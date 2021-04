Idiotské ultimatum Rusku. Ti lidé vůbec nemají představu, co je diplomacie, chytá se za hlavu Štefec. Kdyby Moskva chtěla, mohl být úplný konec vztahů

„Rusko vyrazilo mnoha zemím z ruky trumfy. Jejich krok hodnotím jako velice profesionální, velice promyšlený a skutečně státnický,“ říká vojenský analytik Jaroslav Štefec. Vyhoštění desítek ruských diplomatů z České republiky vidí naopak jako absolutní exces v rámci světové diplomacie vyjma válečných aktů. Verzi o ruských agentech, kteří mají na svědomí výbuchy ve Vrběticích, nevěří a označil je za sci-fi a konspirační teorii. Zároveň varuje před vyřazením Ruska z tendru na dostavbu jaderného bloku Dukovany, což by prý znamenalo konec jaderné energie u nás. Na světě prý neexistuje firma, která by nepoužívala ruské komponenty nebo ruské know-how.

reklama

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13015 lidí

Jak překvapivé pro vás bylo rozhodnutí Ruska respektovat srovnání počtu diplomatů i zaměstnanců na obou stranách? Učinilo tak po vzájemném vyhošťování diplomatů z obou zemí, které začala Česká republika kvůli výbuchům ve Vrběticích, na nichž se měli podílet ruští agenti.

Ruská strana měla dopředu připravené kroky na reakce, které mohla očekávat, a předpokládám, že i tohle byl jeden z nich, protože jednoznačně ukazuje na fakt, že ruská strana nechce situaci hrotit a odsekávat se od Evropy. Ačkoliv se obrací směrem do Asie – pomaloučku, polehoučku, stejně jako se tam víceméně obrací Amerika.

Stejně tak je zde množství různých vzájemných vztahů, které je poměrně jednoduché přesekat a Česká republika se o to celkem úspěšně pokusila, aniž by lidé, kteří to činí, domýšleli důsledky svých kroků. Myslím, že v tomto smyslu se ruská strana zachovala jako daleko rozumnější partner, jak politický, tak obchodní, než Česká republika.

Proč se tedy Rusko rozhodlo respektovat srovnání počtu, když původně jich měli o mnoho více, a když jde o tak velkou velmoc oproti malé České republice?

Existují tu přece jen historické vazby. A druhá věc, znamenalo by to vyhrocení vztahů s mnoha dalšími zeměmi, které vlastně čekaly, co Ruská federace udělá. Ale to, že zůstala zachována parita a Rusové kývli na paritu v diplomatické oblasti, ještě zdaleka neznamená, že dopady, které to bude mít perspektivně, nebudou opravdu tvrdé.

Evropská unie a Severoatlantická aliance podle vás tedy čekaly na to, co udělá Moskva, než se rozhodnou, jak budou sami reagovat? O to šlo?

O to šlo samozřejmě také. Těch konsekvencí je daleko více, protože lze jen těžko predikovat, jak by se zachovala speciálně Severoatlantická aliance či jiné země, protože když se podíváte, tak jediný další, kdo vypověděl diplomaty, je Slovensko.

Ano, vypovědělo tři diplomaty a Rusko reagovalo stejným poměrem – vypovězením tří slovenských diplomatů.

Ano, a to čistě a jenom proto, že o to česká strana zoufale žádala kde koho a nikdo na to nereagoval. Krok Ruska znamená zklidnění diplomatických vztahů v rámci půlky Evropy, nikoliv jen mezi Českou republikou a Ruskem, protože ostatní by na to začali reagovat recipročně.

Moskva tím do značné míry vyrazila mnoha zemím z ruky trumfy a navíc je nedostala do situace – například Francii a Německo – kdy by musely reagovat pod tlakem Evropské unie či Severoatlantické aliance, případně Spojených států nebo Velké Británie a nějakým způsobem se k tomu postavit třeba také vypovězením diplomatů. A rozhořela by se tvrdá diplomatická válka. Já krok Ruska hodnotím jako velice profesionální, velice promyšlený a skutečně státnický.

Nakonec by diplomatická válka vedla k narušení plynovodu NordStream 2, který je prakticky hotov, je to tak?

