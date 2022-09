Franěk: Mohu vás ubezpečit, že jsem se naučil krotit i velká zvířata

Ředitel středočeské Zoo Chleby a zároveň kandidát do Senátu za Svobodné René Franěk se před víkendovým prvním kolem senátních voleb jasně vymezil proti dosavadnímu senátorovi a místopředsedovi TOP 09 Tomáši Czerninovi. „Posledních 6 let jsme za Jičínsko a Nymbursko měli velmi pasivního zástupce, který nehájil zájmy našich obyvatel, nesnažil se urychlit stavby, zlepšit infrastrukturu ani pomoci starostům zabránit rušení stavebních úřadů. Místo toho odhlasoval korespondenční hlasování pro lidi, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí,“ říká v rozhovor pro ParlamentníListy.cz René Franěk, který poté, co mu jeho „domovská“ ODS dala košem a rozhodla se v senátních volbách podporovat právě místopředsedu TOP 09, přijal nabídku a do Senátu kandiduje za Svobodné.

Již za pár dnů se otevřou volební místnosti a voliči budou rozhodovat o tom, kdo se stane senátorem za váš volební obvod. Co byste jim v tuto chvíli chtěl vzkázat?

Rád bych všem voličům vzkázal, že mají nyní příležitost vyjádřit svůj názor na současnou situaci v zemi i regionu a práci současného senátora a současně místopředsedy TOP 09. Já nabízím alternativu ověřenou mojí aktivitou a prací v ZOO Chleby za posledních 30 let. Chci prosazovat co největší suverenitu naší země a omezit byrokracii, postarat se o zájmy Jičínska a Nymburska a pomoci našemu obvodu s neuspokojivou infrastrukturou. Důvěru voličů nezklamu.

Máte za sebou volební kampaň. Je něco, co vás během ní překvapilo, ať už negativně, nebo naopak pozitivně?

Během kampaně jsem se setkal se stovkami lidí. Převažující náladou jsou obavy z budoucnosti a kritika vlády. Pozitivně mě překvapil optimismus lidí z malých obcí, kteří ví, že si za každých okolností budou umět poradit a na rozdíl od naší vlády se začali včas připravovat na chladnější období.

Mají podle vás lidé dostatek informací o Senátu a o tom, jak může být senátor prospěšný pro daný region, obec či kvalitu života každé domácnosti či prosperitu každé firmy?

Jednoznačně nemají, obzvláště pak v našem obvodu. Posledních 6 let jsme za Jičínsko a Nymbursko měli velmi pasivního zástupce, který nehájil zájmy našich obyvatel, nesnažil se urychlit stavby, zlepšit infrastrukturu ani pomoci starostům zabránit rušení stavebních úřadů. Místo toho odhlasoval korespondenční hlasování pro lidi, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí. Senát je pro lidi na venkově proto vzdálená instituce, o jejíž činnosti občané nejsou informováni. Je to opravdu škoda, protože v Senátu se rozhoduje o mnoha zákonech, mezinárodních smlouvách, o přijetí eura (byl bych rozhodně proti, na rozdíl od stávajícího senátora) nebo třeba i o vyhlášení vojenského stavu. Z 81 senátorů je nyní celých 56 zvolených za pětikoalici. Nepředstavují tedy žádnou protiváhu nynější vládě, a to není dobře. Právě teď je šance to změnit a vyslat do Senátu lidi se zdravým rozumem.

To není moc dobrá vizitka pro instituci, do které kandidujete. Jak byste chtěl vaší prací přispět k tomu, aby se tento stav zlepšil?

Budu-li zvolen, rozhodně budu aktivní senátor, jehož práci lidé uvidí. Chci více komunikovat s našimi občany i se starosty, řediteli škol, nemocnic, firem a dalších institucí a naslouchat jim. Na to jsem připraven. Chci, aby se tu našim lidem lépe žilo, proto je třeba stav našeho obvodu zlepšit - vybudovat infrastrukturu, zachovat stavební úřady, zajistit dostatek míst na školách a školkách a dostupnou zdravotní péči. Senátor může předkládat zákony, hlasovat o zásadních tématech, která by mohla ohrozit suverenitu České republiky a schvalovat či odmítat pro nás nevýhodné smlouvy. Má moc vyvíjet tlak na vládu a lobbovat za svůj region. O mně se ví, že hájím zájmy lidí, kteří tu žijí, a razím myšlenku, že český Senát je tu pro české zájmy. Se mnou mají lidé jistotu, že nikdy nezvednu ruku pro nic, co by naši zemi a náš region mohlo poškodit.

Mezi lidmi je čím dál častěji cítit velká míra deziluze a zklamání z celého politického spektra. Na jedné straně jsou na vině zkorumpovaní politici, na straně druhé pak ustavičné dohady, osočování a osobní nevraživost. Doposud jste stál mimo politiku. Opravdu se vám chce vkročit do této džungle?

Jako ředitel ZOO Chleby jsem o životě v džungli dobře informován. Mohu Vás ubezpečit, že jsem se naučil krotit i velká zvířata :-). Tyto znalosti se mi budou v politice určitě hodit a budu je využívat. Nicméně jen upřesním, že v politice nejsem nováčkem, byl jsem po dvě období zastupitelem naší obce a politice se aktivně dlouhodobě věnuji.

Veřejnost vás zná jako ředitele středočeské zoologické zahrady Chleby. Přesto je nutno uznat, že v senátních volbách máte silné soupeře, např. dosavadního senátora a místopředsedu vládní TOP 09 Tomáše Czernina. Nezvažoval jste, jestli má vůbec cenu kandidovat?

