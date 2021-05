Jakási paní, kterou nikdo nezvolil, bude někoho nutit k očkování? Zločin, že to Babišova vláda umožnila, uhodila šéfka Trikolóry

reklama

Psala jste na Facebooku o situaci, kdy vás oslovila novinářka s dotazem, zda jste se registrovala k očkování a případně proč to odmítáte udělat. Jaký z toho máte pocit?

Trikolóra nebojuje ani za očkování, ani proti očkování. Od prvopočátku říkáme, že očkování proti covidu má a musí být dobrovolné. Můj osobní názor je, že se očkovat nenechám. Ale naprosto respektuji názor opačný.

Co říkáte na vystoupení paní Ruth Tachezy ze skupiny MeSES v Otázkách Václava Moravce, kde mluvila o tom, že je třeba donutit lidi k očkování?

Nebezpečím pro společnost nejsou nenaočkovaní občané, nýbrž právě členové samozvané partičky, co si říká MeSES, kupříkladu právě paní Tachezy, kteří zvysoka kašlou na naše občanská práva. Žádná epidemie, natož pandemie už v České republice dávno není. Ale tihle pseudo-odborníci, po kterých by jinak ani pes neštěkl, si z covidu udělali super kšeft. Právě v jejich zájmu je, aby neustále přitápěli pod kotlem.

Co v tomto kontextu říkáte na „aféru“, kdy ministerstvo zdravotnictví vypovědělo spolupráci s odbornou skupinou MeSES, která působila jako poradní orgán posledních několik týdnů?

Pouze den či dva před zrušením MeSES jsem znovu napsala, že očkování má být svobodným rozhodnutím každého z nás a připomněla jsem rovněž, že něco podobného říkali i mnozí další politici včetně těch vládních.

Ptala jsem se, co se změnilo, že tady jakási paní, kterou nikdo nikdy nikam nezvolil, vykřikuje, že bude lidi k něčemu NUTIT? A uzavřela jsem, že od Babišovy vlády je to zločin, že něčemu takovému přihlíží, ba dokonce že to umožňuje. Třeba si to někdo přečetl, třeba se někdo chytil za nos.

Někteří členové skupiny po rozvázání spolupráce naznačovali, že vláda není ochotna naslouchat odborníkům. Sdílíte tento dojem?

Neexistuje žádný důvod, proč by vláda měla naslouchat právě těmto odborníkům. Zvláště pak, když výsledky jejich práce jsou tristní. Navíc tady přece existuje také řada odborníků, kteří říkají něco úplně jiného. Předmětem mé kritiky vždy bylo, že vláda naslouchá pouze jedné partičce, a ještě k tomu samozvané.

Sílí tlak na odstoupení ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, zejména kvůli nejasnostem kolem jeho majetku. Měl by podle vás ministr odstoupit?

Hitparáda ministrů zdravotnictví za ANO pokračuje. Se slzou v oku ještě vzpomínáme na Adama Vojtěcha, který alespoň uměl zpívat. Pak už následovali plukovník Prymula, který ovšem zapomněl, že nelze druhým kázat vodu a sám pít víno, a popletený pan Blatný z Brna, který se ministrem stal pouze proto, že jednoho dne šel okolo úřadu vlády, leč vůbec nepochopil, že ministr je politik.

Nyní úřaduje talentovaný pan Arenberger. Nadstandardně šikovný ředitel, tedy alespoň co se týče kasírování peněz z pronájmu svého majetku nemocnici, které šéfuje, nemluvě o jeho neodpustitelné ministerské praxi ve vydávání covidových nařízení, která soudy následně ruší. Tenhle člověk se ministrem nikdy stát neměl. Odpověď na vaši otázku je tedy: Ano.

Za posledních 8 měsíců bychom se tak mohli dočkat již pátého ministra zdravotnictví. Co to ukazuje o personální politice této vlády a premiéra Babiše?

Že je strašná. Za víc slov to snad ani nestojí.

Všichni řeší pandemii, ale dějí se i jiné zajímavé věci. Vláda třeba přišla s dokumentem Vládni´ strategie rovnosti a odstraňováni´ bariér důstojného života LGBTI+ lidi´ v České republice na roky 2021 – 2026, který měl vzniknout u vládní zmocněnkyně profesorky Válkové. Co na tento dokument říkáte?

Pokrokáři všech barev a odstínů – a je jedno, zda jsou od Pirátů, z ANO, z ČSSD či odjinud – se evidentně rozhodli, že definitivně zničí náš tradiční svět. Tyhle pokrokářské tendence je třeba zastavit už v zárodku. Trikolóra si jako hlavní heslo do svého programu vepsala, že bude bránit normální svět. Sami to ale nezvládneme, potřebujeme k tomu pomoc normálních lidí. Hlavně u volebních uren.

Piráti a Starostové v úterý zahájili svou kampaň, kde se hodně mluvilo o budoucnosti, ale pár hodin předtím jejich senátorka Adéla Šípová ve facebookové diskusi ukázala, jak přistupuje k minulosti. Debatovala s pirátským kolegou, který chtěl strhnout památník českým letcům z Británie na pražském Klárově a hájila pomník slovy, že se po něm „dobře jezdí na skatu“. Myslíte, že se s touto koalicí můžeme dočkat podobně svérázného přístupu k národní historii i v jiných oblastech?

Pro mě je tohle už daleko za hranou. Absence úcty, opovrhování historií a tradicí mají však tito digitální bolševici asi v genech. Zdá se, že pirátská senátorka Šípová provozuje zajímavou kratochvíli, totiž skejtování na památnících za oběti druhé světové války. A ještě se touto „husťáckou“ aktivitou chlubí.

Jen by mě zajímalo, na kterém z těchto památníků si „zaskejtovala“ nejlíp. Byl to ten darovaný Velkou Británií k poctění československých letců? Nebo to bylo na pomníku za desetitisíce padlých členů válečného odboje? Nebo snad památník v Lidicích?

Není pochyb, že památníky na Klárově jsou zanedbané, musí se vyčistit, obnovit, a vůbec celá lokalita by potřebovala zvelebit. Je to to nejmenší, co můžeme udělat pro ty, kteří položili životy za naši svobodu. Ovšem to se v Piráty ovládané Praze nikdy nestane. Ti by tam očividně raději viděli skatepark, čert vem padlé hrdiny.

V říjnu se rozhodne, jestli nám povládne pirátsko-starostenský slepenec s podporou koalice krajního středu SPOLUpachatelů, nebo jestli je společně zastavíme jednotným hlasem pro spojenou pravici Trikolóra-Svobodní-Soukromníci.

Myslím, že není vůbec od věci vypůjčit si pro tentokrát jejich vlastní heslo.

Pusťte nás na ně!

