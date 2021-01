Hospodský rebel: Je to zlé. Kluci na pokraji šílenství. Na kameru nechtějí mluvit o depresích, o sebevraždě

reklama

Minule jsme spolu mluvili po zásahu policie ve vaší restauraci Šeberák, protože jste otevřel navzdory vládním opatřením. Pokutu jste nedostal, očekával jste předvolání magistrátu. Jak to dopadlo?

Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 6% Strana, která má nejvíc mandátů 90% hlasovalo: 12254 lidí

Takže vás nepokutovali jako podnikatele, ale jako soukromou osobu.

Ano, přesně tak.

Vy jste zmínil, že to nedává smysl, protože porušení nařízení bylo v rámci vašeho podnikání?

Přesně tak.

Firma sama dveře neotevře, nemá ruce.

Přesně tak.

Tehdy jsem se vás ptala, jestli budete v tomto způsobu odporu pokračovat a zda budete mít otevřeno. Řekl jste mi, že ano, že musíte, protože jde o přežití. Jak to děláte? Otevřel jste od té doby?

Ano. Tohle stanovisko se nemění a konečně po zásahu právníků z celé země, kteří se k nám přidali, jsme udělali rozbor situace a situace je následovná: fakticky porušujeme vládní nařízení tím, že obsluhujeme, ale pak nenajdete v zákonech trest za porušení. Něco jako: vy jste kradl, ale my vám neřekneme, co se stane, když to ukradnete. Vláda vše sice krásně vymezila svým nařízením, ale bohužel už zapomněla, že jakékoliv jejich nařízení musí mít oporu v zákoně. A tady ta opora chybí.

To znamená, že i přesto, že máte otevřeno a není to v rámci nouzového stavu povoleno, nemají se v zákoně o co opřít, aby vás potrestali?

Ano, tak to přesně je. Samozřejmě nejsem tím, kdo by chtěl lámat jakékoliv řády a pravidla, ale tohle nevychytali. Myslím, že celé vládní nařízení nedělala legislativní rada vlády, ale dělala to parta těch pěti lidí.

Psali jsme: Piráti: Zahrádkářský zákon prošel Sněmovnou, přispěje k zadržování vody a zlepšení stavu městské zeleně Malý (Trikolóra): Biden nebyl zvolen, ale dosazen těmi, co ovládají svět, tedy nás Volný (JAP): Každý den lockdownu nás stojí jeden a půl miliardy korun Jiří Paroubek: Předčasné odepisování sociální demokracie

Restauratéři z iniciativy Chcípl PES chystají v rámci politického hnutí otevřít veřejnosti přihlášené restaurace s tím, že politická jednání mají v zákoně výjimku. Slyšel jste o tom?

Není tomu úplně tak. Jakákoliv sdružování kromě výjimek jsou zakázána a vláda ve svém nařízení z 23. prosince zrušila i výjimku pro politické strany. My i přesto říkáme, že scházení nebo zakládání politické strany je ústavní právo, které by nemělo být vůbec dotčené, a to nejenom sedm měsíců před volbami, ale vůbec, protože vládní strana nyní na základě nařízení, ne zákona, upozorňuji, likviduje jakoukoliv jinou stranu. Jakýmkoliv jiným stranám říká: vy se rozhodně nebudete scházet. My můžeme, protože my jsme vládnoucí a opoziční strany, k tomu máme Parlament a všechny naše kluby, ale vy noví, kdo nejste členy těchto komor, tak nesmíte. Je to úplně za hranou. Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 10924 lidí

Jak vnímáte dohady, že by se například do restaurací mohlo jen s negativním testem na covid?

Samozřejmě jsem si vědom, že se covidu chceme zbavit, ale nejsem přesvědčený o tom, že restaurace jsou rizikové místo, kde nákaza bují, ale to je můj dojem. Co ale vím určitě, že si nedovedu představit, že bych na jakoukoliv návštěvu – a to nebude jen pro restaurace, roztáhne se to na široký segment podnikání – si budu muset nechat udělat test, ať už ze slin nebo nosu. A další problém je GDPR. Buď budeme mít test jen na papíře a papír si každý vytiskne doma, jsme Češi, takže by bylo zbytečné to nařízení dělat, nebo se někde budeme muset registrovat. Takže hospodský bude muset evidovat, kdo k němu přišel, a to já z duše nechci. Už tak máme Velkého bratra velkého a nechci, aby se o mně vědělo, že jsem byl zrovna na Šeberáku a pozítří v kině.

Když jste zmínil zaznamenávání, kdo kde byl, internetové registry fungují už jak pro testování, tak pro očkování. A objevují se problémy. Data se posílala reklamním agenturám, také rodná čísla se poskytovala třetí straně, systém na očkování prolomil nedávno mladík jednoduchým způsobem. Máte důvěru, že vláda dokáže provozovat podobné registry bez problémů, ale také ochránit data lidí?

Já osobně jsem důvěru dávno ztratil. Já vím, že to rozhodně neměli jednoduché, a chápu, že v nové situaci se mohou dělat chyby. Ale tolik zásadních chyb, které udělali cestou, mě přesvědčilo, že se ve vládě míchají dvě věci: amatérismus a záměr. A proto si myslím, že i data, která odevzdáváme, jsou velmi nechráněná.