V mnoha věcech se to podobá souboji Davida a Goliáše. Já ale takto neuvažuji. Je mi 60 let. Mám za sebou úspěšnou kariéru, vybudoval jsem z ničeho úspěšnou zoo a pracuji i na jiných projektech, které si kladou za cíl zlepšit cestovní ruch ve Středočeském kraji, podnikatelské prostředí v obvodu a pomáhat lidem v našem okolí. Nyní jsem dozrál k přesvědčení, že bych měl nabídnout lidem z našeho regionu své znalosti, zkušenosti a nasazení. Navíc mne k tomu mnozí občané nespokojení se stávajícím stavem osobně vyzývali. Po zralé úvaze jsem se rozhodl do voleb kandidovat, což bych neučinil, kdybych byl s prací dosluhujícího senátora spokojen. Jsem přesvědčen, že našim lidem a regionu dokážu nabídnout více.

Když se podíváte očima voliče na „nabídku“ kandidátů do Senátu, proč by se měli podle vás rozhodnout právě pro vás?

Nechci se dopouštět spekulací, ale řekněme, že ve volbách uspějete a stanete se senátorem. Co bude úplně první věc, do které se jako senátor pustíte?

V první řadě bych řešil, jak lidem ulevit v současné situaci. Mám několik variant návrhů, které bych rád předložil. Vypravím se taktéž za paní hejtmankou přesvědčit ji, že rušení železničních tratí v našem obvodu je nesmysl a podržel naše starosty v jejich snaze o zabránění rušení 7 stavebních úřadů. To je do začátku realistický plán, s jehož realizací by bylo možné začít v podstatě ihned po zvolení. Hned na to by následovaly postupně i všechny ostatní kroky z mého programu.

Nálada ve společnosti je velmi rozjitřená. Lidem i firmám nahání hrůzu stále pokračující růst cen, navíc vše je v posledních týdnech umocněno ostrou předvolební rétorikou. Neobáváte se, že tato „nepohoda“ přeroste v sociální nepokoje? Co by měla vláda dělat proto, aby tomu zabránila?

Napadá mě příměr z Pyšné princezny - jsme smutné království, ale okolo nás není země, kam bychom si mohli odskočit zazpívat. Vláda musí konat tak, aby byla udržena životní úroveň a kvalita života místních lidí. Musí se starat o naši bezpečnost, zajistit stabilní a cenově dostupné dodávky energií za přijatelné ceny a rozvoj našeho hospodářství. To vše je proveditelné, ale musí se začít jednat.

V přehršli problémů, kterými je zavalena česká vláda, se tak trochu zapomíná na to, že jsme v současné době také předsednickou zemí EU. V této souvislosti se chci zeptat, jak byste charakterizoval váš vztah k EU?

České vlády v EU bohužel dostatečně nehájí české zájmy. To je dlouhodobý problém. Stále je to tak, že co se dohodne v Bruselu, je pro většinu českých politiků "svaté" a nekritizovatelné, i když je to zjevná hloupost. Když se podíváte do dokumentů EU, tak vidíte, že různé státy mají vyjednané různé výjimky na pro ně důležité věci. Česká republika nemá výjimku na nic. My plníme všechno bez výjimek a naši úředníci se ještě předhánějí v tom, kdo bude prosazovat evropská nařízení s větším důrazem. Je to tragédie. Zcela opačný přístup má Polsko nebo třeba Maďarsko, které hájí své zájmy naprosto nekompromisně. Když dnes pojedete do Polska, uvidíte, že všechny fondy z EU dokáží skvěle využít ve svůj prospěch a ke zlepšení života svých lidí. Polsko takto z peněz EU postavilo celou dálniční síť a nyní úspěšně pokračuje v budování sítě železniční. Maďarsko si stejně jako Německo jedná o dodávkách plynu napřímo a zajišťuje pro své obyvatele cenově dostupné energie. Když to srovnáme s naším stavem dálnic či energetickou situací, vidíme zoufalý obrázek. Nyní se po návštěvě německého kancléře musíme navíc obávat o zbytek naší suverenity, tedy o právo veta. To nesmíme dopustit. K EU jsem tedy velmi skeptický.

Senát se především v poslední době začal hodně zabývat otázkami zahraniční politiky. Vzpomeňme třeba cestu předsedy horní komory Miloše Vystrčila na Taiwan. Co si o těchto aktivitách myslíte? Budete je jako případný senátor podporovat a rozvíjet, nebo vidíte roli Senátu někde jinde?

V celosvětovém měřítku patříme mezi malé, ale úspěšné státy. Tomu má odpovídat i naše zahraniční politika. Nemůžeme řešit globální problémy celého světa ani si dovolit z mocností vytvářet nepřátelé. Máme se naopak starat o prospěch našeho státu a jeho občanů, proto razím heslo, že český Senát má hájit české zájmy. Nabízím alternativu ke všem senátorům, kteří hájí zájmy cizích zemí. Chci být výlučně senátorem lidí, kteří tu žijí, přičemž na prvním místě jsou pro mě lidé z Jičínska a Nymburska.

Nové složení Senátu může také sehrát důležitou roli během příštího roku, kdy nás čekají volby hlavy státu, ale možná také zesilující tlak na demisi vlády. I váš hlas pak může rozhodovat o velmi závažných věcech. Jste na tuto zodpovědnost připravený?

Ano, jsem na to připravený. Moje rozhodování bude vždy vycházet ze zájmu naší země a našich občanů.

Když se ale od „velkých“ témat vrátím zpět do vašeho regionu, s jakými konkrétními věcmi byste chtěl jako senátor pomoci vašim sousedům?

Chci se věnovat dopravní infrastruktuře, a to jak silnicím, tak také železnici. Budu sledovat všechny infrastrukturní stavby v regionu a pomáhat starostům. Dále se chci věnovat rozvoji venkova, kvalitě škol a dostupnosti zdravotní péče v regionu.

