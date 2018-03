Irácký křesťan: Putin dělá lepší práci při ochraně křesťanů než celý svět. Západ a nejlepší přátelé USA podporovaly Islámský stát a Izrael pomáhal teroristům. Nyní příchází tato nová hrozba…

Vy jste se teď vrátil z Iráku. Jaká tam je nyní situace? Hovoří se o tom, že Islámský stát je mrtvý… Takže jaká je realita?

Zrovna jsem se vrátil z Iráku. Den před mým návratem jsem byl v Mosulu a byl jsem napaden několika muslimy, kteří mě zmlátili – mé modřiny jste viděl. Napadli nás, protože jsme hovořili s lidmi a snažili jsme se jim pomoci.

Takže situace není tak dobrá, jak si mnozí myslí. Islámský stát není kompletně zničen, protože duch islámu a jeho učení je v myslích lidí. Takže tam stále jsou.

Ale další problém je, že na takzvaném osvobozeném území, včetně křesťanské oblasti, působí šíítská milice, která se nazývá „Lidová mobilizace“. Je podporována a vycvičena Íránem a je v ní mnoho Íránců, kteří jsou z brigády Al-Aksa a chtějí „osvobodit“ Jeruzalém a zničit Izrael. Oficiálně máme v Iráku tři miliony členů íránských milicí a ti pracují společně s „Lidovou mobilizací“, což jsou z většiny šíité z Iráku. Ano, oni pomáhají irácké armádě a pomáhají Nineveh Plain Protection Units (NPU), což je křesťanská milice, která ve skutečnosti zahájila osvobozování křesťanských území.

Ale situace není příliš dobrá, protože nyní tito šíité se chovají tak, jak se předtím choval Islámský stát. Obsazují domy křesťanů a říkají: „My jsme osvobodili tato území, máme rodiny, zůstaneme zde.“ Někteří z nich sexuálně obtěžují naše křesťanské ženy. To jsme viděli na vlastní oči. Veřejně se modlí na ulicích v křesťanských oblastech, demonstrují a vykřikují šíitská hesla v neděli před kostely.

Před více než deseti dny v Erbílu, v hlavním městě autonomního kurdského regionu, vybuchlo auto. Před několika dny v Bagdádu zabily šíitské milice lékaře, jeho manželku lékařku a její matku, okradli je a říkali jim: „Jste káfiři (nevěřící), nezasloužíte si zde zůstat, toto není vaše země.“ O týden dříve šli do křesťanského obchodu, kde se prodává alkohol, a zabili prodavače v jeho krámku a pak chtěli zabít i jeho rodinu, šli do jeho domu, ale zbylí členové rodiny stačili uprchnout. Takže je okradli a nechali si jejich dům.

A oficiální irácká vláda toleruje toto násílí proti křesťanům, nebo s ním přímo souhlasí?

Oficiálně vám řeknou, že i křesťané jsou součástí jednoho iráckého národa a lidu, ale podle ovoce poznáte je – v praxi lžou. Nepomáhají křesťanům, nepomáhají s přestavbou osvobozeného křesťanského území a nedávají křesťanům na to peníze, zatímco šíité dostávají své mzdy. Křesťané nedostávají nic. Zatímco šíité mají budovy na křesťanských územích – což není dovoleno, protože křesťanská území patří církvi – tak vláda zavírá oči. A také nemá moc, protože moc drží ve skutečnosti Írán. Jak jsem řekl, v Iráku je více než tři miliony členů šíitských milicí ovládaných Íránem a slyšíte, že mnoho členů těchto milicí hovoří íránským jazykem fársí, a my s tím nemůžeme nic dělat.

Žádáme o přítomnost mezinárodních sil, které by chránily křesťanská území, ale zdá se, že to nikdo nechce slyšet. Podobně jako nikdo nechce slyšet, co děje v Afrínu v Sýrii, kam intervenovala turecká armáda. Bombardovala a páchala zvěrstva. Ale nikdo proti tomu nic nenamítá.

Znám minimálně 15 rodin, které opustily uprchlické tábory v Erbílu a vydaly se na cestu zpět do svých domovů. Jejich domy byly zničeny. Islámský stát důsledně ničil vše, co je křesťanské. Takže křesťanům nikdo nepomáhá, nemají peníze, mají strach, protože okolo se pohybují islámské milice. Takže pak těchto 15 rodin, které se chtěly vrátit do svých domovů, se zase vrátily zpět do uprchlických táborů. Neměly jinou volbu, protože pro život ve svých domovech nemají normální podmínky – například ochranu, práci, finance na přestavbu zničených domovů....

Jaké je vaše činnost?

