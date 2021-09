I horor je lepší. Docent znalý Německa: Klima prosazují novou metodou. Zachraňme Česko, i nám to hrozí

Výsledky německých voleb mohou způsobit, že naši západní sousedé začnou prosazovat zákaz jaderných elektráren v celé EU či jiné nápady, které nás uvrhnou do bídy. „Program Zelených je taková hrůza, že jsem si po jeho přečtení musel pustit horor, abych se uklidnil. Chtěli by všechno zdražit solidárními daněmi, všechno možné zakázat, odstranit ze světa a přesto se tváří, že to dělají pro vás a konečně vám to vše zařídí proti zlému státu,“ říká pro ParlamentníListy.cz historik Ivo Cerman, který v letech 2003-6 absolvoval doktorandské studium na Eberhard-Karls Universität v Tübingenu a dění v Německu nadále sleduje.

reklama

Tuto neděli se v Německu konají volby do spolkového sněmu. Dlouhá léta vládnoucí CDU/CSU se v průzkumech pohybuje jen kolem 20 procent. Čím si vysvětlit, že její obliba u voličů tak upadla? Je to jenom proto, že ji do voleb nevede Angela Merkelová, která z pozice kancléřky vládla zemi čtyři předchozí volební období?

Podle mě je to tím, že CDU za kancléřky Merkelové zcela kapitulovala před požadavky krajní levice a mylně si myslela, že jí pomůže, když převezme jejich program. Převzala agendu otevřených hranic i klimatické neutrality, Merkelová sama vyzývala lidi, ať poslouchají Gretu Thunberg a dělala reklamu pro Zelené. Lidi, které tento program láká, ale raději volí Zelené a Die Linke, nemusejí volit CDU. Když vidím, že sami politici z CDU prakticky vyzývají lidi, aby volili krajní levici, tak to vypadá, jako by si voliče sami odháněli.

Za favorita voleb je považována SPD, jíž průzkumy přisuzují 26 procent. Nebylo by případné volební vítězství sociálních demokratů v duchu pořekadla mezi slepými jednooký králem, nebo SPD má německé společnosti opravdu co zajímavého nabídnout?

Anketa Co chcete od příští vlády nejvíc? Modernizaci země 2% Víc peněz a osobní prosperitu 3% Svobodu podnikání 5% Demokracii 9% Bezpečnost 81% hlasovalo: 3123 lidí

Ale nepanují ani tak obavy z SPD jako z účasti Zelených ve vládě. Ti by rádi založili ministerstvo pro klima, které by mělo právo veta na jakékoli návrhy zákonů porušující cíle Pařížské klimatické dohody, a ministerstva pro migraci, jehož cílem by bylo zajištění „větší rozmanitosti“ ve společnosti. Je migrace v Německu ještě téma, nebo v covidové éře a prosazování zelených cílů je odsunuta na okraj zájmu?

Myslím, že pro Němce – aspoň v médiích – je nejvyšším tématem klima. Teď tam proběhl výzkum veřejného mínění, z něhož vyplynulo, že většina považuje za největší potíž sociální problémy, teprve pak klima a migrace byla až asi pátá. V politické argumentaci ale klima vše přebíjí. Ještě než začaly volby, provedly navíc neziskovky svůj klasický trik – vnutily svou agendu veřejnosti cestou soudního rozhodnutí, ať to voliči chtějí, nebo ne. Podali ke Spolkovému ústavnímu soudu stížnost na stát, že v zákonu o ochraně klimatu z roku 2019 stanovil příliš nízké cíle a soud jim v rozsudku z 29. 4. 2021 dal za pravdu. Ve zcela směšné argumentaci dokonce ústavní soud tvrdil, že stát měl už předtím povinnost zabránit bouřkám a špatnému počasí, protože ho k tomu zavazuje základní právo č. 2, jež garantuje právo na život a nezraněné tělo. Při bouřkách a špatném počasí, které prý brzo přijdou, bude tělo mladých manekýnů, kteří tu stížnost podali, poškozeno. Tím, že to stát připustil a včas bouřky nezahnal, porušil své povinnosti. Neziskovky, které tuto skutečně nedůstojnou šarádu zosnovaly, ponížily stát i způsobem, jakým svou klimatickou žalobu podali. Našli si několik skupin mladých lidí ve věku od 16 let, a navlékli to tak, že právníci podávají klimatickou žalobu jejich jménem.

Psali jsme: Jádro, jinak bude zle. Nebude nám pomoci. Profesorka jasně k elektřině a plánu EU Zlí Češi, Lidice se postřílely samy, uslyšíme. Za německé peníze. Historik a zásadní fakta o Němcích u nás ,,Lidé u nás povstanou. Důvod? Zelená bída. Přitom je vše jinak." Profesor: Afrika. Zapomínáte To jsem doufal, že už nezažiju. Zelená EU? Profesor: Miliarda lidí navíc! Na to zapomněli

Jakou roli v soudní při měli ti mladí lidé hrát?

