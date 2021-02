Gazdík: Babiš nám řekl přímo, proč s námi nejednal. Měl komunisty, tak proč

ROZHOVOR „Nouzový stav máme už přes čtyři měsíce a jsme nejhorší,“ zhodnotil funkčnost vládních omezení místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík s tím, že nouzový stav nezabírá a vláda situaci nezvládá. A také popsal, jak premiér Andrej Babiš (ANO) zdůvodňoval nechuť jednat s opozicí, dokud mu komunisté nevypověděli poslušnost. Vedení Ministerstva zdravotnictví v rozhovoru označil jako ztělesněný chaos a zmatek a jako pedagog sdělil, za jakých podmínek by se děti měly vrátit do škol.

Před rokem se Česko mohlo chlubit nejlepšími čísly ohledně koronavirové pandemie. Nyní jsme varováním pro jiné státy, některé uzavírají Čechům hranice. Jak z těchto nechvalných statistik co nejrychleji ven?

Problém je v tom, že máme více než čtyři měsíce nouzový stav a jsme nejhorší. Mně z toho prostě plyne, že nouzový stav v podání této vlády nezabírá. Část opatření je chaotických, část je rozumných, ale ty zase někteří lidé nedodržují. A já se jim nevidím: Když dodržujete čtyři měsíce omezený režim a výsledky žádné, ztrácí se chuť omezení dodržovat. Takže za mě, jak z toho ven, upravit opatření, aby měla smysl: Do supermarketů můžu ve skrumáži ostatních, do malého krámku zajít nemůžu? A vymáhat jejich dodržování.

Ministr zdravotnictví řekl, že další zákazy nepomohou, že nyní jde už jen o odpovědnost Čechů. Má pravdu?

To už rovnou mohl říci: Pouštím kormidlo, do přístavu doplujte každý, jak chcete. Bylo to jedno z těch neuvěřitelných prohlášení této vlády. A vlastně přiznání: Vůbec nevíme, co s tím, my to prostě vzdáváme!

Poslaneckou sněmovnou neprošlo prodloužení nouzového stavu. Co se z vašeho pohledu při vyjednávání stalo, že premiér Andrej Babiš (ANO) nenalezl dostatečnou podporu?

Ale to je přece jednoduché, jen Babiš se pořád snaží to zamlžovat. Například poslanci STAN už několik měsíců nehlasují pro prodloužení celý měsíc a spolu s dalšími opozičními stranami požadují po vládě, aby upravila opatření, když ta stávající nezabírají. Pan premiér si to ale vždy prohlasoval s věrnými komunisty, kteří mu teď vypověděli poslušnost. Nic jiného se nestalo. A on to i přiznal na schůzce s šéfy parlamentních stran: Proč bych s vámi vyjednával, když jsem měl komunisty? A najednou je neměl.

Nouzový stav nakonec prodloužili hejtmani. Podmínkou pro další prodloužení je otevření škol a obchodů a fungování služeb. Považujete tuto podmínku za oprávněnou, když se čísla nakažených zvyšují? Mnoho odborníků před takovým rozvolněním varuje.

Děti by se do škol měly vrátit co nejdřív, ale co možná bezpečně. Za přísných hygienických podmínek. A s podmínkou testů. Teď ale vidíme, jak dopadl výběr firmy na dodávky testů – podivný výsledek s podivnou firmou. Takhle žáci do škol hned tak nezamíří.

Zároveň je pravdou, že některé děti už prakticky rok nebyly ve škole, což s sebou může nést dlouhodobé problémy. Jak to vnímáte jako pedagog?

Myslím, že jim hrozí – reálně, bez přehánění – sociální deprivace. Zvlášť prváci na základních, ale i středních školách by se měli vpravit do nového prostředí, získat sociální návyky, zvyknout si. Distanční výuka opravdu nenahradí sociální kontakt s učitelem a se spolužáky.

Je tedy testování žáků vhodnou cestou?

Pokud chceme omezit šíření nákazy, tak ano.

Neschopnost dohodnout se mezi sebou v ani tak krizové situaci, jakou je koronavirová epidemie. Tak někteří komentují poslední události. Babiš obviňuje opozici, opozice vládu. Kde tkví jablko sváru podle vás?

