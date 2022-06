Hučín: Bandera mě inspiroval. Bojím se, že se Rusům začne dařit. Nebezpečí pro Koudelku

reklama

Putinova Ruská federace masivně napadla Zelenského Ukrajinu. Jak vnímáte to, co se děje ve světě po 24. únoru 2022?

Podívejte se, Putin byl elitním důstojníkem, žádným pěšákem. Má kolem sebe i další lidi, jejichž motivace vrátit Rusko alespoň částečně do podoby SSSR, je veliká. To je žene vpřed. Vedení těchto lidí z KGB je velmi motivované. Třeba Ramzan Kadyrov a jemu podobní, to jsou fanatici. Navíc mají na své straně i veřejné mínění. Ten národ prostě chce, aby se stalo Rusko hegemonem.

Anketa Co soudíte o Dominiku Ferim? (Ptáme se od 31.5.2022) Je vinen a vše si zaslouží 25% Rozhodnout o vině musí soud 62% Nemám ho rád, ale Bůh ví, jak to s těmi děvčaty bylo 5% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 4722 lidí

Kolem nich se také budují obranné systémy a třeba Finsko, které se stane členem NATO, má kvalitní ostřelovací pušky a další vojenskou techniku. Takže i obavy hrají svou roli.

Zpočátku ale převažovaly prognózy, že půjde o rychlou válku...

Zatím se používají zbraně ze sedmdesátých a osmdesátých let. Sem tam je vidět něco lepšího, ale to nestačí. Uvidíte, že to jen tak neskončí. Je to obrovský problém. Bohužel, jak to sleduji, obávám se, že se Rusům začne dařit. Osobně mám o Ukrajinu strach.

Ostatně, už se několikrát psalo, že mě v životě inspirovala i osobnost Stepana Bandery. Počátkem sedmdesátých let jsem se dostal ke knize Ve znamení trojzubce. Bylo to sice psané jako Třicet případů majora Zemana, ale když člověk obrátil minusy v plusy a naopak, tak to bylo přínosné. Bandera mě velmi oslovil. Tam někde začala má protikomunistická činnost.

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 0% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 141 lidí

Jako důstojník Bezpečnostní informační služby jste v devadesátých letech upozorňoval na nebezpečí přítomnosti ruských tajných služeb u nás a levicové radikály, kteří s nimi spolupracují. Opakovaně tvrdíte, že za vašimi problémy s justicí stojí také Miloš Zeman. Co si myslíte o jeho obratu ve vztahu k Rusku právě po čtyřiadvacátém únoru?

Je to přirozené. Ví, že nadělal v zahraniční politice strašně moc chyb. Nicméně nepočítal s tím, že Putin otevřeně vlítne na Ukrajinu. Možná ho jeho komplicové špatně informovali.

Plán útoku byl totiž dílem několika desítek lidí. Nevyhlašovalo se to rádiem. Nicméně je vidět, že americké tajné služby pracují celkem dobře a mají v Moskvě své lidi. Předvídaly to.

Co se týče Miloše Zemana, dostal jsem se do problémů, když jsem zaznamenával jeho schůzky například na zámku Statise Prusalise v Porubě. Analytici mě varovali, že to bude problém. Jako pracovník BIS jsem však měl pořád dojem, že musím chránit premiéra a ten by se neměl stýkat s takovými lidmi. Navíc, často následně v takovém stupni opilosti, že i Šlouf měl co dělat, aby ho dostali zpátky do auta.

Fotogalerie: - Čaputová se Zemanem v Muzeu

Dokážete si představit, že by NATO na Ukrajině aktivně zasáhlo?

Dokážu. Alespoň nějaké cílené akce. Podle mě bude muset NATO nakonec ukázat zuby, protože takhle to dál nejde. Začnou tam používat moderní techniku, protože Rusko je jako útočník v nevýhodě a obránci jsou naopak na svém území. NATO ale bude muset zasáhnout.

Dost mě naštval Henry Kissinger, když prohlásil, že by se Ukrajinci měli vzdát části svého území. Nevím, jestli to není věkem. Nicméně ztratil hodně příznivců, co ho brali jako klasika americké politiky.

Často jsou slyšet hlasy, že bychom měli Ukrajincům mnohem více pomáhat, protože brání celou Evropu...

Taky bych očekával víc. Nicméně, když se na válku člověk dívá v televizi, tak ji bere jinak, než když je ve válečné realitě. Myslí si, že se ho to až tak moc netýká. A když začnou nepříjemné myšlenky, tak prostě vypne televizi.

Musím říct, že operativní činnost ruských tajných služeb na našem území byla za Miloše Zemana nesmírně akční. Nikdo se v tom ale nechtěl rýpat. Bohužel v tom zklamal i Václav Klaus. Kolikrát jsem přinesl zprávu a říkal jsem si, jak se zadařilo, ale Klaus ani nechtěl ten dokument vzít do ruky, natož si ho přečíst. Pak by to musel parafovat. U Zemana jsem nečekal nic dobrého, ale Klaus mě překvapil. O aktivitách, které dokazovaly působení ruských tajných služeb na našem území, nechtěl vůbec číst.