Úkolem těch údajných žalovatelů bylo nechat se fotit a dobře při tom vypadat. To už je ale opravdu jen čistý marketing, který nemá s právem vůbec nic společného! Za tou klimatickou žalobou stály ve skutečnosti neziskovky Greenpeace, Germanwatch, Protect the Future, Bund Klimaklagen a Fridays for Future. Ale i tohle jsou jen nastrčené figury. Kdo je skutečným hybatelem se těžko zjišťuje. Celá tahle oblast je značně netransparentní. V důsledku nálezu z 29. 4. 2021 dostaly všechny strany úkol předem daný: jak dosáhnout nesplnitelného snížení teploty na 1,5°C „nad úrovní předindustriální éry“. Volby jsou už jen o tom, jak to udělat, ne zda to udělat. „Boji s klimatem“ se podřídí úplně vše, vše ostatní půjde stranou.

- Klima teď, škola později

CDU/CSU by zůstala ve vládě nejspíš jen v případě velké koalice s SPD. To sociální demokraté mají v rukávu možnosti koalice se Zelenými (15 procent) a FDP (13 procent), nebo se Zelenými a Levicí (6 procent). Co by pro Německo znamenalo vytvoření té poslední uvedené koalice? Úkrok doleva, nebo by se zas až tak moc nezměnilo, protože podle některých konzervativců v CDU a CSU už Merkelová „zavlekla stranu doleva a tam ji zanechala“?

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 2% Ne, později 0% Ne, vůbec to nezakazovat 97% hlasovalo: 13306 lidí

Mohou z tohoto pohledu výsledky německých voleb ovlivnit směřování EU, které už je takhle vnímáno jako dost levicové?

Myslím, že mohou. Bojím se, že mohou prosazovat třeba zákaz jaderných elektráren v celé unii, nebo další svoje vynálezy, které by nás uvrhly do bídy. Ta klimatická žaloba byla letos 21. 4. 2021 podána i proti České republice, můžete si ji přečíst na tomto webu. Oni chtějí takovouto cestou strategických žalob vnucovat svoji politiku přes hlavy voličů všem státům EU. Text té české klimatické žaloby, kterou udělala komerční firma Frank Bold advokáti, úplně kopíruje německou argumentaci, dokonce v neznalosti tvrdí, že máme Základní práva garantována v Ústavě, i když je máme v oddělené Listině. Dohromady u nás Ústava a Listina tvoří ústavní pořádek. Oni prostě zcela zkopírovali německý postup, takže ovlivňování české politiky tady už je! V pozadí té žaloby je opět nějaká neodhalená neziskovka a někdo anonymní, kdo to financuje. Je totiž podaná jménem anonymních stěžovatelů, jako jsou „sedláci z Českého ráje“ a „muž trpící enviromentální úzkostí“. Prostě špína. Nezapomeňte, že žaloby může podávat i Evropská komise.

„Evropská unie jsou v podstatě takoví jiní komunisti, než byli sověti. Sovětský svaz byli chudí komunisti, Evropská unie jsou bohatí komunisti“. Tyhle dvě věty jsem si vypůjčil z vašeho srpnového blogu. Když je Německo lídrem či vůdcem EU, a ta je tedy komunistická, řekl byste i o Němcích, že to jsou bohatí komunisti?

V tom blogu jsem zachytil autentický rozhovor se svým sedmiletým synem. Přišlo mi to cenné, tak jsem si to zapsal. Těmto dětem tihle samozvaní tyrani ničí život, a ještě při tom v těch svých žalobách tvrdí, že jednají v jejich zájmu! Proč má mít můj Pepa, jeho kámoši Oldík, nebo Šárka zkažený život kvůli nějakému anonymnímu „muži trpícímu enviromentální úzkostí“, který se za bůhvíjakých podmínek nechal využít pro podání klimatické žaloby? Dnešní děti mají už teď zničenou budoucnost, a to paradoxně ve jménu hnutí, které se nazývá Fridays for Future a využívá dětské politické modelky. Ale většinou v roli těchto modelů a modelek využívají pubertální mládež ve věku 15 až 18 let, která má jen za úkol tvářit se na fotkách, jako by to byly zoufalé děti. Greta Thunberg se při svém vystoupení v roce 2019 oblékala jako desetiletá, i když jí už bylo 16. Moje dcera tehdy skutečně desetiletá byla, takže jsem tu zvrácenost kampaně rodiny Thunbergové vnímal dosti citlivě. Opravdické desetileté děti jsou zastupovány nějakým umělým maskotem, který si na ně jen hraje, a až dorostou do věku, kdy do toho budou moci mluvit, zjistí, že už za ně bylo rozhodnuto. A to prý jejich jménem!

