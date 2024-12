Hnízdil: Plán na ovládnutí lidstva nekončí. Likvidace pokračuje

Za pět let od vypuknutí covidové pandemie, jejíž první případy z prosince 2019 v čínském Wu-chanu se v těchto dnech připomínají, se mnohým lidem obrátil život naruby, pokud o něj dokonce nepřišli. Jsem přesvědčen, že nebýt covidu, jste nadále ve svém Hnízdu zdraví a pacienti si u vás podávají dveře. Považujete se z tohoto pohledu také za jednu z obětí covidu?

Hnízdo zdraví jsem před více než deseti lety vybudoval jako zdravotnické zařízení, nezávislé na pojišťovnách, odborných společnostech, farma byznysu. Abych v něm mohl svobodně provozovat psychosomatickou medicínu a nikdo mě nemohl za moje názory vyhodit. To systém neodpouští. Když nevyšel pokus vyloučit mě z Lékařské komory, tak mi do Hnízda nasadili kukačku a bylo vymalováno. Z Hnízda jsem vypadl rychle a na tvrdo.

Ničeho nelituji, obětí se necítím. Nesnáším, když ze mě někdo dělá vola. Nařídit, že mají zdraví lidé nosit roušky, dokonce v lese, když jedou sami v autě, při sportu... může jen šílenec. Pokud bych to respektoval, stanu se součástí šílenství. Za celou dobu covidismu jsem neměl náhubek ani minutu, nenechal jsem se testovat, izolovat, nenechal jsem si nic píchat. Po nikom jsem to nežádal, nikomu nedoporučoval. Hnízdo zdraví bylo ostrůvkem svobody. Covid považuji za zkoušku mentální odolnosti.

Co o nás ta zkouška mentální odolnosti vypověděla?

Psychopati si na nás chtěli zkusit, kam až mohou zajít, co si necháme líbit. Překvapilo mě, kolik vzdělaných a slušných lidí jim na to skočilo. Covid mi ale mnohem víc dal, než vzal. Díky němu jsem pochopil, že sliby, zákony, ústava, lege artis postupy... jsou pouhou iluzí. Během pár týdnů neplatilo nic. Hlavně jsem ale poznal nesmírně moudré, vzdělané a statečné lidi: viroložku Hanku Zelenou, mikrobioložku Zuzku Krátkou, angiologa Vláďu Čížka, kardioložku Janu Gandalovičovou, vakcinologa Jirku Berana, právníky Vladanu Vališovou, Janu Hamplovou, Tomáše Nielsena, politologa Michala Klímu, spisovatele Honzu Tománka, statistiky Tomáše Fürsta a Arnošta Komárka, žurnalisty Angeliku Bazalovou, Viktora Baroše a mnoho dalších. Je mi ctí, že si s nimi mohu tykat.

Po sítích se šířilo video falšující grafiku známé zpravodajské stanice se zprávou, že jste byl zavražděn. Jak jste na to reagoval?

Pro moje psychosomatické smýšlení jsem byl do covidu miláčkem médií. Zvali mě do všech formátů, byl jsem v show Jana Krause, v Sama doma, v novinách mě uváděli „respektovaný, uznávaný, známý odborník...“ Pak přišel covid, a jak když utne. Protože jsem se nenechal strhnout a stál si dál za svými názory, zrušili mi blog, mazali texty, blokovali. Pokud jsem byl někde zmíněn, tak jedině jako „popírač, zlehčovač, dezinformátor, antivaxer“. Před pár týdny jsem se ale v médiích zase objevil. Už podruhé se na sítích šíří zpravodajství, které má dokonalou grafiku CNN Prima News. Postava imitující moderátora Janotku veřejnosti sděluje, že: „Známý lékař MUDr. Jan Hnízdil, který léta bojoval za pravdu a transparentnost ve zdravotnictví, byl zavražděn.“ Ani chvíli jsem nepochyboval, že si s námi hraje AI. Překvapilo mě ale, kolik lidí na to skočilo, kondolovali manželce, volali organizátorům mých besed a chtěli vrátit vstupné. CNN Prima News jsem informoval, že někdo zneužívá jejich grafiku a moderátora, podkopává jejich důvěryhodnost. Poprvé moje upozornění ignorovali, když se fake opakoval, požádali mě o rozhovor. Dostal jsem se tak do formátu, ve kterém jsem ještě nikdy nebyl: Krimi zprávy na Primě.

Tušíte, co tím neznámý autor mohl sledovat?

