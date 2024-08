Generál Šándor: Írán něco bude muset udělat. Na Blízkém východě nesmíte ztratit tvář

Smrt šéfa Hamásu, z níž Hamás a Írán viní Izrael, slíbil pomstít Teherán i Hizballáh. Co toto vše může vyvolat?

Tak, my jsme dnes v situaci, kdy Izrael tím zavražděním Haníji dál eskaluje problém na Blízkém východě, a to z řady důvodů. Za prvé Irán – přestože jsem přesvědčen, že v tuto chvíli nechce žádnou velkou válku –, bude muset něco udělat. Na Blízkém východě můžete ztratit cokoliv, ale nesmíte ztratit tvář. Je otázka, jestli Írán přistoupí stejným způsobem k odvetě, tak jak to učinil po prvním dubnu, kdy Izrael zabil příslušníky revolučních gard na ambasádě v Sýrii a v zásadě útočil na cíle v Izraeli. Ale nezabil žádného izraelského občana. Řada těch střel byla zneškodněna Brity, Američany, Jordánci… Nebo zda teď bude cílit na cíle, kde může dojít k zabití Izraelců, což by nepochybně vedlo k dalšímu odvetnému kroku. Protože Izrael na tento útok, který proběhl 14. dubna, reagoval tím, že vystřelil proti jedné radarové stanici a tím to celé skončilo. Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7813 lidí

Tak, to je Írán, který je v tomto směru problematický. Problematicky se k tomu samozřejmě staví řada států, včetně Jordánska, Egypta, Číny… Čína je země, která se velmi angažuje na Blízkém východě. Velmi nebezpečný je postoj prezidenta Turecka, který veřejně prohlásil: „my vstoupíme do Izraele tak, jak jsme vstoupili do Libye“, a podobně… Což by mohlo vést k velmi nebezpečné eskalaci. Protože pokud Erdogan míní vstoupit od Izraele, tak musí jít přes Sýrii. Tam jsou ruská vojska a myslím si, že by to vedlo k velmi nebezpečné válce na Blízkém východě.

Samostatná kapitola jsem USA, které přesto, že Izraeli dávají všemožnou podporu, a to díky především silné izraelské lobsy, tak si žádnou velkou válku na Blízkém východě, obzvláště před americkými prezidentskými volbami, nepřejí. Byť Austin, ministr obrany, prohlásil, že kdyby došlo k větší válce s Hizballáhem v Libanonu, tak že by USA Izrael chránily. A tady je potřeba říct, že si neumím představit, že by to bylo prostřednictvím vojsk na území Izraele, ale letecky a z námořních lodí by to být mohlo.

Chtěl bych říct, že Izrael už dvakrát provedl vojenskou akci v Libanonu, a to v roce 1982 a v roce 2006. A nikdy se nedalo mluvit o nějakém dramatickém úspěchu, naopak. A Hizballáh je podstatně silnější, než je Hamás v Gaze. A ani Hamás se Izraeli nepodařilo doteď zničit. Jsem velmi skeptický, že se to vůbec může podařit.

V roce 2005 Ariel Šaron rozhodl o stažení izraelské armády a osadníků z Gazy, a dnes se tam Izrael vrátí zpátky, se všemi negativními konsekvencemi, které to pro něj má. Takže zabití Haního, který byl možná mnohem více umírněnější než šéf Hamásu v Gaze, nepovede k dalším mírovým rozhovorům, nebo ke snaze dosáhnout nějakého míru a výměny rukojmí. A může také znamenat, že zbývající rukojmí, pokud jsou ještě živí, v těch tunelech, tak mohou být ve velmi krátké době mrtví.

Já vůbec nezpochybňuji izraelské právo bránit se. Ale musíme vidět, že z hlediska mezinárodního práva, je jak zabití Haního v Teheránu, tak toho vysokého představitele Hizballáhu v Bejrútu, velmi problematické. A vidíme i reakce, které okolo toho jsou, což celkově tu mezinárodní a bezpečnostní situaci velmi komplikuje. A jestli nějaký konflikt má opravdu potenciál přerůst v nějakou větší válku, tak je to především tento konflikt na Blízkém východě, především válka v Gaze.

A jak hodnotíte celkově postoj ČR ke konfliktu mezi Izraelem a Palestinou?

Český postoj je tradičně silně proizraelský. Vychází z nějakých historických kořenů. Na druhou stranu, česká diplomacie by neměla zapomínat, že na Blízkém východě je nejen Stát Izrael, ale je tady řada arabských a muslimských zemí, i v Africe. A některé už daly pocítit, především premiéru Fialovi a ministru Síkelovi, jak vnímají jednostranný postoj ČR k tomuto konfliktu. Obzvlášť, když někteří emočně ladění ministři běhají ve vlajce Izraele po Václavském náměstí. Že to je něco, co asi se jim nelíbí. Měli bychom tu politiku dělat vyváženou. To neznamená, že budeme schvalovat teroristické útoky organizací, jako je Hamás a Hizballáh na území suverénního státu. Na druhou stranu, je potřeba vidět ty souvislosti trošku šířeji a vnímat to, co se ve světě děje.

