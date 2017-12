Já vám povím, co byla koalice hrůzy, osvěžuje Babišovým kritikům paměť profesor Svoboda. A ty, co nazývají Okamuru fašistou, posílá zpátky do školy

POLITIKA Z NADHLEDU JIŘÍHO SVOBODY Koalice hrůzy, říkají někteří spolupráci ANO, KSČM a SPD. Režisér a vysokoškolský profesor Jiří Svoboda však vidí koalici, která by si zasloužila takovýto titul, někde úplně jinde. A ty, kteří označují hnutí Svoboda a přímá demokracie za fašistické, posílá zpět do školy, nebo alespoň do knihovny, aby se dovzdělali, co to ten fašismus vlastně je.

Anketa Bude Andrej Babiš dobrý premiér? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 7215 lidí

Dozvídáme se, že tu vládne spojenectví tří stran, pro které novinář Pavel Šafr již před volbami stvořil pojmenování „koalice hrůzy“. Je podle vás namístě hodnotit spojenectví ANO, SPD a KSČM (za předpokladu, že nějaká stabilnější forma jejich sněmovní spolupráce – i když asi ne přímo koalice – vznikne) takto dramaticky? Co by mohlo této zemi přinést a v čem ji naopak poškodit?

Názory pana Šafra jsou dlouhodobě známé, nepřekvapují. Předbíhají však poněkud realitu a jsou to jen fikce. Koalice nevznikla a jmenovaná vláda nepředložila sněmovně programové prohlášení. A tak si pan Šafr vymýšlí hypotézy, které předkládá jako realitu.

Různé koalice, které naši zemi poškodily, tu již byly. Nechávaly se vláčet jedinci i korporacemi, umožnily několikaleté daňové úniky ve výši odhadované na sto miliard zázračnou přeměnou lehkých topných olejů za motorovou naftu (operace astronomických daňových úniků byla zcela legální a po měsíce o ní věděli ministři i poslanci). Některé koalice nechávaly vykrádat banky (známý podvodník Barak Alon se souhlasem vedení KB o osm miliard; garantovaný dluh zpronevěřený v IPB za 170 miliard; lupičský zisk NOMURY, o níž i středoškoláci věděli, že není investiční společností a chce jen majetky IPB vytunelovat), lupičský prodej OKD včetně bytového fondu za zlomek ceny. Tyto koalice spolupracovaly na defraudacích (kupř. ROP Severozápad), jednou blízkými přáteli premiéra, posléze milenkou jeho nástupce (velitelkou vojenského zpravodajství a koordinátorkou aktivit s bývalým vedoucím samoobsluhy, jehož plat prodavače byl tak vydatný, že si obstaral letadlo, aby mohl včas cestovat do svých sídel v Monte Carlu) a mohl bych pokračovat stovkami miliard, o které byli občané naší země okradeni…

Nechtěl by pan Šafr vyjmenovat „koalice hrůzy“, které to dopustily, včetně identity s podsvětím spolupracujících ministrů a poslanců, které jeden předseda vlády pojmenoval ve vlastní straně „kmotři“?

POLITIKA Z NADHLEDU JIŘÍHO SVOBODY: CELÝ SERIÁL PL

Pan Šafr se ale nechce ohlížet, chce se etablovat v roli vizionáře. A jaké by mohly být ty „hrůzy“? Třeba ochrana českých zájmů ve věci smlouvy o těžbě lithia, jehož zásoby v Krušných horách jsou údajně největší v Evropě a jehož cena se odhaduje na tři biliony Kč. Zájemců se slétá celé hejno – miliardář Karel Janeček, bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová (její společnost Albright Stonebridge Group ovládá veškeré mobilní komunikace v Kosovu, jehož odtržení od Srbska tak usilovně prosazovala). Zájemcem je i miliardář Elon Musk nebo Australská společnost nejasné struktury vlastnictví. Pan ministr za ČSSD, stranu chlubící se ochranou pracujících, si chtěl přispíšit a podepsal dohodu o dohodě budoucí sotva tři týdny před volbami. Patrně z humanitárních pohnutek. Že by jen o své vůli? Že by bez vědomí BIS a ministra vnitra? Cui bono? Že by snad ČSSD chtěla prostřednictvím takové dohody laskavě splatit dluh, pravomocně přisouzený věřiteli soudem?