Podle mě jde o to zastrašit, znevěrohodnit, vyvolat chaos, paranoiu. Zneužívá lidi, kteří jsou mediálně známí, ale svými názory nepohodlní. Takhle byl v reklamě na nějaký „lék“ zneužitý i Jaroslav Dušek, profesor Pirk, profesor Kolář a další. Zneužití v reklamě je ale něco jiného než zpráva o zabití. Z ní žádný zisk neplyne. Průkopníkem této metody je ministr vnitra Rakušan, který před dvěma lety vyvěsil na budovu ministerstva billboard s mrtvolou prezidenta Putina v pytli. Občanům tím vzkázal: „Tak se to dělá, tak je to správně. Když se vám něčí názory nelíbí a nemůžete ho zabít reálně, tak ho zabijte aspoň virtuálně, mediálně. Pro výstrahu.“

Jeden z nekrutějších příběhů spojených s očkováním byl příběh paní Petry, která provozovala kadeřnické studio, splácela hypotéku a živila syna. Aby se k ní zákaznice nebály chodit, když nebude naočkovaná, nechala se v červenci 2021 naočkovat vakcínou Pfizer. „Po třech týdnech jsem začala pociťovat necitlivost konečků prstů, velkou únavu, slabost v nohou. Proto jsem vyhledala neurologa. Po vyšetření mi paní docentka stanovila diagnózu ALS a řekla mi, že diagnóza je definitivní a nezvratná a mám se připravit na celkové ochrnutí celého těla, orgánů a postupné udušení.“ Byly nežádoucí účinky nezvykle rychle vyvinutých vakcín, s někdy až fatálními následky jako v tomto případě, nutnou daní za to, že se díky nim zřejmě podařilo zachránit spoustu životů?

Především je potřeba uvést na pravou míru terminologii. U skutečných vakcín, jak je známe z minulosti, se do těla vpraví malá dávka antigenu, oslabeného viru, bakterie nebo jejich části, který navodí tvorbu protilátek proti příslušné nemoci. U covid technologie mRNA se do těla vpraví informace, na základě které začne neznámý počet buněk, v neznámých tkáních, produkovat neznámé množství toxického spike proteinu, který má navodit imunitní reakci. To nemá s očkováním nic společného. To je genetický experiment, jehož následky nikdo neumí odhadnout a nikdo za něj nenese zodpovědnost. Očkováním to nazvali výrobci, aby zmátli pacienty, lékaře, kontrolní orgány.

Když to není vakcína, co to tedy je?

Přiléhavý mi připadá název šmakuláda. Tvrzení, že se díky ní podařilo zachránit spoustu životů, je na úrovni „jedna paní povídala“ nebo výroku Andreje Babiše „zachránili jsme čtyřicet tisíc mrtvých“. O tom, že by šmakuláda mohla mnoho úmrtí nebo vážných zdravotních potíží způsobit, se ale v médiích nedočtete. Naprostá většina zdravotních potíží je dnes označována za long covid nebo post covid. Pražské metro je zaplavené reklamami, kde se píše: „Máte příznaky covid-19 a je vám nad 65 let? Nechte se testovat a léčit. Pfizer.“ Firma, která si na šmakuládě namastila kapsy, si je teď bude mastit na léčení post šmakuládového syndromu (jak asi bude takové léčení vypadat?) V jidiš se tomu říká chucpe, což znamená mimořádně intenzivní drzost.

Před dvěma lety při odborném semináři Iniciativy 21 připomněla kardioložka Jana Gandalovičová, že jsme byli vystaveni dezinformacím ze strany státu a firmy Pfizer. „Tvrdilo se, že očkovaný nemůže covid chytit. Může. Že nešíří nemoc. Šíří. Že imunita po očkování je lepší než po nemoci. No, není. Že očkování chrání proti těžkému průběhu. Nechrání. Že když se naočkuješ, nezemřeš. I to se stalo. Od začátku aplikace vakcín bylo jasné, že jsme svědky bezprecedentního trendu, a to obrovského nárůstu různých podezření na nežádoucí účinky včetně těch fatálních.“ Co k tomu lze říci?

Soudím, že covidismus je rafinovaným plánem na ovládnutí a depopulaci lidstva, založeným na důvěřivosti a poslušnosti lidí. Kdo za ním stojí? Stačí sledovat, ke komu plynou peníze – Big Pharma, média, banky, IT firmy... nemocní mocní tohoto světa. Vědu se jim podařilo vytunelovat, zneužít, ovládnout prostřednictvím grantů. Filozof Stanislav Komárek to ve své nové knize trefně nazývá scientismem – hyenismem. Když nějaký článek v novinách začíná „vědci zjistili,“ už předem se bavím. Tak třeba vědci zjistili, že covid ohrožuje děti, že je potřeba zavřít školy, sportovní zařízení, děti přinutili sedět doma, učit se online, s nikým se nestýkat, očkovat… No a teď vědci (možná ti samí) zjistili, že děti trpí na obezitu, úzkosti, deprese, sociální fobie, sebepoškozování, závislostí na PC, stoupá počet sebevražd. Těším se na další článek, kde mi vědci (možná ti samí) sdělí, co s tím chtějí dělat.

