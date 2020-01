Horko kolem Rady ČT: Vylučovat odlišné názory? To snad ne! A Xaver... Politik ODS varuje i před některými neziskovkami

ROZHOVOR „V osobě pana Kremlíka a způsobu jeho odvolání spatřuji modelový příklad neschopnosti Andreje Babiše a jeho současné vlády. Když byl pan Kremlík před 9 měsíci jmenován ministrem, Andrej Babiš o něm říkal, jak je to skvělý a úspěšný manažer a odborník. Smutné na tom je i to, že premiér evidentně nemá další kandidáty v záloze, a proto dosadil na ministerstvo vicepremiéra Havlíčka. Jedná se tak o bezprecedentní situaci, kdy jeden ministr řídí dva resorty,“ všímá si bývalý starosta a nyní opoziční zastupitel Prahy 3 Alexander Bellu. Vyjadřuje se i k nominacím v Radě ČT, ke Xaveru Veselému, politickým neziskovkám i sjezdu KDU-ČSL.

Mnohé z nominací do Rady ČT vzbudily pozornost a diskutuje se o nich. Zejména ekonomka Hana Lipovská, kterou nominovala Česká biskupská konference. Je terčem kritiky proto, že dříve pro ParlamentníListy.cz uvedla, že nechápe smysl existence veřejnoprávních médií. Někteří jí vyčítají také angažmá v Institutu Václava Klause. Jsou to oprávněné výtky? Jde o problematické věci?



Co vím, tak podle zákona mají být v Radě ČT zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Rozumím, že paní Lipovská zastává jiné politické názory než někteří členové Rady, proto si myslím, že je dobré, aby v Radě představitelka konzervativnějšího proudu zasedla. Vylučovat někoho z debaty proto, že nesouhlasí s fungováním veřejnoprávní instituce, mi přijde nemístné. Jestli je paní Lipovská způsobilá vykonávat tuto funkci, musí rozhodnout odborná komise, která ji nesmí apriori vylučovat kvůli jejím názorům.



Je snad špatně, že do Rady ČT se hlásí i lidé, kteří s televizí a jejím dnešním fungováním nesouhlasí?



Ještě jednou zopakuji, že v Radě ČT mají mít slovo rozdílné názorové proudy.



Xaver Veselý, v jehož XTV jste byl nedávno, byl jedním ze tří recipientů anticeny Kyselý citron od Českého filmového a televizního svazu FITES. Ten mu ji udělil za podbízivý styl moderování a za to, že projevuje své sympatie či antipatie k hostům. Celá věc byla vysílaná v přímém přenosu na ČT. Je takové „ocenění“ namístě? Může být důvodem Veselého dlouhodobě kritický postoj k hospodaření ČT?



Abych řekl pravdu, o anticeně Kyselého citrónu slyším poprvé. Nemyslím si, že je to relevantní zhodnocení práce Xavera, který je dle mých informací nositelem řady ocenění i ceny Egona Erwina Kische, ale holt žijeme v době, kdy je snazší okopávat práci jiných než sám reálně něco budovat. Jak jsem se ale u něj na Facebooku koukal, tak si cenu převzal s ledovým klidem a úsměvem na tváři, jistě ho to příliš nerozrušilo.

Politické neziskovky sosají rozpočet, aby poté prosazovaly politické proklamace, zní titulek vašeho již zmiňovaného rozhovoru na XTV. O které neziskovky jde? Měly by si svoji činnost hradit z vlastního či od svých podporovatelů?

Samozřejmě by si svou činnost měli hradit sami. Je nutné ale rozlišovat mezi neziskovými organizacemi, které například pomáhají sociálně slabým v regionech, a těmi politickými, které suplují agendu a práci politických stran. Již si z daní platíme své politické zástupce v zastupitelstvech nebo Parlamentu, tak nevidím důvod, proč za politickou agendu z daní platit ještě různé spolky. Ať klidně fungují, ale financování si musí zajistit sami. Jeden příklad za všechny je organizace Arnika, která ve šlépějích Greenpeace protlačuje zelenou agendu, nebo Automat v oblasti cyklodopravy.

Minulý týden byl odvolaný ministr dopravy Vladimír Kremlík. Co si o důvodech jeho konce na ministerském postu myslíte?

V osobě pana Kremlíka a způsobu jeho odvolání spatřuji modelový příklad neschopnosti Andreje Babiše a jeho současné vlády. Když byl pan Kremlík před 9 měsíci jmenován ministrem, Andrej Babiš o něm říkal, jak je to skvělý a úspěšný manažer a odborník. Inu, teď jsme mohli být svědky toho, že tomu tak není. Smutné na tom je i to, že premiér evidentně nemá další kandidáty v záloze, a proto dosadil na ministerstvo vicepremiéra Havlíčka. Jedná se tak o bezprecedentní situaci, kdy jeden ministr řídí dva resorty.



Jak píšete na Facebooku, v médiích se objevily znepokojující skutečnosti. Elektronické dálniční známky mají mít funkci, že budou sledovat pohyb automobilu. To zní dost orwellovsky. Co k tomu říci?

Ano, přesně tak, souhlasím. Již jsem to psal na svém facebooku, mně se hrubě nelíbí, že by o nás měl stát shromažďovat další data. Navíc je dost zarážející, že bychom na to ani nejspíš nepřišli, kdyby kauza ohledně e-shopu neproběhla médii. Doufám, že se nestane standard z toho, aby vláda věděla o každém našem kroku a fízlovala nás na každém rohu.

Na sobotním sjezdu byl za šéfa lidovců zvolen poslanec Marian Jurečka. A to podle komentátorů znamená, že spojování s ODS je definitivně odmítnuto a Jurečka se chystá na spolupráci s Babišem. Vidíte to podobně? Nebo je to předčasné takto hodnotit?



Myslím, že se komentátoři tentokrát trefili, vidím tu situaci podobně. Postoj KDU-ČSL je zcela legitimní a je dobře, že dopředu víme, s čím počítat. Dle mého názoru je integrace středo-pravice mýtus, který se nikdy nenaplní. Alespoň ne v předvolebních koalicích. To samozřejmě neznamená, že po volbách nebudeme chtít spolupracovat se subjekty, které budou prosazovat státní dietu, menší stát, nižší daně a více svobody pro jednotlivce. To je pro nás zcela zásadní. Panu Jurečkovi každopádně přeji hodně štěstí v předsednické roli.

Závěrem se zeptám na Jaroslava Kuberu, předsedu Senátu a předtím dlouholetého starostu Teplic, který minulé pondělí nečekaně zemřel. Co jeho odchodem ztrácí naše politická scéna?

Ztrácíme hlavně kamaráda. Jarda byl člověk, který svými pevnými postoji a zápalem pro boj za svobodu, byl pro nás všechny velkou inspirací a mentorem. Politická scéna přichází o jednu z nejvýraznějších pravicových postav, úspěšného primátora, senátora a nakonec i předsedu Senátu PČR. Bude nám všem moc chybět.