Co máte na mysli?

Víte, raketový útok na nemocnici v Kyjevě, který zabil to jedno dítě, byla samozřejmě tragédie, kterou je potřeba odsoudit. Na druhé straně, i kdybychom údaje palestinského ministerstva zdravotnictví v Gaze brali s velkou rezervou a nebylo zabito 14 tisíc dětí, ale třeba „jenom“ 1400, tak i to je něco, co bychom neměli přehlížet. A neměli bychom se v té zahraniční politice tvářit tak, že skutečně straníme jenom jedné straně a že jsou děti, jejichž smrt nás velmi dojímá – a že jsou jié děti, jejichž smrt se nás vůbec netýká, že je nám úplně jedno. My bychom ani neměli zaměňovat kritiku Izraele, možná v některých věcech oprávněnou, za nějaký antisemitismus. To v žádném případě antisemitismus není. Ale tady se s těmi pojmy a s těmi věcmi operuje poměrně jednostranně, nebezpečně a zjednodušeně.

Ještě k tomu říjnovému útoku na Izrael, co k tomu postupem doby říci? Zaznívaly i otázky, jak se něco takového, při těch jejich bezpečnostních opatřeních, vůbec mohlo stát. Jak to dnes vidíte?

Myslím, že izraelská strana tušila o nějakém útoku, protože to samozřejmě by býval nebyl první útok. Tušili, že to může nastat; na druhou stranu ale netušili, že to bude takto velký rozsah. A ten útok byl velmi dobře připravený a bohužel i velmi dobře provedený.

Zmínil jste Ukrajinu… Jak odhadujete vývoj války na Ukrajině v tomto roce?

Podívejte, může dojít k nějakému příměří – ale k nějaké mírové dohodě, která by skutečně ten konflikt kvalitativně ukončila, k tomu jsem velmi skeptický. Na jednu stranu máme postoj Ukrajiny, logický, že se nechce vzdát žádného území, a že o tom nemůže rozhodnout, jak řekl nedávno Zelenskyj, ani žádný státník, ani on, že to musí být věc referenda. Jeho validita vzhledem k tomu, jak zajisti hlasování těmi, kteří jsou na okupovaných územích či v zahraničí, by byla ale dosti sporná. Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10150 lidí

Na druhé straně tady máme silný postoj Ruska, které, až se nám to líbí nebo nelíbí, na té frontě postupuje. Nepostupuje sice nějak závratně rychle, ale prostě postupuje stále. A to Rusko má jasné požadavky a ve válce, bohužel, taková je logika, si podmínky kladou ti, kteří vyhrávají, a ne ti, kteří prohrávají. A ruský požadavek, pokud by Ukrajina skutečně měla přistoupit k mírovým dohodám, tak není jenom to, že se ukrajinská armáda stáhne z těch čtyř oblastí, které by Rusové chtěli anektovat, z pohledu mezinárodního práva, ale zároveň, a to jsou podle mě dvě velmi obtížně přijatelné podmínky, že se Ukrajina v žádném případě nestane členskou zemí NATO a že i zruší veškeré bezpečnostní záruky, které podepsala se západními zeměmi včetně ČR, ale především s USA.

Pokud by měl být takovýto výsledek té války, což si myslím, že je naprosto neakceptovatelné, pak tu máme konflikt na delší dobu. My ho můžeme mít takzvaně zamrzlý, kdy ty boje ustanou, tak jako mezi Severní Koreou a Jižní Koreou na 38. rovnoběžce a spoustu let není ani mírová dohoda. Takto „ukončený“ konflikt tu mít můžeme. Řekněme si, že pro Evropu to není nic lákavého, neboť to může generovat další propuknutí bojů podle toho, jak se jednotlivé strany na další vedení bojové činnosti znovu budou schopny připravit.

Takže žádnou výraznější změnu situace na Ukrajině v nejbližší době nepředpokládáte?

Jedině, co může tu situace na Ukrajině zásadně v blízké době urychlit, by byl kolaps ukrajinské armády. To znamená, že její schopnost bránit se ruským útokům by byla výrazně omezena. Když si vezmeme, že my Ukrajincům umíme slíbit modré z nebe a dodáme jim celkem o mnohem méně, než slíbíme, tak to je první věc. Druhá věc je, Ukrajinci požadují letouny F-16. Mají jich slíbené desítky. Říkají, že jich je málo. Na druhou stranu ale byli schopni vyškolit pouze šest pilotů. Tak jaký smysl a význam to bude mít?

