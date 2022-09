I přes pomoc státu se může část občanů dostat do dluhové pasti, varuje senátorka Dernerová

reklama

Ačkoli jste senátorkou téměř dvanáct let, stále se věnujete i své původní profesi - dětské neurologii. S jakými problémy se u dětských pacientů nejčastěji setkáváte a změnilo se za poslední roky spektrum vašich pacientů?

Ano, máte pravdu, spektrum pacientů se v mé ordinaci v průběhu let výrazně změnilo. V posledních pěti letech významně stouplo procento dětských i adolescentních pacientů, kteří přichází s potížemi typu bolest hlavy, nespavost, poruchy soustředění apod. U řady z nich se během odběru anamnézy dobírám k jednoznačnému závěru, a to že obtíže souvisí s nadužíváním elektronických respektive digitálních vymožeností.

V dnešní době již nedominují klasické počítače, ale tzv. chytré telefony. Některé děti jsou na nich tak závislé, že v případě odebrání mobilního telefonu až vyhrožují rodičům, že spáchají sebevraždu.

Jako sekundární potíž vidím ztrátu tělesných zdatností. Děti nejsou schopny zvládat základní cviky, neuběhnou ani krátkou trasu. V hodinách tělesné výchovy pak dochází kvůli netrénovanosti jedinců k blokádám páteře. S tím vším také souvisí váhový přírůstek u dětí a dětská obezita, tento stav bych označila za alarmující. Někteří rodiče namísto toho, aby se věnovali dětem, jen sedí a hrají si s chytrými telefony a již batolatům pouští pohádky na tabletu, aniž by s nimi jinak komunikovali. Takže celá rodina sedí a mlčí, takže je tzv. on-line, což je pro socializaci dětí značně nepříznivé.

Rodičům zdůrazňuji, že stačí maximálně 1-2 hodiny denně, které děti stráví u počítače. Je nezbytně nutné dětem nastavit režim dne a zaměstnat je jinak, třeba čtením, sporty a v neposlední řadě i domácími pracemi. Digitální technologie je zkrátka dobrý sluha, ale špatný pán.

Nesmím zapomenout na jev posledních dvou let, kdy v souvislosti s pandemií covidu, kdy děti nechodily do školy, přibylo dětí s úzkostnými stavy, depresemi a poruchami příjmu potravy.

V médiích jste se vyjádřila i na téma inkluze v českém podání. Vaše stanovisko není příliš pozitivní. Máte jako lékařka s tímto tématem ze své praxe zkušenosti? Co by se podle vás mělo změnit?

Já nemám problém s inkluzí u dítěte, které je mentálně v pořádku a má handicap motorický. Ale mám velký problém u dětí, které nemají jen lehkou, ale střední, a někdy i závažnou mentální retardaci a začleňují se do běžné třídy. To je obrovský problém. Jestliže jsou ve třídě dva asistenti a několik dětí, které potřebují jejich pomoc, může to rozložit výuku celé třídy, protože zbytek třídy má menší koncentraci. Pro takto pojatou inkluzi říkám ne, protože těm dětem je často odepřeno mít úspěch a těšit se ze školy.

Mohli bychom se podívat na příklad do Finska, kde pojali mimo jiné integraci tak, že pokud dítě v něčem vyniká, jde do běžné třídy a předměty, ve kterých má problém, absolvuje ve třídě se speciální výukou. V ČR je integrace a inkluze plošná.

Řešíte v rámci své praxe i děti extrémně nadané? V rámci veřejných debat se totiž občas objevují názory, že rodiče dětí s poruchami učení odbornou pomoc najdou mnohem snáze než rodiče, které mají geniální děti. Je to tak?

Z psychologických výzkumů vyplývá, že asi 10 procent dětí je výjimečně nadaných a 2 děti z tisíce jsou géniové. Vyhledat se daří asi jen 10 procent z tohoto obrovského potenciálu, a přitom se tyto děti projevují již v mateřské škole i ve škole základní. Aktivní vyhledávání je ale problém a myslím si, že se tomu nevěnuje náležitá pozornost. Přitom jde o to nejcennější, co do budoucna jako společnost máme. Pokud se tyto děti včas nezachytí, mohou mít naopak problémy na vyšších stupních, protože na základní škole se prakticky učit nemusí, a tak ztratí motivaci, pracovitost a nezbytnou houževnatost. Budu sledovat osud geniálního dítěte, mimo jiné mého pacienta (IQ 144), které nyní nastoupilo do prvé třídy základní školy a již exceluje bravurně v dějepise, zeměpisu i fyzice!

