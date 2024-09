Jak můžete kandidovat za ANO? Josef Svoboda, dvojče Cyrila, chce prolomit nálepky

Kampaň ovládají vládní politici. A právě příznivci vlády k senátním volbám v Praze vzorně chodí. Jak chcete tuto bariéru prolomit?

Chci ji prolomit kultivovaným vystupováním, neboť mám za to, že občané mají svých starostí dost a nechtějí řešit spory druhých. Proto diváci přepínají televizní kanály nebo sledují „filmy“ na počítači jen proto, aby nemuseli poslouchat hádky politiků. Nabývají pocitu marnosti. Občané jsou citliví k sociální situaci mladých rodin a seniorů, rovněž k válečnému utrpení a přejí si příměří nejen v Evropě. Stejně tak přijímají fakt, že naše planeta je ohrožena, vědí, že ekologická témata jsou také spojena s dopadem na ekonomiku státu.

Ale souběh ekonomických zátěží – státní dluh a stagnace ekonomického růstu, válečný stav na Ukrajině a Green Deal paralelně v jedné časové řadě představují příliš velký zásah do peněženek občanů. Volají po přehodnocení priorit a harmonogramu řešení. Při tom všem občané dobře pozorují, že udržení vládní koalice má pro vládu vyšší prioritu než jejich oprávněná očekávání při správě státu a zahraniční politiky. Nejeden se obává toto říci nahlas, aby neobdržel nelichotivou nálepku.

Účastí v senátních volbách má občan možnost svůj kritický hlas k současné politické situaci sdělit zřetelně, přitom „anonymně“.

O senátní mandát usilujete s podporou hnutí ANO. To ovšem znamená, že vás čeká drsné nálepkování možná nejen typu „Babišův kůň“. Jste na to připraven?

Na úvod chci říci, že jsem nabídku ke kandidatuře dostal od klubu zastupitelů ANO v Praze 4. S panem Babišem jsem dosud nikdy nejednal, ani nemám na něj mobil. Nálepkování již zakouším. Jedna paní mi řekla, „jak vy, tak vzdělaný člověk, můžete kandidovat za ANO?“ V důsledku jsem její úvahu vzal jako výzvu. Rád bych změnil politickou otázku občanů, „jak můžeš volit určitou stranu“, na otázku „proč ji volíš“. Jen tak máme šanci dostat kvalifikovanou odpověď. Tedy jsem připraven snést nálepkování a také se pokusit toto změnit. Vsázím na to, že ti, kteří mne již znají osobně, vědí, co mohou ode mne očekávat. Zůstanu tím, čím jsem.

Jak budu bojovat proti nálepkování? Denně vynaložím úsilí o kultivaci mezilidských vztahů a zúročení dobré tradice v české společnosti. Je na co navazovat. Koneckonců to byla a je moje klíčová motivace, proč jít do „podezřelého“ prostředí politiků jako mezi „celníky a hříšníky“. Sice na Úřadu MČ Praha 4 zaměstnanci vzpomínají, že jsem do úřadu vnesl kultivovanou spolupráci. Možná se to v Senátu nepovede, jak bych si přál a jak občané očekávají, ale za pokus to stojí. Mlčet k nálepkování nelze.

Ostatně, co na tu současnou „kulturu“ nálepkování, mediálního lynčování a dehonestace říkáte? Lze proti tomu účinně bojovat?

To je ono, co si přeji, aby se změnilo. Od toho máme jazyk a kulturu, aby podporovaly schopnost a ochotu spolupracovat. Podobně kultura komunikace vyžaduje respekt k právu a pocit důvěry.

Aktuální nálepkování se v naší společnosti dramaticky rozšířilo v posledních 20 letech. Bylo vždy, kdy se politická reprezentace ve spolupráci se sdělovacími prostředky snažila z obavy ztráty moci nastavit rychlé bezmyšlenkovité odsuzování oponentů. V době mého mládí to byli příživníci, vlastizrádci, židovští či vatikánští špioni, kulaci apod. Dostali politicky laděnou nálepku, někdy potvrzenou peticemi „rozhořčených pracujících“ a či dokonce soudním rozhodnutím.

