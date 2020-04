Generál Šándor: Že by Hřib, Kolář a Novotný byli při čaji otráveni ruským diplomatem? Blázen, kdo by je otrávil. Je zde jiná věc, která mi vadí. A Kubera...

ROZHOVOR „Neumím si představit, že by pan Hřib, Kolář a Novotný přijali pozvání ruského diplomata na šálek ruského čaje, ve kterém by jim byl podán ricin. To je asi úplná pitomost. Taková akce by si vyžádala zapojení více lidí, což evokuje, že by to museli dělat ještě další diplomaté z ruské ambasády, anebo agenti z řad českých občanů, kterými mohou ruské tajné služby působící na našem území disponovat. V situaci, kdy se o tom takto píše, si neumím představit žádného blázna, který by přistoupil k takovéto sebevražedné misi a chtěl někoho otrávit,“ komentuje bezpečnostní poradce, někdejší šéf vojenské rozvědky generál Andor Šándor.

Pokud se tajné služby dozvědí, že nějaký cizí státní příslušník přijede do jejich země s prudce jedovatým ricinem a mají podezření, že ho chce použít, chovají se tak, že tuto informaci oznámí vybraným médiím?

Samozřejmě, že ne. Zpravodajské služby ze zákona – a mluvím o České republice – nemají své zákazníky v jakýchkoliv médiích. Samozřejmě ani nikde jinde ve světě. Jejich zákazníky jsou premiér, prezident, vláda České republiky a někteří ministři. Nikde jsem nečetl, že by se zmíněné služby měly oficiálně svěřovat médiím. Že z nich dochází k únikům, to je bohužel realita dnešního světa. Nejenom u nás.

Pokud ovšem takovéto vážné podezření je, neměl by být dotyčný člověk zatčen, případně vyhoštěn?

Tajná služba v České republice nemá žádné výkonné pravomoci. Nemůže nikoho zatknout. To může udělat jenom policie, a pokud tento člověk je diplomat, tak může být vyhoštěn. Vyhoštění realizuje ministerstvo zahraničí.

Nevím však o zprávě, že by někdo takový byl vyhoštěn. Vy takovou informaci máte?

Nemám. Můžu jenom dovozovat, že pokud platí policejní ochrana pro tři komunální politiky, tak pravděpodobně je dotyčný na území České republiky.

Jak se vlastně tajná služba vůbec může dozvědět, že do Prahy přiletěl muž s ricinem?

To je samozřejmě správná otázka. Ve svém komentáři jsem to posunul do úrovně, že bychom museli mít kvalitní zdroj ve vedení ruských tajných služeb, abychom se něco takového dozvěděli. Pokud by tomu tak bylo, tím, že došlo k vyzrazení této informace do médií, tak se nedá pochybovat o tom, že tento zdroj už nemáme.

Podle týdeníku Respekt je na čase vyhostit ruského velvyslance. Premiér Babiš k tomu uvedl, že Česká republika si nenechá líbit, aby cizí mocnosti ovlivňovaly její politické záležitosti, avšak situace nevyžaduje radikální kroky. Jak chápete toto vyjádření? Kdyby tu byl chlap s ricinem, tak by situace asi radikální kroky vyžadovala...

Jsem rád, že žádné médium včetně Respektu neprovádí skutečnou zahraniční politiku. To znamená, požadavek Respektu na vyhoštění jakéhokoliv velvyslance v této zemi je úsměvný.

Za druhé, budu citovat vyjádření pana premiéra: „Není možné – pokud je to pravda, aby tady jakýkoliv cizí stát prováděl nějaké akce proti našim občanům.“ Z vyjádření pana premiéra, které se příliš neliší od toho, které jste citoval vy, se ukazuje, že si pan premiér zdaleka není jist, že je to pravda. Že informace, kterými disponuje, jsou spíš vágní.

A hlavně, ve vyspělých demokraciích, ale i v totalitních despociích, se takovéto věci z takovýchto pozic nekomentují. To, že napíše Respekt něco v tomto ohledu, přeci nezavdává důvod k tomu, aby to pan premiér komentoval. Tím, že to komentuje takto, tím celou vážnost posouvá do roviny, že je to spíše přehnané tvrzení než realita.

Je vůbec možné, aby jeden chlapík vyřídil tři politiky z různých částí Prahy, jak se spekuluje?

Neumím si představit, že by pan Hřib, Kolář a Novotný přijali pozvání ruského diplomata na šálek ruského čaje, ve kterém by jim byl podán ricin. To je asi úplná pitomost. Taková akce by si vyžádala zapojení více lidí, což evokuje, že by to museli dělat ještě další diplomaté z ruské ambasády, anebo agenti z řad českých občanů, kterými mohou ruské tajné služby působící na našem území disponovat. V situaci, kdy se o tom takto píše, si neumím představit žádného blázna, který by přistoupil k takovéto sebevražedné misi a chtěl někoho otrávit.