Že by konečně nová vláda oslabila politickou moc polostátního ČEZ? Že by se policie nadechla a byly jí rozvázány ruce k vyšetřování miliardových zlodějin? Že by se veřejnost konečně dozvěděla, který dobrák se skrývá za pseudonymem Šuman? A proč se skrývá? Snad proto, že se dopustil (dopustili) něčeho nezákonného. Nebo snad že by se objasnily tajuplné obchodní hrádky kolem firmy Škoda Transportation a. s. trvající déle než dvacet let za tichého přikyvování (či zavírání očí několika ctihodných vládních koalic), když pan Martin Roman (později šéf skupiny ČEZ) připravil podnik Škoda Holding ke druhé privatizaci dodnes vzbuzující četné otázky nad prodejem skupině Appian s nejasnou majetkovou strukturou a sídlem v Nizozemsku?

O to se ovšem pan Šafr nezajímá. Patří snad jako nájemný novinář bystré skupině kluků, co spolu chodí? Tak jako jiná parta novinářů patřící lidumilovi Bakalovi?

Chce-li být vznikající vláda naší zemi prospěšná, čeká ji nezáviděníhodný úkol vyrovnat se s Augiášovým chlévem těch předešlých „koalic hrůzy“.

Je podle vás pro tuto zemi výhodnější, aby Andrej Babiš coby jednoznačný vítěz voleb spolupracoval na tomto půdorysu a měl volnější ruce k prosazování svého programu, nebo aby hledal podporu u „tradičních stran“, třeba dosavadních koaličních partnerů a vykupoval větší „přijatelnost“ své vlády u novinářů a západních elit nutností větších kompromisů?

Bude-li hledat podporu u některé z „koalic hrůzy“, zklame své voliče a stane se politikem vzbuzujícím důvěru na krátký čas. Cožpak by cokoli z toho, co jsem vypočítal v minulé odpovědi, některá ze stran, které se na tom všem podílely, zapsala sebevražedně do vládního programu? Ale především to umožnila realizovat? Proč asi Babiše tak nenávidí? Proč by ho tak rádi viděli ve vězení?

Strany bez vlivu ztratí zázemí finančních „darů“, které živí jejich provoz a několikrát přelité přes zahraniční finanční ústavy v podobě půjček vytváří životní úroveň těch, kteří mají v ruce veslo a byli do svých funkcí promyšleně vyzdviženi velkými finančními skupinami? Nešlo by o kompromis, ale o pád do bezvýznamnosti a splnění všech přání oněch „koalic hrůzy“ a ekonomických korporací, které je řídí. Premiér Babiš má šanci po dlouhé době vytvořit vládu, která nebude vládou loutkovou.

Psali jsme: Poprvé v životě má prý Kalousek opravdu strach. Rozbuška jménem Monika Babišová

Jak z pohledu bývalého předsedy KSČM vnímáte angažmá komunistické strany v tomto spojenectví? A roli, kterou v něm pravděpodobně zaujme (tedy roli jakési „konstruktivní opozice“)? Může být pro KSČM přínosem, nebo ji tento podíl na zodpovědnosti bez možnosti přímo ovlivňovat exekutivu spíše poškodí? A jak by se podle vás měla KSČM v tomto spojenectví chovat?

Pokud se bude chovat ať už jako spojenec ODS a pana Kalouska nebo jako „konstruktivní opozice“ tiše podporující vládu ANO, jako doposud za cenu různých výhodných funkcí ve sněmovně, ukazuje se, že ji to trvale poškozuje a marginalizuje její vliv, což ukázaly parlamentní volby. Bude pak sledovat osud kdysi silné KS Francie, která se nechala zlákat do koalice, aby se následně propadla do bezvýznamnosti. Hloupé nápady na vystoupení z NATO voliče nezlákají, protože si uvědomují, že jde o program nepřijatelný pro Kalouska stejně jako pro Babiše.