V roce 1989 jsme zvonili klíči za pluralitu názorů a svobodné volby. Svobodné volby máme, ale respekt k názorům druhých se vytrácí. Proto chci dát impuls, že v každé demokratické politické straně je stejně pestrá nabídka politiků co do kvality a kvalifikace. Politické prostředí je taková „polní nemocnice“, do které je třeba vstoupit. Pracovat, aby se člověk nenakazil a nezůstal hlasem volajícím na poušti – mluvme spolu a měňme styl komunikace. Pouhým vnějším posuzováním či odsuzováním se nic nezmění.

Mnozí si všímají, že terčem nevybíravých mediálních a politických útoků jsou prakticky výlučně jen lidé z opozičního tábora. Ze strany vládních představitelů naopak padají i takové perly, jako úvahy o omezení svobody projevu šiřitelům „narativů podkopávajících státní zřízení“. Hrozí zde jistá forma totality, anebo je to nesmysl, jak říká plukovník Foltýn?

Každá totalita má v čele diktátora, který se prokazuje těmito atributy: všichni se bojí jeho a on všech. Nestačí mu podpora většiny, ale vyžaduje podporu masovou. Nastane-li chyba, nejpozději druhý den najde viníka, kterého exemplárně potrestá a tím „dokazuje“, že má vše pod kontrolou. Nemyslím si, že nám hrozí taková forma totality. To určitě ne. Ale bují totalita v nás a vytváří pnutí a rozdělení nejen ve společnosti, ale i na pracovištích nebo v rodinách. Panuje vnitřní strach se vyjádřit jinak.

Narativy živí známé přísloví: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Nebo: Na hrubý pytel, hrubá záplata. Podkopávají důvěru ve státní zřízení a jsou začarovaným kruhem. Nejsem příznivcem mediálních válek. Protože neznají vítězů ani poražených a jen jitří emoce. Očekávám podporu sdělovacích prostředků na zklidnění horkých hlav. Ale začít se musí v prostředí politickém.

Vaším rivalem je dosavadní senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Aniž byste se vymezoval vůči němu osobně, ale co vás odlišuje? Proč by lidé měli dát přednost vám před Drahošem?



Odlišujeme se v pohledu na plnění očekávání, se kterými vstupovala pětikoalice v roce 2021 do Strakovy akademie. Tehdy se vláda klasifikovala jako tým, který ví, do čeho jde a jak na to. Mnozí včetně mě doufali, že tím skončí volební kampaň „Antibabiš“. Ono heslo se z tábora vládní koalice skloňuje neustále. Opakovaný vtip přestává být vtipem. Průzkumy volebního potenciálu naznačují, že tento slogan již nezabírá.

Hlavní role Senátu Parlamentu ČR je funkce kontrolní. Má dohlížet na dodržování demokracie, právního řádu, svobody a usilovat o dobro občanů. Jakou máme zkušenost? Současná vláda, Poslanecká sněmovna a Senát jsou většinově ovládány jedním politickým seskupením. Co navrhne vláda za zavřenými dveřmi, to schválí poslanci. Senátoři pak vládní předlohy jen přepošlou k podpisu prezidentu republiky. Občané se právem cítí být přehlíženým etnikem. Většinu svého profesního života jsem věnoval dozoru, auditu a kontrole – a chci právě tuto zkušenost a kvalifikaci uplatnit v Senátu.

Chce-li politik usilovat o změnu, musí se spojit se subjektem, který disponuje potenciálem změnu provést. Osobně nevěřím, že se současná vládní koalice udrží pro volby 2025. Její klíčovou slabinou je pětikoalice. Když se 2020 začala tvořit, upřímně jsem litoval osobu budoucího premiéra. Efektivně ukočírovat takový pytel blech je manažersky nemožné, neboť se ve vládě věnuje příliš mnoho času hledání vzájemných ústupků. To oslabuje tah na branku. Možná jednou napíše premiér memoáry „Bylo nás pět“ a s napětím očekávám, kdo z té pětice nakonec bude Zilvarem z chudobince. Na budoucnost pětikoalice nevsázím.