Čím jste si to u Václava Klause vysvětloval?

Tou provázaností z minulosti. Bývalý agent kontrarozvědky FBI napsal pro Deník, že Václav Klaus je dlouhodobý komunistický kolaborant, a že může dnes být pod vlivem ruských tajných služeb. Prostě zaměstnanec bývalého Prognostického ústavu.

Šéf komunistické státní bezpečnosti generál Alojz Lorenc byl schopný a chytrý člověk. Věděl, že je třeba určitého času, aby si „komouši“ zajistili beztrestnost. Když jsem se stal předsedou některých občanských komisí, estébáci dostali strach, co se všechno bude dít. Oni chtěli hlavně bohémy. Muzikanty z Plastiků, chartisty, kteří šli s hovnem proti plátnu. A přitom se takoví lidé pak do určitých funkcí dostali. Třeba jako František Stárek, František Bublan, Jiří Lang, Jan Princ a další. To byly ostudy tehdejší tajné služby. Bylo to nicméně výsledkem čachrů a triků pragmatické části bývalé StB, jako byl Lorenc a další.

Měl jsme tehdy problém s generálním konzulem Ruska Jegorovem. Pronikal do našich levicových organizací, v nichž získával agenturně hodně stoupenců. Stárka jsem se zeptal: „Franto, co s tím budeme dělat?“ On na to: „Ty vole, je pátek, já mám zítra koncert a musím sehnat dvě bečky piva.“

V sebeobraně jste prý zabil dva sovětské vojáky. Šel byste nyní bojovat jako dobrovolník na Ukrajinu, kdybyste byl mladší?

Dokonce jsem o tom uvažoval i teď. Zvolil bych si takové zbraně, které by mi vyhovovaly. Takové, na které jsem zvyklý. Vážně jsem o tom uvažoval. Být mladší, jedu tam.

Pouliční boj by mi seděl, ale jakmile na vás začnou pálit z raketometů, tak je konečná. To není sranda. Ti lidé musejí být motivovaní a velmi odolní. Začal se mi líbit Vitalij Kličko. Nejdřív jsem mu nefandil, protože jeho táta k nám přijel jako okupant. Teď ale, jak se k tomu staví, klobouk dolů.

Parlamentní opozice a část veřejnosti varují, že Rusko potřebujeme jako dodavatele surovin. Co na to říkáte jako podnikatel?

Tady v Kazetu na plyn nejedeme. Ve věci jsem dost podjatý, protože moje činnost byla proti Rusku zaměřená už v sedmdesátých letech. I kdybych nebyl, tak si myslím, že je třeba udělat všechno pro to, abychom na Rusku nebyli energeticky závislí. Nicméně ekonomika morálku už mnohokrát převálcovala. A poplašné informace se šíří všemi médii, i tím vaším. Vadí mi to.

Rusko je vysoce nebezpečný stát. Jeho tajné služby nám dlouhodobě škodí. Nikdo to nechtěl vidět, tak teď to máme. Když mě zprostili obvinění, tak soudce prohlásil, že před tím vláda rozhodla vyřešit Hučína. Bylo to natočené dokumentaristou Martinem Vadasem.

Komunistická strana vypadla z Poslanecké sněmovny. Je to její konec? Je to definitivní tečka za listopadem 1989?

Ještě ne. Pořád mohou škodit. Ruské tajné služby na ně byly hodně navázané, a když to člověk dokazoval, tak přišel Bublan s tím, že na tom nelze dělat, protože jde o parlamentní stranu. S takovými disidenty jsem měl obrovský problém. Nečekal bych, že na mě zrovna oni připraví zatčení a celý ten „tyjátr“, co stál dost peněz daňových poplatníků. Nakonec to ale prohráli na plné čáře.

Jste spokojen s vládou Petra Fialy?

Ano. S jeho vládou jsem spokojen. Cítím jistotu, kterou nelze vysvětlit. Už se podle mě nemůže stát, že na mě nastoupí zásahová jednotka a budu zatčen a obviněn. Toho už se opravdu nebojím.

Šéf BIS Michal Koudelka je tedy muž na správném místě?

Vlastně ano. Jen se bojím toho, že byl podřízeným Langa. Ten je mistr na sbírání kompromitujících materiálů. A obávám se, aby nějakým způsobem Koudelku nepřidusil. To jsou věci, které se ven asi nikdy nedostanou.

Vzpomínám si, že mě Lang předvolal ke kárnému řízení a Koudelka stál bokem a díval se do zdi. Moc statečnosti z něho nevyzařovalo. Nicméně BIS dnes dělá věci, o kterých bych si mohl jen nechat zdát.

Nezměnila se politika BIS hlavně kvůli tomu, že česká levice, i když je dnes používání slova levice a pravice dost ošemetné, dostává na frak?

Zcela určitě. Já věděl, že s bývalými komunistickými strukturami budu mít problém. To je přirozené. Ale byly tam i tristní situace, že v Zastávce u Brna, což je školicí středisko tajných služeb, instruktoři, co dokonale ovládají pyrotechniku, boj se zbraní a všechno možné, nevěřili vlastním očím. U některých disidentů jste se na střelbách bál, aby vám neprostřelili nohu. Já byl taky chartista, takže jsem trpěl dvojnásob. To byli lidi, kteří měli v plánu někde něco sežrat, pochlastat a vůbec je nezajímala výuka.

