Gazdík pálí do Lipovské, Xavera a spol.: Neuvedli důvody! Rada ČT je v krizi, braňme veřejnoprávní média

Až o 130 miliard korun přijde státní rozpočet posledními vládními kroky – snížením daní a zrušením superhrubé mzdy, kde není jasné na jak dlouho. Schválilo ho hnutí ANO s ODS a SPD. Co tomuto politickému spojení a těmto krokům celkově říkáte?

Lidem zůstane o něco více v peněžence, ale většina si uvědomí, že zároveň přijde o část veřejných služeb, na které obce a kraje nebudou mít. Od ODS to bylo také neuvážené, spojenectví s hnutím ANO v tomto případě bije moc do očí. Vládní koalice předvedla trapný přemet: Jedna část vlády – a to ještě jen návrhem Andreje Babiše jako jednotlivého poslance – protlačila výraznou změnu daní, druhá část, ČSSD, byla proti a spojení ANO–ODS–komunisti–SPD je prostě bizarní. Je to amatérsky provedené, nepropočítané, takto se prostě větší daňové úpravy nedělají. Anketa Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 2309 lidí

Rozvrat veřejných financí. Tak to nazývá nejen ministr vnitra Jan Hamáček, ale i další lidé. Skutečně podle vás hrozí tak velké riziko? Nebo jsou tato slova přehnaná?

Je to rozvrat, pocítí to nejvíce samosprávy a lidé přímo v obcích a regionech. Výpadek příjmů rozpočtu je gigantický a znamená to jediné: Budeme žít na dluh a tyto dluhy budou platit naše děti a naši vnuci.

Jsou malí obchodníci, podnikatelé a živnostníci diskriminováni v tom smyslu, že vláda nechala otevřené jen velké supermarkety, i když prodávají třeba stejné zboží?

Jsou, ale to říkáme od začátku: Proč narvané velké obchody řetězců a proč malí museli zavřít? Ale o nelogických opatřeních této vlády se bavíme přece častěji.

Jak se podle vás osvědčil nový ministr zdravotnictví Jan Blatný ve srovnání se svými předchůdci?

Pan ministr se snažil do vládního chaosu vnést alespoň nějaký řád. Ale já už zase nevím, kdo rozhoduje. Přečetl jsem si o dalším plánu premiéra Babiše protestovat celou populaci zdarma před Vánoci. To už jsme slyšeli – a nic. Pak jsme slyšeli, že otestujeme plošně domovy seniorů – a vzápětí, že nedorazily testy. Pak jsme slyšeli, že plošně otestujeme učitele. A nic. Nevím, jestli je to další vystřelený balonek pana premiéra a nevím, co o tom soudí nebohý ministr zdravotnictví.

Ministr Blatný se nechal slyšet, že mu lidé píší, aby se co nejvíce služeb otevřelo. Tlaku veřejnosti v létě podlehl premiér Babiš, který vše uvolnil, a následovala druhá vlna koronaviru. Měly by Vánoce být nastaveny na stupeň 3 systému PES?

To je přece jakoby automaticky dané statistickými čísly. Pokud se s nimi nemanipuluje, čekám, že se vláda bude svého plánu držet. Ale třeba PR převládne.

Když jsme na něj narazili, jak celý systém PES hodnotíte vy? Naplňuje nároky na jasný plán a dostatečnou komunikaci s veřejností, aby se orientovala v současné situaci tak, jak bylo vyžadováno?

Blatného PES nejdřív jako řád vypadal. Pak přišly zase výjimky – například otevřené obchody se střelivem. Takže ze psa se stává kočkopes.

Ministr vnitra Jan Hamáček hodlá zřídit vyšetřovací komisi, která by měla analyzovat chyby před druhou vlnou koronaviru. Je to podle vás dobrý nápad?

My to podporujeme – chceme vědět, proč se některé věci zanedbaly. Proč se neobjednávaly testy, proč se nescházela v létě epidemiologická komise. Proč to neprošetřit? Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 6003 lidí

Několikrát jsme spolu probírali spolupráci STAN a Pirátů v dalších parlamentních volbách. Naposledy bylo jednání odloženo, abyste si vyjasnili určité záležitosti. Jak to vypadá nyní, o měsíc později? A jakou šanci této spolupráci dáváte?

Po hlasování o zahájení vyjednávání jsem velký optimista – tak silnou podporu – 81 procent z těch, kteří hlasovali, jsem nečekal.

Do toho vzniká spojení lidovců, ODS a TOP 09. I když jsme spolu několikrát hovořili o tom, že program Antibabiš nestačí, není právě Andrej Babiš tím, proti komu tyto koalice vznikají?

Není to Andrej Babiš, je to jeho pojetí státu jako jeho vlastní firmy, s benefity, které mu z toho plynou – dotace od státu, dotace od Evropské unie pro jeho vlastní firmy. Stát nesmí sloužit obchodním zájmům jednoho člověka. Chceme změnit spravování Česka, stát tu musí být pro všechny občany.

Nakolik do toho všeho zasahuje volební systém změněný tak, že poměr hlasů se nerovná poměru křesel ve Sněmovně, a tudíž jsou menší strany nuceny se spojit, aby měly větší šanci?

Je to věc, která odporuje rovnosti hlasů. Někdejší zemanovsko-klausovská volební reforma se zkrátka nepovedla, kraje mají rozdílnou velikost. A pokud dáte hlas menší straně v malém kraji, má váš hlas mnohem menší váhu. Poslední volby do Sněmovny byly ukázkou: STAN potřeboval na zisk jednoho mandátu dvakrát více hlasů než vítězné ANO. Jinými slovy: Aby STAN získal jeden mandát, muselo mu dát hlas dvakrát více voličů. To přece není rovnost hlasů voličů.

Minule jste zmínil, že média by měla mimo jiné kriticky hlídat vládu. Daří se to českým médiím podle vás?

Jak kterým. A stále to opakuji. Především proto musíme chránit veřejnoprávní média, jakkoliv – a pochopitelně – nepracují neomylně a bezpochybně. To přece nikdo z nás. Stejně tak neplatí, že soukromé médium rovná se prodejné médium. Ale někdy ano.

Bouřlivá diskuse se teď vede ohledně České televize a odvolání dozorčí komise Radou České televize. Nechal jste se slyšet, že rada nefunguje standardně kvůli odchodu předsedy. Je podle vás nezávislost veřejnoprávní televize ohrožena?

Je a v minulosti už byla – vzpomeňte na televizní krizi v roce 2000. Je to neustálý zápas. Ale právě rezignace předsedy Rady České televize po půlročním angažmá přece nejlépe nasvěcuje, že je rada v krizi.

Považujete důvody uvedené k odvolání dozorčí komise ČT za dostatečné?

Nepovažuji. Vždyť Rada České televize žádnou debatu o důvodech odvolání dozorčí komise nevedla. Prostě se jen většina radních rozhodla, že komisi odvolá. Že platí nějaký zákon o České televizi? To je přece fuk!



