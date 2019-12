Hitlerovci bojovali proti komunistům! Postaví jim pomník? Právník o Pavlu Novotném. A o Babišovu auditu: Tam je prý vše jinak

Bruselský audit čerstvě potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Babiš ihned začal kontrovat, že je to akce zkorumpovaných udavačů z ČR, jak označil neziskovku Transparency International. Prý je to také pomsta odcházející Evropské komise. Je na tom něco pravdy, nebo jde jen o výmluvy?

Myslím, že před závorku je nutné vytknout, že Andrej Babiš relativně výrazně vyhrál demokratické volby v České republice. A volby jsou v právním státě to klíčové. Koneckonců právě za ně jsme především zvonili klíči před 30 lety. Už jsme zapomněli?

Bruselský audit samozřejmě nepodceňuji, ovšem vidím v něm spíše pomyslnou žlutou kartu. Slova o zkorumpovaných udavačích jsou samozřejmě zbytečně ostrá, ale je pravda, že mnozí Babišovi političtí konkurenti za pomoci Bruselu a různých neziskovek tzv. mydlí premiérovi schody. Pro mě jako právníka a hlavně občana ČR je důležitá presumpce neviny a skutečnost, že pan Andrej Babiš nebyl nikdy pravomocně za nic odsouzen. Ostatně jeho minulou kauzu odložil již státní zástupce, což bylo nezakaleným signálem, že trestní věc stojí na velice slabých základech, když nešla ani k nezávislému soudu.

Anketa Měl by Andrej Babiš kvůli auditu EU odstoupit? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 8713 lidí

Ještě dodávám, že se mi krajně nelíbí některé ohlasy ze zdejší scény, tvrdící, že máme Brusel poslouchat, jelikož nám „dává peníze“. Sancta simplicitas! EU nám peníze nejprve vezme a pak nám je na základě velmi složitých klíčů různě „vrací“. Nesmíme se vžít do pozice jakéhosi prosebníčka, který žádá bruselské byrokraty o subvence. To není fair play, takové vidění světa.

Přehodnocení kauzy Čapí hnízdo nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem je ovšem jen jednou z dalších potíží pro premiéra. V souvislosti s novým vývojem ohledně auditu pak zcela jistě můžeme čekat další masivní demonstrace Milionu chvilek. Kdyby se tyto tři nepříjemnosti (audit, Zeman, Milion chvilek) Babišovi sešly najednou, například na začátku příštího roku, může mu to zlomit vaz?

Milion chvilek pro demokracii jistý vliv má, ne však klíčový. Navíc nejde o jednolitý útvar. Babišovi jistě zavaří, ale v nejbližší době jej určitě neuvaří.

Svět je složitější, než jej vidí spolek okolo pana Mináře. Tím samozřejmě nezpochybňuji jejich ústavní právo na shromaždování. Nechť si jej užijí, třeba opakovaně. Ale o podobě vlády v právním státě (rule of law) rozhodují nadále demokratické volby, ne náměstí. Navíc ani koaliční partner hnutí ANO – tedy ČSSD – nemá důvod hnát zemi k předčasným volbám.

Babiš se rovněž opřel do samotné EK, která podle něj není autoritou na vykládání českých zákonů. Premiér se domnívá, že je celá věc podána účelově, již dříve Babiš mluvil o tom, že důvodem může být jeho odmítavý postoj k přijetí uprchlíků, a tedy kdybychom migranty přijímali, k ničemu takovému by nedošlo. Jak se můžeme vypořádat s tímto „nacionálním“ motivem?

Stejně jako řada jiných zdejších právníků nerozumím tomu, kterak se může Evropská komise (resp. jedna její část) tvářit, že je tu od interpretace českých zákonů, od toho zde jsou a budou přece nezávislé české soudy. Jsme snad nadále svrchovaný právní stát, kde rozhodují o vině a nevině nezávislé soudy, a ne byrokraté či politici.

Nakolik zde hraje roli odmítavý postoj k přijetí uprchlíků, asi nikdo nemůže zodpovědně říci, ale patrně to naší vládě (proti přijímání uprchlických kvót byla celá česká vláda, nejen A. Babiš) v očích Bruselu také moc nepomohlo. Nicméně to není to hlavní, oč tu běží. Nejdůležitější jest, že A. Babiš vyhrál demokratické volby, a není důvod, aby on sám či celá vláda odstupovali kvůli jakémusi úřednickému auditu. Pokud někdo chce žít v eurostátě, kde rozhodují ve finále nikým nevolení úředníci, a ne voliči, kteří si svobodně volí své zástupce, tak já v takovém světě opravdu žít nechci.

Fotogalerie: - Babiš v Betlémské kapli

A co slova Karla Havlíčka? Ministr průmyslu argumentoval ve prospěch premiéra tím, že jsou to vlastně i naše peníze, že musíme hájit zájem české firmy, ať je majitelem pan Babiš, nebo pan Novák, a že nesmíme obrazně stát s čepicí v ruce a jen čekat, co nám Evropa pošle za almužnu…

Jak jsem zmiňoval dříve, jsou to i naše peníze. A my se nesmíme dostat do pozice ponížených prosebníků, kteří žádají o vrácení části svých financí. Vůbec nechápu ten princip, proč by nám Brusel měl zastavit dotace třeba na domovy pro seniory či dálnice jen kvůli nějakým politickým sporům. Nedovolme, aby si část politiků brala naše normální lidi jako rukojmí. Tedy aby následně plesala nad tím, jak nám Brusel neposlal několik miliard.