Minule jste si rovněž stěžoval, proč nouzový stav a opatření odnášejí zrovna restaurace. Srovnávali jsme to spolu s obchodními domy. Od té doby se pro restaurace vůbec nic nezměnilo. Jak vnímáte nejenom u sebe, ale i v okolí následky, které dlouhodobé uzavření nese?

Hodně cestuji po republice a hovořím s těmi lidmi. Projel jsem Vysočinu, Moravu, teď objíždím severní Čechy, západní a jižní a ty příběhy jsou otřesné. Snažíme se rozhovory sbírat na kameru, ale lidé samozřejmě nechtějí troubit do světa, že jsou v depresích a že přemýšlejí o tom, že spáchají sebevraždu, takže ne všichni chtějí být otevření. Většina z nich je naštvaná, protože nechápou, proč tomu tak je. Celosvětově se stalo, že dochází pouze k omezení našich práv a svobod, a nikdo nevysvětluje proč. Grafy, které ukazoval Roman Prymula, že restaurace jsou jedněmi z nejrizikovějších, opsal od Američanů, kteří to publikovali někdy v březnu a dubnu. Neuvědomil si, že internet je mocná zbraň a novináři ho najdou. Celkově je situace v gastronomii a drobném, menším podnikání kritická a bude ještě horší.

Předpokládám, že proto, co jste teď řekl, se nedivíte ani akci v horách, kdy provozovatelé vozili po městech rakev a zatloukali do ní hřebíky kvůli opatřením – jako poslední hřebík jejich podnikání?

To byli kluci, kteří jsou na pokraji šílenství, protože je policisté honí na svazích. To byli kluci, kteří měli v Praze trhy, vláda jim je na chvíli otevřela, tak nakoupili materiál, jídlo a pak jim je zase zavřela, takže jsou fakt zralí na mašli. Jednoho z těch organizátorů odvezla záchranná služba s podezřením na infarkt – nedivím se, protože ten tlak zrovna na něho byl enormně obrovský. Ale on za to nemůže, celý život se snažíte, pracujete, živíte lidi, bojujete se zaměstnaneckým trhem, kde výplaty stále rostly, bylo málo lidí, pořád něco vymýšlíte… a nakonec přijde vláda, která řekne, zavři, nic nedostaneš, nebo strašně málo a možná až za dlouho. Je to hodně podobné jako s programem COVID – Gastro, který spustili nyní 15. ledna, po třech měsících, kdy mají restaurace zavřeno, a je to zničující.

Co by vám tedy vyhovovalo? Pomohlo by mít otevřeno alespoň do 20 hodin večer jako dříve, nebo co byste viděl jako smysluplné opatření?

Jsou dvě cesty. První, a tu zastáváme, pojďme otevřít. Pojďme ochránit rizikové skupiny, pojďme peníze, které se nebudou rozdávat na dotace a kompenzace, investovat do zdravotnictví, výplat sester, náboru nových sester a nákupu lůžek. To je jedna cesta, kde začneme normálně vydělávat a platit daně. A druhá cesta, kterou razí naše vláda: pojďme to zavřít, ale pak musíme kompenzace řešit teď hned. Měli jsme s ministrem Karlem Havlíčkem před 14 dny on-line konferenci a on nám tvrdil, že naše kompenzace jsou srovnatelné, ne-li nejlepší v Evropě. A ukazoval nám to na Rakušácích, kde říkal, že mají 60 procent. Ale už nám v podstatě zapomněl říci, že Rakušáci dostávají 60 tuším, Němci 80 procent, ale k tomu dostávají celý kurzarbeit, takže jim někdo zaplatí všechny výplaty. A k tomu dá ještě 60 nebo 80 procent, to je obrovský rozdíl. Navíc v Rakousku to funguje tak, že víte, co bude za tři neděle. Můžete se na to připravit, dostáváte peníze automaticky, průběžně, ne jako tady. Tady je to všechno zpětně. Havlíček nám vlastně nasliboval čtyři body, které jsme po něm chtěli. U každého z bodů se plamenně dušoval, že je prosadí, a nebylo z toho nic. Jim je to naprosto jedno.

Psali jsme: Je to tu. Vzpoura hospod. I herec Pavel Nový. Roste to po celé zemi

Kritizoval jste, že ministr zdravotnictví Jan Blatný slibuje různá otevření, pak sliby mění a opatření také… vláda se v tomhle podle vás nepolepšila? Změnilo se něco?

Teď se změnilo to, že máme dlouhodobě zavřeno. Změnilo se něco i po několikátém jednání s ministrem Blatným, kdy si vymodlili protiepidemický systém PES, který jsme přijali – podle něho se vy lidé budete moci orientovat. Je to sedm dní, kdy jsme mu psali, a on řekl, že PES sice měl spadnout na stupeň 4, když bude týden méně nakažených, ale máme moc lidí v nemocnici. To je podmínka nová, kterou jsem si vymyslel zrovna teď, tudíž jsme ve stupni 5 i dál. To je pro lidi destruktivní, už ničemu nevěří, ztrácejí se v tom, je to zamotané. Je to hrozné.

Psali jsme: Rosatom: Pandemie neměla vliv na výstavbu nových bloků Filip (KSČM): Musíme si vybrat, nemůžeme si lhát sami sobě Ministr Zaorálek: Nouzový stav potřebujeme především kvůli nemocnicím a zdravotníkům Karel Januška: Volby veřejné a tajné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.