Já zažil, co prováděli ve sněmovně Chovanec se Sobotkou. Žumpózní. Exposlanec Chalupa se rozhodl promluvit

„Je to hon na Babiše, respektive na hnutí ANO, protože jak se ukazuje v průzkumech veřejného mínění, všichni mají obrovský strach, že ANO získá větší politickou moc a bude mít ještě větší páku na změny věcí. Už se začaly měnit, ale na můj vkus příliš pomalu,“ řekl jste mi před rokem k Čapímu hnízdu. Státní zástupce Jaroslav Šaroch podle Deníku N navrhuje zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše, protože změnil právní názor. Považujete to za potvrzení svých slov?

Já myslím, že je to potvrzuje. Skutečně jsem přesvědčen, že kdyby se v rámci celé Evropské unie prošetřily všechny obdobné případy, jako je Čapí hnízdo, tak by možná tisíce, desetitisíce podnikatelů chodily k soudům a někteří by skončili v teplákách, jak se říká. Protože není věcí podnikatele, ale státu, aby nastavil podmínky tak, aby k podvodům nedocházelo. A pokud se stát chová jako blbec, nemůžete se divit tomu, že žádající o dotace maximálně využijí toho, co je přípustné. Z časového ohledu hodnotit dnes v roce 2019, co se tady rodilo v roce 2005, mi připadá trochu na hlavu.

Anketa Jste pro to, aby ČR zrušila uznání státu Kosovo? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 7566 lidí

Pokud jde o Šarocha, prezident se vyjádřil, že si ho za změnu názoru váží. Já se rozhodně nebudu plést do moci soudní a výkonné, nicméně Šaroch byl tím, kdo rozpoutal aféru v Poslanecké sněmovně, žádal zbavení imunity a podobně. Po čtyřech letech ten samý člověk dospěl k názoru, že trestní stíhání je neopodstatněné. Takže buď se přizpůsobuje aktuální politické situaci, což samozřejmě nasvědčuje tomu, že nemá na svém místě co dělat, ale to neříká nic o tom, že celá aféra kolem Čapího hnízda je podle mého názoru – i když už nejsem ani členem hnutí ANO a kritizuji politické některé záležitosti týkající se hnutí – se jednalo o uměle vyvolanou aféru před volbami, ostatně stejně jako proběhla policejní reorganizace a další věci. Sociální demokracie se snažila zachránit situaci a nějakým způsobem ponížit volební úspěch hnutí ANO. Celé mi to přijde nefér a scestné.

V případě Čapího hnízda nejde jen o využití nastavených pravidel, už teď je jasné, že dotace neměla být přidělena velkému podnikateli a Čapí hnízdo malému ani střednímu podnikateli nepatřilo. A jsou další fakta, která jsou závažná. Moje otázka zní, zda je podle vás politické ono načasování, nebo samotný obsah obvinění?

Vy říkáte, že to je závažné, ale asi to není tak závažné, protože Šaroch navrhl zastavit stíhání.

Důvodem může být i nedostatek důkazů či neprokázání úmyslu spáchat trestný čin.

Z mého pohledu je tento boj skutečně žumpózní, takže vůbec nemám pochyby po tom, co jsem zažil ve Sněmovně i s ministrem Chovancem a premiérem, že to bylo naplánováno časově a koordinováno. Bohužel pro ně to nedopadlo, jak si představovali. Ano, firma byla vyňata na pět let, aby si mohla požádat o dotace. Já když budu podnikat a pět let dokážu udržet svoje s.r.o. ve svém vlastnictví, tak ho mohu prodat, aniž zdaňuji. To je podnikatelské myšlení, kdy se podnikatel snaží maximalizovat svůj zisk. Miroslav Kalousek tehdy dovolil, aby Čapí hnízdo dotaci dostalo, měl by jít za katr Kalousek, nikoliv Babiš.

Nejde jen o oddělení firmy. Dotace patřila pouze malým a středním podnikatelům, za kterého se Babiš nedá pokládat. Banka poskytla půjčku Čapímu hnízdu se zárukou Agrofertu… a tak dále. Takže časově to podle vás bylo naplánováno?

Můžeme si jako občané myslet, že je to nefér nebo neetické, ale to nemá s podstatou věci nic společného. Podle mne to bylo ze strany sociální demokracie naplánováno kvůli volbám. Svým způsobem to bylo na politickou objednávku.

Očekáváte, že se celá situace projeví na demonstracích Milion chvilek pro demokracii? Andrej Babiš na toto téma pro ParlamentníListy.cz řekl: „Čeho se mám obávat? Že mě budou lynčovat nebo že mi postaví veřejně gilotinu, pověsí mě tam? Nebo že bude lidový soud?“ Zopakoval, že všechny aféry jsou vymyšlené, Česká republika prosperuje a vláda je úspěšná. „Zažíváme nejlepší časy od revoluce, takže nevím, proč někdo neustále vytváří krizi. Naše vláda nepřijala jediný zákon, který by omezoval naši demokracii, takže nechápu, proč se vlastně demonstruje,“ zmínil. Proč se vlastně demonstruje? O čem svědčí jeho vyjádření?