Já žádné jablko sváru nevidím. Vláda situaci nezvládá – a znovu opakuji: Po více než čtyřech měsících nouzového stavu a vládních opatření jsme tam, kde jsme. Opravdu si někdo myslí, že opozice hází klacky pod nohy vládě? Jak by to asi tak dělala, když exekutivní moc má v ruce vláda? Připomíná mi to hledání viníka za každou cenu. A pokud nám něco tato krize ukázala, pak míru alibismu pana premiéra: Když to vypadalo, že zvládáme, odpovědnost nesl on; když jsme jedni z nejhorších na světě, můžou za to všichni ostatní.

Tým na Ministerstvu zdravotnictví se často mění. Odešel koordinátor očkování Zdeněk Blahuta, náměstek Aleksi Šedo a ti jsou jen třešničkami na dortu. Jak tyto personální výměny čtete?

Jako naprostou bezradnost ministra. A důsledkem je rozpad jeho týmu.

Odejít z vládního týmu pro řešení pandemie musel i Roman Prymula po té, co ho ve čtvrtek večer vyfotili na fotbalovém zápase. Podle Babiše jde o ukázku papalášství a nedostatek pochopení v takové funkci. Po návštěvě restaurace jde o Prymulův druhý přešlap, poprvé přišel o místo ministra zdravotnictví. Je to ale česká veřejnost, o které se mluví jako o nezodpovědné a neschopné respektovat opatření vlády. Co si o tom myslíte?

Že ten, kdo volá po ještě větší izolaci a tvrdém lockdownu, by měl jít minimálně příkladem. Když to nedělá on, proč by měli ostatní?

Po Adamu Vojtěchovi a Romanu Prymulovi, jak si vede ministr zdravotnictví Jan Blatný podle vás?

Z mého pohledu je to ztělesněný chaos a zmatek.

První průzkumy ukázaly, že STAN a Piráti mohou svorně v dalších volbách konkurovat hnutí ANO. Jak podle vás může do voleb zasáhnout nález Ústavního soudu ohledně nepoměrného volebního systému?

Základem je, že se politické strany musí rychle dohodnout na spravedlivém systému. Spravedlivém pro voliče, tedy aby hlas každého voliče měl přibližně stejnou váhu, ať už volí v Aši nebo v Praze. Ale pro naši koalici se nic nemění – chceme zvítězit.

A jak vnímáte tolik diskutované načasování rozhodnutí? Náhoda nebo politický kalkul?

To bych nechtěl rozhodovat, v médiích se například spekulovalo, že se složitě hledala většina. Já jsem rád, že Ústavní soud uznal, že přepočet hlasů na mandáty byl nespravedlivý, když hlas člověka, který volil STAN, měl poloviční váhu než hlas toho, kdo volil vítězné ANO. Asi bych čekal rychlejší rozhodnutí, když stížnost přistála na Ústavním soudu už před třemi lety, ale teď nemá cenu spekulovat, musíme rychle doplnit volební zákon.

Jak velkým paradoxem je, že Ústavní soud nyní vede Pavel Rychetský, který tehdy jako vicepremiér Zemanovy vlády sám úpravu připravil?

Tak bezpochyby byl u toho, tuto úpravu připravovala Zemanova vláda poté, co se faktická Zemanovsko-Klausovská koalice pokusila hodně znásilnit volební systém. Pokud vím, nápravu tehdy připravil tehdejší ministr vnitra a Parlament se na ní shodl. A přestože šlo o nápravu, vyšel z toho paskvil – což teď uznal i Ústavní soud.

Necháte se naočkovat a případně kdy byste měl přijít na řadu? Máte tuto informaci?

Nechám, až na mě přijde řada. Ale vzhledem k tomu, jak pomalu to pokračuje, opravdu nevím, kdy na mě ta řada přijde.

Co podle vás ukázal poslední summit Visegrádské čtyřky?

Za sebe jsem k tomuto uskupení trochu skeptický a nemyslím, že bychom se měli vydávat cestou Maďarska nebo Polska, co se týče formy vládnutí.

Je pro Českou republiku výhodné v ní zůstávat po boku Slovenska, Maďarska a Polska? Proč ano, či ne?

Nelíbí se mi snaha ovládnout soudy jako v Polsku, ani snaha zadupat veškerou opozici a mezinárodní organizace jako v Maďarsku. Možná je Visegrádská čtyřka už spíše uskupením minulosti a v rámci Evropské unie bychom měli hledat svou vlastní cestu.



