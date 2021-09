Ilona Csáková: Ruší mi koncerty, očerňují mě. Ale jdu za Volného, bojuji za svobodu

Ilona Csáková se rozhodla vstoupit do politiky a vede VOLNÝ Blok v Jihomoravském kraji. Sama říká: „Dávno jsem se naučila, že člověk by měl v prvé řadě poslouchat své srdce a intuici, což se mi ostatně ještě více potvrdilo ve chvíli, kdy jsem se sama stala mámou. Jsou věci, které by se zkrátka neměly odehrávat. Kdekoli, kdykoli a komukoli. Nechci jen nečinně přihlížet čemukoli, co by mohlo ubližovat dětem, matkám, otcům, rodinám."

Sama jste řekla, že jste vždy stála a budete stát na straně morální čistoty, pravdy a budete odstrkovat od sebe sebemenší zlo, manipulaci, vyčleňování, nesmyslné a v důsledku zbytečné či dehonestující restrikce – což ostatně už několikrát v poslední době potvrdil i Nejvyšší správní soud. Chcete prosazovat jediné: klidný, spokojený, šťastný a veskrze svobodný život v naší krásné zemi tak, jak nám snad ještě stále deklaruje Ústava ČR včetně Deklarace lidských práv a svobod. V politice jste se nikdy neangažovala a najednou dokonce kandidujete. Co bylo tím impulsem, který vás donutil říct hlasitě svůj postoj?

Vždy jsem byla apolitická a žila jsem si svůj život matky, manželky, zpěvačky. Péče o děti, dům a zahradu plus samozřejmě i má práce mě naplňovaly a naplňují. Nepotřebuji se seberealizovat v ničem dalším. Když ale vnější okolnosti vstupují do vašeho života způsobem, kdy už se nejde bránit a přizpůsobit, musíte se ozvat.

Naše děti chodí do školy a jsou vystaveny všem těm opatřením, které dětem škodí. Povinné nošení roušek, testování, sílící tlak na očkování. Nejde jen o zdraví fyzické, ale děti byly vystaveny především psychickému a mentálním traumatům. Potvrzují to i psychologové a pediatři. Která matka by zůstala lhostejná? Teď jsem každodenně konfrontována s tím, že naše základní práva a svobody jsou ohrožovány. Chci, aby naše děti žily ve světě, kde mohou o sobě samy rozhodovat. Aby žily ve společnosti, která je spravedlivá a bezpečná, a která chrání jejich práva a nijak s nimi neexperimentuje.

Když jste se začala v médiích a na sociálních sítích projevovat jako kritik vládních opatření, čekala jste negativní reakce? Byla jste na ně připravená?

Jako matka cítím, že naše děti jsou vystavovány zbytečným a nesmyslným opatřením. A stejně to cítím i jako žena, která je zvyklá si celý život na sebe vydělávat sama. Vládní opatření se hodně dotkla také mé práce. Celá kultura byla zastavená a ochromená. A pochopitelně nejen kultura. Dotýká se to nás všech! Člověk pak hodně přemýšlí o tom, jestli to vše má smysl. Začala jsem studovat, dohledávat si informace, pídit se po vyjádřeních odborníků. Chyběly mi racionální argumenty, které by podpořily zničující opatření. Člověk celý život něco poctivě buduje a pak se vše najednou ne vlastní vinou zbortí. Vlastně jsem byla i zklamaná tím, jak to mnozí moji kolegové bez odporu přijali a nebránili se. O to víc rostlo mé odhodlání nemlčet a podpořit aktivity, které se jasně proti „covidové“ zvůli postaví.

Nelitujete toho?

Víte, jsem žena, která žije normální život. Vařím, peču, zavařuju, hodně času trávím venku. Možná díky životě mimo Prahu vidím dění více z nadhledu a odstupu. Své angažování vnímám jako povinnost, jako něco, co musíme pro naše děti teď udělat. Nikdo jiný to za nás neudělá. Nemůžeme stále ustupovat, protože za chvilku už nebude kam. A to říkám i přesto, že jsou mi rušeny koncerty a jsem očerňovaná v médiích.

Co říká vaše ženská intuice? Budeme žít zase svobodně?

Já tomu věřím a kdybych necítila šanci otočit kormidlo zpátky ke svobodě, nepodstupovala bych to. Bohužel jsem zklamaná především z toho, jak politici nutí děti podstupovat nekonečné testy, posílají je do izolací a karantén, tlačí na jejich rodiče a nutí je naočkovat své děti experimentální a nevyzkoušenou „vakcínou". Dělat experimenty na našich dětech je nezodpovědné a stát zcela selhal. Ten by měl kontrolovat a nepustit na náš trh nic, co ohrožuje zdravý vývoj dětí. Bohužel se stát chová jako hlavní dealer farmaceutického průmyslu. Zcela rezignoval na kontrolní funkci. Potvrdilo se to i teď, když Volný blok sesbíral v krátké době víc jak 30 000 podpisů na petici za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování a po předložení ve Sněmovně se touto peticí odmítl petiční výbor v tomto volebním období zabývat. Až si člověk řekne, jestli jim o děti skutečně jde. Kde jinde, než na půdě Sněmovny by měly zaznít všechny ověřené a racionální argumenty? Proč Sněmovna nechce kontrolovat vládu a nechce diskutovat třeba o rouškách ve školních třídách? Proč nehodnotí zkušenosti z jiných zemí? Vždyť statistiky a čísla jsou k dispozici… To jsou otázky, které musí každého napadnout.

Cítíte se jako politička?

To určitě ne, jsem především zpěvačka, která si uvědomuje, že občané by měli být víc slyšet. Politici přece nemohou ignorovat postoje svých vlastních občanů! Proto kandiduji, chci svou kandidaturou upozornit na hnutí, které vzniklo zdola, z iniciativy občanů. Vlastně si myslím, že už těch „politiků“ máme dost, že nastal čas, aby veřejné věci zase začali řídit občané se zdravým rozumem v hlavě a se zodpovědností k práci jiných a s respektem k názorům všech.