Ukrajinci chtěli vytvořit deset brigád z nových rekrutů, které by samozřejmě mohly hrát zásadní roli na některých nejohroženějších úsecích fronty. Ale bohužel, oni žádnou brigádu nevytvoří, takovou tu mechanizovanou nebo tankovou, která by byla silná. Protože těmi mobilizovanými ukrajinskými vojáky musí zalepit díry ve stávajících brigádách, které jsou poměrně hodně opotřebeny jak z hlediska bojové techniky, tak především toho potenciálu. A pokud by těch deset brigád byli schopni vytvořit, tak si neumíte představit, kolik techniky by do toho muselo být začleněno – tanků, bojových vozidel, pěchoty, obrněných transportérů, protivzdušné obrany... Takže to je něco, co podle mého soudu je velmi nereálné.

A celá ta situace, ať se nám to líbí, nebo ne, mně se to tedy nelíbí, ale jsem realista, prostě nahrává Rusům. Taková je realita a takto je třeba se na ten konflikt dívat. Myslím, že i některá hlavní západní média už začínají tuto nevábnou realitu vnímat. Už tu přece jen máme nejenom ten bušící mainstream, který ve stylu přání otcem myšlenky ten konflikt popisoval podle toho, jak by si přál, aby skončil. Já bych byl také rád, aby ruský agresor byl vykopnut z Ukrajiny. Ale pokud to není reálné, tak to prostě nemůžeme takto tlačit.

Co by pro Ukrajinu znamenalo zvolení Trumpa?

Podívejte, já nejsem příznivcem jednoduchých řešení. Donald Trump je člověk, který občas rychleji mluví, než umí hodnotit sám v sobě obsah slov, která pouští do éteru. V tom první prezidentství za prvních 100 dní jenom deset dní buď nelhal nebo si něco nevymyslel. Donald Trump i možný viceprezident J. D. Vance mají ten vnitřní pocit přesvědčení, že válka je špatně. To je základ k tomu, konflikt ukončit. Na druhou stranu, Trump ani Vance nebudou chtít, aby vypadali jako přisluhovači Kremlu, kteří se ohnuli před Putinem. To samozřejmě bude v mnohém zhoršovat možnost ten konflikt ukončit.

A nelze ten konflikt ukončit tak, že jedna strana, byť ta, která vítězí, by zvítězila na celé čáře, a že Ukrajinci by stáhli ocas jako spráskaný pes. A to, si myslím, že ani Donald Trump nemůže chtít. Protože to by mu nejen doma, ale i v zahraničí, těžko někdo odpustil. Ale že bude mít tendenci ten konflikt ukončit, to samozřejmě ano. Bude se chtít soustředit na hlavní bezpečnostní a obchodní problém, a tím je samozřejmě Čína.

Podívejme se i do Francie. Paříž prý kvůli olympijským hrám připomíná pevnost. Jak vnímáte bezpečnost v dnešní Francii?

Víte, já tyto kvazi nabubřelé olympiády, které s Coubertinovými myšlenkami nemají co společného, když bychom do závorky u těch olympijských her mohli říct, že je to sofistikovaná soutěž lékařských laboratoří... a teď to, prosím vás, jen hrubě glajšaltuji... Já chápu, že sportovci chtějí soupeřit a připravují se na to čtyři roky. Ale mně tento typ olympijských her už prostě přijde bizarní, zvláštní a za cenu obrovských různých bezpečnostních opatření, jenom aby to celé vyšlo... Nevím, chápu, že je to realita. Rozumím tomu, že ve Francii, která má nejen problém s muslimskými menšinami, ale i se silným levičáctvím nebo ultralevičáctvím, je potřeba, aby hry hlídalo na 80 tisíc příslušníků bezpečnostních sil. Ale pak to, podle mě teda, není oslava míru. Nevím, já s tím mám docela velký problém, tak jak je to pojato, jak obrovské peníze se v tom točí, jak ten byznys je celý nastavený. Pro mě je to trošku už prostě mimo...

Samozřejmě, ta bezpečností opatření měla zabezpečit hlavně to, aby ti, kteří mohli být tvůrci teroristických útoků, si to rozmysleli v tom, že nebudou mít šanci to provést. Do jaké míry Francie zaspala možnost aktivit svých ultralevicových aktivistů, kteří zřejmě stojí za těmi útoky na ty rychlovlaky a nádraží, to je otázka. Ale řekněme si, že v demokratické zemi nikdy nebudete mít dostatek policie a špionů, aby ohlídali každého občana. A má-li měkký cíl, ke kterému železnice patří, sloužit účelům, ke kterému byl zřízen, tak pak těžko bude stoprocentně bezpečný. Kdyby byl stoprocentně bezpečný, tak potom těžko bude sloužit cílům, pro které byl zřízen, to znamená, že ta četnost těch vlaků bude podstatně menší, abyste všechny zkontrolovali. A jak chcete zkontrolovat všechny koleje a podobně?

Prostě žijeme ve světě, kde někteří lidé svoji nespokojenost dávají najevo způsobem, který je těžko akceptovatelný, ale proti kterému nemáme stoprocentní obranu.