Hamáček: Na Pochem trváme. Do hlasování o důvěře se ale vedení ČSSD už nesejde

Všichni poslanci sociální demokracie podepsali koaliční dohodu, i když několik s malou výhradou. Věříte, že při hlasování o důvěře vládě budou všichni pro vstup ČSSD do vlády premiéra Andreje Babiše? Neobáváte se, že nastane nějaké nepředvídané překvapení?

Nečekám žádné překvapení.

Vadilo vám, že několik poslanců, včetně dvou místopředsedů strany, podepsalo koaliční smlouvu s hnutím ANO s výhradou, protože jim vadilo ustanovení, že by měli povinně v Poslanecké sněmovně hlasovat pro všechny vládní předlohy?

Já s tím nemám problém, to se týká jen toho jednoho ustanovení koaliční smlouvy. My jsme si to na klubu vyjasnili, není to žádný problém.

Teď se trochu vyhrotila situace kolem ministryně spravedlnosti Taťány Malé kvůli několika pasážím, které opsala z jiných zdrojů, ale neuvedla text jako citace s odkazem na původní zdroj. Řada renomovaných právníků i mnoho politiků ji vyzývá k rezignaci. Vím, že jste se s hnutím ANO dohodli, že si nebudete navzájem kádrovat nominované členy vlády. Platí to i v tomto případě, když jeden člen vlády, ve které s největší pravděpodobností budete, ztratil autoritu u odborné veřejnosti hned na počátku?

Platí.

Čekáte, že hnutí ANO nějak tu situaci vyřeší? Sama ministryně Malá zatím odmítá odstoupit s odůvodněním, že se dopustila jen malých chyb při psaní svých dvou diplomových prací, odmítá připustit, že jde o plagiát.

To je na hnutí ANO. Řekl jsem, že to, koho hnutí ANO jmenuje, je věcí hnutí ANO. Takže je to na nich.

Vy máte také problém s kandidátem na ministra zahraničních věcí, protože vámi nominovaného Miroslava Pocheho nechtěl prezident jmenovat, takže jste byl kromě Ministerstva vnitra pověřen i řízením Ministerstva zahraničních věcí. Ale europoslance Pocheho na tento post schválilo předsednictvo vaší strany, takže stejný stranický orgán bude muset odsouhlasit i případnou změnu nominace. Budete tedy předsednictvo ČSSD svolávat?

Předsednictvo strany se sejde, ale do důvěry vlády to nebude.

A budete předkládat návrh na změnu kandidáta do čela Ministerstva zahraničních věcí, jak po tom volá třeba váš statutární zástupce, první místopředseda ČSSD Jiří Zimola?

Já k tomu nevidím důvod.

Takže budete dál trvat na původním návrhu – na jménu Miroslava Pocheho?

Ano.

autor: Libuše Frantová