To, co jsem citoval v předchozí otázce, zní jako hodně tvrdá obžaloba. Ale koho? A i když žádný trest nejspíš nepadne, jaký by padnout měl?

Koho za to žalovat? Pfizer? Big Pharmu? Smlouvy, které s nimi uzavřela předsedkyně Evropské komise von Leyenová, je ale odpovědnosti za nežádoucí účinky zbavují. Nadějí je nominace Roberta F. Kennedyho juniora, který píchání šmakulády ostře odmítal, na post ministra zdravotnictví v nové Trumpově vládě. Slíbil, že si na korupci ve farmabyznysu, FDA, CDC… posvítí. To by mohlo časem vést k vyšetřování, možná i stíhání konkrétních osob (v první řadě za píchání šmakulády dětem) i u nás. Kennedymu držím palce. Raději by ale neměl jezdit do Dallasu.

Je dnes ještě nutné to dění z covidového období připomínat? K čemu je to dobré?

Covidismus neskončil. Ničivý plán je potřeba dokončit. Likvidace odborníků, kteří se tomu postaví, pokračuje. Jen já eviduji nejméně desítku jmen. Namátkou: viroložce Hance Zelené zrušil covid-děkan ostravské lékařské fakulty Maďar úvazek, mikrobioložku Zuzku Krátkou a právníka Tomáše Nielsena zostudila Česká televize. Minulý týden jsem byl na obědě s imunologem Karlem Drbalem. Toho ukončili na fakultě Karlovy univerzity v Praze. Tvrdě, ale kultivovaně vystupoval proti rouškám, testům, lockdownům, šmakuládě. Byl tak solí v očích poslušným kolegům, nadřízeným, ohrožoval granty. Důvodem propuštění bylo „nerespektování vědeckého konsensu“. Prakticky se to dělá tak, že se z organizačních důvodů zruší pracovní místo. To už jsem taky zažil.

„Velmi důrazně varuji před mRNA vakcínou proti covidu. A už vůbec zároveň s tou proti chřipce. Hrozí velmi vážné zdravotní potíže, dokonce i úmrtí,“ vylepil před měsícem na dveře svojí ordinace ve Stodůlkách kolega Jaroslav Henzl. Sesypali se na něj jako sršni. Řeší ho ministerstvo zdravotnictví a SÚKL. Lékařská komora podle mluvčího Michala Sojky postoupila podnět disciplinární komisi. To už jsem taky zažil.

Vámi zmínění odborníci se jistě zastrašit nedají a budou bojovat dál. Jak?

Vakcinolog Jirka Beran a statistik Tomáš Furst tento týden iniciovali připojení k NORTH group. To je mezinárodní akce odborníků, kteří informují představitele vlád o rizicích mRNA vakcín.

„Některé šarže očkovací látky proti covid-19 založené na modifikované mRNA obsahují násobně zvýšené množství některých deklarovaných součástí, jako je plazmidová DNA, a to v množství, jež vysoko překračuje povolenou normu. Kromě toho se zjistilo, že některé šarže vakcín založené na modifikované mRNA obsahují i nedeklarované součásti, které by v této vakcíně neměly vůbec být, a které výrobce nedeklaruje jako součást vakcíny. Obojí znamená zásadní riziko poškození zdravotního stavu očkované osoby,“ píše se mimo jiné ve výzvě formulované Jirkou Beranem, kterou už dostal i premiér Fiala. Snad si na ni při testování nutelly a dohánění německých platů najde čas. Nejde totiž o nic menšího než o naše zdraví, o naše životy. To je dobré stále připomínat.

Blíží se konec roku. Co byste si do toho nového přál?

Moc bych si přál, aby se lidé nenechali ovládat strachem z virusu, z nemocí, ze smrti… z čehokoliv. Nenechali se strhnout k nenávisti vůči Rusu, Palestině, Izraeli, Ukrajině…vůči komukoliv. Nespoléhali na lékaře, na politiky, na vakcíny, na zbraně. Cestu k uzdravení hledali sami v sobě, ve smíření, v návratu k lidskosti. Politici po válce touží. Je pro ně nástrojem k ovládnutí lidí, způsobem, jak odvést pozornost od vlastní neschopnosti, ospravedlnit zavedení výjimečných opatření. Válka je strach z míru.