Změna znamená nové tváře. Nelze očekávat, že stávající senátoři po šesti letech působení ve své funkci podají kvalitativně jiný výkon než doposud. Ani jsem nepostřehl, že by se J. Drahoš jakkoli aktivně zajímal o dění v Praze 4.

Politici se mnohdy náhle zjevují ve volebním obvodu, ke kterému neměli nikdy vztah. Vy k Praze 4, kde kandidujete, máte reálnou vazbu?

Jsem rodilým Pražákem, pocházím z Prahy 6. Můj vztah k Praze 4 má dlouho historii. Před rokem 1989 jsem cca 10 let pod hlavičkou TJ Sokol Krč jezdil s mými vrstevníky na „skautské“ tábory.

V roce 2007 jsem se s rodinou přestěhoval na Prahu 4. Děti zde studovaly gymnázium a v tomto obvodu se také věnovaly skautu. Moje manželka pracovala a stále pomáhá v mobilním hospici Cesta domů a v Domově seniorů Sue Ryder. V Praze 4 jsem se zapojil do veřejného života a do komunální politiky. Od roku 2014 do roku 2022 jsem byl členem zastupitelstva MČ Praha 4 a v období 2018-2022 jsem byl členem Rady MČ Praha 4 a zástupcem starostky. Nastartoval jsem projekty pro občany, které si zaslouží další moji podporu ze Senátu. Jako například položení základního kamene pro výstavbu komplexu pro seniory v Praze 4 na adrese Hudečkova. Druhým základním kamenem, který byl za mé součinnosti položen, je výstavba církevního komunitního centra poblíž obchodního domu Arkády. Pro pomoc seniorům v Praze 4 v případě náhlého zdravotního kolapsu jsem v koordinaci s Integrovaným záchranným systémem rozjel kampaň pro užití seniorských obálek. Jde o I.C.E karty; In Case of Emergency je mezinárodní zkratka a znamená „použití v případě nouze“.

Aktivně jsem získal podporu od sponzorů ve výši půl milionu v době covidu na podporu ohrožených rodin a dětí. Zavedl jsem pietní ukládání uren zesnulých občanů v Praze 4 bez příbuzných a přátel za účasti vedení radnice a církví působících v Praze 4. Za dobu mého působení na radnici se rekonstruovaly tři stacionáře pro seniory. Spolupracoval jsem s týmy dobrovolníků v Praze 4 jako čtecích babiček v mateřských školách, tak dobrých lidí pro výpomoc seniorům, kteří se ocitli v nelehké situaci. V Praze 4 lze jednoznačně nalézt auditní stopu mé práce.

Patříte ke konzervativnějším lidem. Co pro vás znamená tradice? Lze v politice přispět k tomu, aby tradice a hodnoty nebyly jen prázdná slova, kterými se občas politici ohánějí?

Jde mi o stabilitu společnosti; v tom hraje velikou roli kultura. Jejím hlavním úkolem je podpora důvěry. Možná to zní banálně, ale důvěra je základem moderních společností, ať už jde o demokracii, volný trh či osobní svobodu jednotlivce. Již v 16. století razili Malťané na své mince „Ne kov, ale důvěra“. To se týká nejen ekonomie. Pokud se můžete na něco či někoho spolehnout, věci fungují mnohem lépe.

Slovo kultura je z latinského „colere“, pěstovat, rozuměj všechno, co by zaniklo, kdyby se o to lidé nestarali. Proto se v mnoha oborech leccos kultivuje pro budoucnost. Kde se ctí tradice, tam je vyšší míra stability. Tradici můžeme označit jako předané a převzaté dílo a zkušenost předků. V tradici rodů, národů a společnosti můžeme nalézat mnoho cenného. Ne nadarmo se v nejedné písni zpívá o „dědictví otců“. Ale je třeba varovat před kopírováním; důvěra předků se nemá kopírovat, ale napodobovat v nových podmínkách. Respekt k tradici rozhodně není brzdou pokroku.

