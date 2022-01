Jak plevel. Tají vám to. Vím, na co čekají. Afghánský „bodač“ ve Varech: Expolicista svědčí

„Západní Evropa je zaplevelena takovými lidmi a jako mor se šíří i do České republiky,“ komentoval útok mladého Afghánce v Karlových Varech Zdeněk Ondráček. Exposlanec a dlouholetý policista tvrdí, že pro bezpečnost se v Čechách nedělá nic. Útočník, který několik hodin po překročení hranic s Německem pobodal ženu a další znásilnil, bude podle Ondráčka pravděpodobně označen za nepříčetného a skončí se statusem chudáka. Tvrdí také, že chování migrantů na západě českých hranic je tajeno před veřejností. „Kdyby byla znásilněna nebo zabita dcera nebo manželka někoho z vrcholových politiků, tak by se někdo z nich chytil za rypák a začali by něco dělat,“ domnívá se.

Podle Zdeňka Ondráčka bylo jen otázkou času, než se něco podobného stane v České republice. „Upozorňoval jsem na to minimálně poslední tři roky při příležitostech, kdy to bylo možné. Byla to jen otázka času a útoků bude přibývat. Západní Evropa je zaplevelena těmito lidmi a mají volný pohyb. Díky otevřenému Schengenskému prostoru se mohou pohybovat i po území České republiky a oni budou vyhledávat příležitost jezdit do České republiky,“ řekl redakci.

Útočník z Afghánistánu totiž získal azyl v Německu a kvůli statusu uprchlíka se tak může pohybovat po Evropské unii. „Nelze to udělat jinak, než zabezpečit ochranu státních hranic, na což samozřejmě Česká republika nechce přistoupit. A i kdyby byla ochotna a taková vláda se našla, která řekne, že z nouze zavede ostrahu státních hranic – ostrahu, což je něco jiného než kontroly na vybraných přechodech – neměla by ji ani jak provést, protože na to nejsou ani lidské, ale ani technické prostředky. Takže těch útoků bude přibývat, protože celá západní Evropa je zaplevelena těmito lidmi a Merkelová (Angela, bývalá německá kancléřka, pozn. red.) a všichni nezodpovědní, nebo chcete-li v uvozovkách zodpovědní, si je tam natáhli, dali jim pasy a teď budou rádi, když odjedou někam jinam. Už jen fakt, že uprchlická zařízení postavili v blízkosti našich hranic, jim to umožňuje,“ uvedl Zdeněk Ondráček.

Podle něj je otázkou, jak se k celé věci budou stavět orgány činné v trestním řízení, tedy policisté, zástupci a soudci. „Jestli to bude jako v Německu, že to jsou chudáci, kteří jsou negramotní, vyšinutí a mají sníženou příčetnost… Takže dáme jim tam nepříčetnost, tedy že nevěděl, co koná a jakou sazbu dostane? Ale když to bude fungovat stejně, jako kdyby takový útok udělal občan České republiky nebo civilizovaný zahraniční návštěvník, tak je otázka, kolik lidí bude v kriminálech a jak to bude fungovat ve vězeních, kde existuje vlastní vnitřní prostředí a podhoubí,“ sdělil. Počítá s tím, že proběhne psychologické vyšetření útočníka a obává se, aby nevznikl tlak na snížení jeho příčetnosti a rozpoznání daného jednání. „Co konal, je v jeho kultuře normální a běžné, akorát to mohl provádět na území svého státu, ale přišel do civilizované Evropy. To, že mu to Němci zapomněli říci, že si nemůže vzít ženu s nožem v ruce a vzít si ji nedobrovolně, je chybou společnosti. A je chybou společnosti, že si sem ty lidi vůbec přitáhla.“

Ondráček: Pro bezpečnost se nedělá vůbec nic

Podle jeho názoru je závažným problémem, že Česká republika nedělá kvůli bezpečnosti vůbec nic. „Celá bezpečnostní politika, ať už za první politické vlády nebo za druhé Babišovy vlády, byla až na poslední koleji. Bezpečnost nezajímala nikoho, pokud nemluvím o některých neziskovkách, které se na tom napakovaly a pakují se na tom dodnes. Když se podíváte do rejstříku, kolik máme neziskovek, kolik se zabývá integrací cizinců a že 80 procent peněz, které jim stát poskytuje, putuje na platy těch bafuňářů, kteří tyto neziskovky založili, tak jde jen o dojení státu. Ale nedělá se v této věci vůbec nic a nikdy se ani nedělalo,“ shrnul své zkušenosti ze Sněmovny i sněmovního výboru pro bezpečnost, kde působil jako místopředseda.

Kde tedy začít? Podle Zdeňka Ondráčka si nejprve Ministerstvo vnitra musí uvědomit, že nějaký problém existuje a ten problém se snažit řešit. „Bohužel jsme součástí Evropské unie, a dokud jí budeme, je problém neřešitelný. A nejde jen o Evropskou unii, ale o volný pohyb osob a zboží, tedy Schengenský prostor. Ti lidé sem budou chodit a tu možnost mají. Nikdo nemá jak je zadržet a není v silách české policie nebo bezpečnostních složek, aby hlídala každého, kdo překročí hranici z Německa či Rakouska a je původem Syřan, Afghánec a nevím, odkud se sem všichni natáhli. Nejsme schopni ohlídat, aby se v České republice nedopouštěli protiprávního jednání. To, že kradou a rabují obchody, vidíme na západě Evropy a je to běžná věc, ale nikdo se jim nepostaví, protože to jsou takzvaní chudáci. Musela by existovat jasná pravidla, že co platí pro Čecha, musí platit pro cizince, a to bohužel neplatí. V celé západní Evropě se to táhne jako mor i do České republiky,“ řekl.

