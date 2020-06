I standardní plat Dvořáka je vysoký, natož roční bonus! Tomáš Vyoral bouchl do stolu: Jsme připraveni znát platy v ČT!

reklama

Německá Civilní kontrarozvědka varuje před radikalizací tamní levice. Ta prý dokonce vytváří seznamy lidí určených “k likvidaci”. Je na místě obava z krajní levice, nebo máme nebezpečí hledat spíše u krajní pravice, před kterou jsme často varováni?

Vždy je třeba být obezřetný na všechny strany, zejména, co se extrémů týče. Nicméně v tomto ohledu je třeba také brát v potaz význam termínů a jejich posun. Protože za takzvanou krajní pravici jsou často označováni lidé konzervativního smýšlení, co nejdou na ruku žádoucímu prorežimnímu smýšlení – takzvanému prozápadnímu či zjednodušeně nekriticky pro EU A USA, kteří žádnou krajní pravicí nejsou. Že vznikají v levicově eurobolševických kruzích seznamy nepohodlných webů označovaných za dezinformační a lidí, jak to dělají různí takzvaní elfové, Jandové, Kartousové, je fakt, který si na internetu může každý dohledat. Že jsou tyto prorežimní struktury podporovány a oni nežádoucí naopak ostrakizováni či vylučováni z diskuze většinovým mainstreamem i veřejnoprávními nevyváženými a neobjektivními médii, je rovněž evidentní. A od toho všeho je pak k seznamům lidí k likvidaci jen krůček. Doufám, že je informace německé kontrarozvědky nadsazená, ale úplně by mě taková realita nepřekvapila. Ostatně likvidace nežádoucích osob byla, co svět světem stojí. A nemusíme chodit nijak daleko: Kennedy a „osamělý střelec“, režisér nedokončeného filmu Gray State o NWO, který zastřelil sebe i svou rodinu nebo v celách zemřelí Miloševič s Epsteinem, jejichž procesy budily vášně a nedošly tak konce.

Milion chvilek pro demokracii má nový plán, jak zajistit konec Andreje Babiše. Mikuláš Minář s Benjaminem Rollem obešli předsedy opozičních stran, které považujì za demokratické. Dali jim cíl, získat v příštích volbách alespoň o 31 sněmovních křesel více. Jak se na kontakty Milionu chvilek s předsedy parlamentních stran díváte? A co říci na drobnou chybu, které se "chvilkaři" dopustili během počítání? 31 mandátu navíc by opozici po vyloučení Václava Klause ml. z ODS na většinu nestačilo.

Kosovský premiér Hashim Thaci byl zvláštním tribunálem v Haagu obviněn z válečných zločinů a ze zločinu proti lidskosti, včetně téměř stovky vražd. Thaci se měl těchto skutků dopustit na konci devadesátých let coby jeden z velitelů UÇK v bojích proti srbským silám. Je pro vás krok Haagu překvapením? A očekáváte nějakou reakci od těch českých politiků, kteří Thaciho před dvaceti lety hájili? Co Madeleine Albright?

Z pohledu Haagu, jehož nezávislost dokládá právě to, jak byli souzeni, nebo respektive nebyli, aktéři v případě Srbsku ukradeného Kosova včetně těch, co mají na svědomí humanitární bombardování zejména civilních cílů v Srbsku, to pro mě překvapivé je. Ačkoliv jde zatím jen o obvinění, které se musí prokázat. Co pro mě a zřejmě i pro jiné lidi překvapivé není, že Thaci a jeho UCK, která toho času byla i označována za teroristickou organizaci, prostě musel mít stejně jako řada dalších kosovských Albánců značný podíl na válečných zločinech té doby. Protože jako všude, ve válce ještě o to více, zkrátka neexistuje jen pouhopouhé dobro na jedné straně a pouhopouhé zlo na straně druhé. Myslím, že balkánské řeznici a humanitární bombarďačce Albrigt je to de facto jedno. Ona si svůj byznys na Kosovu udělala, je to už přece jen nějaký čas a moc lidí její vztah s Thacim asi vytahovat nebude, vzhledem k její oblibě v mainstreamu a těch správných kruzích.

Rada ČT na středečním zasedání rozhodla o vyplacení bonusu ve výši 66 % pro generálního ředitele Petra Dvořáka. Proti byla především ekonomka Hana Lipovská, která poukázala na to, ze Dvořák nesplnil kritéria nutná pro vyplacení bonusu. Jak se na konečný verdikt Rady díváte?

Že i standardní plat věčného soudruha Dvořáka je příliš vysoký. Ani nemusím znát kritéria či požadavky, stačí se podívat na hospodaření České televize a na její zpravodajství, které by mělo být etalonem minimálně vyváženosti, když už ne snahy o objektivitu. Stylové by bylo, kdyby mu radní odhlasovali bonus 666 procent. Chyběla už jen jedna šestka, tak třeba příště.

Jsme připraveni znát platy ředitele Dvořáka, či některých hvězd publicistiky České televize? Dojde podle vás v této věci k nějaké změně?

My ano, ale vzhledem k jejich evidentně štědré výši nejsou připraveni karty odrýt ony hvězdy. Myslím, že jen tak ke změně nedojde, protože kde není vůle, není cesta. A zlaté tele si nikdo jen tak nepodřízne.

Během fotbalového utkání Burnley proti Manchesteru City nechal 24letý Jake Hepple nad stadionem létat nápis “White lives matter”. Krok odsoudili nejen fotbalisté, ale i mnoho celebrit, muže vyšetřovala policie a nakonec on i jeho přítelkyně přišli o práci. Jak se na tyto události v Británii díváte? Je nápis projevem rasismu?

Máme v Evropě problém s rasismem? A co Češi?

Rasismus byl, je a bude, dokud se nesplní vlhký sen Kalergiho a jeho multikulturních následovníků, že všichni budeme mongrelové – míšenci euroasijsko-negroidní rasy. Problém čistého rasismu u nás ani v Evropě není ani zdaleka takový, jaký se předesílá. Jde totiž o další z krásných totalitních nástrojů k řízení a nařizování. Ve jménu boje proti rasismu, boje proti fašismu, boje proti PR koronaviru, boje proti nerovnosti, boje proti globálnímu oteplování, boje proti komunismu, boje proti homofobii, boje proti fake news… Pořád stejné nástroje a podobní aktéři, jen jiné pohádky a písničky okolo.

Jak podle vás budou Češi na podobné věci reagovat? Je možné, ze podobné projevy jako v Burnley budou jednou postihovány i u nás?

Možné to samozřejmě je, protože stejně jako za minulého režimu se spousta věcí bezmyšlenkově a nekriticky přijímala z východu, teď veškeré dobro, pravdu a lásku přijímáme ze západu a z Brusele.