S pomocí církví z Ameriky a z Evropy jsme započali pomoc křesťanským rodinám. Dáváme jim peníze pro začátek. Dva tisíce dolarů na jednu rodinu. Aby mohli začít renovovat své domovy. Ale ti lidé se stále bojí, protože nemají ochranu.

Promiňte, ale nemůže se to zdát jako zbytečná práce, když jim nejprve domovy zničil Islámský stát, oni si je opraví, ale nikdo je nechrání a pak přijdou šíitské milice, které jim to znovu zničí? Je toto opravdu řešení?

To se bohužel děje. Problém je, že tito lidé žijí již velmi dlouho v uprchlických táborech a pro ně je to velmi špatné. Nemají žádné soukromí, nemohou prakticky normálně žít. My preferejume, aby se vrátili, protože nepřítel chce zabrat jejich zemi. V něčem se situace pomalu, ale jistě lepší. Existují tam křesťanské check-pointy, že každého na křesťanská území nepustí. Rovněž působí i křesťanské milice. Ale potřebujeme mezinárodní ochranu, protože nemůžeme důvěřovat oficiální irácké vládě. Vláda je na straně šíitských milicí a milice podporují vládu.

A jak silné jsou křesťanské milice?

Trénujeme téměř všechny mladé muže, kteří jsou schopni držet zbraň. Všechny generace si pamatují, že křesťané nemohli být v armádě, protože křesťanům není dovoleno držet zbraně. Ale nyní jsme se rozhodli, že se budeme bránit, protože nemáme jinou možnost. Máme své důstojníky a máme strukturu podobnou armádě. Když nás nechrání vláda, musíme chránit své rodiny a domovy sami.

Kolik křesťanů je nyní v Iráku? Před válkou v Perském zálivu jich bylo asi jeden milion?

Ano, před válkou to bylo 1,3 milionu. Nyní je to kolem tří set tisíc. Je to tragické. Mnozí z těch, kteří opustili Irák, se chtějí vrátit, protože Irák je jejich vlast a mají tam své předky. Existuje tam jedna z nejstarších církví a byla založena apoštolem Tomášem. Jedni z prvních lidí, kteří uvěřili v Ježíše, jsou Asyřané, ti samí lidé, kteří žili ve starověkém Ninive. Takže máme asyrské křesťany, chaldejské křesťany.

Vy jste hovořil o nutnosti mezinárodní ochrany. Jaké mocnosti křesťanům podle vás mohou pomoci? Je to Rusko, je to Donald Trump? Kdo?

Minulý rok jsem byl od září do listopadu v Americe a musím přiznt, že v Americe vidím pozitivní posun se snaze pomoci a podpořit. A nejen na úrovni církví. Také na vládní úrovni. Americká Trumpova administrativa rozhodla zastavit finanční příspěvky pro Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, protože ty peníze používali většinou pouze pro muslimské migranty, a ne pro pomoc trpícím křesťanským uprchlíkům (skutečným obětem Islámského státu). Takže se rozhodli předávat peníze přímo. Ustavili komisi, která to má distribuovat. Arcibiskup Bashar Warda z chaldejské církve je poprosil, aby přijeli a sami viděli, že potřebují pomoc. Takže mohou dostat peníze, pokud tak prezident rozhodne, ale není to tak jednoduché.

Pokud jde o vojenskou stránku věci, musíme uznat, že Rusové dělají lepší práci. Budete překvapen zjištěním, že Putin dělá lepší práci při ochraně křesťanů než celý svět. Já ho z žádného důvodu neobdivuji, ale pro člověka, který žije ve válečné zóně a pohybuje se na bitevním poli jako já, je důležité rozeznat své přátele od svých nepřátel. To neznamená, že někoho nenávidím, ale vidím, kdo mi dává pomocnou ruku, a kdo mě chce napadnout.

Rusové udělali též dobrou práci, když odhalili, co dělalo Turecko kolem obchodu s ropou ze Sýrie kupovanou od Islámského státu. Turecko nejenže tomu nebránilo, dokonce to podporovalo. A podporovalo to více zemí včetně Saúdské Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu či Bahrajnu. Toto jsou nejlepší přátelé Ameriky. Nyní se mluví o saúdskoarabském princi Mohamedovi, že to je skvělý muž, neboť chce prý udělat islám více tolerantním... Ale nemůžete změnit islám, protože islám je cestou Alláha, která nemůže být změněna. Šaría nemůže být změněna. Islám takto praktikovali více než posledních 1400 let.

Z Ameriky máme z administrativy nyní lepší podporu. Dokonce chtějí i poslat poradce.

Takže vidíte u americké vlády pozitivní změny? Protože pořád se má za to, že americká vláda podporuje takzvané demokratické syrské rebely včetně an-Nusrá, což nejsou nic jiného než islamisté…

Nepodporuji, aby jakákoli cizí vláda podporovala milice v cizí zemi, protože to není nic jiného než intervence. Nechť se lidé rozhodnou sami. Podívejme se například na Kurdy. Oni opravdu bojují, porazili Islámský stát, dobyli jeho baštu, ale nyní je napadají Turci a nazývají je teroristy, protože Kurdové zničili jejich „turecké dítě“ ISIS. A nikdo proti tomu nic nenamítá. V té hře každý hraje o své zájmy. Stejně tak hraje i Amerika. Pomalu ale jistě se za Trumpovy administrativy věci mění pozitivním směrem, protože on ví, co jsou tyto síly zač. To opravdu nejsou demokratické síly. To jsou milice, které spolupracují s al-Káidou a mnoho z jejich členů jsou bývalí členové ISIS, kteří dezertovali, protože věděli, že věc ISIS je ztracena. To je způsob islámu. Změní stranu, aby přežili do další bitvy a pro další vraždění, loupeže a znásilňování žen.

V tuto chvíli musím přiznat, že ačkoli Kurdové jsou muslimové, tak jsou s námi a pomáhají nám. Není již možné, aby Západ jednou podporoval Islámský stát, příště an-Nusrá či Syrskou demokratickou armádu. Vidíme, že pak teroristické útoky přicházejí i na Západ. Kurdové jsou nyní národ, který je na možné cestě opustit islám. Masově konvertují. Muslimové považují Kurdy za plemeno vzniklé ze spojení démonů a prostitutek. To je to, co říkal Mohamed o Kurdech… Takže to je důvod, proč opouštějí islám.

Jaká je role Izraele? Slyšel jsem, že Izraelci v nemocnicích léčí bojovníky an-Nusrá...

To je nejhorší věc, pro kterou se mohli rozhodnout. Kontaktovali jsme lidi v Izraeli a ptali jsme se jich, proč to dělají. Odpověděli, že to dělají z humanitárních důvodů – že když je někdo zraněn, tak se nedívají na to, zda je terorista, muslim nebo křesťan. My ale víme, že to tak ve skutečnosti není, protože když je léčíte dnes, mohou proti vám bojovat zítra. To je lež a duch lži. An-Nusrá, al-Shabab, al-Káida jsou všechno jiné názvy pro tu samou věc. A tou je islám. Pokud chcete něco opravdu dělat, musíte ukázat, čím islám ve skutečnosti je. Bohužel to nikdo nechce říkat, protože se všichni bojí, že pak muslimové budou demonstrovat a vypálí jejich domovy. Proč jste je sem nechali přijít?

Jak to vypadá okolo Generace 21?

Jak víte, s uprchlíky jsme pracovali dávno předtím, než jsme poznali Generaci 21 a začali s ní pracovat. A jak také víte z uvedených faktů, stále s urchlíky pracujeme a pomáháme jim. Mnoho lidí se ptá: „Kde jsou teď ti, kteří s tebou pracovali?“ My jim na to odpovídáme, že se sami mohou podívat a hledat. Je pravda, že o nás propagovali falešné informace, ale my vždycky následujeme to, co řekl Ježíš – „poznáte je po ovoci“. Od té doby, a je to téměř před dvěma lety, přišlo na světlo mnoho informací a faktů o Generaci 21. Dostali jsme je od druhých lidí. Někdy jsme je našli v normálních médiích. Nechceme proti nim činit propagandu, protože máme na práci důležité věci. A to je pomoc potřebným a kázání Evangelia Ježíše Krista.

O co jde?

V Iráku jsme se dozvěděli, že tam došlo k jistým vyšetřováním týkajím se našeho bývalého koordinátora a máme dokumenty, které ukazují, že české vládě a dalším lhal, ale to s námi nemá nic společného. O to by se měly postarat české autority. A o dalších členech Generace 21 to jsou téměř stejné věci. Jedna z hlavních věcí, kterou udělali je, že obvinili mého brata z toho, že je muslim a vymazali jeho jméno ze seznamu, i když mu česká vláda udělila povolení sem přijet. On a jeho rodina kvůli tomu velmi trpěli, ale konečně pro něj Pán otevřel cestu a on dorazil do České republiky. Prezentoval stejné dokumenty, které měla Generace 21 a byl přijat jako křesťanský uprchlík. Nechám vás o tom přemýšlet a posoudit tuto záležitost.

autor: Lukáš Petřík