Jste věřící muž, křesťan. Do jaké míry se víra a životní pravidla z ní vycházející dají skloubit s vysokou politikou? Není to tak, že politik se musí vždy ušpinit, ať už jakkoli, chce-li uspět?

Prvně platí, že člověka neposkvrňuje, co do něj vchází. V pokušení konat zlo jsme všichni, ať se nacházíme kdekoliv. To platí také pro politiku. S údivem sleduji, jak bují korupce. Člověk by si řekl, že některé exemplární případy úplatkářství souzené v uplynulých dvou dekádách povedou k obezřetnosti politiků. Bohužel ne. O tom je nadčasové dílo Dostojevského Zločin a trest. Žádná výše trestu, a to ani trest smrti, nezabrání akceptování nebo konání zla. Proto zůstává pokušení v politickém prostředí silné. Nechci skloubit vysokou politiku s křesťanstvím, to dnes ani nejde, ale chci se snažit žít jako křesťan stejně jako doposud, a to i v politice.

Tvrzení, že k úspěchu v politice je nutné se „ušpinit“, nesdílím. Když jsem jako zastupitel oddával, žádal jsem snoubence, aby se v případě krize dívali především na ty páry, které na společné cestě uspěly. To platí všude. Jde o to, jaké vzory si vybíráme. V dějinách čteme rovněž o politických činitelích, kteří byli dokonce prohlášeni za svaté. Abychom se nedívali jen do dávné minulosti. Vůdčí osobnosti zakládající EU byli věřící lidé.

Například katolík Robert Schumann ovdověl v den své svatby. Znovu se neoženil a coby vdovec zůstal věrný svému jedinému manželskému slibu až do smrti. O prezidentu Charlesi de Gaulleovi se ví, že se snažil být denně přítomen na bohoslužbě. Ano, oni a další žili svoji víru a také s nasazením pracovali pro druhé. To se nevylučuje. Tito politici mi zůstávají vzorem.

Životy nejen Ukrajinců a Rusů, ale i obyvatel Evropy stále ovlivňuje válka. Prosazovat dnes mír znamená vysloužit si ta nejohavnější obvinění včetně vlastizrady. Je to normální, máme si zvykat, nebo se bránit?

Je potřeba si položit otázku, co se rozumí pojmem mír. Mír je kvalitativně více než nepřítomnost války, ani udržování rovnováhy sil mezi znesvářenými protivníky. Zakládá se na správném pojetí lidské svobody. Mír je plodem spravedlnosti a znamená plnost života. Mír je hodnota a univerzální povinnost. Když toto přijmeme, uznáme, že k míru v daném konfliktu se musí teprve postupně dospět. Je to běh na dlouhou trať. Je zajímavé, že v ruštině je pro číslici 40 výraz „sorok“, rozuměj potřebné období, aby mohla nastat nová kvalita. To vychází z biblické tradice, kdy například Mojžíš putoval se židovským národem 40 let po poušti, než došli do „zaslíbené“ země. O co šlo? Do zaslíbené země měla vstoupit až nová generace bez vazby na minulost. Těch „soroků“ v Bibli nalezneme více.

Ale k nedávné době. My jsme v Československu žili 40 let ve stavu příměří. Vítězné velmoci v roce 1945 přemalovaly mapu světa a Evropy. Evropu rozdělily železnou oponou a vzájemně se vydíraly zbrojením. Začala studená válka. Stála mnohé, někteří putovali do kriminálů, poslech zahraničního rozhlasu nebo emigrace se trestaly…

Ale ve srovnáním s horkou válkou byly oběti menší. Mír v Evropě mohl nastat, až když podmínky míru řešili jiní než bezprostřední aktéři horké války. Je iluze si myslet, že současná politická reprezentace na Ukrajině, v Rusku, v USA nebo v Evropě dospěje k míru na Ukrajině. Ale má povinnost otevřít cestu k míru. Tím není nic jiného než klid zbraní, tedy příměří. A mír nechť nastaví až naši potomci.