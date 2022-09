Jaká válka? Premiér se nám cachtal v moři. To znamená jediné. Petr Štěpánek vládu nešetřil

reklama

Vláda Petra Fialy často mluví o tom, že jsme ve válce proti Putinovi a musíme zabránit jeho rozpínavosti, ale také snaze vydírat Evropu díky dodávkám ropy a plynu. Jsme podle vás skutečně ve válce?

Jak se zdá, vláda mění názor a začíná podnikat kroky, které mají vést ke zastropování cen energií na celoevropské úrovni. Je to podle vás krok správným směrem?

Nic takového nevidím ani neslyším. Vidím a slyším pouze prázdné fráze. Slyším plky o celoevropském řešení, přičemž německý kancléř nechce o nějakém zastropování ani slyšet, a namísto toho nás přijel přesvědčovat, že se v EU musíme vzdát práva veta, rozuměj posledních zbytků suverenity. Slyším další a další pohádky několik měsíců poté, co vláda měla něco udělat, ať už by to cokoli. Vidím bezradnou partičku amatérů, kterou menšina našich spoluobčanů v důsledku nedokonalosti našeho volebního systému posadila do vládních křesel.

Ceny energii mezi tím vyvolávají další zděšení nejen u domácností, ale také firem. Nehrozí, že už jsme se dostali za pomyslný bod zlomu a už není cesty, jak zabránit velkým ekonomickým dopadům?

Za tím zlomem už dávno jsme. Situace okolo cen energií se dá okomentovat dvojím způsobem. Buď, že trh zcela selhal, protože ho zničili idiotští politici svojí zelenou politikou a idiotskou ekonomickou válkou s Ruskem, kdy jsme vyhlásili ekonomické sankce zemi, na které jsme ekonomicky závislí, nebo, že trh naopak vůbec neselhal, ale pouze reaguje na idiotskou zelenou politiku eurounijních politiků a jejich idiotskou ekonomickou válkou s Ruskem, kdy jsme vyhlásili ekonomické sankce zemi, na které jsme ekonomicky závislí. Ale ať to čteme tak nebo tak, zepředu dozadu nebo naopak, vyjde to nastejno. Pěšky jako za vozem. Suma sumárum, dovolili jsme, že nám tu vládnou regulérní idioti, kteří panáčkují před šílenou Gretou, a z historie si pamatují pouze posledních šest měsíců.

Po dvou letech pandemie Covid-19 je teď Evropská unie zkoušena další bezprecedentní krizí, která je další zkouškou pro celou Evropskou unii. Jak se podle vás EU v těchto krizích osvědčila.

Já myslím, že je to obráceně. Že nikoli pandemie či energetická krize, ale Evropská unie a ta parta regulérních bláznů, která ji vede, nás zkouší, co všechno ještě vydržíme. Musíme řešit příčiny, nikoli následky. A příčinou je šílená zelená politika EU a ekonomické sankce, které neničí Rusko, nýbrž nás samotné.

Německý kancelář Olaf Scholz na návštěvě Prahy opět otevřel téma zrychlení rozhodovacích procesů EU, čehož může být dosaženo tím, že EU přejde na rozhodování kvalifikovanou většinou. Není to příliš odvážné právě v dnešní době otevírat takto ožehavá témata.

Už jsem se toho dotknul v jedné z předchozích odpovědí. To není odvážené, nýbrž bezprecedentně drzé.

Německý kancléře však také mluví o dalším rozšiřování Evropské unie, mimo jiné např. o Ukrajinu. Je to podle vás správná úvaha, která by pomohla uklidnit situaci?

Jediným výsledkem bude, že namísto europeizace Ukrajiny dojde k ukrajinizaci Evropské unie. Uklidnit situaci může pouze zastavení bojů, zasednutí k jednacímu stolu, hledání kompromisů a bezpečnostních záruk, zastavení nesmyslných ekonomických sankcí a ukončení další a další militarizace veřejného prostoru.

Parlamentní opozice chce hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy kvůli kauze spojené se šéfem civilní rozvědky Petra Mlejnka. Byť vládní jednotu začali drolit Piráti, vláda má ve sněmovně stále většinu. Existuje podle vás nějaké východisko nebo prostě vláda Petra Fialy dovládne až do příštích parlamentních voleb?

Ti vládní kašpaři si z nás dělají legraci. Napřed odstraňují každého, kdo se s Redlem jen potkal na ulici, ředitel České pošty by mohl vyprávět, a pak chlápka, který s Redlem řadu let kšeftoval, posadí do čela tajné služby. A propos, naše tajné služby. Tajné služby, které se dennodenně propírají v médiích, nejsou tajné, nýbrž veřejné. Prostě takové veřejné domy. A to jsem hodně eufemistický. Přesnější by bylo použít slovo, které začíná na bor a končí na del. A je jedno, zda Koudelkův, Mlejnkův, Rakušanův či Fialův. Jestli chceme, aby tu ještě další tři roky rozsvěceli červené lucerny kašpaři, kteří si z nás dělají legraci, tak nic nedělejme.

Atmosféra ve společnosti houstne každým dnem. Do Prahy se svolávají velké demonstrace, mluví se o generální stávce. Hrozí podle vás skutečné sociální nepokoje?

Neříkal bych tomu nepokoje, jsou to protesty a jsou oprávněné. Jen houšť. Každá akce, která přiblíží konec téhle zoufalé vlády, je vítaná. Rád bych ale v této souvislosti upozornil na zločinné počínání veřejnoprávní České televize. Když Milion chvilek svolával lidi na Letnou, fungovala Česká televize málem jako spolupořadatel. Takřka v každých zprávách informovala co, kde, kdo a jak se tam dostat. Teď mlčí jak zařezaná. Evidentně není protivládní demonstrace jako protivládní demonstrace. Lepší důkaz, že Česká televize za peníze všech vysílá pouze pro někoho, snad ani neexistuje. Nastal čas, přestat téhle zločinné instituci posílat peníze.

Kam podle vás dnešní situace povede? Vidíte nějaké světlo na konci tunelu?

Kam to povede, naznačil ve sněmovně ministr spravedlnosti Blažek: „Pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, tak tu dlouho nebude… Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak je dokonce ohrožena Evropská unie jako taková.“ Na což skvěle zareagovala předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová: „Ano. Je to tak. Ale ve vší tragičnosti jsou to pro naše občany vlastně dobré zprávy.“ Vidím to stejně.