Není mi tedy zřejmé, co bylo cílem medializace. A i kdyby byla celá věc pravdivá – a myslím si o tom svoje – tak to tajným službám nedává možnost dotyčného více sledovat a nasbírat více informací, které by sloužily k tomu, že by se dalo zakročit a vnést do polohy trestněprávní činnosti.

Ještě mě napadla spekulace, jestli tuto informaci nerozšířili Rusové sami jen proto, aby se dotyční politici báli, nikoliv proto, že by chtěli někoho otrávit. Co si myslíte o tom?

Nevím, jak přemýšlejí Rusové. Nevím co se děje v centrech tajných služeb Ruské federace. Ale přijde mi to velmi málo pravděpodobné, že by něco takového rozšiřovali, s ohledem na to, že jsou obviňování z vraždy Litviněnka, z pokusu o vraždu Skripala a podobně. Nemyslím si, že by sami takto hloupě přilévali olej do ohně v době, kdy jim jde o narovnání vztahů se západními zeměmi.

Na druhou stranu, když Praha přejmenovala náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, v Praze 6 odstranili sochu Koněva, v Řeporyjích starosta mluví o soše pro vlasovce... Tohle všechno musí Rusko vnímat jako nepřátelské provokace. Asi se dalo čekat, že nějaká reakce z jejich strany bude, i když tím tedy nemyslím zrovna otravu ricinem...

Občané jednotlivých komunálních částí, kteří volili zmiňované politiky, je zcela jistě volili ne proto, aby zásadním způsobem ovlivňovali část zahraniční politiky této země, ale aby se starali o problémy komunální politiky. Nikdo asi nepředpokládal, že starosta Řeporyjí bude vyhlašovat na multikáře válku Ruské federaci, či že se tu bude odstraňovat socha Koněva.

To, že to Rusové berou tak jak to berou, je fakt, který existuje. Osobně si nemyslím, že by kvůli tomu Rusko chtělo jít do nějakých velkých mezinárodních sporů a la pokus likvidace Skripala. Myslím, že za to Rusko zaplatilo poměrně hodně. Nepřeceňoval bych míru rozzlobenosti Ruské federace kvůli odstranění sochy maršála Koněva. Ruská snaha kriminalizovat a soudit zmíněné komunální politiky je nepřijatelná.

Zaráží mě, že se příliš nezabýváme tím, kolik nenávisti to vzbudilo u našich občanů. Otevřené volání řady lidí po smrti za odstranění Koněva je děsivým obrazem části české společnosti. To mi vadí mnohem více, než neochota Ruské federace vnímat naši zemi jako nezávislou a nepatřící do její sféry vlivu.

Přesto si kladu otázku, proč to dotyční pražští politici dělají, k čemu je to dobré, takto provokovat Rusko?

Tuto otázku je potřebné položit zmíněným politikům. Oni nejlépe vědí, proč to dělají. Já za ně odpovídat nechci. Obecně, jenom nerozumný člověk či stát si rozšiřuje okruh nepřátel. Myslím si, že má být v našem zájmu si rozšiřovat okruh přátel, ale samozřejmě si nenechat zasahovat do vlastních věcí.

Každopádně však vměšování cizích velmocí do našich záležitostí není samozřejmě v pořádku. V posledních dnech se také rozebírají poslední dny předsedy Senátu Jaroslava Kubery, který byl pod velkým nátlakem, aby nejel na Tchaj-wan. Co si myslíte o tom?

Vycházím jen z informací, které máme. Nátlak z některých míst na předsedu Senátu Kuberu byl skutečně asi silný. Dávat do spojitosti pobyt předsedy Senátu při oslavě čínského nového roku v nějaké místnosti s čínskými představiteli s jeho úmrtím mi přijde jako silné kafe. Nikdo jsme u toho nebyli a jsou to silná tvrzení, pro která těžko máme nějaké důkazy. Je třeba připomenout, že pan Kubera byl velmi silný kuřák, člověk, který příliš nechodil k doktorům. Mohl tam být jenom nešťastný souběh těch věcí. Tlak, který na něj byl vyvíjen, nebyl nepochybně malý. Je to smutná záležitost, že se věci vyvinuly takto, ale byl bych opatrný k nějakým rychlým úsudkům.

Domníval jsem se, že proběhla standardně pitva a výsledky jsou známé. Pokud to, co čtu, že se pozůstalí nejsou schopni dostat k výsledkům pitvy – pokud je to pravda – mi přijde zvláštní. Může to evokovat některé závěry, ke kterým bychom měli být velmi opatrní. Že čínská strana dělá všechno pro to, aby v praxi dokázala udržet politiku jedné Číny, je pravda. Dát to však do spojení s přítomností předsedy Senátu v nějaké místnosti na čínské ambasádě mi přijde trochu silné. Kdybych byl předsedou Senátu, tak bych se nikdy nenechal od nikoho zavést na cizím území do místnosti, kde bych byl jenom sám a nikdo se mnou. To bych nikdy neudělal. Vycházím z výpovědi paní Kuberové, kterou nemám žádný důvod rozporovat. Jenom říkám, co bych nikdy neudělal. A v diplomacii jsem pracoval.

