoduchou větu – ČSSD zastupovala lidi práce. Dnes už to není pravda a veřejnost, kterou jsme zastupovali, nám nerozumí. Přešla někam jinam, a když se o ní bavíme a ona předkládá témata, která ji zajímají, označujeme je za špatná, začnou lítat xenofobové, nacionalisti, nacisti, fašisti, homofobové a tak dále, takže přicházíme o hardcore voličů.

Předseda Jan Hamáček v pořadu Jaroslava Soukupa na TV Barrandov řekl, že v ČSSD chybí stranická disciplína. Souhlasíte s tím?

Stranická disciplína… Regiony jsou zoufalé z vize, jaká je čeká. Regionální sociální demokracie očekává v příštím roce krajské volby a mají strach, že byť se mohou snažit jakkoliv, tak dopad centrální politiky se negativně odrazí v jejich volebním výsledku. Tudíž je pravda, že celá řada politiků projevuje nějaký svůj vlastní názor, ale jsme demokratická strana. Slovo demokracie znamená, že člověk může říkat svůj názor. Já si nenávist na politickém poli nepřipouštím a ani tento výraz se mi nelíbí ve veřejném prostoru. Připomíná mi to padesátá léta, kdy chceme lidem zalepit ústa, aby neměli možnost vyjadřovat svůj názor. To je něco, co mne velmi mrzí.

Jednou z takových osobností sociální demokracie, která vyjadřuje názor ostře, je ministryně Jana Maláčová. Její energičnost je někomu trnem v oku.

Já se s ministryní Janou Maláčovou neznám, nechci jí nijak křivdit a urazit. Ale když s vámi mluvím a dívám se z okna do Divišovy ulice na dva, tři místní bary a na lidi, co chodí po ulici, a to je ta realita života, v jednu a ve tři hodiny ráno slyším, když tu houkají sirény a jezdí policisté, tady jsou jejich klienti. Moje kolegyně v tomto prostředí nikdy nežila, neměla ten bezprostřední kontakt. Ona se vehementně snaží pomáhat všem, ale to je prostě nesmysl. Tady je potřeba pomoci těm, kdo pomoc potřebují. A přesně definovat, plošné rozdávání pomoci a dávek je opak toho, co chceme dosáhnout.

Je to devalvace hodnot. Senioři, kteří nemají peníze na nájmy, pláčou, protože vedle bydlí lidé, co nechodí do práce, stát jim doplácí na jejich nájmy. Já bydlím 150 metrů od radnice v centru města. Tady je třetina lidí, kteří nikdy nepracují, přesto tady bydlí. Paní kolegyně se ve svých teoriích mýlí. Jinak se mi její zapálenost líbí, takový typ politika je správný, ale bohužel její záměry tak, jak rozdává peníze, jsou nerealistické, špatné, nemají dopad a efekt, který – věřím – by i ona sama chtěla, ale ta realita je někde úplně jinde.

Chcete tím říci, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly?

Dá se to takto zjednodušeně říci. Bohužel, paní kolegyně, tak to je. A ty neziskové organizace, které tady monitorují věci, žijí z peněz daňových poplatníků, tak to mě strašně rozčiluje. Je potřeba přidat konkrétní peníze na konkrétní věci, konkrétním lidem, kteří tu pomoc potřebují. Ať jsou to senioři, co pracovali dříve, jsou v důchodu, je jim 80 let, jejich mzdy byly nízké v době, kdy přišli do důchodu a dnes tu živoří, protože nájmy jsou vysoké.

Přišla ke mně jedna Romka, které bylo 68 let, ukázala na dům, který znám. A řekla: Bydlím tady a platím 12 tisíc nájem. Já mám 8600 důchod, celý život jsem pracovala, můj manžel celý život pracoval, je mu 71 let. A oba chodíme pracovat, protože tím, že máme důchod, máme nárok jen na minimální podporu. A vedle bydlí ti, co nikdy nedělali a mají nárok na všechno. To je autentická zpověď Romky, která ke mně přišla, a mně jí bylo strašně líto, protože ona je ve stejném pytli s ostatními. A tohle moje kolegyně bohužel nemá možnost v reálu vidět. To nás tady trápí a devalvuje politiku sociální demokracie. Rozdávání peněz nanečisto.

Jak v souvislosti s tím vnímáte výzkum Českého statistického úřadu s tím, že 74 procent Čechů je spokojeno se svojí životní úrovní, studenti ještě více. V mnoha rozhovorech slýchám, že čísla jsou jen iluzorní právě například z důvodů, jaké zmiňujete, bydlení, exekuce a podobně. Čísly se chlubí i premiér Andrej Babiš…

Já nevím, kde dělají ten průzkum, nebo jestli mám tu smůlu, že žiji v regionu, který se spolu s Moravskoslezským regionem naprosto vymyká průměru v České republice. Tady jsou platy hluboce pod průměrem. Vzdělanost je tady velmi nízká a vykořeněnost způsobená tím, že po roce 1945 jsme tři a půl milionu Němců odsunuli a tady po nich zůstaly továrny, které jsme provozovali jako elitu: Velveta Varnsdorf a celá řada skláren. Najednou jsou továrny zavřené, spousta lidí má to nejnižší vzdělání, jestliže ne žádné, a přicházejí další, protože klesá hodnota majetku. Takže kumulace negativních jevů v Ústeckém kraji je významně větší než jinde v republice a vnímáme to velice citlivě, více než jinde, a proto i naše soudy jsou takové.

My nejsme žádní xenofobové. Já bydlím v domě s Romy a normálně s nimi vycházím, ale musíte s nimi vycházet tak, aby oni věděli, co smí a co nesmí. My jsme zodpovědní, my jsme obecně pokrytecky začali říkat těm lidem nepřizpůsobiví, ale oni jsou velmi přizpůsobiví…

… těm pravidlům, která stát nastavuje…

…a to my neumíme. Je zde celá řada slušných lidí, kteří se mnou chodí do restaurace, mají svoji práci a musejí se stydět za ostatní. Ale za to nese odpovědnost majorita, protože o tom nechceme mluvit a když o tom chceme mluvit, najednou nám někdo na záda nalepí, že jste xenofob, rasista, fašista. To není žádná pravda. Na rozdíl od těch lidí tady žiju a od patnácti let s nimi sportuju, chodím s nimi do stejných sprch, do šaten, to by ti žvanilové v Praze, co si hrají na uvědomělé levičáky, v životě neudělali. K tomu se nikdy nedostali, aby věděli, kde má fabrika dveře a aby věděli, jak vypadají skříňky v šatnách a sprchy, jídelna a kantýna ve fabrice. Ti znají malostranské kanceláře a možná kanceláře v Bruselu a to je tak všechno.

autor: Zuzana Koulová