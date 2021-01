Hlas z USA od syna legendy: Trump se nepokusil o puč. Jestli se ho budou snažit narychlo obvinit, ještě více rozdělí národ

ROZHOVOR Když se bude americký kongres snažit Trumpa obvinit do Bidenovy přísahy, ještě více to Američany rozdělí. To si myslí s přihlédnutím ke středečnímu útoku na sídlo Kongresu zakladatel Muzea studené války a člen správních rad Muzea strategického letectva, vzdušného a kosmického prostoru, ale i Muzea mezinárodní špionáže Francis Gary Powers junior, který bydlí nedaleko Washingtonu D. C. Je synem amerického pilota, který byl sestřelen v roce 1960 nad SSSR, o čemž z části vypráví film Most špionů.

O útoku na Kapitol, sídlo Kongresu USA, se občas hovoří jako o pokusu prezidenta Donalda Trumpa o puč. Co vy na to?

Ne. Trump o nepokojích neměl moc dobrý přehled a nepokusil se o nepřátelské převzetí vlády či Kongresu. Své příznivce jen pošťuchoval ve smyslu „jděte na ně“ a „zůstaňte v klidu“. Většina lidí, co se shromáždili před Kapitolem, protestovala bez násilných úmyslů. Bohužel někteří drsní radikálové, anarchisté a pošetilí Američané se rozhodli vzít situaci do vlastních rukou a prolomili bezpečnostní zábrany. A nakonec je někteří Trumpovi podporovatelé následovali a vtrhli do Kapitolu.

Bylo to podobné, jako když se tvrdé jádro pravicových i levicových radikálů promísilo s mírnými Black Lives Matter demonstranty v Portlandu a v jiných městech, aby tam nastolili chaos, ale v menším měřítku. Jednodenní nepokoje před a v Kapitolu Spojených států amerických s několika vzpurnými demonstranty nelze srovnávat s více než sto po sobě jdoucími nočními protesty a pouličními bouřemi v Portlandu. Navíc tam byl dav dobře organizován. Nepřeceňoval bych středeční události.

Bydlíte nedaleko centra Washingtonu D. C. Převládají v regionu napětí či obavy anebo je tam klid?

Momentálně bydlím zhruba hodinu jízdy autem od Kapitolu. Do hlavního města jezdím jednou za měsíc za byznysem. Mezi lety 1992 a 2005 jsem bydlel zhruba pětadvacet kilometrů od Washingtonu D. C., ale mám tam mnoho přátel a známých.

Někteří z nich měli a stále mají obavy o to, co se do dvacátého ledna stane. (Joe Biden by měl složit prezidentskou přísahu. Pozn. red.) Jiní si myslí, že není třeba mít strach, protože tohle opravdu není začátek revoluce anebo státního převratu v Americe. Je to jen příklad toho, jak republika a ústava přežijí navzdory různým testům rozloženým v čase.

Přesto, měl by být Trump za svou roli v nepokojích potrestán?

Sněmovna reprezentantů má možnost ho obvinit z velezrady. Oddíl 4 článku II naší ústavy praví: „Prezident, viceprezident a všichni úředníci Spojených států musí být zproštěni funkcí, budou-li obžalováni a usvědčeni z velezrady, úplatkářství nebo z jiných těžkých zločinů a trestných činů.“ Aby byl Trump nějak potrestán, musel by být shledán vinným z těchto činů, což mu nebude lehké prokázat. Navíc zvolený kandidát Biden zanedlouho složí přísahu jako šestačtyřicátý prezident USA. Když se bude americký kongres snažit Trumpa obvinit do Bidenovy přísahy, ještě více to Američany rozdělí. Jsem přesvědčen o tom, že pro USA je nejlepší cestou, když si prezident Trump odslouží plné funkční období a příkopy mezi lidmi se nebudou prohlubovat, ale naopak začne proces sbližování.

Opravdu si myslíte, že se Američané mohou ještě alespoň částečně sjednotit?

