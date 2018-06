Gajdůšková: Poche ministrem? To je závazek vůči členům ČSSD, kteří hlasovali v referendu

ROZHOVOR Poslankyně sociální demokracie Alena Gajdůšková předpokládá, že současné vedení strany dovede sociální demokracii do vlády s odvoláním na výsledek referenda. Ale upozorňuje, že součástí rozhodování členů ČSSD byla jména budoucích ministrů, což je podle ní vážný závazek. „Výběr lidí do vládního týmu však vždycky byla a měla by být i nyní výhradní předsedova kompetence i odpovědnost. Je na něm, jak se rozhodne,“ prohlásila bývalá místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Vnitrostranické referendum ČSSD rozhodlo, že strana vstoupí do vlády s hnutím ANO s podporou komunistů. Myslíte, že spor o nominaci Miroslava Pocheho na post zahraničních věcí na tom něco může změnit?

Sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu hlasovali o dokumentech zakotvujících spolupráci s ANO ve vládě. Hlasovali ale i s tím, že předsednictvo před hlasováním zavázalo předsedu strany k předložení jmen ministrů a tato jména schválilo. Jména budoucích ministrů za ČSSD tedy byla součástí jejich rozhodování. Z pohledu sociální demokracie je to vážný závazek vůči rozhodování členů.

Anketa Je morální ospravedlnění pro odsun sudetských Němců z ČSR po roce 1945? Je 97% Není 3% hlasovalo: 2276 lidí

Měla by tedy ČSSD podle vás trvat na nominaci Miroslava Pocheho na post ministra zahraničních věcí?

Podle mého názoru to může změnit pouze předsednictvo, pokud o to předseda Hamáček požádá. Výběr lidí do vládního týmu však vždycky byla a měla by být i nyní výhradní předsedova kompetence i odpovědnost. Je na něm, jak se rozhodne.

Zná už poslanecký klub ČSSD jména kandidátů na ministry za hnutí ANO? A jak si vysvětlujete jednání Andreje Babiše, že je nejdříve sdělil prezidentovi republiky, teprve potom samotným kandidátům a případným koaličním partnerům?

Jména ministrů za ANO zatím neznáme. Je věcí premiéra, jak podřízený se cítí vůči panu prezidentovi. Asi k tomu má své důvody.

Fotogalerie: - Sjezd ČSSD v Hradci Králové



Jak vidíte šance, že ČSSD skutečně vstoupí do Babišovy vlády? A neobáváte se, že neférové jednání, s kterým jste se setkali hned po vyhlášení referenda ze strany prezidenta, designovaného premiéra i komunistů, bude pokračovat? Že se ČSSD stane jen tzv. fíkovým listem, který má zakrýt skutečnou koalici ANO, KSČM a SPD, která ve Sněmovně funguje už od voleb?

Předpokládám, že současné vedení strany do vlády ČSSD dovede s odvoláním na výsledek referenda. Nyní mluvím za sebe. Řekněme, že „nestandardní“ politické prostředí budeme muset brát jako fakt, o kterém ale rozhodli voliči. I v takové situaci udělám všechno pro to, abychom nedovolili zvyšování spoluúčasti pacientů a omezování dostupnosti zdravotní péče. Budeme podporovat dostupné bydlení a další záležitosti v oblasti sociálních věcí včetně důstojných penzí. Bránit ze všech sil musíme všem snahám o omezení svobody slova a oslabení právního státu.

Naší prioritou v delším horizontu musí být zvyšování mezd a zvládnutí kybernetizace tak, aby přinesla prosperitu všem, nikoliv ztrátu pracovních míst, a tedy uvržení do chudoby pro velkou část zaměstnanců. To je historický úkol sociální demokracie jako moderní levicové strany, který žádná jiná politická strana řešit nebude.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: To bude tvůj konec, ČSSD. Temná předpověď od Evropana Libora Roučka Miloš Zeman přijel do obce, kde dostal nejvíce hlasů. A začala kanonáda. Na Kalouska, Pocheho i jednoho odpůrce v davu Kalousek: Merkelová řekla Babišovi, že s Okamurou ne Poche? Hamáček má plán B. Ale nepoví jaký

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová