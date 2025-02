Hujery ke stolu nezvou, říká Rajchl. Ukázal, proč Evropa odmítá mír

Co říkáte na slavný projev amerického viceprezidenta J. D. Vance? Ten na Mnichovské konferenci za největší hrozbu pro Evropu neoznačil Rusko nebo Čínu, ale slabost samotné Evropy, omezování svobody projevu, rušení demokratických voleb apod. A co reakce evropských lídrů na tento projev?

Pro všechny liberálně demokratické špičky Evropy to bylo velké vystřízlivění. Podle mého názoru očekávali podobný přístup ze strany dnešní Trumpovy administrativy jaký nastal v roce 2016. Z hlediska obchodního sice docházelo k určitým nesrovnalostem, ale Trump a jeho lidé se tehdy příliš do záležitostí Evropy nepletli. Nemluvili do svobody projevu a vnitřního uspořádání Evropy nebo Evropské unie. Vanceův projev jasně ukázal, že tentokrát se Trump rozhodl přistupovat k této problematice naprosto jinak a pochopil, že pokud se Amerika nemá vrátit k liberálně demokratické totalitě, je nezbytné ji zadusit i v Evropě.

Zcela záměrně používám výraz liberálně demokratická totalita, protože je to výstižné vůči tomu, co Evropa v tuto chvíli předvádí. Za tuhle lekci holé pravdy, kterou J. D. Vance uštědřil všem evropským špičkám, jsem velmi rád. Vmetl jim to přímo do obličeje. Že je zrušení voleb v Rumunsku nedemokratickým krokem nepatřícím do jakékoli vyspělé demokracie je nabíledni a sám o tom mluvím od prvního okamžiku, kdy se to stalo. Snaha o odůvodňování, že tam byl nějaký vliv ze zahraniční je naprosto směšná. J. D. Vance to přesně pojmenoval. Pokud pár desítek tisíc dolarů na TikToku stačí k ohrožení demokracie v Evropě, tak ta demokracie za moc nestojí. Přesně tak to je. Uhodil hřebíček na hlavičku. Pojmenoval problémy s migrací. Jednoznačně odsoudil boj s dezinformacemi a přirovnal ho k cenzuře sovětského typu z 80. let. Naprosto trefné!

Kdybych měl vyzvednout jednu větu, pak je to Vanceova jednoznačná deklarace, že by se Evropa měla daleko více obávat nebezpečí zevnitř, než zvenčí. To je absolutní pravda, která dokonale vystihuje stav současné Evropské unie. Neustále ukazujeme prstem, jak nás ohrožuje Rusko, Bělorusko nebo Čína, ale ve skutečnosti je největší nepřítel západní demokracie v celé Evropě bruselský establishment a Vance to dokonale pojmenoval.

Těsně po mnichovské konferenci svolal Emmanuel Macron do Paříže summit vybraných evropských lídrů k Ukrajině. Na ničem jasném se tam ale neshodli…

Evropa byla šokována tím, co všechno Američané řekli a začali dělat. A tahle hysterická reakce v podobě okamžitého svolání evropských kvazilídrů, kteří jsou pouze směšnými postavičkami, ukazuje, že takový vývoj nečekali. Byla to pro ně rána z čistého nebe a totálním způsobem je zaskočila. Vance neřekl ani slovo o spolupráci na Ukrajině a ani říci nemohl, protože bylo plánováno jednání v Rijádu, které zcela úmyslně proběhlo bez účasti kohokoli z Evropy. Saúdskoarabský princ podle nových informací nabízel účast Evropy u jednacího stolu, ale jak ze strany Ruska, tak ze strany Spojených států byla tato varianta odmítnuta. Jak to řekl Sergej Lavrov, proč zvát ke stolu někoho, kdo mír nechce.

Setkání v Paříži odhalilo všechny tváře a sejmulo masky. Ukázalo se, že Amerika a Rusko chtějí mír, zatímco lídři evropských států chtějí pokračování války. To je naprosto zřejmé. Podívejte se na zoufalé výkřiky britského premiéra Starmera, který vykřikuje, že na Ukrajinu vyšle britské jednotky, což by znamenalo prudkou eskalaci celého konfliktu. Oni se za naprosté hysterie snaží válku za každou cenu udržet v běhu. Vsadili na Ukrajinu celou svoji politickou budoucnost a vědí, že v momentě, kdy válka skončí nějakým příměřím, budou se muset občanům zpovídat. Jediný, kdo chce v současné situaci pokračování války na Ukrajině, jsou lídři Francie, Anglie, Polska a dalších zemí, kteří jim u toho sekundují. Je to smutná zpráva. Celou dobu nám zde bylo vnucováno, že jediný, kdo nechce mír, je Rusko, a byla to absolutní lež. Mír nechce Evropa a to je zřejmé.

S pařížskou schůzkou souvisí i marná snaha české diplomacie zajistit na tuto akci pozvánku pro premiéra Fialu. Paradoxně i přes progresivistický Deník N unikalo, jak marně se do poslední chvíle pokoušeli Fialu do Paříže dostat. Jak tohle vnímáte?

Zase se ukázalo, že hujerové se ke stolu nezvou. Premiér Fiala tady organizoval muniční iniciativu, kasal se tím, jak ho za to celá Evropa a celý svět chválí a zvyšuje to prestiž České republiky a nakonec na něho nezbyla ani židle v Paříži. To, že o účast samozřejmě Petr Fiala usiloval za každou cenu a chtěl tam být, aby se mohl prezentovat jako světový lídr, je nepochybné. Jeho snahy tuto schůzku bagatelizovat nejsou ničím jiným, než zastíracím manévrem. Chce skrýt svoje fiasko, že ho nikdo do Paříže nepozval.

Nad tím, že tyto zákulisní informace zveřejnil Deník N není nic překvapivého, protože ten kope za hnutí STAN, které si už připravuje pozici pro sněmovní volby, aby sebralo co nejvíc hlasů koalici SPOLU. Od těchto médií se dočkáme velkých otoček, kdy začnou kritizovat Petra Fialu, ODS a strany koalice SPOLU a budou opěvovat hnutí STAN. Mainstreamová média včetně České televize a mnoho dalších jsou jednoznačně v rukou hnutí STAN.

Podívejme se ještě na setkání amerického a ruského ministra zahraničí v Saúdské Arábii. Poté padlo, že až válka skončí, USA zruší veškeré sankce proti Rusku. Nicméně náš ministr zahraničí Lipavský říká, že bude navrhovat další zpřísnění sankcí vůči ruským diplomatům. Jak tomu rozumět?

V Rijádu se jednalo nejenom o Ukrajině, bylo to jedna z položek na celém seznamu toho, co potřebuje Amerika s Ruskem řešit. Potřebují si rozdělit svět z hlediska obchodního atd. Vsadil bych se, že byl řešen Nord Stream a další podstatné záležitosti. To pouze my se stále soustředíme jen na Ukrajinu a nehájíme vlastní zájmy. Tahle šílená mantra pro Rusy a Američany neplatí, tyto státy na prvním místě řeší zájmy vlastních občanů.

Ministr Rakušan už mluví o zastavení dočasné ochrany občanů Ukrajiny na našem území, což se mělo stát dávno. Po celé Evropě se postupně bude rozmrazovat ruský majetek, což vyústí v to, že půjčku 35 miliard euro, kterou poskytla EU a je jištěná výnosy ze zmrazených ruských aktiv zaplatíme zase jenom my. Toto jsou nevyhnutelné důsledky jednání v Rijádu. Blouznění pana Lipavského by se mělo pouštět na silvestra. Odpovědět na otázku, jak chceme zvýšit bezpečnost Evropy tím, že zpřísníme sankce na ruské diplomaty, to už je opravdu čirá zoufalost. Nejhorší od Lipavského zaznělo v závěru toho rozhovoru pro ČT, kdy on neustále na otázky opakoval, že nic neví a nemůže odpovědět. Jediné, co věděl spolehlivě a řekl na závěr, je to, že budeme muset zvýšit výdaje na zbrojení. To je jasná ukázka, v čím vleku se česká vláda nachází. Oni budou ty špinavé zbrojařské kšefty dělat i kdyby na chleba nebylo. Jsou to krvavé peníze, které tu tři roky tečou a profitují z nich všechny strany vládní koalice. Ty peníze neslouží k žádnému dobrému účelu občanů ČR, jsou vyhazovány z okna a různí zbrojaři a lobbisté si na tom vydělávají obří peníze, které pak vracejí politickým stranám. Za sebe říkám, že jsem proti jakémukoli navyšování výdajů na zbrojení. Kdo je stále zamrzlý v předtrumpovském období, hrubě na to doplatí. Teď je potřeba výdaje na obranu snižovat a začít investovat do strádající české ekonomiky, což občané vidí každý den ve svých peněženkách.