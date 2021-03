Generál Blaško: Zavřené okresy, policejní hlídky? Všechno je to pozdě! A k čemu potřebujeme posvěcení Sputniku od EU?

ROZHOVOR Pozdě, pozdě, pozdě. Současná opatření vlády považuje generálmajor a europoslanec Hynek Blaško (SPD) především za opožděná. Viní české politiky, že jim záleží více na politice než na zdraví lidí. Sám by zavedl mnohem přísnější opatření a mnohem dříve. Informace měla poskytovat jen jedna televizní stanice a všechno uzavřít. Teď už by to podle Blaška nebylo k ničemu.

Když jsem se vás na přelomu roku ptala, co byste popřál do roku 2021 českým politikům, řekl jste, aby se konečně začali chovat racionálně, aby přestali z občanů České republiky dělat blbce, a aby jim skládali účty tím, že o ně budou pečovat. Zajímalo by mne, jak se jim to podle vás daří?

Žádná změna k lepšímu, nebo k horšímu nenastala?

Spíše k horšímu, ale detailizovat bych to nechtěl.

Pohyb lidí mezi okresy na silnicích hlídají policisté, hlídky jsou i ve vlacích a v autobusech. Jak to vnímáte? Je taková represe už příliš, nebo prostá nutnost? A pomohou taková opatření?

Tahle opatření přišla zcela v nevhodnou dobu a pozdě. Pozdě. Všechno je to pozdě. Existuje Bezpečnostní rada státu, a jestliže stát se nalézá v ohrožení, což tato pandemie s rostoucími čísly nakažených způsobuje, měla v tomto stavu už po Novém roce všechno zrealizovat. Vypnout veškeré televizní stanice kromě jedné jediné a uzavřít všechno, co uzavřít šlo. Když jsem říkal, že z nás dělají blbce, tak je to pravda. Ať mi někdo vysvětlí, jak je možné, že na severozápadě jsou uzavřené tři okresy, ale místo aby čísla klesala, protože se tam nesmí, tak čísla naopak rostou? Ať to někdo vysvětlí? A z vakcín se dělá politikum.

K vakcínám se za chvíli dostaneme. Podle vás jsou tedy všechna opatření opožděná. Ministr zdravotnictví Jan Blatný tvrdí, že jsme na vrcholu, co týká nárůstu nově nakažených, v některých regionech se situace horší, ale jinde se lepší. Byl byste v případě nutnosti pro uzavření průmyslu a výroby, i přes velké následky pro českou ekonomiku, jak se o tom mluví?

Velké následky pro českou ekonomiku… kdyby to bývali zasekli už v lednu, tak přišli ke stejným ztrátám jako dnes. Už se mluví o deficitu státního rozpočtu půl bilionu korun. Měli by ho stejně, ale možná bychom na tom byli úplně jinak.

Jak tedy vnímáte, že policie s armádou stojí na silnicích, obchází vlaky a autobusy, kontrolují, zda mají lidé důvod cestovat, je to v pořádku?

Není, nic to neřeší.

Nepomůže vymáhání pravidel?

Pomohlo by tedy české situaci uzavření průmyslu?

Teď už je zbytečné. Teď už by to strašný průšvih, ve kterém se nacházíme, nevyřešilo. Ba naopak by ho to ještě umocnilo. K tomu mělo dojít před třemi měsíci.

Vášně budí ruská vakcína Sputnik V, která má konečně požádáno o přezkoumání u Evropské lékové agentury. Co o politice vypověděla diskuse a kolotoč kolem vakcíny Sputnik?

Má to dvě roviny. Jedna je politická, kdy si někteří rádoby politici přihřívají svoji polívčičku a neustále brnkají na strunu antiPutin, antiRusko a anti(všechno, co jde z Východu). A druhá rovina je zdraví a bezpečnost občanů.

Ptám se právě na tu politickou rovinu. Co o politice ukázalo dění kolem Sputniku?

