Hle, pravé barvy ODS a TOP 09! Markéta Šichtařová si všimla, komu chtějí strany přidat a komu brát

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Právě v této mimořádné době se ukazuje, kdo je kdo. Svléká to lidi i strany, aby se ukázaly pravé charaktery. Například ODS a TOP 09 tím, jak chtějí brát těm, kdo ještě jakžtakž přežívají, a dávat těm, kteří kolabují, přeci demonstrují, že nejsou pravicové. V souvislosti s tím, kdo všechno natahuje ruce a dožaduje se po státu kompenzací za ušlé zisky, poukazuje Markéta Šichtařová na to, že ve společnosti je mizerné povědomí o tom, kde a jak vznikají peníze a kde peníze bere stát.

Především pravicoví politici z ODS a TOP 09, ale i média se předhánějí ve výčtu těch, o které by se měl stát v koronavirové krizi postarat. Čím to, že takřka nezaznívají hlasy, že v ní jde svým způsobem o přirozený výběr, v němž obstojí firmy, které osekají zbytečné náklady, zvýší efektivitu a vsadí na digitalizaci, zatímco ty druhé jsou schopné přežít jen v době konjunktury, jinak vyžadují dotace od státu, které nakonec zaplatí všichni ostatní?

Jak jste, probůh, přišel na to, že ODS a TOP 09 jsou pravicové strany? Právě tím, jak teď chtějí brát těm, kdo ještě jakžtakž přežívají, a dávat těm, kteří kolabují, přeci demonstrují, že pravicové nejsou. Chovají se zjevně jánošíkovsky, tedy levicově.

Mimochodem, to mi připomíná: Právě teď, v době těžké, se ukazuje, kdo je kdo. Svléká to lidi i strany, aby se ukázaly pravé charaktery. Mnoho lidí mělo v minulosti naučené třeba ze školy, že je v pořádku, dejme tomu, klasický ekonomický liberalismus, že to je efektivní ekonomický přístup. A pak přijde nestandardní situace a tihle lidé zpanikaří, zahodí to, co mají našprtané, a začnou volat po tom, co je jejich přirozeností. Tedy po levicových a mnohdy i vysloveně marxistických řešeních – ačkoliv rozumově vědí, že je to cesta ke zkáze.

To máte, jako když jste hozeni do vody a začnete se topit: Ačkoliv z fyziky rozumově víte, že pokud se uklidníte a položíte na vodu obličejem nahoru, voda vás bude nadnášet a nic se vám nestane, přesto toho v tom strachu nejste schopni, začnete kolem sebe plácat rukama a skutečně se utopíte. Ukazuje se, že nás zůstalo jen málo těch, kdo klasický liberalismus nemáme našprtaný ze školy, ale máme ho skutečně hluboce v sobě, takže nazíráme dnešní situaci bez hysterie. Možná v tom hraje roli i to, že jsem přesně tenhle ekonomický rozvrat roky očekávala, tedy byla mentálně připravená.

A tím jsem vlastně mimoděk zodpověděla i vaši otázku: Ty hlasy volající po přerozdělování dosud nepochopily realitu. To jsou ti, kdo tento typ krize nečekali, a jsou zaskočení. Ti, kdo dosud nepochopili, že předešlé přerozdělování oslabilo ekonomiku natolik, že dnes se neumí s pandemií vypořádat lépe, že neumí přežít pár týdnů zavřených továren. obchodů... Chtějí léčit tím samým, co nás dostalo až sem. Chtějí léčit jedem, který vyvolal otravu.

Mezi ty, co se dožadují pomoci, patří maloobchodníci ze zavřených center, kterým jde prý o holou existenci, pokud se jim nepodaří dohodnout se s obchodními centry a se státem na snížení či odpuštění nájmů. Je v tomhle řetězci někdo, komu by měl stát pomáhat? Není tohle ve skutečnosti jen klasická otázka nabídky a poptávky, kam by stát vstupovat neměl?

Snížení či odpuštění nájmů je rozlévání nespravedlností dál a dál. Křivdou křivdu napravit nelze. Na počátku stát ublížil maloobchodníkům tím, že jim nakázal zavřít. Byla to jednoznačně křivda, byť stát k tomu měl bezpečnostní důvody. A tuhle křivdu nelze posouvat dál tím, že budeme nutit majitele prostor, aby poškodili své podnikání tím, že někomu odpustí nájmy! Pak by samozřejmě zase majitelé prostor správně volali, že byli poškozeni, a chtěli by „logicky“ posouvat křivdy zase dál a dál… Takže stop, tudy evidentně cesta nevede.

Stát poškodil maloobchodníky, stát by se jim měl revanšovat – ale ne tím, že někomu jinému vezme a přerozdělí, ale tím, že naopak nechá – tedy nechá maloobchodníkům daně. Nechť se jim revanšuje tím, že odpustí na nějaký čas daně. Tím jim nechá v kapsách tolik, kolik maloobchodníci chtějí sebrat majitelům prostor.

V diskusi pod rozhovorem, v němž zpěvák přední české kapely tvrdí, že stát má proplatit škody, které vznikly v důsledku opatření proti koronaviru, se objevila trefná připomínka, že stát nikomu nic neproplácí. Jen může někomu dát to, co vzal jinému. Podle diskutujícího je ostudné, když člověk, který vydělává milióny ročně řadu let po sobě, jezdí v autě za milion a má další majetek také v řádu minimálně milionů, požaduje, aby ti, co mají příjem jen z průměrné mzdy se mu skládali na „odškodnění“. Myslíte si, že ve společnosti je tak malé povědomí o tom, kde se berou státní peníze, nebo ti, co natahují ruku, považují ostatní za hloupé a dobré jen k tomu, aby je ze svých daní dotovali?

Ano, ve společnosti je mizerné povědomí o tom, kde a jak vznikají peníze a kde peníze bere stát. Možná kdyby lidé věděli, jak to opravdu je, kolik jim stát na počátku vezme, aby se pak mohl tvářit, že jim něco milostivě dá, byla by z toho natotata revoluce. Jenomže lidé uvažují jen velmi neradi. A čím mají větší problémy, tím míň se jim chce myslet. Sice jim podvědomí našeptává, že by měli myslet, ale oni se tomu vzpírají a cítí nějakou provinilost a frustraci, že tak nečiní, a tu frustraci si vybíjejí na okolí a na těch, kdo se podle jejich názoru mají líp. Tedy na těch, kdo myslí, nečekají pasívně, až jim někdo něco přerozdělí, ale aktivně se starají sami o sebe.

Od roku 1993 prý pro Českou republiku neexistovala příhodnější doba k tomu se zadlužit, než je nyní. Připomíná se rozsáhlý záchranný program Německa, na který počítají naši západní sousedé až s půl bilionem eur, tedy téměř 13 biliony korun. Co si o tom myslíte?

Chyba lávky, od roku 1993 neexistovala hloupější chvíle, kdy se zadlužit. Protože dnešní hospodářská krize bude mít další dějství, a to dluhovou krizi. A při dluhové krizi bude obrovský problém dostat se k penězům na běžný chod státu, zejména pak pro ty, kdo už budou mít velký dluh.

Je to jinak, byla zaměněna příčina a následek: Nikdy od roku 1993 nebylo víc potřeba mít veřejné finance v pořádku, abychom dnes mohli čerpat z nahromaděných rezerv. To je takové to, co jsem říkala v minulých růstových letech: „Nerozpouštějte rezervy, naopak využívejte příhodné období k tvorbě zásob na horší časy, špatné časy brzy přijdou!“ Onen záchranný program Německa si totiž Německo může dovolit právě proto, že v minulých letech na rozdíl od nás (!) generovalo přebytky rozpočtu a tvořilo si rezervy na horší časy! My holt máme „smůlu“ – my jsme ty rezervy projedli. Takže zadlužení, které si teď nasekáme, nás bude tak do čtyř, pěti let hodně bolet. To není strašení. To je konstatování.

Jinak naprostý souhlas s tím, že teď nejde hospodářská politika dělat jinak než s dluhem, ale něco jiného je být „dotlačen“ k tomu, že si musíme, bohužel, udělat dluh, a něco jiného je myslet si, že je „výhodné“ udělat si dluh. Nezneužívejme jazyk.

Z prognózy MMF plyne, že největší ekonomický propad ze zemí V4 čeká letos Česko, a to kvůli závislosti na automobilovém průmyslu a na Německu jako takovém, často na subdodavatelské bázi. Je něco, co bychom mohli od kolegů z V4 okopírovat, abychom se z tak těsné závislosti alespoň trochu vymanili, nebo to není třeba, protože v lepších časech z ní zase významně těžíme?