Potíží je pak už zmíněný tlak politiků, soudnictví, které z pachatele udělá chudáka, co nevěděl, co dělá: „Nevěděl, že dělá něco protiprávního, u něj je to normální a takhle si ženu beru. Ale tady není u nich doma, tady je v České republice, v civilizovaném světě a musí dodržovat pravidla. To jsme mu bohužel, když jsme ho sem přitáhli, zapomněli říct,“ podotkl v nadsázce.

Chování migrantů na západě Čech tají před veřejností

V České republice je stále mnoho politiků, kteří tvrdí, že migrace hlavně ze severu Afriky není problémem České republiky. ParlamentníListy.cz se o tom mnohokrát přesvědčily během četných hovorů s poslanci, senátory i europoslanci. „To jsou kecy politiků, protože u nás se všechno řeší, až když problém nastane. Neřešili jsme protipovodňová opatření, protože tady stoletá voda nebyla. Když to zatopilo celou Prahu, najednou jsme našli finanční prostředky a vybudovali jsme protipovodňové hráze. A takových případů, kdy vše řešíme, až když se to podělá, jsou desítky. Podívejte se do rozpočtu Ministerstva vnitra, jaké peníze jdou na prevenci kriminality. V podstatě jde o setiny objemu rozpočtu Ministerstva vnitra a žádná prevence tu není. My čekáme na velký průšvih, pak se všichni chytíme za ruce na Karlově mostě a budeme říkat: My tomu budeme čelit, musíme se semknout a vydržet. Kdyby byla znásilněna nebo zabita dcera nebo manželka někoho z vrcholových politiků, tak by se někdo z nich chytil za rypák a začali by něco dělat,“ domnívá se Zdeněk Ondráček.

Zároveň doplnil, jak rád bydlí daleko od západních hranic v Krkonoších, kde je relativně v bezpečí. „Do hor se jim nechce. Lituji kolegy v západní části republiky, kteří mají problémy. Mám několik přátel policistů a migranti tam chodí úplně běžně. U nás je levněji, takže přijdou a jak se chovají, je zatajovaná informace před médii a veřejností, abychom se nedozvěděli, že se to děje,“ varoval. Na otázku redakce, zda jde o účel, aby se média nic nedozvěděla, odpověděl kladně. „Samozřejmě je to účelem, protože politici nechtějí problémy.“

Ondráček: Sledujeme rozpad policie

Mezi českými politiky pak Ondráček vidí jen velmi málo těch, kdo bych chtěli nelegální migraci opravdu řešit. Nepočítá mezi ně ani předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru, který o zabránění negativních vlivů dlouhodobě hovoří. „U Tomia je ten problém, že jen mluví, mluví, mluví a skutek utek. I když jsme byli v Poslanecké sněmovně a kolikrát jsme řešili otázky bezpečnosti i s kolegy na výboru pro bezpečnost, přišel zásah vyšší moci a některé věci se nedaly prosadit. Ani SPD nebylo ochotno je akceptovat, například zpřísnění zákonů o pobytu cizinců, popřípadě další věci,“ uvedl bývalý poslanec KSČM. Důvodem podle něj je, že Okamura cílí na určitou skupinu nespokojených, které přiživuje strachem a vyhovuje mu, pokud se situace zhorší. Nespokojených tak bude přibývat a SPD může stoupnout počet voličů. „Dělá to mazaně. On se nechce zašpinit politikou, aby měl rozhodovací pravomoc a cokoliv dělal. Jemu stačí být v teplém smrádečku někde zastrčený a blekotat s dvaceti poslanci, nebo kolik jich má, a navenek dělat bububu. Ale politika se nemůže dělat jen navenek, ta musí být skutečná,“ doplnil.

Mezi politiky by prý našel jednotlivce napříč politickými stranami, ale nechtěl je jmenovat. „Jsou jednotlivci, kteří mají zdravý rozum, umějí to formulovat a říci, ale nedokážou se se zdravým rozumem prosadit u svých politických subjektů,“ uvedl Ondráček. V závěru upozornil na „totální rozpad policie“, který ho trápí. Jedná se o četné odchody příslušníků policie, především ke konci loňského roku a začátkem roku 2022. Ondráček tvrdí, že ač to policisté nechtějí přiznat, v odlehlejších částech země chybějí a nejsou schopni zajistit včasný dojezd na místo události. Následkem může být budování domobrany místními obyvateli, aby zajistili bezpečí své komunitě. Nelíbí se mu ani odchod policejního prezidenta Jana Švejdara po rozhovoru s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Ondráček považuje Švejdara za odborníka, za nímž půjdou další stovky zkušených policistů.