Předváděli nám různé druhy plastických výbušnin. A přišla otázka: „Jak bude vypadat deforamace takovéto plechové krabice, když se použije toto?“ Znal jsem to, tak jsem to popsal. A ten vedle: „Kurňa, to bude rána, jak sviňa!“ Instruktoři z toho byli paf. Trpěl jsem dvojnásobně.

Nicméně, co se týče Koudelky, tak vidím zlepšení. Konkrétní poznatky proti Rusům se dnes BIS nebojí přinášet. Padni, komu padni, a to je dobře. Nicméně se bojím Langa, což je dnes ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), který kolem sebe začne dělat dusno.

Jak bude historie soudit Vladimira Putina?

Asi se nebude chtít dostat do Haagu anebo před nějaký mezinárodní soud. Je to elitní důstojník zločinecké organizace KGB. Nevím.

A často mi Vlastimil Podracký, který napsal knihu Hrdinům se neděkuje: Příběh Vladimíra Hučína, něco nakukával. Já tehdy nevěděl, že je pravoslavný. Přišel jsem po roce z vazby a on se rozhodl, že napíše knihu. To bylo podezřelé. Jakýkoliv pop na Olomoucku byl zahákovaný. Mladší až tak ne, ale starší ano. On v knize obrousil všechny věci, které se týkaly Ruska. Navíc záměrně zaměňoval jména. A bylo to záměrné. Byl jsem ten poslední, co to pochopil, protože jsem přišel z vazby a byl rád za každou podanou ruku. A on teď hraje pro Rusko a vlastně se zastává Putina. A je to velký rozdíl oproti knize Není to o mně, ale o nás.

Blíží se další prezidentské volby. Jakého kandidáta podpoříte?

Podívejte se, Petr Pavel byl komunista. Ale kdybych si měl vybrat mezi Pavlem a Babišem, tak si budu drásat volící ruku do krve, ale bral bych Pavla. On byl speciálně cvičen na boj proti diverzantům, záškodníkům a dalším živlům. Mohli jsme se tehdy střetnout a postřílet se. Z tohohle pohledu s tím mám problém. Ale za tu dobu, co celkem prokázal, že se všeho zříká, je pro mě celkem přijatelným z nepřijatelných. Nicméně prezident by měl být morální veličina a ne vycvičený vlčák. Mělo by to být něco trochu víc.

Takže člověk bez komunistické minulosti?

Nejsou lidi. Prezident je prezident. Když se o tom tak bavíme, připadá mi zajímavý senátor Pavel Fischer. Ten by mi seděl. Babiše fakt ne!

Kdysi jsem se dostal na celu číslo deset na Pankráci. Tam se mnou seděl ve vazbě jakýsi Franta Chvalovský, předseda Českomoravského fotbalového svazu. Hustil do mě fotbal, což mě nebralo, a taky strach z nějakýho Babiše. Já na to: „Franto, co blbneš, vždyť máme lustrační zákon. On se nikam nedostane.“ Na cele číslo deset, kde byl generál Mašín před popravou, jsme řešili tyhle věci. A Chvalovský měl pravdu. Bohužel.

Ceny všeho strmě rostou. Jaroslav Hašek ústy dobrého vojáka Švejka prohlásil, že vláda, co zdraží pivo, padne. My Češi jsme byli vždy klidným národem, ale pivo už zdražilo několikrát a nepovede to všechno přece jen k nepokojům?

Bojím se toho. A právě na tohle jsou mistři důstojníci ruských tajných služeb, protože dokážou podněcovat zvláště tady na severní Moravě sociální napětí. Vyvolávají různé střety a na to jsou, tihle hoši z bývalé KGB, vynikající. Putin je člověk ze staré gardy a v Drážďanech byl celkem úspěšný. Napětí může narůst a může to být nebezpečné.

Vím to z doslechu, ale na Olomoucku se stal případ, že do obchodu k pokladně přišla ženská. Přijela v bouráku, byla nafintěná, samé zlato, všechny předběhla ve frontě, platila pětitisícovkou a vydávala se za Ukrajinku. Vyvovalo to takovou averzi, že to není hezké. Je to ode mě jen zprostředkovaná informace. Nicméně to byla osoba, co měla velmi důvěrné kontakty na Rusko. Tohle oni dělají. Pozor na to!

Psali jsme: Pravidla pro podporu Ukrajinců budou zřejmě přísnější. Sněmovna se vzácně shodla „Přestaňte na nás řvát. A dost!“ Byli jsme na dvou hraničních přechodech s Ukrajinou a toto viděli na vlastní oči Jako ovce na frontu, bránit Česko? Chalupa se zděsil, když slyšel politiky. „Žvaní“, devět let a nic pro to neudělali Opravdu krvavá řež. Něco zcela jiného, než znáte. Jaroslav Štefec varuje všechny, kteří se chtějí vypravit bojovat na Ukrajinu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama