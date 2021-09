Hana Lipovská: Dvořák si zval některé radní ČT na schůzky. Vynášely se k němu interní informace

reklama

Odvolali vás z Rady České televize kvůli kandidatuře za stranu VOLNÝ blok. Jak své odvolání zpětně vnímáte?

Respektuji právo Poslanecké sněmovny odvolat kteréhokoli člena Rady České televize. Mrzí mě ale, že poslanci upřednostnili neprůhledné hospodaření, začerněné smlouvy a zájmy generálního ředitele Petra Dvořáka a byznysu před zájmy koncesionářů, kteří musejí Českou televizi platit.

Podstatné je, že v této věci opravdu ani v nejmenším nejde o mě. Je nedůležité, že Sněmovna odvolávala zrovna mě. Důležité je, že jsme všichni měli možnost na velmi viditelné kauze v přímém přenosu sledovat, jak poslanci Parlamentu České republiky porušují poslanecký slib uvedený v Ústavě České republiky: Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. U SPOLU mě to nepřekvapuje, jejich tvrzení, že Česká televize patří zaměstnancům, je známé. Ale poslanci hnutí ANO jasně ukázali, že nehlasují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale mechanicky podle pokynů stranického sekretariátu. A z toho na mě jde hrůza.

Samotné odvolání podle mě proběhlo z hlediska naší Poslanecké sněmovny nedůstojně až komicky. Působí podivně, když titíž poslanci, kteří jeden den hlasovali proti projednání mého odvolání anebo se zdrželi hlasování, zdvihli pro odvolání o den později ruku. Co se změnilo za 24 hodin? Dozvěděli se snad nové informace o mé činnosti v Radě? Anebo poslechli předsedu klubu ANO pana poslance Faltýnka, který se, podle mých informací na pokyn premiéra Andreje Babiše, nechal slyšet, že je pro odvolání, a že první hlasování byl omyl?

Poslanec Lubomír Volný zničil při vaší obhajobě řečnický pultík, obstruoval ve Sněmovně. Jak jeho postup hodnotíte?

Poslanec Lubomír Volný žádný pultík nerozbil. Pouze se ho držel, když ho policisté odváděli z řečniště při vypnutých kamerách, aby občané nemohli vidět, co se ve Sněmovně skutečně děje. Mimochodem, pokyn k vypnutí kamer dal předseda Sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. Týž Radek Vondráček, který na řečnickém pultu ve Sněmovně neváhal spolu se svým stranickým kolegou tančit a zpívat s kytarou.

Obstrukce Lubomíra Volného a Mariána Bojka se však od situace v 19. století přece jen lišily. Nejenže páni poslanci nezpívali, ale také žádné pultíky nerozbili. Poslanec Volný se pouze uchýlil ke klidné demonstraci vsedě – to je mimochodem nástroj, který už v 60. letech používali studentští demonstranti pod vedením Martina Luthera Kinga. Pultík byl zničen, až když byl poslanec Volný násilně vynášen z jednacího sálu policií a pultíku se držel.

V Radě České televizi jste měla své cíle, například zprůhlednit hospodaření České televize, to teď ale nemůžete. Nelitujete svého politického angažmá?

Často mi bylo právem vyčítáno, že nehájím zájmy České televize. Skutečně, nehájila jsem nikdy zájmy ani zaměstnanců České televize, ti k tomu mají odbory, ani umělců, ani Petra Dvořáka. Hájila jsem výlučně zájmy koncesionářů. To jsem mohla dělat až do března, kdy jsme v Radě České televize na můj návrh schválili a odeslali vytýkací dopis Petru Dvořákovi, na základě kterého může být kdykoli odvolán z funkce generálního ředitele. Pak se relativně jednolitý blok kolegů radních, kteří problém vnímali stejně, začal drolit. Petr Dvořák si – aspoň podle toho, co tvrdili – některé zval na osobní schůzky a přemlouval je, aby nehlasovali proti němu. Jiní za mnou přišli s tím, že už nemají odvahu jít se mnou, protože nechtějí přijít o práci, o přátele. Z interních porad členů Rady se začaly vynášet informace přímo k Petru Dvořákovi. Tehdy Rada de facto přestala fungovat.

Vše vyvrcholilo schvalováním zprávy o hospodaření, kdy mě někteří radní předem prosili, ať to nenatahuji, ať není celé jednání delší než hodina a půl, a ať zprávu řediteli hlavně schválíme. Vystoupila jsem s kritickým rozborem hospodaření České televize a jako jediná jsem pro přijetí Výroční zprávy o hospodaření nehlasovala. Od toho momentu už jsem v Radě skutečně zůstala sama a hlasovala jsem v řadě případů jediná proti Dvořákově klice. Politická cesta je v tuto chvíli podle mě jediný způsob, jak napravit poměry v České televizi, a především, jak navrátit Českou televizi občanům.

Jak to podle vás dopadne s hospodařením České televize? Jsou v Radě ještě lidé, kteří se tím zabývají tak podrobně, jako vy?

Česká televize se do hospodářských problémů dostane možná mnohem rychleji, než si kdo myslí. U prezidenta republiky nyní leží návrh zákona, kterým Sněmovna nechává České televizi zhruba 400 milionů korun ročně navíc. Pokud se prezident Zeman rozhodne uplatnit své právo veta a zákon odmítne podepsat, dostane se Česká televize do úzkých už v roce 2022.

Další osud televize pak závisí na výsledku voleb do Poslanecké sněmovny. Pokud budou poslanci výměnou za přátelské chování televize ochotni zvýšit koncesionářské poplatky - minimálně o 11 procent - jak dnes Petr Dvořák požaduje, nic se v hospodaření nezmění. Podle mě není problémem České televize nedostatek peněz, ale naopak přebytek peněz. Téměř sedmimiliardový balík přitahuje nejrůznější podnikavce, kteří se snaží utrhnout si z našich peněz co možná největší kus. Je opravdu podivné, když k největším externím spolupracovníkům České televize patří společnost Logline Production, s.r.o. Společnost, ve které působil ředitel výroby České televize Jan Maxa.

Staří televizáci mi podrobně vysvětlovali, že k rozmařilému hospodaření České televize přispěl právě příchod Dvořákových spolupracovníků z Novy. Ani zaměstnanci České televize tak nejsou zdaleka sešikovaní za Dvořákem, mnozí si mi chodili a chodí stěžovat na to, čemu jsou vystaveni, jak nerovné podmínky na Kavčích horách panují a jak mají o budoucnost České televize strach. Bohužel, dnes v Radě České televize se tím pravděpodobně nebude zabývat už nikdo. Radní se budou do budoucna bát, že pokud si znepřátelí Dvořáka, budou odvoláni. A nezapomeňme, že předseda Rady České televize má měsíčně zhruba 57 tisíc korun hrubého. To už je částka, kvůli které se leckomu vyplatí mlčet.

Hodláte se v tomto směru ještě nějak angažovat?

Ano, samozřejmě. Iniciovali jsme petici „Česká televize je naše!“ za odvolání Petra Dvořáka a nefungující Rady České televize. Hodlám také hájit zájmy koncesionářů postižených neprofesionální prací České televize – vzpomeňme si jen na právě pobíhající kauzu paní Lucie Groene Odkolek nebo podplukovníka Pavla Černého ze spolku Liga Libe. Spolu se svými právníky hledám způsob, jak vytvořit pro poškozené zázemí a jak nutit zaměstnance České televize, aby začali dodržovat zákon a Sněmovnou schválený Kodex České televize.

Stále objíždíte republiku v autobuse VOLNÝ blok a mluvíte s voliči. Pokud byste se do Sněmovny nedostala, chcete ve své politické aktivitě pokračovat?

