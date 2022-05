Hrozím se každého nového nápadu unijních byrokratů, říká Blažková ze Svobodných

„Kdyby fungování EU nebylo tak tragické, bylo by vlastně směšné,“ myslí si místopředsedkyně pražských Svobodných Veronika Blažková, která v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětluje, proč členky Svobodných iniciovaly výzvu proti povinným kvótám pro ženy ve vedení firem. „Na své životní cestě jsem potkávala jak schopné lidi, tak ty méně úspěšné, ale nikdy jsem si nijak zvlášť nevšímala, zda jde o muže či ženu. Až teď se mi EU zřejmě rozhodla nasadit brouka do hlavy, abych začala počítat,“ říká Blažková.

Co vás vedlo k tomu, že jste sepsali otevřený dopis proti zavádění kvót, které by zrovnoprávňovaly postavení žen ve společnosti?

Celá Evropa má v současné době problémů až nad hlavu, ale Evropská unie si evidentně stále nachází čas na řešení pseudoproblémů. Jak jinak nazvat nápad na povinný podíl žen ve vedení firem? Kdyby fungování EU nebylo tak tragické, bylo by vlastně směšné. Hrozím se každého nového nápadu unijních byrokratů, kteří prostě žijí v nějakém virtuálním světě. Jinak to přece není možné. Během své profesní kariéry jsem řídila tiskové oddělení, moderovala tiskové konference, jednala se zástupci samospráv i firem. Na své životní cestě jsem potkávala jak schopné lidi, tak ty méně úspěšné, ale nikdy jsem si nijak zvlášť nevšímala, zda jde o muže či ženu. Až teď se mi EU zřejmě rozhodla nasadit brouka do hlavy, abych začala počítat – bylo to padesát na padesát? Nebo mužů bylo výrazně více? Ne, odmítám se tímhle nesmyslem nějak důkladněji zabývat!

Propagátoři kvót argumentují především statistikami, které často mluví o tom, že ženy jsou méně placené, případně, že je jich ve srovnání s muži málo ve vedoucích funkcích. Vy tuto diskriminaci nepociťujete?

Anketa Vadí vám, že Babiš místo jednání sněmovny objížděl Moravu s obytňákem? Vadí mi to 6% Nevadí mi to 90% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 13127 lidí Asi znáte tu anekdotu: Když sním jeden koláč a vy žádný, oba jsme statisticky měli půlku koláče… Je možné, že na nějaké méně významné manažerské pozici je statisticky více mužů. Já však znám docela dost špičkových manažerek, které řídí strategické záležitosti a každým svým rozhodnutím ovlivňují velké množství řídicích procesů a i kariér jiných lidí, včetně mnoha mužů. Jak v tom chce někdo něco celkově statisticky hodnotit? Nicméně platí, že vedle výkonu, který by měl být základem hodnocení (ať jde o muže či ženu), je důležité taky sebevědomí. Zdaleka ne všechny ženy ho mají. Když tedy takový typ žen podle povinných kvót dosadíme do vedení firem, jak se to asi podepíše na výkonnosti těchto firem?

V této souvislosti se často mluví o tom, že v minulosti podobné snahy vedly k zrovnoprávnění volebního práva u žen. Není tedy váš postoj v tomto ohledu spíše zpátečnický?

To je na první pohled zdánlivě relevantní námitka, ale skutečně jen zdánlivě. Tyto paušalizace historických dějů samozřejmě nemají vůbec reálný základ. Něco jiného přece je, když jde žena volit, a něco zase úplně jiného, když má řídit nějaký kolektiv – a prostě na to „nemá“. Kdybych to úplně obrátila, mohla bych naopak říct: Ženy, vy které volíte koalici SPOLU, už nebudete mít právo volit, protože volíte evidentně zcela neschopnou vládu. Říkám to? Ne! Ať si každý nachází své místo v životě a na pracovním trhu na základě svých schopností, osobních preferencí a podle toho, co mu přináší radost a uspokojení. Jsem členkou Svobodných a takovéto vidění světa mně přijde naprosto přirozené a normální.

Jaké reakce vaše iniciativa vyvolala? Myslíte si, že se vám podaří zastavit snahy o zavádění antidiskriminačních kvót?

Přiznám se, že bych si představovala mnohem silnější odpor většiny žen proti kvótám. Zaznamenala jsem zatím jen souhlasné stanovisko ze svého okolí. Ono to ale vlastně nejlépe vypovídá o tom, jak moc „důležité“ je tohle téma. Všechno zdražuje, ekonomiku drtí inflace, brzy možná nebude čím topit – ale česká vláda jako poslušný vazal Bruselu řeší ženské kvóty. Proč by se o toto někdo právě nyní zajímal, když jeho dítě pomalu nemá na školní pomůcky? Musím na závěr konstatovat, že vláda Petra Fialy se evidentně rozhodla ženské kvóty prosazovat ještě před jejich projednáváním, a sice, když navelela do ministerstev a státních institucí spřízněné ženy. Například taková paní Pekarová Adamová je doslova výkvětem všech myslitelných kvalit, to je dnes už naprosto jasné i méně bystrému pozorovateli.

