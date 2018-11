Herec Gulyáš se s tím nepáře: Nohavica je užitečný, zato Rejžek není nic. Hutka dokázal jen jednou vylézt včas z letadla a zazpívat odrhovačku

ROZHOVOR Herec a divadelní producent Michal Gulyáš se rozhovořil o mediálním humbuku kolem ruského vyznamenání pro písničkáře Jaroslava Nohavicu, o prezidentu Miloši Zemanovi a vztahu Čechů k Evropské unii i o tom, zda a jak by se měli umělci se svými názory zapojovat do veřejného života. „Lidé trestají druhé za jejich názory, to je ta nejhorší věc, kterou mohou udělat,“ varuje Gulyáš.

Rozhořela se debata v souvislosti s Jaromírem Nohavicou. Hudební kritik Jan Rejžek o Nohavicovi řekl, že je užitečný idiot. Novinář a komentátor Martin Fendrych pro změnu připomněl, že Nohavica spolupracoval s StB, a řekl, že by měl v Rusku zůstat. Udělal Nohavica chybu, když jel do Ruska přijmout Puškinovu medaili od Putina? Je Putin člověk, který má na rukou krev, nebo jde spíše o hysterii? Jak ocenění od Putina vnímáte?

Acho jo... Pojďme z toho udělat takový vzorec a posuňme hodnotitele do základní pozice k hodnocenému, abychom vycházeli ze spravedlivého faktu. Tedy, když řekne Idiot, že je někdo Užitečný Idiot, je tedy Užitečný idiot víc než ten idiot, co to o něm řekl? – Ano! – A to proto, že Užitečný idiot je Užitečný, kdežto Idiot je jen Idiot! A když budeme tak opovážliví a zbavíme se té ošklivé půle hodnotící míry páně Rejžka (vyškrtneme jednotku jeden idiot), pak nám u Jarka Nohavici zbývá půlmíra vyjádřená slovem: Užitečný! – A abychom byli spravedliví, tak idiotické míry zbavíme i pana Rejžka – a co nám zůstane? – Nic! –

Výsledek pro porovnání hodnocení pana Rejžka k Jaromíru Nohavicovi vztahující se také k hodnotiteli, tedy panu Rejžkovi samotnému, je tento: Jaromír Nohavica = Užitečný, Jan Rejžek = Nic. Nekárejte mne, že na to jdu vědecky, ale když jde o pana Rejžka, musíte v tom mít logiku stejně pevnou jako on! Je přece v pozici pověstného a obávaného NIC!

Pokud jde o druhý případ, že někdo někomu doporučuje, aby někde zůstal, pak bych se přidal k obecnému doporučení, aby někteří, kteří se mají někdy v budoucnu narodit a byli by podobní některým, kteří někomu stále něco doporučují, raději zůstali v děloze své matky, kde pro ně možná bude vhodnější a přátelštější prostředí než to, které nás obklopuje od poprenatálního okamžiku! Doporučené množství doporučujících by tedy mohlo být doporučeno někým, kdo byl doporučen od někoho, jehož doporučení je na doporučení! Omlouvám se podruhé, ale jak jinak to říci, abych nebyl nekorektní?

Pokud jde o cestu Jaromíra Nohavici, chybu udělá ten, který někam jede a veze tam drogy a oni ho tam chytnou a zavřou, až shnije! Nic takového Nohavica neudělal. Jel někam, kde mu dali metál. Je chyba jet si pro metál? Metál je jako převzít dodávku drog a přivézt ji do republiky? – Promiňte, ale nemůžu na to odpovědět jinak než touhle absurdní otázkou.

Pokud jde o Putinovy krvavé ruce... Jak jsem na to tak koukal, když ten metál Nohavicovi předával, měl je čistě vymydlené a na Jaromírově saku taky žádné krvavé skvrny nebyly. Každý by se měl podívat na svoje ručičky a u některých bych doporučoval, aby si zkontrolovali, jestli jim něco nezůstalo za nehty, když rozdávají ty rozumy.

Moje skromné hledisko je jednoduché: Za sto let to bude medaile, kterou někdo vydraží za hodně peněz, a vůbec ho nebudou zajímat bludy pitomečků ze současnosti.