Psali jsme: Komunisti po roce 1945 přijímali do svých řad bývalé příslušníky gestapa, udeřil Schwarzenberg ve Sněmovně. A rozčílený Filip okamžitě přiběhl k pultu

Tak jak, soudruzi? KSČM bude bilancovat povolební vyjednávání

Žáček z ÚSTRu, dnes poslanec ODS: Jak mohl slib poslanců číst komunista Filip? Oni nechtějí rozvíjet demokracii, chtějí její destrukci

Velmi ostré výroky padají po volbách na adresu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury. V souvislosti s jejím programem padají označení jako „fašisté“, v souvislosti s její personální sestavou zase slovo „lůza“. Představuje podle vás SPD takové nebezpečí pro demokracii, jak někteří tvrdí? A jak se díváte na jeho program?

Předseda SPD hovoří jasně a konzistentně, je buď „horký“, nebo „studený“, jak nabádal Kristus. „Vlažného“ povídání politiků jsme si užili bohatě. Každý má možnost s jeho názory souhlasit, nebo nesouhlasit. Stranu volit, nebo nevolit. Všem, kteří tak lehce užívají slovo „fašismus“, bych doporučil návrat do střední školy, nebo alespoň do nějakého politologického slovníku.

„Lůza“ je nadávka, kterou používají lidé sníženého prahu sociální inteligence, obdobně jako „ksindl“ nebo „pakáž“. Uvedené nadávky patří mimo jiné do oblíbeného slovníku fašistů, resp. nacistů, a nalezneme je v mnoha projevech A. Hitlera či J. Goebbelse. Jinak je SPD politickou stranou legálně existující a politologové by se měli zabývat příčinami, proč jí dali občané tolik hlasů. Bylo by to rozhodně užitečnější než nadávky.

Fotogalerie: - Ulička hanby pro Okamurovce

Fotogalerie: - Protest ultralevice

Proti Okamurovi: Fedor Gál, Cemper, Pospíšil. Čtěte, jak o akci Okamury a Le Penové píší noviny, které nesnáší Donald Trump

FOTO Fašisty tu nechceme! Ulička hanby pro účastníky konference. Dorazili Peszynski, Štětina, Hayato Okamura a spousta dalších, které dobře znáte. Kostlán z Romea napadl reportéra PL

Britská europoslankyně na Okamurově konferenci napadena levičáky: Musela jsem žádat policii, ať mě před tou fašistickou špínou ochrání

Protikladem této koalice chce být „Demokratický blok“, tedy jakési volné seskupení ODS a tří středových formací se ziskem těsně nad potřebných pět procent. Už se objevují názory, že to bude především „Kalouskův blok“ a že si jím Miroslav Kalousek, již v minulém volebním období hlavní oponent Andreje Babiše, vytváří alespoň trochu silnější platformu (jeho TOP 09 má sedm poslanců, Demokratický blok 48) pro svůj osobní boj. Jak perspektivně vidíte toto opoziční spojenectví?

Že je pan Kalousek chorobně ctižádostivý člověk, jehož sebevědomí zasadili voliči těžkou ránu, je každému zřejmé. Získal skoro o tři procenta méně než komunisté, a to je signál k nějaké sebereflexi. Pan Kalousek však slovo sebereflexe nezná. Pokřikování ve sněmovně, to občané, „létající“ pravidelně letadly CASA za tři miliardy Kč, jejichž nákup spolu zprostředkoval Kalouskův přítel pan Háva za provizi podle otevřených zdrojů a 800 mil. Kč se závazkem, že v příštích letech bude zprostředkovávat jejich servis za 1,8 mld. Kč, zdá se příliš necení. Jsem zvědav, jak se páni Kalousek, Fiala, Stanjura a spol. budou snášet. Vezmou se za ruce jako děti a jako dospělí pak budou kráčet ke krásné budoucnosti, jak nám sděloval propagační spot po krátké době neporozené koalice.

Psali jsme: Můj ksicht je jiný než ksicht Miroslava Kalouska, prozradil na sebe Jiří Pospíšil

Komunisti po roce 1945 přijímali do svých řad bývalé příslušníky gestapa, udeřil Schwarzenberg ve Sněmovně. A rozčílený Filip okamžitě přiběhl k pultu

To je gól: Proti vyšetřování OKD hlasoval jen jeden poslanec. Jeden. Hádejte, který... A věc má pokračování







Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jakub Vosáhlo