Nejen NordStream 2, ale také zásobování jaderných elektráren palivem a podobně.

Česká republika se nejprve rozhodla vyhostit kolem šedesáti ruských diplomatů. Rusko totiž nereagovalo na ultimátum, aby se čeští diplomaté mohli vrátit na tamní ambasádu. Jak jste tento postup hodnotil?

Jako zásadní porušení diplomatických protokolů a Vídeňských ujednání o diplomatických vztazích z roku 1971. Řekl bych, že jde o absolutní exces v rámci světové diplomacie kromě vyloženě válečných aktů. Mohlo to vést k uzavření ruské ambasády v České republice a recipročně naopak – vyhoštění všech diplomatů z Ruska. Tedy k definitivnímu konci diplomatických vztahů s Ruskem. Reakce Ruska mohla být tvrdá a znamenat i konec dodávek jaderného paliva a tak dále. A také stažení veškerých ruských firem z České republiky.

Svědčí to o tom, že Česká republika – konkrétně jak političtí představitelé, u nich je to celkem samozřejmé, ale ani současný ministr zahraničních věcí – nemají vůbec představu, co je to diplomacie a co jsou Vídeňské úmluvy. Česká republika se jasně přihlásila jako nástupnický stát Československa s tím, že přebírá tyto smlouvy a zodpovědnost, která z toho plyne, a Rusko ze sebe nenechá dělat blbce a orat se sebou.

Jinak řečeno ultimátum s diplomaty, které Rusku dala České republika, považujete za nevhodné?

Za idiotské. Já bych neřekl nevhodné, považuji ho za idiotské a mohlo znamenat definitivní konec jaderného programu v České republice a do deseti, patnácti let jedinou funkční elektrárnu.

K jaderné elektrárně se ještě dostaneme. Ruský prezident Vladimir Putin zmínil v posledním proslovu laserové zbraně. O co se jedná?

Jsou to vysoce výkonné pulzní lasery, které jsou sice postaveny na známých principech laserů, ale odlišný je jejich systém napájení energetického systému, který umožňuje daleko intenzivnější výboj a soustředění paprsku je daleko lepší, ve spojení s moderní elektronikou, což znamená velmi významné posílení protiletecké a protiraketové obrany.

Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14670 lidí

Jaký je poměr výroby zbraní v Rusku a ve Spojených státech amerických? Jak na tom jako konkurenti ve zbrojním průmyslu jsou?

Američané v devadesátých letech získali přístup k mnoha tajným, ruským zbraňovým programům. Projevilo se to v mnoha směrech, do jisté míry i v některých amerických konstrukcích, protože Američané naprosto bezostyšně některé věci ukradli, dalo by se říci. Rusové dokážou vyvíjet zbraně daleko levnější a efektivnější než Američané. U Američanů jde v první řadě o zisky ze systémů, které vyrábějí. Jedná se o zisky firem, které vyrábějí zbraně, kdežto v Rusku jde především o efektivitu. Rusové dokážou vyrábět zbraně, které jsou levnější, a přitom jsou účinnější než to, co produkuje Amerika, nebo minimálně stejné účinné.

Protože jim přednostně nejde o zisk?

Ano, oni vyrábějí zbraně, které jsou primárně směřovány na území Ruské federace, vývoz je jen taková třešnička na dortu. Ukazuje to takzvané zpoždění ve vývoji zbraní steel, které nejsou vidět na radarech letadel, protože Rusové to neměli zapotřebí. Neměli zapotřebí někam expandovat a někoho napadat, takže stavějí stroje, které jsou naopak schopné zbraně zjistit a zlikvidovat.

Jaké má Rusko kromě vojenského vybavení další prostředky k použití? Jako například zpravodajské akce?

Samozřejmě zpravodajské operace používají všichni, ať se jedná o federální službu nebo CIA, všichni používají zpravodajské operace k dosažení cílů jednak svých a jednak státu, pro který pracují. A Rusko má zatím obrovskou kapacitu v možnostech různých omezování. Dosud se to bralo tak, že Rusko bylo bito, aniž by nějak reagovalo na různé sankce ze strany Evropské unie, ale na druhou stranu Rusko neustále plnilo své závazky, ať už dodávek paliva do jaderných elektráren nebo plynu nebo nafty. A plnilo své závazky. Ale pokud by skutečně došlo k tomu, že by Rusko bylo zásadním způsobem ohroženo, pak tyto dodávky podle mého názoru vypoví a zastaví bez ohledu na následky, bude se chovat naprosto asertivně a bude tvrdit: Dobře hoši, jestliže nechcete, nedostanete.

Základní premisou je fakt, že Rusko je jaderná velmoc, s tím nikdo nic nenadělá, a to je realita. Samozřejmě Rusko jako jaderná velmoc vůbec nemá jakoukoliv potřebu něco řešit s Českou republikou jako státem, který je sice členem Severoatlantické aliance, ale nepředstavuje absolutně žádné riziko nebo nebezpečí pro Ruskou federaci, a je pouhým přívěskem velmocí a pouze politicky vykonává příkazy, které dostává. Takže jaderná karta, která tu je, je jednoznačná a Rusko dalo jasně najevo, že se nenechá zatlačit do defenzivy při standardním útoku, o kterém ví, že by bylo obtížné dorážet na mnoha frontách, ale že v tom případě zcela jednoznačně použije jaderné zbraně.

Psali jsme: „Trapná nenávist k Rusku.“ Klaus účtuje za Vrbětice: Kdo z toho těží Dolínek (ČSSD): Nedělejme to paušálně buď jedním nebo druhým směrem. Je potřeba to vážit Juříček (ANO): Stát postavil nepřekonatelné překážky Luzar (KSČM): Myšlenka starat se i jinak o děti je hezká, ale já upozorňuji na rizika

Vzájemné vyhošťování diplomatů začalo v sobotu, kdy čeští politici oznámili, že podle Bezpečnostní informační služby mohou za výbuchy muničního skladu ve Vrběticích dva ruští agenti GRU, kteří měli na svědomí i otravu Sergeje Skripala ve Velké Británii. Obvinění aktérů zatím nepadlo, důkazy nebyly předloženy, avšak politici, kteří mají ke zprávě BIS přístup tvrdí, že jde o důvodné podezření a nemají pochybnosti. Co si z toho všeho berete vy?

Já si z toho pouze beru, že když udělám průměr, vyjde mi něco jako hypotéza a ta hypotéza je samozřejmě nepotvrzená. To, co nám prezentovala naše politická krizová špička, bych nazval konspirační teorií, která zafungovala na úrovni celého státu.

Co vás k tomuto domnění vede?

Velmi obtížně si dokážu představit, že po důkladném vyšetřování, které proběhlo ve Vrběticích po dvou explozích v roce 2014 po té, co se alespoň deklarativně ztratily záběry z tamních kamer – což byl jeden z důvodů poměrně nízkého plnění z pojišťovny vůči poškozeným firmám – tak že by existovala možnost realizace exploze tak, jak byla popsána v našich médiích a našimi politiky.

Jinak řečeno nevěříte, že výbuch ve Vrběticích mají na svědomí dva ruští agenti GRU, kteří měli otrávit i Sergeje Skripala ve Velké Británii?

Představa, že po Evropě lítá dvoučlenné komando, které tráví lidí a vyhazuje do povětří muniční sklady, při vší úctě k Jamesi Bondovi, je postavená na palici.

Připadá vám to jako scénka z Jamese Bonda?

Je to bondovka. Nebo film Pan a paní Smithovi.

Pojďme se tedy podívat na to, co vás vede k podezření, že se nejedná o realitu?

Už jsem o tom mluvil. Především proběhlo velmi důkladně vyšetřování, zejména u druhého výbuchu, kdy skutečně docházelo k prověřování munice, bylo to plné pyrotechniků, policistů, vojenských policistů, a že by nikdo nedokázal najít důkazy, že by se tam vyskytovali nějací ruští agenti? Při vší úctě v tom případě zásadním způsobem selhala jak česká policie, tak zpravodajské služby, protože tohle je takový lapsus, že to nemá obdoby.

Navíc mě k tomu vede i to, že informace o tehdejším působení agentů tajné ruské služby nepřišly, pokud jsem informován, původně ani z českého zpravodajského prostředí, ale přišly z agentury Bellingcat. Známé agentury, která mimochodem informovala o chemických útocích v Sýrii a podobně, o kterých si rovněž myslím svoje, a vedla takzvané samostatné nezávislé vyšetřování v případě sestřeleného letounu na Ukrajině.

Psali jsme: VIDEO Pozor! Sestřelení? Pád letadla v Íránu: Obrat. Nové informace. A promluvil Zelenský Nezávislí investigativci přišli s novou teorií, jak Rusko zavinilo pád letadla na Ukrajině. Vystupuje v ní generál na penzi Účelová politická manipulace. Analytik Štefec si přečetl zprávu komise o sestřelení letadla nad Ukrajinou a nestačil se divit Pavel Kopecký: Zfalšovaná zpráva o vyšetřování MH17. Mystifikátoři nevědomky potvrdili ruskou verzi

Vám tedy připadá podezřelá doba sedmi let, tedy po jak dlouhém čase se objevilo oznámení o tom, že výbuch provedli Rusové?

Ta doba není ani tak podezřelá, jako naprosto nesmyslná.

Nesmyslná z důvodu délky trvání?

Především. Poměrně dobře jsem to sledoval, a kdyby tam tehdy skutečně došlo k útoku, který by byl vyprovokován nějakou druhou či třetí stranou, pravděpodobně by se něco rozkecalo, protože u nás se rozkecá prakticky všechno. V té době se spíše mluvilo o konkurenčním boji, o nekalé konkurenci a o tom, že exploze byla způsobena někým nebo jinou zájmovou skupinou, která měla zájem o lukrativní zakázky.

Tato skupina samozřejmě vůbec nemusela pocházet z České republiky, protože linie kšeftování se zbraněmi, která vede napříč Evropou, a po níž tečou zbraně na Střední východ a tekly i exponentům ISIS a tak dále, tak tato linie je více mnohonárodní. Je do ní zapojeno Bulharsko, Slovensko, částečně Maďarsko, respektive dnes Maďarsko už ne, ale v roce 2014 byly zapojeny některé tamní firmy a tekly tudy zbraně nejen k legálnímu koncovému uživateli, ale ty zbraně se takzvaně čistily a putovaly i do zemí, do kterých byl jednoznačně zakázán vývoz zbraní.

Za jak pravděpodobné považujete, že by Rusko postupovalo způsobem, který je popisován? Tedy bulharská firma nakupuje zbraně v České republice, které pak dodává do Sýrie nebo na Ukrajinu, kde probíhají boje proti Rusku. A Rusko se pokusí umístit časované zařízení v českém skladě, které má ale spustit až v jiné zemi, nikoliv v České republice, což se omylem stane. Co vy na to?

Já mám sci-fi skutečně velmi rád a je to poměrně dobrá zápletka vědecko-fantastického nebo alespoň špionážního románu, který zaujme čtenáře a nějakým způsobem dokáže vybudit jisté emoce, když ho večer čtete u krbu a se sklenkou dobré whisky u ruky. Ale skutečný plán odpovídají realitě začátku 21. století? Proč bych tam vkládal časované nařízení, když nikdo nemohl tušit, kdy munice ze skladu odejde? Musel by tam být někdo z firmy a informovat, kdy bude munice odvážena.

Navíc obchodní vztahy v této oblasti jsou velmi složité, takže jen blbec by tam dával časované zařízení na počátku jedenadvacátého století, když tam bez jakéhokoliv problému mohl dát zařízení propojené s mobilním telefonem, které by dokázalo spustit v momentě, kdy zbraně dorazí na místo? Dokonce díky mobilnímu telefonu víte, kudy to jede. Takže to jsou skutečně konstrukce, nad nimiž zůstává rozum stát i mnoha laikům, nejen mně jako člověku, který o tom něco ví.

Vrátím se ještě k načasování výbuchu. V době, kdy munice byla ve Vrběticích, ještě nikdo oficiálně nesměl vyvážet zbraně na Ukrajinu, protože tam panoval konflikt. A v roce 2014 odmítaly vývozy na Ukrajinu, alespoň oficiálně, i Spojené státy. Já jsem na podzim na Ukrajině byl a vím, jak to tam fungovalo. Ukrajinská armáda nebyla schopná ani platit, takže dost pochybuji, že firmy, které měly velmi lukrativní odbyt na Středním východě, by byly ochotné vabank vyvážet zbraně a munici na Ukrajinu, protože ta tím byla a dosud je proslulá.

Souvisí celé oznámení o ruských agentech podle vás nějak s tím, že se rozhoduje o dostavbě jaderného bloku Dukovany, že letos bude brzy dokončen plynovod NordStream 2 z Ruska nebo že se uvažovalo o nákupu ruské vakcíny Sputnik V?

Samozřejmě, souvisí to nejen s tímto, ale souvisí to obecně s protiruskou hysterií, kterou je snaha vyvolat v celé Evropě v souvislosti s připravovanou válkou, ke které se blížíme mílovými kroky. Souvisí to s tím, že odchodem Petříčka hrozilo, že Spojené státy ztratí vliv na zahraniční politiku české republiky. Ministerstvo zahraničí by bylo obsazené člověkem, který by nebyl úplně vstřícný všem nápadům, které vzniknou ať už v Bruselu, nebo ve Spojených státech.

Vy v tom vidíte vliv Spojených států amerických?

Nejen Spojených států, své želízko v ohni má Velká Británie, čili tyto dvě velmoci se v tom velmi intenzivně angažují, i když Británie ne tak otevřené jako Spojené státy, což je trochu komplikovanější mezinárodní problém. Ale tyto dvě země určitě byly na zbraních ve Vrběticích daleko více zainteresované, než Rusko a kdokoliv jiný. Navíc Rusko vstoupilo do konfliktu v Sýrii nikoliv roce 2014, ale pokud se nepletu, tak až v roce 2016. Toto načasování nesedí. Ať se v této hypotéze podíváte zleva či zprava, tak narazíte na něco, co drncá. Jsou tam návaznosti, které naprosto nesedí.

Psali jsme: Oko nezůstane suché. Dojemná reportáž v Událostech ČT, jak turečtí okupanti zachraňují Sýrii Deset let po revoluci v Sýrii je země v katastrofě. Připomeňme si, jak to začalo Co se od roku 2019 odehrává v čím dál nepřehlednějším syrském konfliktu? Dvě české novinářky vprostřed bojů. Teď o tom napsaly Šéf Člověka v tísni ukazoval z obrazovky ČT na ty poslance, kteří chtějí stopnout peníze neziskovkám

Dá se tedy říci, že se Česká republika nachází na jakémsi kolbišti velmocí?

S tím souhlasím, ale bohužel se Česká republika kvůli totálnímu amatérismu, a nebojím se říci politické, ekonomické i rozumové hlouposti své vlastní politické reprezentace, stává šaškem na politické scéně. Počínaje vystoupením jistého starosty jisté dědinky nedaleko Prahy v ruské televizi a jeho exhibicemi až po moment, kdy Spojené státy požádaly Českou republiku, aby trochu hodila vidle do 5G sítí Huawei. Aby potrápila Čínu, tak my jsme vstoupili do války s Čínou. My a Spojené státy jsme bok po boku vstoupili do ekonomické války s Čínou a jsme za ty voly, protože nikdo po nás nechtěl, abychom vypověděli hospodářskou nebo ekonomickou válku Číně.

Stejně tak je to i s Ruskem. Česko vypovědělo ze země 18 diplomatů, což je v podstatě začátek války. Česká republika je země, která de facto zahájila válečné akce oficiálním stahováním diplomatů tím, že bezpečnostní rada státu, případně parlamentní komise dospěly k názoru, že je potřeba zásadně snížit počet diplomatů na ambasádě v Praze. To znamená, že druhá strana vypoví dalších 20 diplomatů a Ruská federace s námi ukončí diplomatické vztahy. Uzavřou své ambasády u nás, u nich vyhází naše diplomaty a kdokoliv si bude cokoliv chtít vyřídit, bude muset fungovat přes cizí zemi a bude vystaráno. Řekne se, že nejbližší konzulát bude třeba v Kazachstánu.

Vy nepovažujete vyloučení ruských diplomatů za adekvátní, ale za počátek diplomatické války?

To už ani není diplomatická válka. Lidé, kteří o tom rozhodují, poslanci, jsou ve své podstatě hlupáci. Nejsou to lidé, kteří by čemukoli v této oblasti rozuměli. Nemají diplomatické vzdělání, nemají představu o fungování zahraniční politiky a nemají představu v podstatě ani o tom, jak funguje politika na národní úrovni, protože to nikdy nepoznali. Česká republika nemá ani zahraniční politiku, to znamená na mezinárodní scéně je pouhým příštěpkem někoho. Nemá ani pořádnou interní bezpečnostní politiku, protože když se podíváte, v jakém zoufalém stavu je systém boje s pandemií… a teď si představte, že by do toho přišel krach logistických řetězců v rámci Evropy. Pak bychom to odnesli nejvíce.

Nikdo se na to u nás nepřipravuje, nikdo se nepřipravuje na skutečné krize. Kdyby došlo k přerušení řetězce toku potravin po Evropě, tak jsme úplně vyřízení. Nemáme absolutně žádné zásoby, jen minimální. Spousta lidí by tady pomřela hladem během relativně krátké doby. A tahle situace může nastat. Velice se mi líbí vtip, který běhá po internetu, kdy se Vladimir Putin ptá ministra vnitra Jana Hamáčka: Honzo, máš kotel na plyn? A on říká: Mám. A Putin na to: Tak ho vyhoď!

Rusko je skutečně natlačeno do situace, kdy řekne: Dobře, my na vás kašleme. Plyn může prodat Číně, ta má velký zájem, spotřeba plynu v Číně neskutečně roste stejně jako spotřeba ropy. Rusko nemá potřebu obchodovat s plynem s Evropou. U nás definitivně skončily jakékoliv snahy dostavět jaderné kapacity, protože pokud v tendru nebude Rusko a nesmí být ani subdodavatelem v rámci celého projektu, nevím, kdo by tu elektrárnu stavěl. Prakticky všichni používají ruské komponenty a ruské know-how. A dnes není nikdo, kdo by uměl postavit jadernou elektrárnu lépe než Rusové, snad Číňané.

Westinghouse to neumí, Japonci, no dejme tomu, ti jsou spíše zaměření na menší systémy a kdo zbývá? Francouzi? Američanům lidé odešli, nemají kvalifikované lidi a my už je také nemáme, ačkoliv jsme dříve byli schopni dělat jaderné reaktory. Kdeže loňské sněhy jsou! Vidím to jako definitivní konec snah vybudovat tady jadernou energetickou základnu v rámci České republiky a v budoucnu mít dost elektrické energie. Tohle je definitivní konec jaderných elektráren v České republice.

Opravdu si to myslíte?

Stoprocentně, já jsem si tím naprosto jist. Jsem ochoten se vsadit o cokoliv, že další bloky jaderné elektrárny… bude zaplacena spousta peněz za projekty, zaplaceny zálohy, ale v příštích 25 letech se tu nepostaví jediná jaderná elektrárna. Tím jsem si naprosto jist, protože není kdo a jak by to stavěl. Neexistují firmy, které by byly bez ruských subdodávek schopny to řešit.

Vy se neobáváte, že pokud by Rusko bylo do výběrového řízení na Dukovany zařazeno, že by to ohrozilo naši státní bezpečnost?

Jak?

Například se mluví o přístupu k citlivým datům…

Vždyť je to blbost. Citlivá data jsou to, co umí oni, ne to, co máme my. Oni mají citlivá data o jaderné energetice, o tom, jak regulovat jaderné reaktory a podobně. Ano, bylo by to ohrožení citlivých dat, ale tím, že by tato citlivá data unikla do České republiky a do Severoatlantické aliance. To je jediný způsob. Čili jedná se nikoli o ohrožení České republiky a naší bezpečnosti, ale o ohrožení bezpečnosti ruského jaderného programu.

Také by prý součástí Dukovan pak měl být ruský personál…

To je blbost, vždyť v Dukovanech žádný ruský personál není a není ani v Jaderné elektrárně Temelín. Oni to postaví, oživí, rozběhnou a mohou odjet domů. Vycvičí naše techniky a hotovo.

Tyto obavy považujete tedy za neodůvodněné?

Samozřejmě. V provozu Temelína, Dukovan, kdykoliv bylo potřeba, dodávají náhradní díly, jaderné palivo, odebírají jaderné palivo, perfektně plní všechny obchodní podmínky, ke kterým se zavázali.

Ve Finsku s nimi mají při stavbě jaderného reaktoru nějaké potíže, prý neplní podmínky.

Do toho nevidíme, co se tam vlastně stalo. Nakonec se mohou dostat do stejné situace jako my, udělat ze sebe debily a říci: My odmítáme Ruskou technologii. A oni řeknou: Tak my ji nedodáme. Ale my chceme, abyste to dodávali podle smlouvy. A oni řeknou: Ale vy nechcete naše technologie a my nic jiného neumíme. A nazdar.

A my jsme přesně v situaci, kdy ti naši debilové rozhodnou: A z Ruska nic, žádné palivo, nic. A co pak? Jaderná elektrárna se zastaví, protože nebude palivo, které je schopné v elektrárně fungovat. Když to zkoušeli s Westinghousem, skutečně došlo málem ke katastrofě, a o tom se u nás vůbec nemluví. Když zkoušeli jaderné pruty – náplně z Westinghousu.

Co se stalo?

Reaktory potřebují vkládat jaderné palivo, které je nějak vytvarované, musí mít konkrétní obohacení uranem, musí být schopné vydržet obrovské průtoky vody, protože protéká obrovské množství chlazené vody v primárním obvodu. Musí vydržet a musí být dostatečně pevné, mít dostatečnou životnost, být z materiálů, které jsou schopné vydržet radiaci. A pruty z Westinghousu, které vyrobili podle ruských vzorů pro nás, se začaly bortit, byly z materiálu, který se začal rozpadat vlivem radiace daleko dříve, než ty ruské, které vydržely celou dobu aktivního života, jak měly.

Pak se pruty vyndaly a daly se do úložiště, aby z nich radiace vyprchala, a čeká se na stálé úložiště, nebo je Rusko odebralo zpět. Ale ty pruty z Westinghousu jednak kvůli průtoku vody začaly vibrovat a navíc nevydržel ani povrch prutů, který nezvládl vysokou radiaci. To skutečně málem skončilo katastrofou, kdy byla obava, že se pruty zbortí a nebude reaktor možné odstavit jinak než havarijně a vypnout ho. A přijdeme o něj.

Psali jsme: EU a NATO Putinovi nezabrání. Roman Joch o síle Ruska i o Pompeovi. Hrozby pro Česko, nové odpovědi Okamura (SPD): Američané lobbují za problematickou firmu Westinghouse, aby dostavěla Temelín Zelení: Krach Westinghouse je krachem jádra ve světě. Pochopí to nový ministr průmyslu? Svržení Nečase, zatčení ruského obchodníka v USA. Hájek varuje Česko kvůli Temelínu

Měla by v celé kauze nějak zasáhnout Evropská unie? A jak její dosavadní vyjádření k věci vnímáte?

Evropská unie si je naprosto vědoma, že Česká republika je šaškem na mezinárodní scéně a už jsme ten trapný kabaret. To znamená trapnému kabaretu ani netleskáte, ani nevyjadřujete nadšení zvlášť, když jste závislí na přítoku plynu a ropy z více než 90 procent ze země, vůči které je tahle šaškárna zaměřená.



Psali jsme: Richterová (Piráti): Péče o předškolní děti se státu vyplatí Úřad práce: Do OUTPLACEMENTU vstoupila první tisícovka klientů To zase byla Sněmovna, poslanec už nemá ani trenky. Hrozily davy v obchodech Štefec: Kulhánek plní vlhké sny Langšádlové a Pekarové. Jinak je šašek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.