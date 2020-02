Hladovka proti EET přerušena! „Chtějí zlikvidovat malé podnikatele,“ mluvili jsme s invalidou, který šel s „kůží na trh“ proti Babišovi. Víme, co chystá!

reklama

Hladovku jste vydržel dva dny. Co se stalo?

Potřeboval jsem si odskočit na benzínku na takovou dobrou toaletu pro invalidy na dálnici. Tam jsem si dal dvě kávy a chtěl se vrátit, abych pokračoval v hladovce. Jenže po cestě zpátky se mi zadrhlo auto, začalo to blikat. Úplně mi odešlo naftové čerpadlo. Zavolal jsem si odtah. Zavolal jsem si asistenční službu. Nazpátek jsem se už nedostal. A upřímně, ta Praha. Řeknu vám, kdysi jsem bydlel půl roku v Athénách, ale ta situace dopravní v Praze je úplně šílená. Museli by mi platit, abych tu bydlel, a stejně nechci. Anketa Komentátor Mitrofanov tvrdí, že Česko NENÍ chytrá země, když se největší podpoře těší Babiš. Má Mitrofanov pravdu? Má 6% Nemá 94% hlasovalo: 5028 lidí

Kdy se před Sněmovnu nebo Úřad vlády s hladovkou vrátíte?

Určitě se vrátím. Ale nejdřív si zajedu do Řecka pro citróny. Já se totiž vrátím před Sněmovnu s řeckými citróny, abych upozornil na ty hovadiny, co jíte, ten humus, co konzumujete. Protože citróny, co se prodávají, to nejsou citróny, kyselé to je, až se vám papula zkřiví. Kdysi jsem měl tavernu řeckou, jsou to dva roky dozadu.

Setkal jste se během hladovky s některým z poslanců?

Ne, nikdo za mnou nepřišel. Tedy přišel za mnou tajný policajt, kterého poslali, aby zjistil, co jako chci. Řekl jsem, co chci a taky že tu chci nějakou slušnou televizi, žádný brak. ČT1 jsem chtěl.

Mohl byste připomenout čtenářům ParlamentníchListů.cz své požadavky?

Ano, chci toho hodně. Chci, aby se vyřešilo to kouření v hospodách, na vesnicích. V Praze si klidně nekuřte. To nám je jedno, ale u nás zavřely čtyři hospody. Lidi přestávají chodit do hospod. Houfujou se v garážích, kouří a kupují si lahvové pivo. A pak chci, aby konečně vyřešili to EET. U nás je spousta akcí, vinařské, filmový festival v Uherském Hradišti, spolky. A to všechno ničí to EET. Zničí nám stánky a podobně. Stánkař nakonec bude mít větší daň než vedle stojící hospoda. Tak co potom vydělá, když si zaplatí na místě ten předražený nájem za sedm dní? Vždyť to stojí třeba i padesát tisíc, možná i víc. A nevydělá nic kvůli Babišovi? Tak kdo to tam dělá ty zákony?

Co byste chtěl vzkázat Babišovi?

Babišovi (smích). No, co mu mám vzkázat? Asi že je potřeba předělat ty zákony. Já nemám nic proti EET obecně, ale proti tomu, jak je to zařízeno, že si musím kupovat hned nový přístroj za osm tisíc, když na chvíli EET odhlásím. My jsme fungovali s EET dva roky nebo rok a půl. Potom jsme si to dali vypnout, protože jsme šli na dovolenou do Řecka a do Španělska, tak jsme to nechali vypnout, abychom nemuseli platit ty poplatky. No a potom abych si ten přístroj kupoval znovu? A vůbec, to by mělo být zdarma přece. Neměly by být za to žádné poplatky. Začínající podnikatel přece nemá peníze. Ani nějaký zedník, vždyť on si potřebuje nakoupit vrtačky, sbíječky a víte, kolik takové věci profesionální stojí, to dělá třeba 20 tisíc, to musí něco vydržet, takové stroje. A k tomu si má ještě kupovat EET. Proč to nedají tak, že budete tři měsíce vypisovat papírky třeba, a když už si něco vyděláte, tak si můžete koupit to EET. Je potřeba to předělat a vyjít vstříc malým podnikatelům. Jenže oni je chtějí zlikvidovat. Házejí klacky pod nohy všem podnikatelům malým a všem živnostníkům.

Ale proč?

Protože pan Babiš má velkou korporaci a ta za ním stojí. A té korporaci nejde o nic jiného, než aby ovládla celou republiku a všichni budeme jen potichu sedět doma a chodit do práce a takhle to půjde pořád. A bude tady ticho ještě horší než za komunistů. Tak vám to povím. Za komunistů byla aspoň v obchodech hudba. Dneska ani to není, protože ten obchodník nechce platit OSA poplatky za písničky, protože na to nemá. Vždyť ty lidi sotva přežívají, ale Babišovi je to jedno, vždyť má miliardy.