Nakonec se Amerika uzdraví a sjednotí, ale chce to čas. Politické napětí a rozdílnosti mezi krajní levicí a krajní pravicí nemohou být vyřešeny přes noc. To nejsou protrampovští konzervativci či liberálové z hnutí Black Lives Matter, kterým by se mělo dávat za vinu rozdělení země na dvě politické divize. Je to výsledek podpory liberálního a konzervativního tábora krajně levicových a krajně pravicových politiků.

To z vás mluví víra idealisty?

Myslím si, že ta slova mají poctivý a zdravý základ. Věřím, že potřebujeme umírnit republikány a krajní demokraty, což by jim mohlo pomoci najít společné pozice a více se sblížit.

V předchozím rozhovoru jste mi říkal, že po anexi Krymu Ruskem se nacházíme v druhé fázi studené války...

Ano. Pořád si myslím, že jsme ve Studené válce 2.0. Je to evidentní z nového vesmírného závodu o Měsíc a Mars, častých kyberútoků z ciziny na americké úřady a rostoucího napětí v Jihočínském moři.

Byly americké prezidentské volby protrumpovsky ovlivňovány Ruskem?

Přestože si uvědomuji určitou hranici anomálií při každých volbách, věřím v americký volební proces. Nicméně požadavky po výboru Kongresu, aby inicioval vyšetřování loňských voleb, aby byly zdokumentovány odchylky a cizí vlivy, jsou v pořádku. Pomůže to zaručit, že zahraniční vlivy a různé anomálie budou v příštích letech omezeny na minimum.

Na druhou stranu jde o celou historii. Ovlivnit volby v jiných zemích se pokoušely Čína, Írán, Izrael, Rusko, USA, Velká Británie, abych jich pár jmenoval. Není pochyb o tom, že cizí země ovlivnily americké volby v roce 2020 skrze média, sociální sítě a tak dále. To se samozřejmě bude opakovat a děje se to všude. Když si na wikipedii najdete heslo Foreign electoral intervention (Zásahy do cizích voleb), dočtete se tam toho až moc.

Jsou Rusko a Čína opravdu úhlavními nepřáteli USA?

Rusko, Čína a USA společně s ostatními zeměmi stále soupeří o kontrolu nad územím, zdroji a vlivem. Rusko a USA mohou být protivníky, ale myslím si, že nedávné kroky Číny, jako tvrdé zásahy proti demonstrantům v Hongkongu, manévry v Jihočínském moři či výzkum Měsíce představují pro stabilitu ve světě z dlouhodobějšího hlediska větší hrozbu.

Jaké budou pro prezidenta Joea Bidena hlavní úkoly ve vnitřní a zahraniční politice?

Až převezme zvolený preziden Biden úřad, měl by efektivně komunikovat s volenými představiteli z řad republikánů i demokratů, ale i s americkou veřejností, aby obnovil důvěru ve federální vládu. Měl by se setkat s ostatním lídry ve světě, aby je ujistil o udržování stabilních vztahů a pracovat na tom, aby je zlepšil jak se spojenci, tak i se soupeři. Také by je měl ujistit, že sdílet limitované zdroje s USA bude mít finanční přednosti. Ostatně, co se týče života na Zemi, jsme v tom všichni společně. Země by měla sloužit i budoucím generacím.

Francis Gary Powers junior

Jeho otec byl americkým pilotem, jenž během studené války pro CIA v průzkumném letounu U-2 fotografoval území SSSR. V roce 1960 byl sestřelen poblíž Sverdlovska, odsouzen za špionáž na deset let, ale po dvou letech na Glienickém mostě v Berlíně vyměněn za sovětského špiona Viljama Fišera. V americkm filmu Most špionů tyto události líčí režisér Steven Spielberg.

Junior se narodil roku 1965 v Burbanku v Kalifornii. Vystudoval dvě univerzity. V roce 1996 založil Muzeum studené války ve Warrentonu nedaleko Washingtonu D. C. a památník na počest veteránů studené války. Věnuje se mimo jiné i osvětové činnosti a jeho výstava artefaktů spojených s aférou U-2 cestuje po světě. Více se dozvíte na www.garypowers.com.