Poměrně krátce se používá pojem digitální demence, co si pod tímto termínem máme představit a máme se bát o své děti?

Digitální demence je označení pro poruchu poznávání a snížení mentálních schopností, které jsou způsobeny dlouhodobou závislostí na digitálních médiích - počítačích, tabletech a chytrých telefonech. Problém je v tom, že například dítě dělá domácí úkol a zároveň chatuje na mobilu (tzv. multitasking) a v důsledku toho se jeho mozek nerozvíjí, jak by měl (vzniká menší množství spojů). Shlédli jsme s mužem dokument, který nám doslova vyrazil dech. Bývalí zaměstnanci facebooku popisovali, jak vznikají programy k vyvolání závislost na sociálních sítích! Proto by se měli rodiče zajímat, kolik hodin stráví jejich ratolesti na sociálních sítích.

Vašim asistentem v Senátu je bývalý elitní detektiv Karel Tichý, jehož knize Lovec mafiánů jste byla za kmotru. Proč jste si vybrala právě jeho? Jak vaše spolupráce vypadá? A má podle vás boj s korupcí smysl, vidíte výsledky své práce?

Karla Tichého jsem si tak trochu vysnila. Sledovala jsem kauzu Krakatice a následně kauzu Krejčíře. Obdivovala jsem, že byl nebojácný a čestný. Jako jeden z prvních v době maximální korupce vyšetřoval závažné korupční kauzy, které sahaly až do nejvyšších pater politiky. Osobně jsem ho poznala až v době, kdy byl nespravedlivě dehonestován. I já jsem mu zřejmě padla do oka, i když si nejdříve asi myslel, že jsem tak trochu blázen. Nicméně během několika týdnů jsme začali spolupracovat. Karel má praktické znalosti poměrů v Praze a vlastně celé ČR. Já i Karel si myslíme, že boj s korupcí prostě musí být a má smysl, i když je velmi těžký a nekonečný.

Ústředním tématem je nyní energetická krize a ekonomická situace. Mnoho rodin si bude muset přiškrtit opasky. Je možné, že díky finančním problémům opět vzroste počet exekucí. Jaký je váš postoj k exekucím?

Senát podpořil návrh novely energetického zákona, která se týká zvýšení ochrany spotřebitele v případě vypovězení závazku ze smlouvy, dále práva na informace o podmínkách přiznání nároku na dávky sociální podpory. Nově zavedený institut mimořádné tržní situace znamená, že vláda může stanovit nařízení ceny plynu, nebo elektřiny. Vláda bude mít oprávnění k výkonu působnosti při regulaci cen.

Je to opatření, které přichází později, než bych si představovala, ale jsem ráda, že k takovému kroku vláda přistoupila. Další vývoj můžeme čekat po jednání Evropské komise 30. září. Asi i přes různá opatření na evropské či národní úrovni situace nebude nijak potěšující a i přes pomoc státu se může část občanů dostat do dluhové pasti. Proto se budeme muset znovu vracet k zákonu o soudních exekutorech a exekuční činnosti a opět otevřít otázku teritoriality exekutora.

Do Senátu kandidujete ve volebním obvodu č. 4, tedy Most, i v letošních volbách. Co můžete svým voličům nabídnout?

Co se Mostecka a Ústeckého kraje týče, chtěla bych znovu oslovit MPSV se zavedením pilotního programu, který by dával městům, které se potýkají s nepřizpůsobivými občany, větší pravomoci..

Chci navázat na jednání na MZ o obnovení hygienických norem bydlení, respektive počet osob v jednom konkrétním bytu.

Co se týče zdravotní péče v našem kraji, budu se snažit, aby zůstala alespoň v takovém rozsahu, jaký je dnes. Bohužel chybí zdravotní personál a je nutné nastavit priority.

Chystá se těžba lithia v oblasti Dubí. V kraji nesmí zůstat pouze symbolické peníze z těžby.

Samozřejmá je má podpora šachistického oddílu, malých fotbalistů a softbalistů.

Velmi podporuji záslužnou činnost občanského sdružení za záchranu kostela sv. Jiljí v Libyni.