Němci komunisti nejsou, to platí spíš pro mentalitu toho komplexu euroúředníků, neziskovek, krajní levice a veřejnoprávních médií, který je stejný ve všech evropských zemích i v Bruselu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Troufl byste si odhadnout, zda volby v Německu a dva týdny nato v Česku mohou být spojitými nádobami na lince němečtí Zelení a čeští Piráti, kteří jsou v Evropském parlamentu ve stejné frakci Zelení / Evropská svobodná aliance? Nechají se, ať už budou výsledky jakékoli, Češi inspirovat u svých západních sousedů a budou hlasovat podobně?

Určitě tu spojené nádoby budou, ale jinak, než naznačujete. Německá levice a neziskovky nám shora, přes Brusel a skrz žaloby na stát vnutí svou agendu. Bez ohledu na to, jak budeme hlasovat. Proti těmto neziskovkám se musí včas zakročit, musíme se bránit. V létě vznikla jakási „Kotzianova zpráva o politických neziskovkách“, je to kniha brněnského autora Roberta Kotziana, kde nemilosrdně odhaluje jejich praktiky a ukazuje, jak daleko už prorostly stát. Situace je vážná. Co se Pirátů týče, tak to, že sedí s německými Zelenými v jedné frakci europarlamentu jen potvrzuje, že jsou to nepřátelé této země. Kopírují je, ale teď při volbách je vidět, že v Německu jsou Die Linke i Zelení paradoxně pod mnohem větším tlakem než u nás. To mě překvapilo. Mají sice podporu veřejnoprávní mediální církve, ale cítí nesouhlas od ostatních politiků a řady voličů a to je nutí ke zdrženlivosti. I tak je ale volební program Zelených taková hrůza, že jsem si po jeho přečtení musel pustit horor, abych se uklidnil. Ani zprávy z Afghánistánu nejsou tak znepokojivé. Chtěli by všechno zdražit solidárními daněmi, všechno možné zakázat, odstranit ze světa a přesto se tváří, že to dělají pro vás a konečně vám to vše zařídí proti zlému státu.

Je v nynější atmosféře prozelené politiky vůbec možné jít proti proudu, jak to rétoricky zkouší premiér Andrej Babiš, když odmítl zákaz prodeje aut se spalovacími motory, který Evropská komise žádá od roku 2035, a prohlašuje, že je budeme dál vyrábět?

Já si nemyslím, že Babiš jde proti proudu. Od něj ochranu nečekejme, ale když se k tomu centristické strany nedokážou rozhoupat, tak by mohl udělat toho populistu, a skutečně začít Českou republiku bránit proti snahám vnutit nám zeleno-levicovou agendu metodou žalob, přes hlavy občanů. Já osobně očekávám nápady na obranu spíš od Alexandra Vondry z ODS, ten mi připadá inteligentní a zkušený, v europarlamentu okoukal ty jejich metody. On sází na to, že bychom se měli zapojit do boje o finance na klima, abychom nezůstali opodál. Možná je to pragmatická strategie, ale mně připadá, že je taky třeba bránit nás proti propagandistickým kampaním neziskovek a levicových akademiků na Západě. Už jsem tady o tom mluvil. Když získáme pověst sobeckého zlého národa, který způsobil holokaust a nechce si to připustit, tak nám ani při „velkém klimatickém přerozdělování“ nikdo nic nedá a nebude nám ani naslouchat.

Tak jak bychom měli postupovat?

Možná bychom pro začátek mohli zrušit Ústav pro soudobé dějiny AVČR, který za české peníze aktivně vede v zahraničí kampaň proti své zemi. Teď jsou na Západě v módě reparace, k metodám těch neziskovek patří, že vždycky nalákají nějakou menšinu na vidinu vyplacení odškodného či reparací. Jestli se naše zahraniční politika nevzpamatuje, budeme platit reparace za klima, za otroctví, za kolonialismus, za sterilizaci romských žen a bůhví za co ještě. Všechno jsou to reálné případy, i ty reparace za otroctví, my, kteří jsme byli do roku 1781 oběti jedné z nejhorších forem nevolnictví a za války i za komunismu jsme byli oběti nucených prací! Musíme prosadit svůj úhel pohledu, svoje historické zkušenosti na mezinárodní aréně. Letos bude výročí 240 let od zrušení nevolnictví. Sepsal jsem k tomu krátkou knížečku, abychom si to aspoň trochu připomněli. Do konce roku by to mělo vyjít v nakladatelství Havran. Tomu jsem se věnoval, když jste se na mně obrátil s prosbou o rozhovor k Německu. Je to takový můj malý příspěvek k záchraně zdravého rozumu.

Psali jsme: Oni vydělají, vy zmrznete. Český vědec a boj za klima: Dopadne na všechny Tito lidé chybí ve vysílání ČT. Porušení pravidel. Vrcholný kontrolor vystoupil: ,,Platí to divák.” Vědec Guttmann: Zločin, zaneřádit zemi větrníky. Změna, o které zelení nemluví. Zastavte je Martin Jan Stránský: Povinné očkování dospělých. Petr Pavel na Hrad, zvolí ho i venkov

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.