Oddělil bych dvě věci. Podle mne vláda není úspěšná. Oproti slibům, pokud si uděláme inventuru, výsledek rozhodně nevyzní velmi dobře. Máme zde i závěry Nejvyššího kontrolního úřadu o řadě věcí, které vláda měla a neudělala. To je jedna poloha.

Druhá poloha je, že demonstrace určitě budou, protože politikům se podařilo tento národ opravdu velmi rozdělit, a to natolik, že si pomalu dávají po hubě v hospodách za vlastní názory. Přestali jsme se poslouchat, přestali jsme diskutovat, přestali jsme normálně mluvit, buď jsme přátelé, či nepřátelé. Takže demonstrace určitě budou, budou využity k politickému boji, ale je to celé nesmysl, protože my zde máme třicet let demokracii. Jestli dnes někdo vyskakuje s tím, že je demokracie v ohrožení, to jsou naprosté nesmysly.

Pokud někdo bude demonstrovat, na což má právo, neměl by říkat jen to, co nechce, ale měl by říci, co chce, s kým to chce a jak to chce. Protože vyřvávat někde na náměstích umí každý, ale přistoupit k věci racionálně a navrhnout jiná řešení, vysvětlit lidem, jak to chtějí dělat a proč a s kým, to je úplně jiný styl komunikace. Samozřejmě je to trapné. Ti, kdo organizují demonstrace, o práci politickou, zdá se mi, moc nestojí.

Psali jsme: Prezident Zeman: Stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří mezi demokratické země Ministr Toman: Musíme upravit veterinární podmínky chovu hmyzu jako hospodářských zvířat Pekarová Adamová (TOP 09): Pár dotazů na ministryni práce a sociálních věcí Stanislav Novotný: Proč mně Koněv a Havel splývají vjedno? Dovysvětlit potřebují totiž oba!

Co se tedy podle vás vládě nepovedlo splnit?

Budu mluvit za svůj obor – obrana a bezpečnost – není založen branný spolek, něco, co by mělo nahradit Svazarm. Jsou živelně zakládány domobrany, což je úplně špatně, ale vláda to neřeší. Takže nemáme branný spolek, jsou nějaké dotace 120 milionů na podporu činnosti dětí vztažené k této problematice. Vládní prohlášení obsahuje závazek, že bude zavedena branná výchova do škol jako povinný předmět, místo toho se zavádějí dílny. Ruší se povinné maturity z matematiky. Já mám celý seznam, dal jsem si práci a jakousi inventuru jsem si udělal.

Zůstalo v mnoha případech u slibů. Včera jsem četl, že ministr Havlíček, který je v tom v podstatě nevinně, masivně podpoří vysokorychlostní internet za náklady jedné miliardy korun. Ale před dvěma lety se mluvilo o dvanácti miliardách, které Ministerstvo pro místní rozvoj nebylo vůbec schopno vyčerpat. Ve školách se neučí matematika, informační a komunikační technologie, kybernetická bezpečnost na pedagogických fakultách, nikoho na to nepřipravují.

Ministr školství zjistí v květnu nebo v červnu, že bude chybět v září šest tisíc učitelů, řeší se zdravotnictví a spousta dalších věcí. A já mám nepříjemný pocit, že když místo dvanácti miliard půjde na internet miliarda jedna, tak má vláda velké problémy s financováním země. My budeme dávat neziskovkám čtrnáct miliard a na internet nejsme schopni dát dvanáct.

Tady se ořezávají sliby, které hnutí ANO dalo, kterým jsem věřil a pro které jsem pracoval, a jsem z toho zklamaný. Když se podíváte na to, co hnutí ANO říkalo v roce 2012, a výsledek po sedmi letech, není to nic, čím bych se asi mohl chlubit.

V tomto ohledu jste hnutím ANO zklamaný, jestli tomu rozumím…

Ano. Navíc, podívejte se na armádu. Akvizice fungují? Nefungují. Dnes si přečtu v novinách, jak budou Poláci modernizovat ruská BVP a my budeme kupovat za 55 miliard zahraniční BVP? A my nemáme peníze na učitele a na sociální pracovníky a pro invalidní děti na vozíčky? Mně to celé přijde úplně na hlavu. Premiér v době, kdy jsem byl členem hnutí ANO, vyslovil takovou myšlenku, se kterou jsem byl ztotožněn: že se tato země valí jako koule a nikdo neví kam a proč. Já jsem doufal, že hnutí ANO tu kouli vezme, někam ji nasměruje a bude vědět, kam ji směruje. Když se podíváte, jak to dnes vypadá, tak ta koule dnes možná trochu změnila směr, ale dál se valí a nikdo neví kam a za kolik.