Bez ohledu na výsledek voleb budu dál stát na straně lidí. Chci, aby byl slyšet hlas mlčící většiny, proto se budu k politickému dění vyjadřovat, budu se snažit i dále blokovat přijímání opatření, která potlačují svobodu a budu zkrátka spolu s kolegy a přáteli využívat všech nástrojů, které občan v demokratické společnosti má. V sobotu 9. října skončí volby do Sněmovny, ale ne svět. Znovu opakuji své osobní heslo: Neboj se, mluv a nemlč!

Nechala jste se slyšet, že czexit je pro vás nejsilnější téma. Proč právě to?

Dovolím si jeden příklad, který se mě osobně velmi dotýká. V kraji, ze kterého pochází moje rodina, nedávno zemřela těhotná maminka malé dcery. Holčička zůstala sama s tatínkem. Příčinou smrti byl problém, který by lékaři uměli bez problémů vyřešit. Tatínek navíc zavolal záchranku včas. Lékařská pomoc však nestihla k ženě přijet, protože kolem obce byly zároveň rozkopány dvě různé cesty v rámci dvou různých stavebních projektů, na kterých se ovšem nepracovalo. Než se sanitka dostala přes všechny objížďky, paní už nebylo pomoci. Podmínky projektů jsou napsány tak, že je často vysoutěží jediná firma, která ovšem nemá dostatečné kapacity, aby mohla pracovat na všech opravách naráz. Kvůli unijním dotacím je však prý nutno stavby alespoň zahájit, i když všichni vědí, že se pak na nich nebude pracovat. Pro mě osobně je to konkrétní příklad, kdy hloupá unijní byrokracie zavraždila dva lidi.

Trápí nás uzavírky, objížďky a stav našich silnic? Je to důsledek nesmyslného systému dotací. Trápí nás, že byty zdražují a vlastní bydlení je pro mladé rodiny nedosažitelné? Je to důsledek špatné hospodářské politiky Evropské centrální banky, kvůli které zahraniční investoři skupují nemovitosti u nás. Trápí nás LGBTIQ+ propaganda, zelený extremismus a rostoucí počty zadržených nelegálních migrantů na našem území? Je to důsledek politiky Evropské unie. Problémem České republiky a problémem dnešní Evropy je Evropská unie ve stavu, do kterého ji bruselští úředníci za vydatné pomoci řady politiků dostali.

Nelze Evropskou unii reformovat, případně být v ní více aktivní, prosazovat více své zájmy, jak tvrdí jiné politické strany?

Příklad Velké Británie ukázal, že vystoupení z Unie je možné, a že je žádoucí. Přestaneme platit příspěvky do rozpočtu Evropské unie. Nebudeme čerpat dotace z Evropské unie. Aktivujeme článek 50 Lisabonské smlouvy a obnovíme tak suverenitu a nezávislost České republiky. Czexit není cílem, czexit je nutným prostředkem na cestě ke svobodě, bezpečnosti a prosperitě země. Namísto podpory politické federace v rámci Evropy budeme usilovat o volný pohyb zboží a služeb, a tedy o dobrovolnou ekonomickou spolupráci bez bariér.

Navrhujete zrušit několik ministerstev, jiné spojit dohromady. Opravdu je možné vést stát s tak osekaným státním aparátem?

Naopak, stát může fungovat jen s ořezaným státním aparátem. Stát musí být štíhlý, ale pevný a silný. Čím více úřadů, tím více úředníků, a tím více papírování. Čím více papírování, tím méně máme času dělat něco skutečně užitečného. Stále méně a méně pracujících platí stále více a více úřadů, které nás za naše vlastní peníze papírováním neustále šikanují a ochromují. Čím méně peněz, o kterých rozhoduje anonymní, nikým nevolený úředník, tím méně korupce a rozkrádání. Stát nemá jiné peníze, než jsou ty naše. Cokoli, co nám stát v uvozovkách dává, je jen přerozdělování peněz z kapsy jednoho z nás do kapes druhých. A čím více úřady tyto naše peníze projdou, tím méně jich nakonec zbude. Osm ministerstev stačí.