Sociálními sítěmi se začaly šířit obrázky zesměšňující Nohavicu v souvislosti s předáním Puškinovy medaile z rukou Vladimira Putina. Jeden z obrázků ukazuje za zády obou mužů fotografie význačných osobností, které údajně zavraždil Putinův režim, a také zločinů, které jsou Rusku připisovány. Podílí se Nohavica přijetím medaile na legitimizaci dnešního Ruska? Bere medaili od vraha?

Až bude někdy někoho vyznamenávat nebo obdarovávat saúdský král, taky někdo graficky zakomponuje partu saúdského Viktora čističe s kufříky s rozčtvrceným tělem? Tam tedy ty fotečky jsou 100%, a ještě k tomu můžou dát pro dobrou náladu ten zvukový záznam z té zabijačky zaživa, aby to bylo veselejší. Nejsou Saúdové náhodou spojenci Západu? Nepředsedají v něčem významném v OSN? Nicméně satira je součástí svobodného prostoru. Ať si každý komentuje, jak chce! Nohavica se na ničem nepodílí. Nohavica byl vyznamenán!

A medaili od vraha? Je to prezident Ruska.

K Nohavicově vyznamenání se vyjádřil i písničkář Jaroslav Hutka. „První je před několika dny docela trefená montáž. Druhá je už nedostižná a ošklivě potrefená dnešní skutečnost,“ poznamenal k následujícím dvěma obrázkům písničkář Jaroslav Hutka. „35 let poslouchám Jaromíra Nohavicu. Ode dneška už ne! S medailí z Kremlu to u mě definitivně prohrál. Zpěvák na straně moci, která nenávidí svobodomyslné lidi, to je konec umělce,“ okomentovala Nohavicovo počínání pro změnu politička Hana Marvanová. „Dnes Jaromír Nohavica přebral ocenění od muže, který v Rusku vytvořil atmosféru, kdy vraždy politických oponentů a novinářů jsou na denním pořádku,“ napsal zase na Twitter novinář Ondřej Kundra. Mají pravdu? Existuje jakási společenská odpovědnost umělce, kterou Nohavica porušil?

Hutku jsem komentoval, když složil tu písničku na Zemana. Hutka mi byl jedno do chvíle, kdy si poprvé otřel hubu o Nohavicu. Člověk, který se proslavil tím, že vylezl včas z letadla v roce 1989 a zazpíval odrhovačku, která je parodií sama na sebe, je nekomentovatelný více než jednou a neporovnatelný s velkým básníkem! Komentováním Hutky jde o ztrátu času. Pokud jde o Marvanovou, tak ta byla tak pěkná, když jsem ji zaznamenal v politice před asi osmnácti lety. Říkal jsem si: Konečně politička, se kterou budu mít erotické sny.

A teď jsem na tom stejně. Kde jsou moje sny s ní a kde je její Jarek, když už ho teď nebude poslouchat? Jen si říkám, kdo z nás tří je víc bit? Jo, jo, některé ženy zrajou, některým hrajou – a některé zůstanou bez písničky. No což, aspoň teď bude s tou progresivní koalicí vést Prahu. Opravovat mosty, rozbíjet korupci, vylepšovat dopravu... A možná začne poslouchat TV Šlágr. Věk už na to má. Jarek opláče její část z tantiém a já si zabrousím ve snu do zahraničí a nechám si na stará kolena zdát třeba... o mladé Maréchalové – Le Penové! (Ti, kteří vědí, vědí o čem mluvím!) – Jo, a o jaké odpovědnosti se bavíme? – To abychom přestali číst knihy, chodit do galerií, poslouchat hudbu, protože mnoho klasiků bylo podporováno lidmi, kteří měli možná také na rukou krev, vedli války, zabíjeli a nechávali zabíjet. – Odpovědnost má pilot dopravního letounu za pasažéry, kapitán dopravní lodi, řidič autobusu... Ale umělec? – Ano, až složí píseň o tom, jak krásné je, že malé židovské děti kráčejí do plynu, tak pak to bude odpovědnost! Až za to převezme vyznamenání s hákovým křížem, tak to bude odpovědnost! – Ničeho takového jsem si u Jaromíra Nohavici nevšiml!!!