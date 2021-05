Hudební promotér Trdla: Trapný Zaorálek. Kdy byl naposledy v divadle, že dokáže vymyslet takové věci?

„Kultura ožívá? Pro hudební a divadelní produkce je uvolnění jen v plenkách,“ říká jihočeský producent a promotér Aleš Trdla. Vysvětluje, v čem je obrovské úskalí povolení padesátiprocentního obsazení sálů i jak to teď vidí s kompenzacemi pro kulturu. Potvrdil také slova producenta Lichtenberga ohledně „nespravedlivé podpory“. „Sprostá podpásovka,“ vzkazuje pak ministru Zaorálkovi ohledně jeho slov o penězích pro houslového virtuosa Šporcla. Vysvětlil také, jak to vidí s kulturou do budoucna.

Stejně jako ostatní věci, i kultura se začíná pomalu rozvolňovat. Když dal ministr Zaorálek před třemi týdny na fb informace, že „kultura ožívá“, a „že má obrovskou radost“, vy jste jeho radost nad novými pravidly zrovna nesdílel. Napsal jste do diskuse pod jeho příspěvkem, že „tohle je o ničem“. Nemáte tedy pocit, že „kultura ožívá“?

Ano, je to z velké části o ničem. Ono totiž je asi spíše otázkou, co si pod tím termínem, že kultura ožívá, vlastně představujeme. Pokud jako pan ministr, otevírání galerií a muzeí, hradů a zámků apod., jak rád všude zdůrazňuje, tak pak je asi vše v pořádku. Ale toto nejsou hlavní složky kulturního dění. Pro hudební a divadelní produkce je uvolnění jen v plenkách. Bohužel. Hlavně stále nikdo nebere v potaz tu skutečnost, že tato produkce se připravuje s velkým časovým předstihem, tudíž i rozvolnění pro léto přichází trochu pozdě.

Možný počet účastníků kulturních akcí sice i uvnitř roste, pořád ale platí, že kapacita míst na sezení může být zaplněna jen na 50 procent. Jak v tomto případě řešit například koncert v kulturním domě, kdy akce byla už několikrát kvůli opatřením přesunutá a je vyprodaná? Neumím si představit, že půlce lidí vrátíte vstupné, a druhá půlka bude moci přijít…

Vidíte, a zde je právě zakopaný pes problému. Co to je za uvolnění, když stejně musím akci, která měla být např. 31. května, znovu přesouvat na jiný termín právě proto, že má produkce již prodané vstupenky a těžko bude selektovat lidi na ty, kteří mohou přijít na akci, a jiní nikoli. Navíc je to na hraně právního sporu. Zrovna nedávno mi jistá paní řekla, tak budou dva koncerty po sobě, sděluji ji, že to je dobrá rada, ale kdo zaplatí ten další honorář umělcům? To jí jaksi nedošlo.

A co říkáte na pravidla pro konání venkovních akcí, ať už je to třeba podmínka sedících diváků a další...? Jsou pro pořadatele, a nakonec i pro návštěvníky, akceptovatelná?

Mnohdy dost těžko. Navíc se v tom řada lidí ztrácí, není vše jednoznačně dané, takže potom takový pořadatel typu městských slavností raději tuto plánovanou akci zruší, než aby si komplikoval situaci tím, že to v srpnu zase bude jiné než v červnu.

Lidé v diskusi pod již zmíněným příspěvkem ministra Zaorálka na fb příliš nechválili, zazněl i názor, že to dělá vláda schválně, že za těchto podmínek stejně není možné kulturní akce pořádat, a stát tak ale nebude muset platit kompenzace, neboť akce budou vlastně „povolené“. Co si o tom myslíte? Mohl by to být záměr, jak někteří naznačují?

Ano, je tomu tak. Stačí, aby jakoby akce byly povolené, a už se nemusejí kompenzace vyplácet. Přitom v praxi to bude tak, že nic vlastně organizovat a připravovat nebudete. Časově jste nuceni mít vše dané mnohem dříve dopředu, než si vláda či pan ministr představují. V každém případě je nutné vědět, jaký je asi předpoklad toho, že za půl roku to bude úplně v normálu? Pokud člověk nechce jako loni neustálými přesuny vyhazovat finanční prostředky oknem, pak bude velmi opatrný a raději nic plánovat nebude.

Loňské ztráty nehodláte opakovat. Navíc je i zřejmé, že lidé ani všemu sami moc nevěří, tudíž si předem vstupenky, když nevědí, jak to bude v listopadu, kupovat ani nebudou. A jste zase v začarovaném kruhu. Nikde v médiích nezazněla pro občana výzva, zkuste normálně žít, bavit se a navštěvovat divadla a kina. Aby se běžný konzument vlastně ujistil, že už se tedy může zase o kulturu zajímat. Vždycky totiž u všeho slyší jen samé omezování, testy či jiné pokyny. A lidi to již otravuje. Nedivím se jim.

A problém je tedy i v tom, jak také pod příspěvkem ministra kultury někteří zmiňují, že informace o určitém rozvolnění kultury přišly vlastně pozdě, že ani na léto se některé ty akce nepodaří připravit?

Samozřejmě, již jsem to zmínil. Mnohé festivaly a jiné letní akce nejsou jen proto, že se vše, alespoň rámcový harmonogram, takový jízdní řád, nezveřejnil již na jaře, kdy se akce začínají připravovat. Jak může město připravit městské slavnosti na červen, když se o pravidlech dozví vlastně měsíc před svým termínem? Jen bloud si může myslet, že kultura tímto ožije a vše se najednou zblázní a hurá na to. Ne, přeci to město a jeho představitelé mají i jiné, dennodenní povinnosti, nemohou všeho nechat a jen připravovat například již zmíněné slavnosti. Škoda že takových pošetilců a snílků máme asi ve vládě více.

Část lidí činných v kultuře si už téměř od začátku proticovidových opatření stěžovala, že stát ohledně podpory zvýhodňuje jen některé. Mluvil o tom například producent Oldřich Lichtenberg. Souhlasíte s ním?

Zcela tomu tak je. Zkuste si někdy sebrat veškerá vyjádření ministra kultury a zjistíte, že v první řadě vždy zdůraznil pražské Národní divadlo, filharmonie a galerie, jako by soukromý sektor v kultuře nebyl dostatečný a viditelný. Přitom již zmíněné subjekty jsou mnohdy příspěvkovými organizacemi státu, a těm nikdy úplné dno nehrozí. Ostatním ano. Ale zřejmě ministr kultury totiž asi ani nikdy nepřišel se soukromým podnikatelem do styku, protože jinak by vše vnímal v širším kontextu.

Na mnohých místech soukromé agentury suplují kulturní činnost města či kraje. To však nikdo nevidí. No, ministr Zaorálek, jak jsem kdysi už zmínil, má zřejmě blíž k ostravským horníkům než lidem okolo kultury. Kdo ví, kdy byl on naposledy v divadle, že? Protože to, co se již vyplodilo za opatření, rozestupy atd., je totiž z praxe mnohdy tak technicky neproveditelné, že takováto schémata může vymyslet jen kulturní diletant.

Houslový virtuos Pavel Šporcl napsal před časem vládě otevřený dopis, ve kterém mimo jiné píše, že stav kultury v ČR je katastrofální. Rok po vyhlášení prvního nouzového stavu je podle něj kultura na konci zájmu vlády i prezidenta. Ministr kultury Zaorálek argumentoval pak mimo jiné tím, že právě Šporcl, respektive jeho agentura, na „podpoře“ pobral přes 700 tisíc korun. Co na to říct?

Sprostá podpásovka, přitom panu Šporclovi nešlo o sebe, ale komplexně hovořil za celou hudební a divadelní obec. Pan Zaorálek byl více než trapný.

Po této slovní přestřelce přišlo z některých míst přirovnání Zaorálka k Milouši Jakešovi, konkrétně k jeho legendárnímu proslovu na Hrádečku ohledně peněz Hany Zagorové a dalších. Je na místě toto srovnávat?

Asi není. Každé srovnávání vždy trochu pokulhává, ale jádro diletantismu je podobné. Bohužel.

Jak moc se kultura podle vás změní, až pandemie odezní? Máme čekat zdražení, podobně jako se o tom mluví například v restauracích? A bude o kulturu mezi lidmi, kteří sami jsou v mnoha případech kvůli pandemii finančně na dně, zájem?

Rozhodně bude vše trochu jiné. Nelze predikovat, jaké ty dopady vůbec budou. Je však logické, že přijde období, kdy mnozí již kulturu nebudou podporovat vůbec, myslím tím sponzory, určitě se ztenčí rozpočet na kulturu v řadě měst a obcí, což se už nyní děje, patrně všeho zábavného asi bude méně. Možná i tím přijde mírné zdražení. I s tím bude muset veřejnost počítat. Můj odhad – zvýšení cen vstupného bude asi tak minimálně o 15 až 20 %. Nejhorší však asi je, že pro nás promotéry a producenty bude velmi těžké odhadnout návštěvnost našich projektů. Divadla patrně tolik jako koncerty tento úbytek nepocítí.

Kdy se podle vás vrátí kultura do opravdu „normálních“ kolejí? Jak vidíte v tomto směru podzim tohoto roku?

Co to jsou normální koleje? No, obávám se, že již nic nebude tak jako před covidem. Bohužel. A letošní podzim – nic zásadního nepřinese, bude se nějakou dobu čekat, jestli už ten „normál“ je opravdu běžný čas k tomu, aby člověk zase na kulturu myslel a kupoval si vstupenky i půl roku předem. V současnosti většina čeká, bojí se toho, aby zase neměli peníze v mnoha vstupenkách bez jistoty realizace. Ani se jim nedivím, sám bych si žádné lístky nekupoval. Již to řeším s pořadateli, že se jim na říjnové a listopadové koncerty vstupenky téměř neprodávají. Tak jen abychom nepřendávali akce už ne kvůli covidu, avšak pro malý zájem lidí.

Na závěr se zeptám, vzhledem k tomu, že znovu došlo k výměně ministra zdravotnictví, neobáváte se, že přijdou opět nová pravidla, která nějakým způsobem ovlivní míru, do jaké se bude kultura rozvolňovat?

Stát se asi může všechno. Pokud ale nebudeme jasně vědět, my, co děláme v kultuře, že od toho či onoho data je reálné již standardně plánovat akce, potom rozhodně – aspoň já mnoho akcí plánovat nebudu. Nehodlám statisíce vyhazovat oknem a vlastně dělat zbytečnou práci. Je to psychicky hodně vyčerpávající, a zdraví má člověk taky jen jedno.