Ne. Tak třeba Slováci: Mají závislost na automobilovém průmyslu ještě mnohem větší než Češi. Od těch tedy asi budeme kopírovat sotva. A tak dál. Navíc celá tahle logika je pokroucená: Nelze uvažovat tak, co bychom měli z úředního rozhodnutí dělat, abychom ekonomiku vystavěli na nějakých jiných základech. Ekonomika prostě je, jaká je. To nejde rozhodovat shora. Dokud stát něco rozhodoval shora, třeba o tom, jak bude shánět a přerozdělovat roušky, byl to průšvih. Když se toho ujali jednotlivci zespoda a vykašlali se na stát, začalo to hned fungovat. Stát by měl lidem nechat víc peněz tou formou, že by je měl méně danit, a to by najednou koukal, jak si s nimi báječně lidé poradí a jak by náš průmysl, služby i maloobchod začaly vzkvétat.

Před týdnem jste řekla, že otázka návratu žáků a studentů do škol vás nechává v klidu. Jedním z dalších regulačních opatření je uzavření hranic, jejichž otevření není podle premiéra Andreje Babiše prioritou. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová to označila za skandální přístup. Je zavření hranic velký problém, který nechápe jen komunistický prominent, jenž pobýval v Maroku, zatímco naši občané bojovali na sklonku předchozího režimu, aby se hranice otevřely, jak prohlásila šéfka té tedy nepravicové topky?

Já vám to řeknu asi takhle: Nepřipadá mi politicky úplně obratné strašit lidi tím, že by se „dva roky" třeba nemusely otevřít hranice – což jsme taky už slyšeli. Osobně si myslím, že jakmile přijdou letní prázdniny, bude už hodně lidí dost naštvaných. Jejich ochota rouškovat, sedět doma a vykašlat se na už zaplacenou dovolenou se bude blížit nule. A silně pochybuji, že by vláda, která jedná přesně podle poptávky voličů, byla v takovou chvíli ochotná jít proti vůli lidu a donutit lidi všechny už zaplacené dovolené nechat propadnout. Myslím, že hranice se proto nakonec otevřou.

Ono se navíc už mnoha lidem začne nejpozději v létě rozsvěcet, že tu je jakýsi divný nepoměr. Začnou se ptát: Proč nejsou zavřené každoročně hranice kvůli chřipce, když na chřipku zemře ročně kolem 1500 až 2500 lidí? A proč jsou zavřené kvůli koronaviru, když na něj zemřelo 170 lidí? A kolik vlastně OPRAVDU zemřelo na koronu lidí – bylo to vážně těch 170 oficiálně uváděných, nebo ve skutečnosti těchto 170 lidí zamřelo spíš „s koronavirem v krvi“ než na něj? Není náhodou SKUTEČNÝCH obětí mnohem míň? A co lidé, kteří zemřeli BEZ koronaviru v krvi, ale KVŮLI němu? Jako třeba hudebník Vančura ze Spiritual kvintetu, který umřel tento čtvrtek na banální zánět v zubu a nedostal se k lékaři kvůli manévrům spojeným s koronavirem? Kolik takových obětí těchto manévrů tu už máme, jen se o nich nic nepíše, protože nejsou tak mediálně zajímaví jako ti pacienti, kteří už zemřeli s koronavirem v krvi, byť ne na něj?

A co ekonomické oběti? Co totální ekonomický rozvrat spojený s nástupem poloviční totality? Co ten fakt, že jsme si sami vlastnoručně a dobrovolně vyrobili druhou nejhorší krizi za sto let? A možná to nejdůležitější: Země, které se ubránily první vlně, začínají čelit o to silnější vlně druhé. Neboli koronavirus není možné zastavit – já statistiku číst umím. Je putna, zda je to statistika ekonomická nebo epidemiologická, protože statistika je pořád jenom statistika.

Takže: Čím tvrdší opatření na začátku a čím méně mrtvých v první vlně, o to smrtelnější je vlna druhá, to je v podstatě pandemická zákonitost. Neboli, čím méně mrtvých u nás dneska kvůli zavřeným hranicím a rouškám, o to víc mrtvých v době, kdy už nikdo nebude ochotný jakékoliv regulace dodržovat!

A na počátku byli lidé vyděšení ze strachu o své životy, takže byli ochotní skákat, jak vláda pískala, a moc nad tím nemyslet. Ale okamžik, kdy si začnou klást tyto otázky a začnou vnímat situaci v té správné proporcionalitě, se blíží. A v tu chvíli by držel hranice zavřené jen politik-sebevrah.

