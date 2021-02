Ivan Bartoš pro PL: Babiš obětoval životy ohrožených seniorů pro hlasy ve volbách

reklama

V počtu nakažených patříme k nejhorším v EU, přičemž Evropa samotná na tom není zrovna dobře. Čemu to přičítáte? Je to vina vlády?

Vláda promarnila půl roku času, kdy mohla vymyslet plán, metodické pokyny a postupy, jak se zachovat. Na vše rezignovala. V době, kdy Piráti vypracovali plán Budoucnost řešíme teď, který navrhoval, jak zvládnout epidemii, a to jak v krocích, které byly potřeba udělat hned, tak i v dlouhodobém horizontu, se vláda chystala na předvolební kampaň do krajských voleb a tvrdila, že žádná druhá vlna nebude, že plán není potřeba a ani ho nelze vytvořit.

Plné propuknutí druhé vlny má na svědomí Andrej Babiš a jeho vláda, když i při znalosti toho, co se děje, nepodnikli nic zřejmě s ohledem na krajské volby, aby neztratili podporu. Premiér Babiš doslova obětoval životy ohrožených občanů, seniorů a nemocných, aby získal hlasy ve volbách. V důsledku toho nám ujel vlak a jsme nyní tam, kde jsme.

Vázne také očkování, je málo vakcíny. Čím to?

V prosinci jsme apelovali na vládu, aby zveřejnila podrobný plán pro vakcinaci proti koronaviru. Bohužel strategie, kterou vláda po tlaku představila, nebyla dodělaná a chybějí jí i zcela základní náležitosti. Lajdácký přístup vlády se naplno projevil při spuštění registrace k očkování, kdy systém po hodině zkolaboval a byl naprosto nepřívětivý pro seniory, kteří se do něj měli zaregistrovat.

Strategie, kterou nám dala vláda k dispozici, ani nezohledňovala biologické rozdíly mezi vakcínami, neuvádí velikost našich očkovacích kapacit ani jakým způsobem se definovaly indikační skupiny, které se mají očkovat jako první. I proto jsme začali již před několika týdny tlačit na ministra zdravotnictví, aby byla zveřejňována data o očkování. To, že zde vakcíny chybějí, proto není nikterak překvapující, vždyť nesouhlasí ani čísla, která na veřejnosti prezentuje ministr zdravotnictví, a čísla, která říká premiér. Konkrétní odpovědnost jde samozřejmě za koordinátorem pro očkování, což je premiér Andrej Babiš.

Teď nás ještě ohrožuje britská mutace covidu, jako by to nemělo konce... co k tomu říci?

Lidé, kteří si to přejí, a těch je podle průzkumu v ČR okolo čtyř milionů, by měli být naočkováni co nejrychleji. Dále je třeba lidi motivovat k tomu, být v karanténě, i proto prosazujeme zvýšení nemocenské pro lidi, kteří se kvůli covidu v karanténě ocitnou. Bohužel ve chvíli, kdy na kompenzace dosáhne málokdo a jsou administrativně složité, tento systém nefunguje. Občané navíc vidí i to, že představitelé vlády a politici sami zákazy porušují. A nebyly to jen schůzky pana Prymuly a Milana Hniličky po noci v restauracích.

Asi příjemnější událostí pro vás bylo podepsání koaliční dohody mezi Piráty a STAN. Jak důležité to je?

S narůstajícími preferencemi Pirátů se množí i útoky vašich politických konkurentů proti vaší straně. A to i od premiéra Babiše, který nedávno uvedl, že „neštěstí pro zemi by ale bylo, pokud se do vlády dostanou proimigrantští, neomarxističtí Práti, kteří propagují legalizaci drog“. Jak reagovat na tato slova?

Na lži premiéra Babiše jsme si již zvykli. Dokonce hoaxy a lži namířené proti nám sbíráme a vyvracíme je na stránkách www.pirati.cz/hoaxy.

Piráti povedou slušnou kampaň, s programem mířeným ve prospěch obyvatel této země, která se lžím vyhne.

Ještě silněji, konkrétně proti předsedovi pirátského poslaneckého klubu Jakubu Michálkovi, zaútočil odcházející expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Já typy Davida Ratha spatřuji i v Jakubu Michálkovi... Jakub Michálek je skutečně člověk, který, jak já si představuji historicky Dzeržinského, Jagodu či Urválka, tak si myslím, že se vtělil do Jakuba Michálka,“ řekl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. To je tedy dost ostré, až urážlivé...

Pan Kalousek je dobrým řečníkem a jeho projevy ve Sněmovně bývaly často až divadelního charakteru. Rád přehání a stejně tak tomu bylo i v tomto případě. Jakub Michálek je odborně zdatný, pracovitý a zároveň velice schopný při vyjednávání. Za Jakuba Michálka ale nejlépe mluví jeho práce a jako předseda poslaneckého klubu ukázal, že je na správném místě.

Piráti jako jedna z mála stran současné Sněmovny nemusela řešit odstoupení poslance po skandálu nebo přestoupení poslance do jiné strany. Naopak se nám podařilo prosadit z opozice řadu návrhů: zmrazili jsme platy politiků a jejich výši navázali na průměrný plat v ČR, nikoliv pouze ve veřejném sektoru, zvýšili jsme daňovou slevu na poplatníka, zasadili se o zvýšení platů učitelů a jejich automatický růst podle vývoje průměrné mzdy, zařídili jsme bezplatné zveřejňování technických norem, ukončení klecových chovů a také výrazně promlouváme do novely exekučního řádu. A spolunavrhovali jsme nedávno přijatý zahrádkářský zákon, po kterém v době krize pan premiér tolik toužil.

Miroslav Kalousek v uvedeném rozhovoru také uvádí, že pokud zůstanete po letošních volbách v opozici, budete mít v těch dalších až 40 procent. Je to možné?

Společenská atmosféra není dobrá. Hnutí ANO zneužilo důvěry lidí a ti si to již dokázali uvědomit. Věřím, že už toho mají lidé dost a že důvěra občanů v současnou vládu klesá. My jim nabízíme alternativu v podobě země, kde se přestane krást a kde se konečně bude vláda snažit konat ve prospěch jejích občanů.

Do zmiňovaných voleb letos v říjnu kandidujete jako jednička v Ústeckém kraji. Proč zrovna tam?

Ústí je vlastně kolébka Pirátů, už před deseti lety jsme zde pořádali první velké pirátské akce. K regionu mám silný vztah, sám jsem ze severu. Kromě toho se v Ústeckém kraji zrcadlí problémy celé republiky, jako jsou vysoké počty exekucí, sociální problémy, devastace krajiny či třeba korupce. A právě tyto problémy obě strany řeší i na celostátní úrovni.

Z pozice předsedy výboru pro veřejnou správu řeším problematiku bydlení. Olga Richterová připravuje zákon o sociálním bydlení a poslanec Lukáš Kolářík se mimo jiné soustředí na problematiku exekucí a dětských dluhů, které jsou v tomto kraji rozšířeným problémem. Takže Ústecký kraj pro mě představuje region, jehož problémy chceme a musíme urychleně řešit.

