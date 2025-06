Jaké zásluhy? Vyoral netuší, za co dostala Čaputová metál

Kauza Blažek se nám hodně rozjela. Vypadá to, že o bitcoinech věděla spousta lidí. Co myslíte, dá se vůbec tato kauza vyšetřit? Vypadá to, že pochybení bylo tolik, že přiřknout někomu vinu bude extrémně těžké.

Myslím, že dost dobře nedá. A i kdyby dala, tak vzhledem k tomu, na koho ukazuje, to nebude úplně v daném zájmu. Vzhledem k tomu, co říkáte, se tím spíše ukazuje, že zřejmě nejde v dané chvíli o náhodnou kauzu a nějaké nezvládnuté nedopatření. Nelze přiřknout vinu stejně jako za fašistického chování a rozkrádání v době hry na covid, nebo nyní v době rusko-ukrajinské proxy války, kterou dle mého zcela jednoznačně iniciovaly USA. Což je zřejmé od samého počátku konfliktu. Jinak ještě k Blažkovi slova klasika: Když nám jakékoliv klíčové politické rozhodnutí nedává pražádný smysl, zřejmě jen nemáme dostatek informací.

Moderátor Karel Šíp měl k životnímu jubileu dostat od pražské čtvrti, kde prožil celý život, zápis do místní Knihy cti. Ale kvůli Zeleným ji nakonec nedostal. Myslíte, že si to skutečně nezaslouží?

Nevím, co je Kniha cti. Nevím, jaké jsou obecné propozice pro ono ocenění. A nevím, jaká byla námitka proti zápisu Karla Šípa. Nicméně jakmile jsou v tom zainteresovaní Zelení, tak to mnohé napovídá a zřejmě půjde o něco přeuvědomělého a bohunelibého.

Ministr Jan Lipavský ocenil bývalou slovenskou prezidentku Čaputovou. Co na to říkáte? Je udělení medaile za zásluhy pro Čaputovou zasloužené?

Hlavně netuším ani zbla, o jaké zásluhy mohlo vůbec jít. Neb zásluhy Čaputové nevidím ani ve vztahu k bratrům ze Slovenska, natož tak vůči nám. Ale tak jako za každého režimu se pravověrní soudruzi musejí navzájem oceňovat a plácat po bezpáteřném chrbátě, neb nikdo rozumný, kdo má všech pět po hromadě, to místo nich neudělá.

Premiér Fiala hájí svůj vedlejší úvazek na Masarykově univerzitě. Myslíte, že je to proto, protože tuší, že se možná brzy vrátí na plný úvazek?

Babiš by podle posledních vyjádření byl ochoten vládnout s SPD. Příznivcům vlády i vládním politikům to nevoní. Obávají se oprávněně?

Není třeba se obávat spojení kohokoliv s kýmkoliv, neb všechno je to jen hra, divadlo, zástěrka… Omlouvám se všem, kteří se mnou nesouhlasí a považují to za defétistické, nihilistické a odrazující lidi od účasti k volbám. Já si naopak myslím, že je osvobozující si to uvědomit – umíte-li se nad to nadnést. Ke kormidlu a do klíčové funkce se nedostane nikdo, kdo není prověřený a pověřený. Nikdo, kdo by nebyl buď vydíratelný, korumpovatelný, polodementní, nebo v jakémkoliv poměru výše uvedených atributů. Každá koalice a spojení jest svazkem, který byl posvěcen těmi ze zákulisí a za zrcadlem.

Donald Trump v USA proti demonstrantům, kteří rabují obchody, povolal Národní gardu a dokonce i mariňáky. Jeho odpůrci začínají mluvit o totalitě. Propadají se podle vás USA do totality?

To se propadají už dávno stejně jako drtivá většina světových zemí. Popravdě danou situaci úplně nesleduji, tak nevím, zda byly důvody oprávněné a jak velkou neplechu oni demonstranti dělají. A zda jde skutečně o demonstranty, nebo spíše vandaly a kriminálníky tak, jak tomu často bývá a jak nám je mediální pologramoti často po orwellovsku zaměňují.