Vy jste hnutí ANO opustil v červnu, je to tak? Proč?

Když jsem si vyhodnotil všechny průšvihy, které v politice hnutí ANO nastaly – průšvih na Brněnsku, v Jihomoravském kraji s Jiřím Švachulou… jedna věc je, že Švachula se dopustil činu a sedí ve vazbě. Ale nikdo v hnutí ANO se nezabýval tím, kdo ho dostal do těch pozic. Kdo ho protlačil přes politické zákulisí do míst, kde mohl krást? Takže zklamání.

Dalším zklamáním byla evropská kandidátka, protože například s paní Maxovou jsem měl dobré vztahy osobní, nicméně politicky jsem úplně jinde a na kandidátku dali Maxovou, která prosazuje LGBT manželství a další věci, které jsou v absolutním rozporu s tím, co vnímám já. A nikdo se o tom nebavil. Nikde žádná diskuse nebyla. Dali tam bývalého Piráta.

Hnutí ANO nedelegovalo do Evropského parlamentu nikoho, kdo alespoň trochu rozumí obraně a bezpečnosti. Takže další zklamání. A obrovské zklamání mám z fungování jihomoravské organizace hnutí ANO. Neříkám, že kdyby se tu stalo něco – což se nestane – a došlo by k nějaké nápravě těch věcí, tak bych možná znovu požádal o členství, ale ta situace tak rozhodně vůbec nevypadá.

Ing. Radka Maxová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se bavím s některými členy hnutí ANO, říkají mi, že byli zklamáni diktátorským vedením hnutí. Měl jste stejný pocit?

To je samozřejmě pravda, ale z toho není třeba dělat jen záležitost hnutí ANO, takhle fungují politické strany. Celé stranictví je vlastně problém sám o sobě. Velí tam jeden nebo předsednictvo a vše ostatní je nadiktované. To si mohou v ODS, ČSSD i komunisté říkat, co chtějí, tak to funguje. A je to omezení demokracie. Na druhou stranu ten pytel blech někdo musí nějakým způsobem kontrolovat, koordinovat, takže je to rozporuplné. Ale jestli si někdo myslí, že v hnutí ANO se hlasuje podle svobodné vůle poslance, rozhodně ne, nicméně nejedná se o nic výjimečného, takhle funguje Parlament. A to je ona katastrofa pro naši zemi.

Podle mého názoru, možná naivního, se tímto způsobem nikam nedostaneme. Řeší se stranictví a racionální diskuse napříč politickým spektrem není možná. Vlastně v hnutí ANO, což byl další problém, členská základna nikoho z vedení hnutí ANO nezajímá a nezajímala. Pokud politiku dělají PR týmy politických stran a pak ji ovlivňují novináři, tak tuhle zemi neřídí demokracie, ale tenhle styl, což je úplně špatně, ale nikdo to neřekne nahlas.

Jak vnímáte, že si premiér Andrej Babiš připisuje zásluhy za spokojenost obyvatel České republiky z průzkumů?

Já sedím v restauraci, dívám se na silnici, kde auta nemají kde parkovat, lidé nevypadají vyhuble, spíše naopak, děti jsou spokojené… z povrchu jsme velmi krásná země, kde se velmi krásně žije. Ale pod povrchem to začíná vřít, protože si lidé začínají více uvědomovat, že vše není jen o obsahu lednice nebo typu auta, ale rovných podmínkách, svobodě, svobodě vyjadřování. A Jourová řekne, že naši svobodu je třeba tak nějak regulovat – to jsou prostě šílené věci. Lidem dochází, že materiální spokojenost není nejdůležitější, mezi lidmi není dobrá nálada – opět. Společnost je rozdělená. Místo aby se politici snažili domlouvat, tak se věci hrotí z té, či oné strany. Jsem z toho popravdě řečeno špatný a rozhodně nemíním rezignovat. Budu se snažit s tím něco dělat.

To není zásluhou politiků, ani vlády, ani premiéra, tahle země fungovala i za existence úřednických vlád. Já si Andreje Babiše vážím pro jeho pracovitost a úsilí. To by normální člověk nevydržel. Na druhou stranu chápu, že už nedohlédne na všechno. Ale je zodpovědný za lidi, kterými se obklopil. Kteří mu upravují realitu a z toho jsou mediální výkřiky, nepodložené a nezdůvodněné.

Psali jsme: „Cikáni jsou to!“ Kubera vážně varuje Čaputovou a Slovensko Ministryně Maláčová: Chceme-li zvednout minimální mzdu, musíme zvednout i podporu Kok*te! Mazec, praskne jim cévka. Pavel Novotný z ODS se zaměřil na čtenáře PL. A pak to jelo Gajdůšková (ČSSD): Na projednání návrhu skutečně čekají lidé se zdravotním postižením



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová