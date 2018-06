Generál Blaško: Migranti žijí na hromadě hnoje a ten hnůj vozí k nám. Jak mě může obohatit někdo, kdo v životě nesáhl na práci, vy vymetené mozky?

ROZHOVOR „Tito lidé (sluníčkáři) nás zatahují někam do bažin, odkud není úniku. Bahno je bahno. Divím se tomu, že si nikdo z nich nedokáže spočítat, když všichni hájí zájmy těch chudáků, přitom jsou to z devadesáti devíti procent ekonomičtí migranti, kdo je bude živit. Nezlobte se na mě, ale to jsou vymetené mozky, které vůbec nejsou schopny domyslet důsledky svého jednání,“ myslí si v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz generálmajor Hynek Blaško. „Jak mě může obohacovat někdo, kdo v životě nesáhl na práci, přijde sem a dělá bordel? Oni jsou zvyklí tam žít na hromadě hnoje, tak nám ten hnůj přivážejí i sem. Jsou tak zvyklí žít. Já jejich způsob života neuznávám, mně se nelíbí, já ho tady nechci,“ konstatuje.

Prezident Zeman udělal minulý týden takovou zvláštní tiskovou konferenci, na které spálil trenky. Což vzbudilo rozporuplné reakce. Jak jste vnímal tento happening?

Když tehdy byla ta událost s trenkami, kdy hoši zneuctili státní symbol – standartu prezidenta – jsem si říkal, to už je tedy síla. A také – hoši, vy máte štěstí, že žijete v České republice, ne ve Washingtonu. Kdybyste se o něco takového pokusili na Bílém domě, tak skončíte na dlažbě s dírou v hlavě. Naprosto nechápu, že když byl pan prezident zvolen v demokratické volbě – vyslovily se pro něj skoro tři miliony občanů – proč pořád musí někdo vyskakovat s nějakými červenými kartami nebo trenýrkami. Vykřikují o demokracii. Pokud se ale demokracie naplňuje, tak se jim to taky nelíbí. To mi hlava nebere. S těmi lidmi, jak je patrno, se nedá vůbec mluvit. Pořád melou jedno a to samé. Nechápu proč, když se pan prezident vyjádří k nějaké záležitosti a nazve ji pravým jménem a mluví z duše značné části národa, ho nazývají, že je ohrožením demokracie nebo že nás táhne na východ a podobné připitomělé floskule.

Kdyby si ti lidé viděli do huby, tak by nic takového nemohli říci. Prezident nás nikam netáhne. Jenom chce – podle mého názoru –, aby tahle republika prosperovala. A že nechce migranty, že chce tuhle montovnu pozvednout na vyšší level, to se někomu nelíbí? Jestli se mu to nelíbí, tak ať jde tam, odkud je placený, že tady řve. Pokud se prezident ve svém stylu zemanovských bonmotů pro tuto akci rozhodl, tak tím jako by celou tuto věc uzavřel a považuje ji za uzavřenou. Ale samozřejmě oni zase křičí. Nevědí proč, důležité je, že křičí.

Když jste mluvil o hanobení státního symbolu, tak jste mi připomněl nedávno hodně rozebíranou divadelní hru Naše násilí a vaše násilí uvedenou v Brně, kde se kromě urážení křesťanů také hanobila naše státní vlajka. Co si myslíte o podobném umění?

Hru jsem neviděl, informace mám zprostředkované. Ale jestliže tam k něčemu takovému došlo, je to opravdu za hranou. Pak to podle mého už není umění, ale prasárna. Vezměte si, že všichni rozumní lidé mající nějakou povědomost o dějinách vidí za naší vlajkou potoky krve, které prolili ti, kteří například bojovali na frontách druhé světové války a tak dále. Hanobení vlajky je něco tak urážlivého vůči těm lidem, kteří za státní symbol položili život. Za to by možná režisér i scenárista měli dostat přes víte co.

Miloš Zeman se netají tím, že nechce, aby byl jmenován ministrem zahraničí případné nové vlády Miroslav Poche s tím argumentem, že ministrem zahraničí by neměl být sluníčkář. Co si myslíte vy?

Především by člověk na takovémto postu měl mít za všech okolností na paměti, že je občan České republiky, a při své činnosti jednoznačně hájit její zájmy. Jestli je sluníčkář, nebo ne – to já nevím. Pokud je, tak je to špatně. Tito lidé nás zatahují někam do bažin, odkud není úniku. Bahno je bahno. Divím se tomu, že si nikdo z nich nedoká–že spočítat když všichni hájí zájmy těch chudáků, přitom jsou to z devadesáti devíti procent ekonomičtí migranti – kdo je bude živit. Nezlobte se na mě, ale to jsou vymetené mozky, které vůbec nejsou schopny domyslet důsledky svého jednání. Oni chtějí být prostě jen zajímaví. A kromě toho, že oni jsou zajímaví, je nic jiného nezajímá.

Sluníčkářská určitě není vláda, která vznikla v Itálii po dlouhých jednáních. Tvoří ji dvě euroskeptické strany. Hned na sebe upozornila tím, že nepřijala loď migrantů z Afriky. Zdá se, že tohle by byla zcela jednoduchá cesta, jak tento způsob migrace omezit. Rozumíte tomu, proč se k ní přistupuje až teď, i když tu loď nakonec přijme Španělsko?

To je právě to, že Evropa není v tomto smyslu jednotná. Itálie má obrovské problémy, tak si ty problémy vezmeme sem a budeme je mít ještě větší? Zdá se mi to trochu ujeté. Asi jsou ve španělské vládě samí sluníčkáři. Mám styk se světem skrz internet. A když vidím ten neskutečný bordel na ulicích ve Francii, když byly záběry ze Španělska, kde si policajti nechají rozbíjet auta a ustupují. Ale když bylo v Katalánsku referendum, tak mlátili svoje lidi, až z nich stříkala krev. Je to takové nějaké podivné. Italský přístup považuji za krok správným směrem. Jenomže migranti si vytvořili zpátky cestu přes Balkán. Bosna a Herzegovina s tím má obrovský problém. Přitom už tak má ekonomické potíže a teď, když se jim tam navalí tohle stádo, tak je to pro ně obrovská zátěž. Jestli mě někdo bude podezřívat z rasismu či xenofobie a samých takových blbostí, co si sluníčkáři a kavárníci vymýšlejí za přívlastky – tak říkám – ano, přijeď sem příteli, máme tu pěkný hrad, spoustu kulturních památek a lidí, kteří po nich provádějí. A pak se seber a jdi zpátky domů. Co jsi tu viděl, zkus dělat doma.

To samé dělám já. Jedu se někam podívat, ale pak se otočím a odjedu domů. Další věcí je, že se objevily informace, že migranty tam naháněli do těch lodí pod samopaly. Přijde mi, že někteří tam řeší svoji populační explozi tím, že vyhánějí obyvatelstvo na druhý konec světa. Protože si s tím jinak nevědí rady. Ale jak mě může obohacovat někdo, kdo v životě nesáhl na práci, přijde sem a dělá bordel? Oni jsou zvyklí tam žít na hromadě hnoje, tak nám ten hnůj přivážejí i sem. Jsou to jejich zvyklosti, jsou tak zvyklí žít. Já jejich způsob života neuznávám, mně se nelíbí, já ho tady nechci.

autor: Oldřich Szaban