V jakém marasmu se naše politická scéna právě nachází. Budeme diskutovat o tom, zda je to ruská, čínská nebo marťanská vakcína, a lidi nás vůbec nezajímají. Tak o co tady jde? Jde o to, aby se z toho srabu republika dostala, nebo abychom se neustále dohadovali; když je to ruské, tak to vylijte do hajzlu? Kašlem na vás, nebudeme vám dávat nic, my si budeme dělat svoje a vůbec nás nezajímáte.

Kdyby je zajímali lidé, budou se v první řadě věnovat tomu, aby čím dále více vakcín získali a naočkovali více lidí. To bych viděl jako cestu, která nás z toho může vyvést. Ale tohle? Člověk si opravdu říká, v jakém kině to vůbec sedím?

Domníváte se tedy, že čeští politici se nechávají zaslepit politickými cíli a rozlišují vakcíny podle toho, odkud pocházejí, místo aby upřednostnili zdraví lidí?

Ano.

Vám by stačilo schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Světové zdravotnické organizace, která ji už dříve schválila, nebo je potřeba certifikace i od Evropské lékové agentury?

Na co, k čemu? Je snad Evropská unie stát? Není to stát, má hlas pouze poradní. Jestliže já jako představitel státu rozhodnu, že si to budu dělat po svém, jako to dělá premiér Viktor Orbán v Maďarsku, tak jde o moji věc. Jestliže já vydám pokyn, aby začali ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv zkoumat vakcínu, zda je pro nás použitelná, tak se nebudu ptát evropské organizace. To jsou dva měsíce, čtyři měsíce, než vydají nějaké stanovisko. Kdoví co bude za tři měsíce? To je přece nesmysl.

Opírají se do lidí, kteří se snaží zabezpečit, aby občané měli nějakou jistotu, a aby se začala vytrácet frustrace z omezování. Oni si ještě budou přisolovat. Jestliže státní úředník jako je ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (Irena Storová, pozn. red.) dělá také politiku, nemá ve své funkci už co dělat, měla být na hodinu vyhozena.

Václav Klaus, bývalý prezident, čelí posměškům kvůli tomu, že nechtěl nosit roušku a sám se nakazil koronavirem. Považujete to za ironii, nebo zbytečné přehánění?

Osobně jsem podle všech známek prodělal covid podruhé. Jednou jsem byl na demonstraci, kde jsem roušku neměl, ale pak jsem si ji vždy raději nasadil a chodil jsem v ní všude a dodržoval všechna opatření. A stejně jsem covid dostal. Přesto, že jsem se choval zodpovědně.

Co si myslíte o tom, jak do celé diskuse zasahují různé osobnosti a o následných reakcích, které jejich názory vyvolávají? Například Ilona Csáková tvrdila nejdříve, že je vše podvod a v České republice žádná pandemie není. Později kritizovala premiéra, že prosazuje lék, který už tři měsíce zmiňoval poslanec Lubomír Volný. Zpěvačka teď čelí ostré kritice.

To je přesně ono. Kdyby totiž zafungoval systém ohrožení státu a došlo k tomu, že informovat budou jen zdroje, které určí Bezpečnostní rada státu, všichni ostatní budou vypnutí a bude se informovat obyvatelstvo přesně tak, jak je potřeba, budou mít správné informace. Aby jedna paní neřekla, že covid-19 je chřipečka, a jiná neřekla, vždyť mě na to zemřela babička a tak dále. To jsou drakonická opatření. Spoustu problémů, které tu jsou, dělají média. Dovolím si tvrdit, že 90 procent problémů, které tady jsou, jsou kvůli médiím a ve všem pouštějí různé žvanily – teď samozřejmě mohou namítnout, že já jsem taky žvanil – kteří se neustále k něčemu vyjadřují a prohlubují nejistotu lidí. Jeden říká, že respirátory jsou jen pro řemeslníky a viry normálně propouštějí, jiní zase straší, že za čtrnáct dní se bude 20 tisíc mrtvol válet po ulicích. Co je to za super děs?