Sečteno – ano jsou to i naše peníze, v tom pan ministr hovoří pravdu.

Pokud bude Česko potrestáno a přijde o dotace, můžeme očekávat, že ty peníze uhradí Babiš skrze Agrofert, aby u lidí neskončil? Nebo to podle vás spíše zaplatíme my všichni?

Reálně bychom je samozřejmě zaplatili my všichni, ale myslím, že taková situace nenastane.

Nemalujme (agro)čerta na zeď! (úsměv)

Bylo by vhodné v případě vážných problémů Babišovy vlády vypsat předčasné volby? Nebo podle vás měly třeba přijít již dávno?

Předčasné volby by zaprvé nic zásadnějšího nevyřešily, pokud by dopadly plus minus, jak ukazují průzkumy, tak by Andrej Babiš zůstal u vesla. Za druhé, volby nejsou vůbec levná záležitost, a hlavně příliš časté volby podrývají důvěru lidí v demokracii. Proč bych se namáhal jít volit (či dokonce kandidovat), když za pár měsíců se bude volební proces zase opakovat? Anketa Jak posoudit vystoupení Pavla Novotného v ruské TV? Nandal jim to, výborně! 5% Trochu to přehnal, ale měl pravdu 1% Nebylo to příliš šťastné 3% Stydím se za něj a omlouvám se Rusku 91% hlasovalo: 16062 lidí

Řeporyjský starosta Pavel Novotný vystoupil v ruské státní televizi a vzbudil pořádný rozruch. Zhodnoťme nejprve formu, kdy se různě pitvořil, poškleboval a předváděl, je to přijatelné? Zaznívá, že dnes máme takovou dobu, že to přijatelné je… hrozí, že Novotného výstup nějak zneužije ruská propaganda? Komu Novotný svou účastí pomohl? A co jeho slova o Katyni?

Starosta Novotný se opravdu vyznamenal, myšleno ironicky. Forma nevhodná a vlastně i obsah. Jako učitel správního práva musím jasně říci, že starostové a radní se mají starat o to, co jim autoritativně stanoví především zákon o obcích, resp. v případě P. Novotného zákon o hlavním městě Praze. A to zahraniční politika opravdu není. Pokud někdo vážně chce, aby našich 6 254 starostů začalo spoluvytvářet zahraniční politiku ČR, tak já se mezi ně rozhodně neřadím.

Vtipné na celé události je, že se člen konzervativní ODS stal de facto hvězdou a miláčkem tzv. nové české levice. Například brněnský aktivista z hnutí Žít Brno Martin Freund pana Novotného velice chválil. A řada dalších progresivistů z levice našla zalíbení v odéesákovi P. Novotném, svět se již asi dočista zbláznil. Možná ODS teď začne lovit mladé levicové liberály (všech 23 pohlaví) a klasické pravičáky přenechá jiným stranám a hnutím, kdo ví. (úsměv)

Co se týče vlasovců, na jedné straně pomohli osvobodit Prahu, na druhé ale bojovali spolu s nacisty. Jak je brát? Je vhodné jim stavět památník?

Nejsem sice historik, tím ostatně není ani pan Novotný, ale i přes jeho „cirkusové vylomeniny“ nutno důrazně napsat, že postavit pomník vlasovcům je hloupá myšlenka.

Na jednu stranu je sice nemožné odepřít parciální důležitost vlasovců (konkrétněji divize ROA pod velením generála Buňačenka) při osvobozování matičky Prahy včetně bájných Řeporyjí.

Avšak kdo uvažuje v elementárních historických kontextech, je mu zřejmé, že odéesákem Novotným opěvovaní vlasovci si chtěli de facto jen zachránit svou holou kůži a na konci druhé světové války přeběhli na druhou (vítěznou) stranu.

Nezapomínejme, že vlasovci roky bojovali po boku nacistů. Tohle má být oslavováno?

Validní zde je nemožné shledat ani častou námitku, že vlasovci bojovali, stejně jako starosta Novotný, proti komunistům. Na to by sarkastik mohl odpovědět, že hitlerovci také bojovali proti komunistům, a víte, kolik jich zabili? Budeme jim také stavět pomníky?

Určitě teď někdo vytáhne nějaké dobré skutky, které konkrétní vlasovci ve čtyřicátých letech učinili, avšak s takovou bychom v nadsázce mohli přijmout zákon, že každému člověku, který se narodil např. po roce 1800, musíme postavit pomník, jelikož skoro každý během svého života udělal něco dobrého.

Fotogalerie: - Druhé čtení rozpočtu

Máme, pokud jde o ruské emoce, výstavbu památníku od Pavla Novotného vnímat jako pokus o schválnost vůči Rusku, nebo jako sebevědomý krok, protože vlasovci pomohli osvobodit Prahu?

V podání, v jakém to aktuálně komunikuje pan Novotný, jde jednoznačně o provokaci. Mám důvodné podezření, že panu Novotnému jde spíše o jeho vlastní popularitu, kterou po skončení volebního období jistě komerčně zužitkuje, než o téma obětí druhé světové války. Asi každý člověk (lhostejné, zda Čech, Moravák, Rus, Slovák či Ukrajinec), kterému padl v druhé světové válce nějaký příbuzný, a že jich bylo, se musí nad pojetím politiky, kterou předvádí nyní pan starosta Pavel Novotný, hodně „pozastavit“, řečeno gentlemansky.

